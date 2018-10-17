Истерика самосвята: У кого автокефалия обнаружит погоны ФСБ под рясой

Ігор Петренко / Depo.ua

На заседании Священного Синода РПЦ приняли решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом и обвинили его в расколе. "И церковь, которая, признав раскольников, вступила с ними в общение, тем самым себя исключила из канонического поля", - заявил представитель РПЦ митрополит Иларион (Алфеев).

Поддакивали россиянам и в УПЦ МП, главный представитель которой митрополит Онуфрий с самого начала стал на сторону гундяевской церкви. Один из ее спикеров, архиепископ Климент (Вечеря) договорился до того, что сравнил решение Вселенского патриархата о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии с аннексией Россией Крыма.

В свою очередь пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий (Зоря) отметил: синод Русской православной церкви вторит политике Кремля и идет путем самоизоляции в ответ на законные решения международного сообщества. "Теперь перед всеми, принадлежащими к Московскому патриархату в Украине, встает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со Вселенским Православием - через Поместную Украинскую Церковь?", прокомментировал он минскую схизму.

О добровольной самоизоляции русской церкви говорят не только церковники, но и религиоведы. Они указывают, что церковь, которая ведет свою историю от Сарайской епархии Золотой Орды и вообще была самопровозглашена в 1448 году, не имеет права что-то указывать Константинопольской матери-церкви. Поэтому решения синода РПЦ будут выполняться на России и в ее филиалах вроде Белорусской православной церкви или УПЦ МП.

Впрочем, у русской церкви длительная история противостояния с Константинополем, поэтому минская схизма - лишь новый виток этого, на самом деле, политического противостояния. Ведь с актокефалией Украинской православной церкви Москва теряет две свои ключевые скрепы. Первая - она не имеет права вести свою историю со времен Киевской Руси и ее крещения князем Владимиром.

Вторая скрепа - состоялся масштабный подрыв концепции "Москвы - третьего Рима", на которой веками основывалась симфония русской церкви и государства. Противопоставление православной России сначала монголам-бусурманам, а впоследствии католическому Риму, имело определенные основания для верующих, сейчас же речь идет о противопоставлении Москвы Константинополю. То есть, о войне в пределах православного мира, которую пытается провоцировать РПЦ.

Конечно, кремлевская пропаганда тратит значительные мощности, чтобы убедить своих граждан и часть граждан Украины, что Варфоломей - "засланный казачок" Ватикана (хотя именно Гундяев вел переговоры с папой Франциском на Кубе), что автокефалия Киева - происки США, и что после смены власти в Украине "раскол" прекратится. Но пропагандистская машина будет терять свои обороты после Собора Украинской церкви и эволюционного перехода епархий УПЦ МП в автокефальную церковь.

Как быстро у этой машины закончится бензин? В Москве надеются, что до президентских выборов горючего хватит. И, как обнаружили события на Покров, сознательные националистические силы отказались штурмовать Лавру и бить московских попов. Попытка захвата, которую хотели инспирировать агенты Кремля, была оперативно пресечена полицией. Это означает, что рассорить украинцев становится все труднее, а московские "смотрящие" за церковью не справляются со своей миссией.

Еще один момент - от имени УПЦ МП в унисон с российскими попами говорит лишь небольшая группа священников. Это, явно, хороший знак. Ведь все больше проявляется, у кого под рясой ФСБшные погоны. И что в этой церкви есть здоровые силы, которые не разделяют раболепное пресмыкательство перед Москвой.