Приморский провал Путина. Куда заведет Россию растущая ненависть к «Единой России»

Руслан ВЕСЕЛ / Деловая столица

Украинцам можно было бы запасаться поп-корном и готовиться к интереснейшему и очень желанному сериалу о крушении путинского режима, но...

Досрочные выборы губернатора Приморского края России стали невероятным конфузом для партии власти. Начать с того, что кандидат от "Единой России" - Андрей Тарасенко, год назад назначенный врио губернатора вместо попросившегося досрочно в отставку Владимира Миклушевского - оказался не в состоянии мобилизовать админресурс, чтобы победить в первом же туре в единый день голосования.

Впрочем, это уже дело привычное. Хуже то, что случилось в туре втором. Победу Тарасенко над кандидатом от коммунистов Андреем Ищенко таки обеспечили. Но фантастически неуклюже: после подсчета 95% протоколов Ищенко выигрывал со значительным отрывом - 51,6 % против 45,8 %. После обработки 99% лидером вдруг оказался Тарасенко - 49,02 % против 48,56 %. Подтасовка вскрылась практически сразу: выяснилось, что в автоматизированной системе "Выборы" неоднократно переправлялись данные протоколов избирательных комиссий. Народ вышел на улицы против фальсификации, причем, что любопытно, митинг сторонников кандидата от власти прошел с формулировкой "не только в поддержку Тарасенко, но и за честные выборы". Казалось бы, подумаешь, побузят и перестанут - в России такое случается постоянно.

Ан нет. Скандал получил довольно неожиданную развязку: впервые с 2002 года были отменены результаты выборов главы российского региона. 20 сентября 12 членов избирательной комиссии Приморского края (при всего одном голосе "против") проголосовали за решение об отмене результатов второго тура. Этому предшествовала рекомендация всероссийского Центризбиркома признать недействительными результаты скандального голосования из-за выявленных нарушений.

Давалась эта рекомендация "со слезами на глазах": председатель ЦИКа Элла Памфилова расплакалась во время беседы с журналистами из-за обиды за то, что работу возглавляемого ею органа "взяли и перечеркнули". "Столько сделали... Все прозрачно, идем шаг за шагом. И вдруг раз - и такой удар под дых", - заявили она, комментируя ситуацию.

Этот "удар под дых" официальные российские СМИ скорее всего расшифруют как "перегибы на местах", знакомые нам еще по сталинской статье "Головокружение от успехов", в которой вина за страдания крестьян во время насильственной коллективизации перекладывалась на чересчур рьяных местных руководителей (Михаил Шолохов в "Поднятой целине" изобразил таких виновников латентными троцкистами). И вполне даже возможно, что последуют "оргвыводы" против тех, кто поставил Кремль в весьма неудобную позицию. Ведь Владимир Путин лично поддержал Андрея Тарасенко, которого теперь обвиняют (пока, правда, не официальные или "правоохранительные" органы) в фальсификации выборов.

До практикуемых в 30-е годы расстрелов или ссылок (куда уж дальше из Приморья-то) вряд ли дойдет, но только увольнениями переписывавшие протоколы бюджетники из местных избирательных комиссий могут не отделаться. Всплеск протестных настроений у приморцев, подкрепленный наличием у наблюдателей копий первоначальных вариантов протоколов, может вынудить власть посадить (или хотя бы арестовать на время) несколько "сакральных жертв" из числа мобилизованных в участковые избиркомы учителей, библиотекарей или даже мелких чиновников.

Успокоит ли это протесты, или сделает их еще более массовыми, требующими посадок не только действовавших по принуждению "стрелочников", но и организаторов фальсификаций из числа приближенных к Тарасенко (а то и его самого), пока не берется прогнозировать никто. Ведь ставший, возможно поневоле, "лицом протеста" кандидат на пост губернатора от КПРФ Андрей Ищенко долгое время проявлял жесткость в желании отстаивать свою победу, в том числе объявляя (ненадолго правда) голодовку и требуя от власти не назначения перевыборов, а признания его победы (то есть "полной и безоговорочной капитуляции"). При этом он ссылался на поддержку лидера партии Геннадия Зюганова, который, по словам Ищенко, не только убедил его прекратить голодовку, но и разговаривает с ним по телефону дважды в день, повторяя призыв "Ни шагу назад".

