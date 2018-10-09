Как латвийская «партия регионов» ломает игру Путину

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как латвийская «партия регионов» ломает игру Путину

 Владислав ГИРМАН / Деловая столица

"Пророссийская" партия, победившая на выборах в Латвии, - не такая уже пророссийская, да и победа - не совсем победа.

В минувшую субботу, 6 октября, в Латвии состоялись парламентские выборы, уже отбросившие тень зрады на украинское информпространство. В первую очередь в связи с тем, что первое место на выборах в Сейм взяла социал-демократическая партия "Согласие", лидером которой является мэр Риги Нил Ушаков и которую многие в тон кремлевским СМИ охарактеризовали как пророссийскую. Со всеми, разумеется, вытекающими страшилками - фаталистическим ожиданием очередного раскола в Европе и ухода балтийской страны в объятия Москвы. Оправдан ли такой диагноз? Давайте разберемся.

В окружении правых

Начнем с результатов. По данным латвийской ЦИК, 100 мест в Сейме участники выборов, а их сразу семь, поделили следующим образом: "Согласие" (19,8%) получит 23 мандата, правоцентристская KPV LV (14,25%) и более правая Новая консервативная партия (13,6%) - по 16 мест, исповедующее социальный либерализм объединение "Развитию/За!" (12,04%) и правоконсервативное национальное объединение "Все для Латвии!"- "Отечеству и свободе/ДННЛ" (11,01%) - по 13, центристский Союз "зеленых" и фермеров (9,91%) - 11 и, наконец, правоцентристы из "Нового Единства" (6,69%) - 8.

На фоне результатов остальных шести партий, прошедших в парламент, показатель единственной левой партии меркнет. Причем еще больше по мере активизации межпартийных дискуссий о создании правящей коалиции. Главными претендентами на данный момент являются серебряный и бронзовый призеры - KPV LV и НКП. Они в принципе согласны сотрудничать, но пока идет процесс обсуждения распределения полномочий. Кандидат от первых на пост премьера Алдис Гобземс предельно ясно выразился, что хочет от потенциальных партнеров поддержки в своих устремлениях, отталкиваясь от более высокого результата KPV LV ("Кому принадлежит государство?"). Консерваторы в лице собственного кандидата на пост главы правительства Яниса Борданса пока уклоняются от прямого ответа, но, скорее всего, прямо объявят о поддержке Гобземса, когда утрясут вопрос с министерскими портфелями.

Другие политсилы в принципе без возражений отдали пальму первенства KPV LV и НКП, у которых на двоих 32 депутатских кресла. В том числе и уже бывшая коалиция "Нового единства", Союза "зеленых" и фермеров и "Все для Латвии!"- "Отечеству и свободе/ДННЛ". У них также 32 мандата, но на троих. Что упрощает процесс торгов с той или иной партией. Однако, что более важно, на позиции эсдеков в парламенте переговоры по большей части правых партий не повлияют. Они все уже прямым текстом заявили, что с "Согласием" переговоры о создании коалиции никто вести не будет. Так что социал-демократов ожидает статус оппозиции. В целом, оценивая ситуацию, трудно воздержаться от аналогий с ситуацией выборов 2007 г. в Украине, когда Партия регионов, несмотря на такую же "победу", оказалась не у дел при формировании правящей коалиции.

Таким образом, первый фактор, нивелирующий зраду, очевиден: правительство Латвии не будет левым и, тем более, пророссийским. Второй же непосредственно связан с рейтингом "Согласия". Эсдеки и в 2014 г. заняли первое место. Однако спустя четыре года потеряли один мандат. В этом году успех "Согласия" обусловлен не в последнюю очередь большим числом партий, прошедших в парламент: если в 2014 г. их было пять, то в 2018 г. - уже семь. Голоса, прежде всего правого избирателя, размылись. Если бы не это, то результат социал-демократов мог быть хуже, поскольку последние семь лет количество отданных за них голосов постоянно снижается - с 28% в 2011 г. до 19,8% в нынешнем. Что также делает маловероятным какой-либо реванш реально пророссийских настроений в Латвии.

