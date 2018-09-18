Как Сирия ускользает из рук России

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Интервенция российско-иранско-асадовского триумвирата в оплот сирийских повстанцев в Идлибе сорвалась, так и не начавшись. Мало того, ситуация в Сирии в целом складывается далеко не в пользу Москвы, которую фактически теснят на нескольких фронтах - Турция, Израиль, международная коалиция в лице США, Великобритании, Франции. И это после ряда громких обещаний Кремля вернуть под контроль Асада все территории Сирии.

Начнем с того, что 7 сентября в Тегеране состоялся саммит по Сирии при участии лидеров Турции, Ирана и России - Реджепа Тайипа Эрдогана, Хасана Рухани и Владимира Путина. Именно во время этого мероприятия стал очевиден раскол между ситуативными союзниками касательно наступления в Идлибе. Хотя, как и предполагала "ДС" перед саммитом, Эрдоган будет активно сопротивляться началу боевых действий на северо-западе Сирии - в регионе, граничащем с Турцией и на который Анкара сама имеет виды. И тегеранская встреча стала тому подтверждением: президент Турции предложил Путину и Рухани режим прекращения огня в Идлибе, на что те ответили отказом.

Турция, в свою очередь, начала наращивать силы на границе с этой провинцией. Мало того, и об этом писали не только российские, сирийские и иранские СМИ, но и та же немецкая Die Welt, Анкара начала в помощь повстанцам переброску в Сирию танков, зенитных орудий, гаубиц и т. п. То есть, реши Москва и Тегеран в самом деле устроить очередную (в духе Алеппо) резню уже в Идлибе, малой кровью они не обошлись бы. Это раз. Ну и очевидная эскалация отношений между турками и россиянами, к которой, судя по всему, Эрдоган был готов.

Готовиться к атаке россиян, асадовцев и иранцев начали также члены западной коалиции. Так, 10 сентября советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Болтон сообщил об активном обсуждении Вашингтоном, Парижем и Лондоном скоординированной атаки в Сирии на тот случай, если режим Асада все же применит химическое оружие при наступлении в Идлибе. Что с большой долей вероятности все же произошло бы, потому как сирийский "друг" Кремля уже дал добро потравить повстанцев, а с ними, как обычно, женщин и детей. Союзники не могли этого допустить. Даже в Берлине были готовы ударить по силам режима. В частности, как сообщала Bild, возможность участия Бундесвера в совместных с США, Францией и Британией операциях рассматривала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

Любопытно, что сочинские договоренности турецкого и российского лидеров были заключены без участия Рухани. Иран, беспрестанно нарушающий все соглашения, исключили из уравнения. В чем он особо-то и не отличается от Кремля, только беда в том, что россияне часто выступают гарантом соблюдения Тегераном тех или иных договоренностей. В частности, во время переговоров с Израилем. Например, Иерусалиму обещали, что иранских "ихтамнетов" не будет на разделительной линии, но вот они топчутся вдоль Голанских высот. Договаривались стороны и о ненападении - и снова в молоко. Немудрено, что Израиль в конечном итоге оценил в ноль гарантии РФ и принялся гонять иранцев едва ли не по всей Сирии.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, за два месяца в результате авиаударов Израиля убиты 113 иранцев и боевиков, вероятно из числа местных прокси Тегерана - "Хезболлы". Поле деятельности израильской авиации, пусть в ЦАХАЛ традиционно отмежевались, весьма обширно. Это и военная база возле Алеппо, военный аэродром Меззе близ Дамаска, несколько объектов в провинции Эль-Кунейтра, еще один военный аэродром Эд-Дабаа в сирийской провинции Хомс на границе с Ливаном, военный аэродром Т-4 (юго-запад Сирии), международный аэропорт Алеппо и военный аэропорт в Хаме. А также склады с оружием возле Банияса и аэропорта Дамаска, куда было доставлено оружие для иранцев или "Хезболлы"; города Масиаф, Хама и т. д.

Как видим, Израиль не на шутку разошелся. Под прицелом не только иранцы, но объекты Асада, которого Иерусалим таким образом пытается принудить к договоренностям. Если с Ираном их достичь не представляется возможным, то с сирийской марионеткой Кремля - вполне вероятно. Ба, израильские силы не стесняются делать непрозрачные намеки и самой России.

