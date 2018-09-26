«Грозные» попы: Когда Онуфрий и компания убегут из Украины

Ігор Петренко / Depo.ua

"Экзархи Константинопольского Патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Илларион должны покинуть каноническую территорию Украинской Православной Церкви", - сказано в решении синода филиала РПЦ, который состоялся в Киево-Печерской Лавре. Там же епископам УПЦ МП приказали приостановить совместное служение с иерархами Константинопольского Патриархата.

Фактически, это объявление войны со стороны Моспатриархии. Хотя совсем недавно казалось, что у Онуфрия хватит здравого смысла не идти на прямой конфликт, ведь УПЦ МП после создания автокефальной церкви гарантируется свободное богослужение, никто разгонять ее не собирался. Но, как видим, то ли давление РПЦ, то ли "погоны под рясой" перевесили.

В ответ на решение синода, иерарх Константинопольского Патриархата архиепископ Тельминский Иов (Геча) пояснил: в межцерковных отношениях УПЦ МП не является самостоятельной единицей в ведении диалога, она не является субъектом, не ведет переписки, в которой принимает участие исключительно РПЦ, поэтому не ей что-либо требовать. Проще говоря, Онуфрий вассал Кирилла, а голос вассала во внимание не берется.

Впрочем, стоит понимать: если синод УПЦ МП пошел на углубление конфликта, это означает, что должны быть следующие шаги. Также можно предположить, что управление процессом непосредственно перешло к РПЦ. А там могут выбрать два пути. Первый - дождаться томоса, после чего в Украине начнется процесс перехода церквей от Московской к украинской церкви, а те, кто не перейдет, огласятся церковью-мученицей. Однако такой сценарий малореалистичен, поскольку существует риск потери контроля над церковными делами в Украине, а переход может приобрести лавинообразные темпы.

Второй путь - радикализация ситуации. В Кремле и на Лубянке хорошо понимают, что получение томоса - это мощнейший удар по "русскому миру" за все время насаждения этой вредной мифологемы. Там также понимают, что после получением автокефалии украинской церковью филиал РПЦ в Украине лишится имущества, влияния, более того, может получить официальный статус агента страны-агрессора. А если Россия объявит о своем экзархате над УПЦ МП, тем самым ускорит процесс выкорчевывания этой церкви.

В Москве знают, что остановить процесс вытеснения своего ключевого форпоста в нашей стране можно только одним способом: сменить власть на президентских выборах. Поэтому все последующие радикальные действия УПЦ МП и вокруг нее - это реализация российского сценария усиления конфликта для мобилизации электората ради изменения власти в Украине.

Отсюда фейковые сообщения из уст московских попов Павла и Антония о якобы намерениях националистов захватить Лавру на Покрову. Моспатриархии очень хочется, чтобы именно так и произошло. Не исключено, что каких-то провокаторов даже заангажируют для "захвата", который будет "мужественно отражен канонической церковью". Эту картинку покажут по российским СМИ, несколько громких заявлений сделают Новинский, Вилкул и им подобные. Но массовой мобилизации верующих не будет. И это плохая новость для Путина.

Другая плохая новость - московские попы не осмелятся идти на кровопролитие. Скорее они убегут в Москву, и оттуда будут скулить. А плохая новость - воспитанные российскими спецслужбами защитники "истинного православия" неспособны договориться о едином кандидате в президенты. Потому что у них нет кандидата на победу.

Отсюда простой вывод: чтобы сейчас ни делали в УПЦ МП, что бы не звучало из Кремля и от Кирилла и его нукеров, этого бояться не следует. Стоит опасаться другого - активного внедрения Россией своих агентов в украинскую церковь после получения автокефалии. Чтобы в дальнейшем скандалами и конфликтами подрывать ее изнутри.