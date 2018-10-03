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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Турбины Siemens не спасут. Почему Крым и дальше будет погружаться во тьму

 Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

В Крыму начали работу первые блоки сразу двух электростанций, и в обоих случаях используются турбины, фактически украденные россиянами у Siemens. Однако проблему с энергообеспечением полуострова они не решат.

ТЭС имени замминистра

1 октября в оккупированном Крыму запустили в эксплуатацию первые блоки сразу двух тепловых электростанций: Таврической (в Симферополе) и Балаклавской (в Севастополе). Об этом СМИ сообщил лично заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, который курировал строительство по прямому распоряжению Владимира Путина.

Первой в ночь на понедельник заработала Таврическая ТЭС, позднее запустили блок на Балаклавской. Этому предшествовала работа по переключению магистральных сетей на полуострове: в частности, для выдачи мощности с новых ТЭС была замкнута Западно-Крымская высоковольтная линия. Энергоблоки пока работают в режиме пуско-наладки, а их ввод в штатную (постоянную) эксплуатацию намечен на первую декаду ноября.

"Сегодня в ночь Таврическая ТЭС запущена первой: первый блок сейчас уже работает в сеть на полную мощность. В восемь утра закончен пуск блока на Балаклавской. 500 МВт мощности сейчас Крым плюсом имеет, кроме того, что передается по энергомосту, - сообщал Черезов практически в прямом эфире.

По его словам, теперь предстоит серьезная работа, связанная с окончательным вводом в эксплуатацию первых блоков станций, ведутся проверочные мероприятия для получения разрешений на их запуск. По мнению Черезова, все должно решиться в течение месяца.

Напомним, что оккупационные власти строят ТЭС мощностью по 470 МВт в Симферополе и Севастополе в соответствии с так называемой "федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя до 2020 г.", которая предусматривает выделение 49 млрд руб. (21 млрд грн) на развитие энергетики полуострова. Строительство обеих ТЭС было поручено компании "Технопромэкспорт" из состава госкорпорации "Ростех".

Планировалось, что первые энергоблоки ТЭС введут в эксплуатацию сперва в самом начале года, потом - в конце мая 2018 г., но строительство сопровождалось постоянными срывами работ и многократными переносами сроков. Основными причинами были конфликты из-за санкций, а также неготовность инфраструктуры. В марте в "министерстве топлива и энергетики" Крыма заявляли, что газопровод к ТЭС "в режиме пусконаладочных работ", вопрос в оформлении документов Ростехнадзором. Но строительство активизировалось только после увольнения руководства "Черноморнефтегаза". Подрядчику пришлось переделывать работы, которые были произведены ранее с нарушением ГОСТов, чтобы Ростехнадзор мог выдать разрешающие документы.

На всех желающих еле хватит

Вторые блоки планируется запустить до конца года. Ввод этих двух ТЭС в эксплуатацию на полную мощность (пока они работают наполовину) позволит сбалансировать собственное потребление электроэнергии и ее производство на территории полуострова. Однако дефицит электроэнергии в Крыму сохранится, так как вряд ли удастся полностью решить проблему с аварийными отключениями, ведь сети на полуострове сильно изношены.

Напомним, что Крым всегда был энергодефицитным - собственных генерирующих мощностей на полуострове никогда не хватало, чтобы обеспечить всех потребителей. Ситуация усугубилась в ночь на 22 ноября 2015 г., когда были подорваны опоры всех четырех ЛЭП, по которым полуостров снабжался энергией из Украины. Тогда оккупационным властям пришлось на долгое время ввести режим чрезвычайной ситуации и графики веерных отключений электричества. Частично нехватку электричества компенсировали в мае 2016 г., поэтапно запустив энергомост мощностью 800 МВт из Краснодарского края.

По подсчетам заместителя министра энергетики РФ, после запуска на полную мощность Таврической и Балаклавской теплоэлектростанций, а также начала работы новой Сакской ТЭЦ и с учетом мощности энергомоста Крым и Севастополь получат в совокупности 2160 МВт мощности. При нынешнем уровне потребления этого достаточно, но в перспективе развития региона этого объема генерации уже будет не хватать.