Речь об ударе по Баниясу, Хаме, но прежде всего Латакии, частично контролируемой россиянами и находящейся недалеко от военной базы РФ в Хмеймиме, в ночь на 18 сентября. Целью, по сообщениям сирийского информагентства SANA, якобы является склады Института промышленных технологий, аффилированного с минобороны Сирии, который занят в разработке ракет и химоружия. Что ж, даже с учетом того, что об этом сообщает сирийские агентство, пока ЦАХАЛ скромно отмалчивается, удар Израиля по складам вполне мог быть. Кроме того, опять досталось Баниясу и Хаме. Дамаск уверяет, что ПВО с налетом справились, но изображения пожаров и взрывов, появившиеся в сети, тому противоречат.

Главной же жертвой, как ни странно, оказалась Россия. Ее база в Хмеймиме в 23:00 17 сентября потеряла связь со своим Ил-20 РЭБ, на борту которого находились 15 военнослужащих. Этот самолет был предназначен для ведения радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы и, вероятно, крутился в Средиземном море, в связи с прибытием к сирийским берегам многонациональной военной группы НАТО. А в итоге был сбит. В ведомстве Сергея Шойгу сперва даже не смогли определиться с тем, кого же обвинить. В минобороны заявили, что на момент исчезновения самолета в 35 км от побережья, якобы зафиксированы пуски ракет с французского фрегата Auvergne. Также виновниками назначили израильские F-16, ударившие по Латакии. Косо поглядывали и в сторону США, которые, по утверждению Дамаска, совместно с британцами и французами выпустили 28 "Томагавков" по Сирии.

ЦАХАЛ скромно отмалчивается. В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что американская сторона не наносила ракетный удар, но и не назвали того, кто же это мог сделать. Однако CNN, ссылаясь на американских чиновников, сообщил, во-первых, что израильская авиация действительно ударила по Латакии (но не ракетный удар, о котором толкуют в Москве или Дамаске); во-вторых, Ил-20 сбили сирийские ПВО, доблестно отражавшие эту самую израильскую атаку.

И вот спустя некоторое время российское оборонное ведомство, скрепя зубами, признало, что, да, Ил-20 все же сбит сирийскими ПВО, которые Дамаску продала Москва. Какая ирония...Но! И здесь в Москве выкрутились и вину все же возложили на Израиль, чьи F-16 внаглую "подставили его (Ил-20) под огонь средств ПВО Сирии". Спикер минобороны Игорь Конашенков окрестил "сознательной провокацией" Израиля то, что его истребители прикрылись самолетом главного союзника режима Асада. В чем провокация здесь неясно. Больше похоже на логичный тактический ход ради реализации поставленных задач по умножению на ноль сирийского арсенала химоружия.

Как бы то ни было, но у Шойгу весьма разгневаны и грозят Иерусалиму "адекватными ответными действиями". Только вот пойдут ли они на них? Скорее нет, чем да. Позиции РФ в Сирии изрядно пошатнулись. По правде больше похоже, что ее взяли в тиски по нескольким направлениям. Это и Эрдоган, который договоренностями по Идлибу нивелирует значительную часть конфликта с США. Да, на повестке дня остаются острые вопросы - освобождение пастора Брэнсон, а также угроза неполучения Анкарой истребителей F-35 в случае, если она таки получит российские ЗРК С-400. С другой стороны, достигнуто взаимопонимание в Сирии. Турки сотрудничают с американцами в Манбидже, а вдобавок еще и уберегли Идлиб от бомбежки.

Это и Израиль, который интенсивно утюжит иранцев и их прокси, объекты Асада в непосредственной близости к российским силам. Это, конечно же, и международная коалиция, и НАТО в целом. Ведь возле побережья Сирии крутятся корабли не только США, Великобритании, но и Канады, Нидерландов, Греции.

К тому же не исключено, что и Иран в отместку за переговоры в Сочи провернет какую-нибудь, уже на самом деле, провокацию, пытаясь вернуться в то уравнение, из которого его выкинули Эрдоган и Путин. Например, КСИР устроит-таки химатаку и обставит все как дело рук Асада или даже россиян. Последний вариант еще хуже, потому как после Солсбери и прошлых "приключений" РФ с оружием массового поражения в Сирии, в отношении России автоматически введут международные санкции.

Фактическая одномоментность происходящего дает основания полагать, что не так уже неправ сирийский режим, когда заявил о тесной координации США, Великобритании, Франции и Израиля. Добавить сюда Турцию - и на выходе оказывается, что российские силы в Сирии имеют не тот уровень инициативы и возможностей, который хотят, а тот, который им позволяют: они обложены и с запада (корабли международной коалиции), и с юга (Израиль), и с севера (Турция), и, вполне вероятно, что проблем стоит ожидать с востока - из Ирана.