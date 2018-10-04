Застройщики рискнули повысить цены на жилье

Александра Некращук / LIGA.net

Киевский рынок недвижимости выходит из стагнации. В январе-сентябре в Киеве продано 4255 квартир - на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследованиях компании ARPA Real Estate. Несмотря на это, цены на первичке выросли на 5%, а до конца года жилье подорожает еще на 10%.

Крупные игроки

Количество сделок на киевском рынке недвижимости не увеличивается, несмотря на рост объемов строительства и усиленные рекламные бюджеты застройщиков, рассказывает эксперт по недвижимости Михаил Артюхов. "Предвестниками роста количества сделок будут уменьшенные ставки кредитования до 11-12% в гривне и сроки ипотеки от 20 лет по объектам вторичной недвижимости", - говорит он. Банки пока готовы выдавать кредиты под 18-22,2% годовых в гривне.

Первичный рынок жилья практически консолидирован 5-7 застройщиками, основная масса предложений представлена в сегменте до 25 000 грн за кв м, говорит Артюхов. Среди них - Киевгорстрой, Укрбуд, Интергал-Буд, Столица, КАН Девлопмент и др. Их представители фиксируют рост продаж в среднем выше рынка.

За 9 месяцев 2018-го продажи жилья в столичных новостройках корпорации Укрбуд выросли на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказывает пресс-секретарь корпорации Глеб Шемовнев. Например, в августе и сентябре количество сделок у компании увеличилось в 2,5 раза и на 85% соответственно по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года.

В пресс-службе ХК Киевгорстрой говорят о стабильных продажах. "Очередей, как несколько лет назад, когда упала гривня, сейчас нет, разве что в день старта продаж новых объектов, но довольно часто бывают дни, когда заключается более ста договоров", - сообщили в пресс-службе компании.

Малый формат

Основная масса покупателей, как и в предыдущие годы, отдает предпочтение недвижимости эконом-класса. В проекте комфорт-класса спросом пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры площадью 40- 60 кв м, - рассказывает менеджер по связям с общественностью девелоперской компании City One Development Галина Мартыненко.

Около 60% всех проданных квартир приходятся на "единички", подтверждает Панфилов. По его словам, популярность смарт-квартир площадью до 30 кв м постепенно снижается. "Застройщики все чаще ограничивают предложение таких вариантов, поскольку большое количество "смартов" в жилом комплексе снижает привлекательность объекта для других сегментов аудитории", - говорит эксперт.

Повышенный спрос наблюдается на полноценные однокомнатные квартиры площадью 36-38 кв м с отдельной просторной кухней и комнатой. Покупатели, говорит Панфилов, могут пожертвовать балконом или лоджией, отдавая предпочтение более просторной кухне или комнате. Такие квартиры часто покупают молодые семьи, для которых это первая покупка, либо родители, которые приобретают жилье для своих детей.

Цены растут

Незначительный рост продаж связан с девальвацией гривни с середины лета, говорят опрошенные LIGA.net застройщики. Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, на 1 июня составлял 26,1 грн, а на 4 октября - 28,3 грн. "Объяснить рост покупательной активности можно желанием клиентов сохранить гривневые накопления в более стабильной недвижимости, а также реализацией отложенного спроса и ростом сделок с целью инвестиции накануне грядущего повышения цен", - говорит Шемовнев.

В этом году застройщики повысили цены на квартиры в среднем на 5%. Но есть и больше. По данным Киевгорстроя, с начала года стоимость жилья выросла в среднем на 25%. Растет стоимость всего - материалов, комплектующих, топлива, энергоносителей, оплаты труда, объясняют причину подорожания в пресс-службе компании. Например, стройматериалы подорожали на 30%, выросла средняя зарплата у строителей. Это привело к росту себестоимости строительства примерно на 25%.

Компенсировать рост можно, заплатив за квартиру сразу полную сумму. Застройщики как и раньше предлагают таким покупателям скидку 5-15%.

Опрошенные представители строительных компаний говорят, что до конца года недвижимость подорожает еще примерно на 10% в национальной валюте.