"Если в дальнейшем понадобятся дополнительные мощности... у нас есть станция Симферополь. Изначально она строилась как трехблочная станция. Там сейчас два блока. Третий в принципе построить в логике той инфраструктуры, которая уже готова, большого времени не требует", - сказал журналистам Черезов.

Однако независимые эксперты в России считают, что запуск новых станций мало поможет в обеспечении энергобезопасности Крыма, так как устранение дефицита энергомощностей не решает проблему износа и недостаточного развития распределительных сетей.

Темная история с турбинами

Запуск первых блоков Таврической и Балаклавской ТЭС не привлек бы столько внимания, если бы не был связан с громким "санкционным" скандалом. Дело в том, что на них установлены турбины немецкой компании Siemens, незаконно ввезенные на полуостров вопреки санкциям Евросоюза.

Напомним, что, когда в 2014 г. Россия анонсировала строительство двух новых ТЭС в только что оккупированном Крыму, турбин для них не имелось, а в России они не производились. Заказать их у западных компаний тоже было нельзя: с 2015 г. начали действовать санкции, введенные США и Евросоюзом после аннексии Крыма и они прямо запрещали поставку технологий и оборудования для крымской энергетики.

Тогда россияне решили использовать в темную своего давнего партнера - компанию Siemens. Немецкий производитель ранее поставил четыре турбины для электростанций в Тамани. Импортером выступила российская компания "Технопромэкспорт", та самая, что строила две ТЭС в Крыму.

В июне 2017 г. западные СМИ сообщили, что четыре турбины были перемещены из Тамани в Крым. Компания Siemens сразу начала расследование и признала, что две турбины из четырех действительно могли попасть на полуостров. 6 июля "Технопромэкспорт" заявил, что якобы приобрел четыре комплекта газотурбинных установок для крымских электростанций на вторичном рынке. В Siemens ответили: "Мы получили надежную информацию о том, что все четыре газовые турбины, которые предназначались для проекта в Тамани, летом 2016 года были модифицированы и, вопреки четким контрактным договоренностям, доставлены в Крым".

11 июля немецкая компания обратилась в московский арбитраж с иском "о признании сделки о продаже турбин "Технопромэкспорту" для проекта в Тамани недействительной и применении последствий недействительности сделки". Но суд оставил заявление без движения до 21 августа. (Позднее Siemens, пытаясь вернуть турбины, в первых двух инстанциях проиграла суды.)

21 июля в Siemens официально подтвердили незаконное перемещение четырех своих газовых турбин, предназначенных для проекта в Тамани, на территорию оккупированного Крыма вопреки санкциям ЕС. В том же заявлении немецкая компания сообщила о приостановке поставок генерирующего оборудования по действующим контрактам с российскими госкомпаниями. Также Siemens заявила о выходе из состава ЗАО "Интеравтоматика" - эта российско-немецкая компания была задействована в установке турбин на ТЭС в Крыму.

Юристы Siemens заявили, что продолжат уголовное преследование должностных лиц компании "Технопромэкспорт", ответственных за перемещение турбин, а также судебный процесс, призванный предотвратить поставки нового оборудования в Крым и обеспечить возврат уже поставленного. Siemens также предложила провести обратный выкуп оборудования для таманской станции и аннулировать контракт на его поставку.

28 июля 2017 г. руководство "Технопромэкспорта" признало, что поставило газовые турбины Siemens в оккупированный Крым, однако представило версию, что недоукомплектованные турбины были куплены у неназванного поставщика, после чего модернизированы российскими подрядчиками и только тогда отправлены в Крым.

14 декабря 2017 г. уже упоминавшийся заместитель главы минэнерго РФ Андрей Черезов сообщил журналистам, что две турбины производства Siemens на двух строящихся ТЭС в Крыму уже смонтированы, еще две будут установлены позже, все оборудование будет обслуживать компания "Технопромэкспорт", в штате которой есть российские специалисты, сертифицированные Siemens. Тем самым Черезов де-факто признал, что лично курировал операцию по обману немецкого концерна.

Строительство россиянами электростанций в Крыму пока никак не скажется на каких-либо отношениях полуострова с Украиной. Это сугубо внутренние действия оккупационной администрации, и в будущем они будут рассматриваться в рамках международного права и в контексте всей истории с попыткой России отнять у Украины Крым. А пока вряд ли стоит переживать из-за появления этих ТЭС в Крыму.
 

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