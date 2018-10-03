В Киеве дорожает аренда однокомнатных квартир

Владимир Цхведиани / UBR.ua

В Киеве стремительно растет спрос на недорогое жилье. Люди экономят каждую копейку, потому стараются максимально экономить на аренде квартир.

«За последние два месяца сильно увеличился спрос на аренду дешевой недвижимости. Чаще всего в качестве квартиросъемщиков выступают либо студенты, либо приезжие из провинции на заработки. Им нужно совсем недорогое жилье, потому они соглашаются на минимум мебели и расположение подальше от метро», - объяснил ситуацию риелтор из АН «Благовест» Дмитрий.

Одновременное многие риелторы отмечают активизацию арендного спроса со стороны киевлян. Со стороны двух категорий горожан. Это разводящиеся супружеские пары, которые разъезжаются на две квартиры - их число в Киеве, к сожалению, стремительно растет. А также владельцы больших квартир, которым не по карману оплата беспрестанно дорожающих коммунальных услуг. Они сдают в аренду многокомнатные квартиры, и подыскивают себе для проживания более скромные однушки. Кстати, благодаря этому поддерживается стабильное предложение на рынке двух- и трехкомнатных квартир.

«Многие хозяева квартир по тем или иным причинам сейчас лишаются права на субсидию. Они вынуждены как-то искать возможности компенсации высоких коммунальных расходов», - подтвердил UBR.ua риелтор Евгений Костюк.

Совокупно можно выделить четыре фактора, обеспечивающих стабильное предложение на рынке киевской аренды:

* Высокие тарифы, в первую очередь на отопление: вынуждают киевлян активнее сдавать жилье, которое они не способны оплачивать.

* Не прекращающееся строительство нового жилья. Становится для инвесторов альтернативой банковским депозитам: его покупают под сдачу в наем.

* Низкий уровень пенсий и высокая инфляция, вынуждающие пожилых людей сдавать свои квартиры/комнаты, чтобы обеспечить себя средствами к существованию.

Каждый из этих факторов позволяет поддерживать предложение и на рынке недорого однокомнатного жилья. Особенно первый: все чаще сдачей в аренду недвижимости начинают заниматься семьи с двумя-тремя квартирами, которые ранее простаивали и не отдавались в наем. Но даже при этом количество дешевых предложений в Киеве сокращается, и цены на бюджетные предложения растут.

По данным портала domik.ua, за два последних месяца однокомнатное жилье в Киеве подорожало на 10-15% в зависимости от района.

Сильнее всего выросли расценки в Голосеевском районе - на 31% (до 5,5 тыс. грн.). А меньше всего на Печерске, где они были и без того высокими: на 7,1%, до 7,5 тыс. грн.

Самые дешевые однушки сегодня в Деснянском и Соломенском районах, где можно найти однокомнатные квартиры по 5 тыс. грн. в месяц.

Коммунальные квартиры

По мере подорожания жилья в бюджетном сегменте люди стараются найти альтернативные варианты среди 3-х и 4-комнатных квартир. Тем более, что их хозяева все чаще на них соглашаются - на покомнатную аренду.

«Арендаторов на отдельные комнаты можно найти быстрее, чем в целом на 3-4-комнатную квартиру, да еще с большими коммунальными платежами. Вместо того, чтобы долго искать арендатора на 4-комнаты за 16 тыс. грн с платежками в 4 тыс. грн., они сдают каждую комнату отдельным квартиросъемщикам по 4 тыс. грн. плюс 1 тыс. грн. коммунальных на каждого. Это сильно ускоряет поиск съемщиков и позволяет уменьшить риск недополученных денег, когда кто-то съезжает», - отметила риелтор Татьяна Сидорова.

Что дальше

Как дальше будут меняться арендные ставки на дешевое жилье - на этот счет единого мнения нет. Хотя большинство риелторов считает, что уменьшаться они точно не будут, а просто закрепятся на текущих уровнях: хозяева жилья хотят «повесить» на съемщиков высокие платежки за отопление на всю зиму, потому постараются не отпугивать их повышением ценников.

В тоже время есть и те, кто напоминает о ценовых рисках. «Рост арендных ставок на 10-15% вполне возможен, если продолжит расти курс доллара и цены на бензин - рынок недвижимости реагирует на эти факторы. Он оживился - спрос на квартиры большой, люди едут в Киеве, а вот предложение ограничено. Особенно, если мы говорим о жилье в новых домах с хорошей инфраструктурой. Они очень востребованы», - резюмировал председатель правления Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Владислав Кулишенко.