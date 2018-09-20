Киевские застройщики готовят покупателям новые квартиры и переписывают цены

Денис Вергун / UBR.ua

Столичные застройщики поголовно начали поднимать ценники в новостроях. К примеру, с 15 сентября стоимость своих «квадратов» повысил Киевгострой. В зависимости от ЖК, стоимость квадратного метра прибавила от 500 грн. до 2 тыс. Причинами для пересмотра прайса строители называют подорожание строительно-монтажных работ, топлива, а также увеличение зарплат строителям. В целом же за этот год по Киеву квартиры в новостройках выросли в цене на 25%. И останавливаться на этом застройщики явно не планируют.

Готовятся к девальвации

Как рассказал начальник отдела продаж мини-города Svitlo Park Александр Панфилов, по сравнению с июлем текущего года, в августе средняя стоимость жилья в строящихся столичных объектах комфорт-класса комплексной застройки формата «город в городе» выросла на 4,7 % и составила 20 186 грн./кв.м.

«Нестабильность гривны и жесткая привязка первичного рынка к курсу доллара стали основными факторами пересмотра цен в пяти наших объектах, в которых цены выросли от 7,2% до 17,1%. Еще в трех объектах произошло плановое повышение стоимости жилья в связи с новым циклом продолжающегося строительства: изменение цены в таких ЖК составило от 0,7% до 1,4%. В сентябре-октябре цены могут вырасти еще до 5%, поскольку многие застройщики свои гривневые ценники могут переписать по курсу до 29 грн./$», - подметил в беседе с UBR.ua Панфилов.

Подтягивают цену квадратного метра и пригородные застройщики. В Киевской области, в частности в городах-спутниках, в сентябре цены уже выросли на 300-400 грн. за «квадрат».

«В этом году произошло существенное удорожание стоимости строительства. Вполне логично предположить, что цены на квартиры в Киевской области до конца года могут вырасти еще на 300-500 грн./кв.м», - заметил в разговоре с UBR.ua директор по продажам группы компаний Domira Development Валерий Прохно.

Отложенный спрос

На фоне резкого роста цен, украинцы бросились скупать новые квартиры. Как рассказали в Киевгорстрое, хотя очередей, как это было несколько лет назад при обвале гривны, сейчас нет, нередко бывают дни, когда подписывают более 100 договоров с покупателями.

Кто долго приценивался, выбирал, сейчас решили не откладывать покупку желанных «метров». Причем дело не только в инфляции и девальвации. Важную роль играет и наступление высокого сезона, который на строительном рынке начинается в сентябре. Высокая покупательская активность - на 10-15% выше майской - продолжится вплоть до новогодних праздников, прогнозируют строители.

Подметим, сейчас застройщики при проектировании всех своих будущих объектов учитывают новые градостроительные нормы (ГСН), которые вступили в силу 1 сентября. Это касается, например, придомовой территории, объектов инфраструктуры (в т.ч. встроенных детских садов), этажность зданий и т.д.

«Обновленные нормы позволят стройкомпаниям строить жилье намного комфортнее, нежели раньше», - рассказал Александр Панфилов.

Вместе с ГСН, меняются и потребительские предпочтения покупателей. Особенно это касается отношения к стоимости будущих эксплуатационных затрат (ранее этому фактору на этапе приобретения люди уделяли меньше внимания). Потому застройщики все активнее ищут возможности оптимизировать расходы будущих домовладельцев за счет использования современных энергосберегающих технологий.

«В наших домах мы устанавливаем системы рекуперации воздуха и газовые котлы конденсационного типа, КПД которых превышает 100%. Такие системы позволяют совокупно сэкономить до 40% затрат на отопление. Например, затраты на отопление 2-комнатной квартиры могут быть практически такими же, как и 1-комнатной в обычном многоквартирном доме. За весь отопительный можно сэкономить от 3 до 5 тыс. грн., и в дальнейшем, по мере роста тарифов, эта цифра будет только увеличиваться», - рассказал Валерий Прохно.

Следуют экологическим и экономичным трендам и в Киевгорстрое. На некоторых своих домах застройщик устанавливает солнечные панели, с помощью которых освещаются места общего пользования. Паркинги же начинают оборудовать зарядками для электрокаров.

Дорожат каждым метром

Еще одним трендом стоит считать повышенное внимание покупателей к планировочным решениям. Прежде всего это касается 2-комнатных квартир площадью 55-65 кв.м., так как их популярность растет с каждым днем, говорят строители. В таких квартирах особый акцент сделан на размещении и функционале кухни - зачастую застройщики ищут возможность совместить кухню с гостиной и избавиться от коридорного, лишнего пространства. «Рабочие» зоны также пытаются расположить в специально предусмотренных нишах.

Тем не менее, говорят в Киевгорстрое, лучше всего разлетаются сейчас «однушки». Даже те, что еще находятся на начальном этапе строительства. Что до «двушек», то их часто берут не для арендного бизнеса, как однокомнатные квартиры, а для личного проживания, когда появляется необходимость «расшириться».