С другой стороны, комментируя ситуацию, он обратился к Кремлю (правда не в лице президента, а в лице "куратора" избирательных процессов в РФ Сергея Кириенко - ответственного за внутреннюю политику первого замглавы АП РФ, по неофициальным данным награжденного "Героем России" за мартовские "перевыборы Путина всея Руси") с призывом не мешать ему и с обещаниями быть лояльным к политике федерального центра. В конце концов, Ищенко, по всей видимости, "слился", заявив, что он, дескать, бизнесмен, и с ним можно договориться.

При "отсутствии наличия" вождя или его соглашательской позиции протесты в России очень быстро сходят на нет, даже при том, что многие протестующие говорили, что они вышли не за кандидата-коммуниста, а против власти и особенно против ее пенсионной реформы. Ведь несмотря на определенное сходство ситуации с той, что предшествовала Оранжевой революции в Украине, россияне пока не демонстрировали того умения самоорганизовываться, которое показали украинцы в 2004 году.

Так что у Кремля еще сохраняются шансы, тактически отступив, взять через некоторое время ситуацию под контроль, проведя-таки на перевыборах на губернаторский пост своего человека. Через три месяца, когда должны пройти новые выборы, Кремлю не нужно будет распылять внимание на большое количество регионов и можно будет сконцентрироваться на одном (или двух, если ситуация повторится во Владимирской области, где победу у губернаторши-"единоросски" Светланы Орловой, набравшей в первом туре голосов даже меньше, чем приморский Тарасенко, может вырвать кандидат-"жириновец" Владимир Сипягин). А до этого времени "взрастить" нового качественного кандидата взамен Андрея Тарасенко, уже заявившему, что не будет баллотироваться, так как не желает стать в глазах приморцев человеком, на которого будут "пальцем показывать".

Позже он, правда, сказал, что будет следовать за "линией партии", которая может послать-таки его на "третий тур", но "Единую Россию" пока называют "Партией жуликов и воров", а не "партией умалишенных и самоубийц". Поэтому можно предположить, что она все же "пристрелит загнанную лошадь" и не станет продавливать силой не желающего бороться Тарасенко. Ведь подобная политика в Приморье, прославившемся своим "фрондерством" еще в 90-х во времена противостояния Кремля и местного губернатора Евгения Наздратенко (да, у этого "возмутителя спокойствия" тоже украинская фамилия), чревата последствиями. Повторения ситуации с эвакуацией пожарниками членов участковых избиркомов, совпавшей с "зависанием" сервера теризбиркома, после которых проигрывавший "единоросс" вдруг оказался победителем, набрав на некоторых участках 100% (помните протоколы из тюрем и психбольниц Донбасса с повальным голосованием за Януковича в 2004-м?), этот непростой регион может и не стерпеть уже в более радикальных формах.

Сможет ли Кремль найти для выборов приморского губернатора представителя местной элиты или придется, как в Дагестан, присылать "супертяжеловеса" (вплоть до "обгадившегося" новоявленного "Героя" Кириенко) из столицы, покажет время. Но уже сейчас Кремлю впору задуматься над тем, что у него серьезно "протекает". Причем не только из глаз председателя российского ЦИКа Эллы Памфиловой, которая, по версии одного из бывших ведущих кремлевских политтехнологов Глеба Павловского, шантажировала Путина своей отставкой в ответ на требования "продавливать" сфальсифицированную победу Тарасенко.

