Финансовые новости
- |
- 17.10.18
- |
- 06:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Истерика самосвята: У кого автокефалия обнаружит погоны ФСБ под рясой
23:14 16.10.2018 |
На заседании Священного Синода РПЦ приняли решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом и обвинили его в расколе. "И церковь, которая, признав раскольников, вступила с ними в общение, тем самым себя исключила из канонического поля", - заявил представитель РПЦ митрополит Иларион (Алфеев).
Поддакивали россиянам и в УПЦ МП, главный представитель которой митрополит Онуфрий с самого начала стал на сторону гундяевской церкви. Один из ее спикеров, архиепископ Климент (Вечеря) договорился до того, что сравнил решение Вселенского патриархата о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии с аннексией Россией Крыма.
В свою очередь пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий (Зоря) отметил: синод Русской православной церкви вторит политике Кремля и идет путем самоизоляции в ответ на законные решения международного сообщества. "Теперь перед всеми, принадлежащими к Московскому патриархату в Украине, встает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со Вселенским Православием - через Поместную Украинскую Церковь?", прокомментировал он минскую схизму.
О добровольной самоизоляции русской церкви говорят не только церковники, но и религиоведы. Они указывают, что церковь, которая ведет свою историю от Сарайской епархии Золотой Орды и вообще была самопровозглашена в 1448 году, не имеет права что-то указывать Константинопольской матери-церкви. Поэтому решения синода РПЦ будут выполняться на России и в ее филиалах вроде Белорусской православной церкви или УПЦ МП.
Впрочем, у русской церкви длительная история противостояния с Константинополем, поэтому минская схизма - лишь новый виток этого, на самом деле, политического противостояния. Ведь с актокефалией Украинской православной церкви Москва теряет две свои ключевые скрепы. Первая - она не имеет права вести свою историю со времен Киевской Руси и ее крещения князем Владимиром.
Вторая скрепа - состоялся масштабный подрыв концепции "Москвы - третьего Рима", на которой веками основывалась симфония русской церкви и государства. Противопоставление православной России сначала монголам-бусурманам, а впоследствии католическому Риму, имело определенные основания для верующих, сейчас же речь идет о противопоставлении Москвы Константинополю. То есть, о войне в пределах православного мира, которую пытается провоцировать РПЦ.
Конечно, кремлевская пропаганда тратит значительные мощности, чтобы убедить своих граждан и часть граждан Украины, что Варфоломей - "засланный казачок" Ватикана (хотя именно Гундяев вел переговоры с папой Франциском на Кубе), что автокефалия Киева - происки США, и что после смены власти в Украине "раскол" прекратится. Но пропагандистская машина будет терять свои обороты после Собора Украинской церкви и эволюционного перехода епархий УПЦ МП в автокефальную церковь.
Как быстро у этой машины закончится бензин? В Москве надеются, что до президентских выборов горючего хватит. И, как обнаружили события на Покров, сознательные националистические силы отказались штурмовать Лавру и бить московских попов. Попытка захвата, которую хотели инспирировать агенты Кремля, была оперативно пресечена полицией. Это означает, что рассорить украинцев становится все труднее, а московские "смотрящие" за церковью не справляются со своей миссией.
Еще один момент - от имени УПЦ МП в унисон с российскими попами говорит лишь небольшая группа священников. Это, явно, хороший знак. Ведь все больше проявляется, у кого под рясой ФСБшные погоны. И что в этой церкви есть здоровые силы, которые не разделяют раболепное пресмыкательство перед Москвой.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Истерика самосвята: У кого автокефалия обнаружит погоны ФСБ под рясой
|Кошмар Тягнибока. Почему на выборы от «Свободы» идет Кошулинский
|Рада отказалась снять неприкосновенность с депутата Колесникова (ОБ)
|Рада отказалась снять неприкосновенность с депутата Вилкула
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Беспилотная угроза. Почему украинские дроны вызывают панику у оккупантов на Донбассе
|Почему Пушилин привез от Суркова дулю с маком
|РПЦ разрывает отношения с Константинопольским патриархатом
|Валютчики не дают сильно провалить курс доллара на межбанке, скупая валюту на падении
|ЦИК объявила на 23 декабря первые выборы в 125 новых ОТГ
|Порошенко ввел в действие решение СНБО о срочных мерах по защите интересов Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе
Это интересно
|Samsung представила первый смартфон с четырьмя основными камерами
|Range Rover Sport проехал на автопилоте по самой сложной дороге Великобритании
|Дебют игрового смартфона Razer Phone 2: чип Snapdragon 845 и 120-Гц дисплей
|Google Call Screen — функция для борьбы со спамом и для тех, кто не любит принимать звонки от неизвестных номеров
|Как дают чаевые в разных странах мира
|Страны ЕС предварительно договорились о сокращении автомобильных выбросов СО2 на 35% к 2030г
|BlaBlaCar решил ввести платные услуги для пассажиров с ноября