Европейские левые

Есть, однако, еще один фактор - это, собственно, профиль и курс политической силы, чью "победу" празднуют СМИ РФ. Игнорируя при этом вопрос о том, насколько, собственно, пророссийской можно считать партию "Согласие". Между тем она пророссийская ровно в той степени, насколько пророссийской может быть левая европейская партия. Ни больше, ни меньше. Например, как Социал-демократическая партия Германии. Да, в ее рядах есть и Герхард Шредер, восседающий в совете директоров "Северного потока-2", и бывший глава МИД Зигмар Габриэль, и нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер - все они поддерживают улучшение отношений с Россией и поэтапную отмену санкций. Но при этом всем во главу угла ставятся интересы Германии. Да и открытых демаршей против политики ЕС она себе не позволяет - как, к слову, и саботажа этой политики.

В случае с латвийским "Согласием" наблюдается тот же подход. Эсдеки хотели бы отмены санкций, объясняя это тесной связью латвийского и российского рынков. Но свое мнение озвучивают аккуратно. В частности, Ушаков в интервью ТАСС в августе 2016 г. сказал: "Мы заинтересованы в том, чтобы Евросоюз, когда эта возможность представится, а мы считаем, что эта возможность должна представиться в обозримом будущем, снял санкции с России или хотя бы часть санкций. И тогда - мы хотели бы рассчитывать - в ответ на это Россия со своей стороны также отменит свое эмбарго". То есть "было бы неплохо", а не "давайте отменим" санкции немедля, как того требуют в новом итальянском правительстве.

На самом деле "Согласие" довольно продолжительное время и интенсивно выстраивало свою идеологию, реагируя на растущую агрессивность риторики Кремля. В результате на сегодняшний день партия является не инструментом Москвы, а скорее политсилой русскоязычных латвийцев, да и латвийцев в общем.

Получивший экономическое образование в Дании бывший журналист Нил Ушаков последовательно стирал существовавшее электоральное разграничение на латвийцев и русскоязычных. Еще на первых этапах создания партии мэр Риги говорил: "В Латвии традиционно латышские избиратели голосуют в массе своей за латышские партии, а русские - за русские партии. Мы работаем над тем, чтобы люди голосовали за идеологию. Если человек выступает за левые идеи, то он может проголосовать за нас, если он выступает за правые, то он проголосует за других, но чтобы не было национального фактора в этом". Фактически Ушаков проводит враждебный "русскому миру" курс, затирая "особенность русскоязычных", вылезшую боком Украине на Донбассе и в Крыму. Потому-то не так-то просто Москве будет раскачать Латвию, используя эту карту.

Даже больше. У россиян осталось неприятное послевкусие, когда за три года Ушаков и парламент Риги закрыли 11 школ с русским языком обучения. Это было логичное решение, ведь русскоязычных детей становится все меньше. Но кремлевцев зацепило. До такой степени, что в карманно-оппозиционной ЛДПР даже призывали ввести персональные санкции в отношении Ушакова.

Следует выделить также еще три важных вектора политики "Согласия". Первый - не признала Крым российским и поддерживают территориальную целостность Латвии. Второй - предлагала ввести миротворцев на Донбасс. Третий - после вступления в общеевропейскую Партию европейских социалистов разорвала соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией". Кстати, правая Партия свободы из самого сердца Европы - Австрии - в 2016 г., напротив, заключила "пакт о сотрудничестве" с "единороссами". Это еще один повод не торопиться с выводами относительно латвийских эсдеков.

Безусловно, Ушаков и Ко, исходя из экономических интересов Латвии, хотели бы (полной или хотя бы частичной) отмены санкций и диалога с Москвой, но против ветра, как говорится, делать ничего не будут. В партии, конечно, есть специфические субъекты вроде бывшего первого секретаря комсомола Латвии Яниса Урбановича. Но его еще в 2013 г. Ушаков подвинул с кресла лидера объединения, откупившись лидерством во фракции и постом заместителя. И, следовательно, пятой колонной Кремля "Согласие" назвать довольно сложно.

Кремлевские тренды

Но можно. По крайней мере в медиапространстве такие определения уже появились. Тем самым в очередной раз выкристаллизовав проблему оценки ситуации за рубежом через призму предвзятости, когда суждения базируются на стереотипах. Посему на то же "Согласие", которое еще ничего плохого Украине не сделало (и, скорее всего, не сделает), навешен ярлык "пророссийская партия". К тому же таким образом ретранслируются месседжи кремлевской пропаганды, которая таким образом фактически маскирует фиаско Москвы на латвийском направлении. Полноценного информационного разрыва между Украиной и Россией все нет и нет.

