РПЦ прекращает поминовение Вселенского патриарха. Что это значит?

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) на внеочередном заседании по "украинскому вопросу" принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители.

Кроме того, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион предупредил о возможности постановки под сомнение статуса Константинопольского патриархата как "первого среди равных" в православном мире в случае продолжения действий по предоставлению автокефалии церкви в Украине.

Также синод принял решение о том, чтобы во всех храмах Русской православной церкви отныне совершались молитвы "о преодолении раскола в Украине".

"Священный Синод Русской православной церкви на своем сегодняшнем заседании принял решение о приостановлении поминовения патриарха Константинопольского за богослужением в Русской православной церкви", - заявил на брифинге митрополит Волоколамский Иларион.

При этом он отметил, что евхаристическое общение между церквями пока не прерывается.

"Это решение пока что не лишает возможности клириков Константинопольского патриархата и Русской православной церкви совершать совместные богослужения", - пояснил агентству РИА Новости пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

В то же время, по словам митрополита Илариона, если Вселенский патриарх продолжит курс на предоставление автокефалии Украинской церкви, РПЦ будет вынуждена полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольской церковью.

"Это будет означать, что Константинопольский патриархат и Константинопольский патриарх, который часто себя позиционирует как глава трехсотмиллионного православного населения планеты, больше не будет его главой", - приводит Интерфакс слова Илариона, сказанные журналистам после экстренного заседания синода в Москве.

Объясняя принятое решение, глава ОВЦС Московского патриархата сказал, что прекращение поминовения патриарха Варфоломея в храмах Русской церкви аналогично разрыву дипотношений.

По словам иерарха, священный синод уже сформулировал текст молитвенных возношений об "уврачевании раскола", который будет распространен по всем храмам Русской православной церкви.

Как заявил митрополит Иларион Интерфаксу, на нынешнем этапе отношений с Константинополем миряне Русской церкви по-прежнему могут причащаться на Афоне и в Греции.

"Если они доведут свое черное дело до конца, мы полностью разорвем с ними евхаристическое общение", - заключил митрополит.

"Не встречались и встречаться не намерены"

Открывая заседание, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обвинил Вселенский патриархат в том, что он уже не первый раз берет курс на поддержку раскола в Русской православной церкви, и заявил о намерении твердо следовать в этой ситуации наследию святого патриарха Тихона.

"То, что сейчас происходит в связи с посылкой так называемых экзархов, является зеркальным отображением того, что предпринимал Константинопольский патриарх в двадцатых годах, когда наша церковь во главе со святейшим патриархом Тихоном находилась в тяжелейших условиях", - сказал патриарх.

Заседание синода проходило в Свято-Даниловом монастыре в Москве. Глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на нем не присутствовал. Пресс-секретарь патриарха Кирилла заявил, что тот не смог приехать по состоянию здоровья, и поэтому выступил перед участниками заседания по видеосвязи.

Митрополит Онуфрий заверил, что не будет контактировать с направленными Константинополем экзархами.

"Мы с ними не встречались и встречаться не намерены, потому что они сюда приехали без нашего благословения. Как представители канонической церкви в Украине мы с ними общаться не будем, ну, а за тем, как развиваются события, будем следить", - сказал митрополит.

Прокомментировали заседание синода и в администрации президента России. По словам пресс-секретаря президента, в Кремле следят за этим событием.

"Безусловно, для Москвы и, собственно, для всего православного мира единственный предпочтительный сценарий - это сохранение единства этого православного мира", - добавил Дмитрий Песков.

Диакон Андрей Кураев: "Разрывать тело Христа ради политических амбиций очень неприлично"

Если относиться к произошедшему с точки зрения церковного права, то это беззаконие, считает православный публицист и богослов, диакон Андрей Кураев.

"Ни церковное право, ни светское право не предполагают наказания за намерение. В данном случае Константинополь объявил о том, что он своих послов, наблюдателей, экспертов посылает в Украину. Даже непонятно, приехали они туда или нет, но главное, что нет никаких сведений о том, что они делали там что-то церковно значимое - рукоположение какого-то священника или епископа, совершение литургии - ничего этого не было. Если они туда приехали просто встречаться с людьми, какие каноны это предлагают считать преступлением? Никакие", - сказал он в интервью Би-би-си.

Поэтому, по мнению Кураева, синод РПЦ совершил предупредительный выстрел: "Это превентивное начало войны. Если еще учесть, что в интервью митрополита Илариона слово "война" прозвучало, то это совсем печально".

"Есть потрясающее различие лексикона спикеров Константинопольской патриархии и спикеров Московской патриархии, - обращает внимание богослов. - Те говорят о расколе, любви, единстве и так далее, а с нашей стороны звучат самые страшные слова: война, коварный замысел, вероломное нападение. Это делает малоканоничной, как ни странно, саму московскую патриархию".

"То есть голос нашего патриархата теперь будет гораздо менее авторитетен в православной мировой среде, вот что произошло", - считает Кураев.

"Никакое каноническое право не знает таких четырех уровней раскола. И главное, там же опять угроза, что если вы что-то еще сделаете, то будет полный разрыв общения. Но это еще и богословски малоприлично, потому что верующий человек верит в таинство причастия, а таинство причастия - это Христос. Превращать чашу причастия с кровью Христовой в боевое оружие, разрывать тело Христа ради политических амбиций - это очень неприлично", - резюмировал он.

Автокефалия Украинской православной церкви

Неделю назад Константинополь издал заявление, в котором сообщил, что в рамках подготовки к предоставлению православной церкви в Украине автокефалии в Киев направляются два экзарха (представителя) Вселенского патриархата.

Приезд в Киев экзархов собеседники Би-би-си в киевских церковных и политических кругах называли свидетельством того, что процесс предоставления украинскому православию автокефалии вышел на финишную прямую.

Константинопольский патриархат, который еще называют Вселенским, исторически претендует на первенство в православном мире и считает, что может даровать церковную независимость своим единоличным решением. В Москве убеждают, что первенство Константинополя является формальностью, а решения об автокефалии должны принимать все существующие церкви сообща.

На этой неделе глава ОВЦС Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что РПЦ готова разорвать отношения с Константинопольским патриархатом в случае, если тот предоставит автокефалию части украинского православия. В Москве назвали этот шаг подлым и вероломным.

Сейчас в Украине действуют три православные церкви. Лишь одна из них - церковь Московского патриархата (УПЦ МП), входящая в структуру РПЦ - признается другими православными церквями. Церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и автокефальная церковь (УАПЦ) мировым православием не признаются, а в РПЦ их называют "раскольническими группировками".

В апреле этого года непризнанные церкви направили Константинопольскому патриарху Варфоломею прошения о предоставлении им автокефалии. Эти прошения поддержали президент и Верховная рада Украины.

В Константинополе говорят, что в конце XVII века передали территорию нынешней Украины Русской церкви во временное управление, а позже Москва незаконно "аннексировала" эти земли.