И дело не только в том, что "Партия жуликов и воров" провалила сентябрьские местные выборы, потеряв большинство в законодательных собраниях 11 регионов и не получив посты губернаторов в первом туре в 4-х (такого с партией власти в России уже очень давно не случалось). И не в том, что "единый день голосования" обозначился даже протестом "умной" урны против нарушения Путиным закона о голосовании посредством демонстрации на телекамеры своего голоса за Сергея Собянина. И даже не в том, что массовые митинги против пенсионной реформы, прошедшие в этот день, уже обозначились драками протестующих с полицией (Россия вряд ли сможет повторить опыт мирной Оранжевой революции, а скорее всего сразу же, и в более радикальных формах повторит опыт самых трагических и кровавых дней Евромайдана).

В конце концов, у Путина еще есть возможность повторить опыт покойного президента Узбекистана, который лет 15 назад неожиданно для многих переформатировал партийное поле страны и назначил своей "главной женой" не ранее считавшуюся правящей Народно-демократическую (бывшую компартию УзССР) партию, а Либерально-демократическую, которая после этого начала побеждать на выборах и вытеснять НДПстов из министерских кабинетов. ДС уже писала о возможности существования у Кремля подобных планов. Они могут сопровождаться "взращиванием" консервативной (в российском смысле этого слова) монархически-сталинистской партии "плебеев и мракобесов", которая отберет у "ЕдРа" часть мандатов на следующих парламентских выборах, а потом и поглотит бывшую провластную партию, как в свое время пропутинское "Единство" сожрало примаковско-лужковское "Отечество-Вся Россия", превратившись в "Единую Россию".

Главный вопрос в том, хватит ли у Кремля людей не только для того, чтобы реализовывать подобные планы, но и для того, чтобы остаться на плаву и удержать ситуацию в избирательные 2020 и 2024-й годы. Ведь как свидетельствуют данные Росстата, нынешний год может оказаться первым, когда естественная убыль населения в РФ уже не сможет быть покрыта даже за счет миллионов трудовых мигрантов. То есть, население активно "голосует ногами", а наиболее креативное, да еще и славянских кровей, делает это активнее других, к тому же в сторону "бездуховного" (в советские времена говорили "загнивающего") Запада. И провалы "партии жуликов и воров" на выборах, вкупе с топорными попытками их исправить - одно из последствий данного процесса.

И данные тенденции будут только усиливаться. Ведь провал приморских фальсификаторов сопровождался еще и отказом федерального центра прикрыть их махинации, что может закончиться и посадками назначенных "козлов отпущения". И это случилось всего через какую-то неделю после предыдущего подтверждения всероссийского принципа "Родина тебя кинет" - феерического промежуточного финала "Дела Скрипалей", когда "никак-нет-не-грушники" Петров и Боширов, следуя телевизионному указанию Путина, были вынуждены врать еле сдерживающей смех Маргарите Симоньян. Где теперь у исполнителей кремлевских указаний гарантии, что ими не пожертвуют, как это уже наметилось в деле "мучеников солсберецких" (вряд ли их, конечно, выдадут британцам, а вот автокатастрофа из-за пьянства, ставшего следствием "душевного потрясения", которое в свою очередь было следствием "навета англичан" - самое оно)?

Ведь и у "космонавтов", избивающих протестующих на улицах российских городов, могут появиться мысли о перспективах оказаться в такой же "клетке", как украинские "беркутовцы" даже без смены политического режима, так как именно нынешний уже демонстрирует нежелание или невозможность защищать своих защитников. А если эти мысли в отбитых головах не появятся самостоятельно, то их привнесут лишенные пенсии родственники и друзья, посмотревшие ролики Алексея Навального о том, как Виктор Золотов ворует из тарелок своих подопечных-росгвардейцев.

Украинцам можно было бы запасаться попкорном и готовиться к интереснейшему и очень желанному сериалу о крушении путинского режима. Если бы при этом не существовало опасности перенаправления Кремлем внутреннего недовольства населения на внешнего врага, которым окажется, в частности, Украина. Так что лишнюю копейку лучше потратить не на попкорн, а на помощь армии.