Правда, это одна сторона. Вторую можно описать пословицей "У страха глаза велики" - если уж не только зрадофилы в Украине, но и представители латвийской экспертной среды, а также, что еще более важно, руководство ЕС встревожено итогами выборов. Например, глава Европейского совета Дональд Туск, комментируя результаты выборов, отметил, что речь может идти "о поворотном моменте для региона - моменте, который планировался в Кремле, а не в Европе". Выборы в Латвии на самом деле показали, насколько в целом что угодно "русское" стало токсичным. Без пяти минут табу. Что одновременно хорошо и плохо. Хорошо - поскольку в опасности намерений России в Европе не сомневаются. Плохо - потому что приближается к паранойе, скрывающей порой реальную картину.
 

ПО РУБРИКАМ

08.10 Вялая валютная торговля на межбанке завершилась 8 октября крошечным снижением курса доллара

08.10 Рынок акций Украины 8 октября сохранил восходящую динамику

08.10 Депозитные ставки для физлиц 08.10.18

08.10 Евро дешевеет 8 октября на фоне усиления напряженности вокруг бюджета Италии

08.10 Характеристики среднестатистического биткоин-инвестора США

08.10 НБУ купил на межбанке $64,5 млн 1-5 октября

08.10 НБУ понизил справочное значение курса гривни на 0,70 коп. до 28,0902 грн

08.10 Биржи Китая завершили первые после праздников торги падением почти на 4%

08.10 Курсы валют по карточным операциям на 08.10.18

08.10 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 08.10.18

08.10 Остатки средств на корсчетах банков 08.10.18

08.10 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 05.10.18

08.10 Положительное сальдо интервенций НБУ на межбанке в сентябре составило $50,3 млн

08.10 В сентябре население продало валюты на $215 млн больше, чем купило

08.10 4 октября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $8 млн до $294,8 млн

• дальше…

08.10 Укрзализныця с ноября будет сдавать вагоны в аренду через ProZorro

08.10 Трейдеры делают ставку на возврат цен на нефть к $100 за баррель - WSJ

08.10 Плата за сельхозземли в Украине в 2017г увеличилась на 9,3% - мониторинг ВБ

08.10 Нефть ускорила падение 8 октября, цена Brent упала до $83 за баррель

08.10 В сентябре продажи новых коммерческих автомобилей снизились на 13% до 977 единиц

08.10 В январе-сентябре доходы местных бюджетов выросли на 25% до 167,6 млрд гривен, - Зубко

08.10 Нобеля по экономике получили американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер

08.10 Розничная цена СУГ 8 октября приближается к 15,50 грн/л

08.10 В январе-сентябре возмещение НДС увеличилось на 11,5% до 97,6 млрд гривен, - ГФС

08.10 Цены на бензин и ДТ 8 октября продолжили рост на фоне мировых цен на нефть и ослабления курса гривны

• дальше…

08.10 Как латвийская «партия регионов» ломает игру Путину

08.10 Власти Китая заподозрили экс-президента Интерпола в коррупции

08.10 Apple и Amazon опровергли сообщения о шпионских чипах в серверах

08.10 Майкл Помпео и Ким Чен Ын договорились о втором саммите США и КНДР

08.10 ЕС обвинил Россию в нарушении прав Сенцова

05.10 Эффект домино. Начнется ли новая война между Чечней и Ингушетией

05.10 Президент Интерпола пропал без вести

05.10 Индия купит у России комплексы С-400 за $5 млрд. США разрешили?

05.10 Эрдоган предложил провести референдум по вступлению в ЕС

05.10 Россия отложила поставку Су-35 Индонезии из-за санкций США

05.10 Ребрендинг NAFTA. Как Трамп шантажировал «братские народы»

05.10 За нарушение условий испытательного срока китайскую ZTE вновь наказали

05.10 Хуже, чем русские: Пенс обвинил Китай в «подкопе» под Трампа

04.10 США пригрозили РФ выходом из договора о ракетах средней и малой дальности

04.10 Сербия идет в наступление: зачем Белград реанимирует конфликт с Косовом

• дальше…

08.10 В Украине с сегодняшнего дня восстановили контроль скорости на дорогах: перечень трасс

04.10 Патрульная полиция начнет фото- и видеофиксацию нарушений ПДД с 8 октября

04.10 Кабмин разрешил обмен паспорта в форме книжки на ІD-карточку

04.10 Застройщики рискнули повысить цены на жилье

03.10 В Киеве дорожает аренда однокомнатных квартир

03.10 Кабмин принял решение начать отопительный сезон с 15 октября - Гройсман

02.10 Под Киевом заработала система видеонаблюдения с распознаванием номеров авто

02.10 Киевтеплоэнерго выкупило имущество компании Ахметова

02.10 Бич застройщиков. Почему цены на жилье в Киеве могут вырасти

28.09 Патрульная полиция получила лазерные измерители скорости TruCAM

28.09 У Кличко объяснили, почему новый закон о парковке не заработал полностью

28.09 Киев намерен представить электронный билет в наземном городском транспорте до ноября

28.09 Киевсовет обратился к Верховной Раде с просьбой присоединить к столице поселок Коцюбинское

27.09 Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Уругваем

27.09 Закон о праве муниципальных инспекторов выписывать штрафы и эвакуировать неправильно припаркованные авто вступил в силу

• дальше…

08.10 Луценко не намерен повторно вносить в Раду представление о снятии неприкосновенности с депутата Дунаева (ОБ)

08.10 Регламентный комитет Рады считает представление на снятие неприкосновенности с депутата Вилкула (ОБ) законным

08.10 Метаморфозы кума. Как Медведчуку позволили побыть маленьким Путиным

08.10 Как в песок. Почему Кирилл считает, что Варфоломея придумали в Генштабе Украины

08.10 Регламентный комитет Рады считает представление на снятие неприкосновенности с депутата Колесникова (ОБ) законным

08.10 Поэтапная стратегия. Как в Украине возрождают боевую авиацию

08.10 ЕС обвинил Россию в нарушении прав Сенцова

05.10 Что означает переход NewsOne под крышу Тараса Козака

05.10 Олег Сенцов заявил, что его заставили прекратить голодовку

05.10 Председателем ЦИК тайным голосованием избрана Татьяна Слипачук - пресс-служба

05.10 Экс-владелец NewsOne Мураев заявил о продаже канала депутату Оппоблока Козаку

04.10 Венгрия высылает украинского консула в ответ на действия Киева

04.10 Рада приняла за основу законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

04.10 Рада просит СНБО ввести санкции против юрлиц-учредителей телеканалов «112 Украина» и «NewsOne»

04.10 Украина признала консула Венгрии в Берегове персоной нон грата

• дальше…

08.10 Amazon научила голосовой помощник Alexa связывать разные умения

08.10 Mazda рассчитывает к 2030 году полностью перейти на электромобили и гибриды

08.10 Первая ступень Falcon 9 впервые вернулась на космодром в Калифорнии

08.10 Google выпустила приложение Voice Access для голосового управления Android-устройствами

08.10 Honda научит автомобили «видеть» сквозь стены

08.10 Google представил приложение для обхода блокировок

08.10 Apple и Amazon опровергли сообщения о шпионских чипах в серверах

08.10 Объем венчурных сделок в мире во II кв достиг рекордных $51 млрд - PwC

05.10 Представлен смартфон Nokia 7.1 на базе Android One с двойной камерой

05.10 За нарушение условий испытательного срока китайскую ZTE вновь наказали

04.10 Флагманский камерофон LG V40 ThinQ с пятью камерами представлен официально

04.10 Renault показала роскошный беспилотник

04.10 54% криптовалютных бирж имеют брешь в системе безопасности

03.10 Российский миллиардер обвинил Sotheby's в крупнейшем арт-мошенничестве

03.10 Планшет Microsoft Surface Pro 6: чёрная отделка и 4-ядерные CPU

• дальше…

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

13.08 Как правильно браться за трудную работу

10.08 Как украинским программистам получать американские зарплаты

10.08 МАМІ: обсяг ринку маркетингових сервісів у 2018 році зросте до 5 317 млн гривень

09.08 Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников

09.08 Как мобильные операторы воюют из-за 3G рекламы

07.08 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 1 полугодии превысил 1 млрд грн

06.08 Как правильно просить коллег о помощи

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно