Вакантность в киевских офисах и торговых центрах вернулась на уровень 2007 года. Кризис позади?

Александра Некращук / LIGA.net

Пустующих площадей в торговых, офисных и логистических центрах Киева практически нет. В первом полугодии вакантность на рынке офисной недвижимости сократилась с 13% до 9%, логистики - с 5,1% до 3,3%, торговли - с 5% до 4%.

В некоторых центрах помещений не осталось, что позволяет девелоперам повышать арендные ставки.

Рынок восстановился

Рынок коммерческой недвижимости вернулся к докризисным показателям 2007 года, говорят собеседники LIGA.net.

Три года назад вакантность достигала около 80%, сейчас свободных помещений нет, рассказывает директор компании Green Site Management (бизнес-центры Grand Step и Gloria) Елена Воробьева. Подтверждает тенденцию коммерческий директор компании Ceetrus Ukraine (бывший Immochan Ukraine) Анна Корягина.

Рынок коммерческой недвижимости Киева действительно вышел из кризиса, говорит генеральный директор консалтинговой компании NAI Ukraine Виталий Бойко. "Вакантность сокращается во всех сегментах", - говорит он. По его данным, в первом полугодии вакантность на рынке офисной недвижимости сократилась с 13% до 9%, логистики - с 5,1% до 3,3%, торговли - с 5% до 4%.

Для сегмента торговой недвижимости комфортен показатель вакантности в 10%, говорит Бойко. В Киеве он существенно ниже, что свидетельствует о дефиците помещений.

Новые игроки

Что повлияло на хорошую динамику? Одна из причин - появление новых торговцев. Только в этом году свои магазины в Киеве открыли H&M, Koton, DeFacto, Zara Home, Livly, AllSaints, Santoni, Jo Malone, Kilian. Все они нуждаются в новых площадях.

В сегменте складской недвижимости арендаторы расширяют свои площади из-за роста количества заказов. В июле объем розничной торговли в Украине вырос на 3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 76,8 млрд грн.

В сегменте офисной недвижимости, по информации девелоперов, в помещениях большей площади нуждаются IT-компании. «Найти свободное помещение на Подоле, где вакантно около 3,7% площадей, довольно непросто. Единственным субрынком, где наблюдался рост средней доли вакантных площадей во втором квартале, стал Правый берег», - говорит руководитель отдела офисных площадей компании JLL (Украина) Александра Глобина.

"Большую часть помещений в наших БЦ арендуют IT-компании", - подтверждает Воробьева.

Дефицит на рынке коммерческой недвижимости позволил девелоперам повысить арендные ставки. В первом полугодии плата за аренду офисов выросла в среднем на 15%. По данным NAI Ukraine, средние ставки на аренду офисов класса А составляют $25,5, В - $16, а С - $11 за один квадратный метр в месяц.

Аренда складов за этот же период подорожала на 20-25% до $3-5, а торговых помещений - на 5%, до $60-85 за один квадратный метр в месяц для магазинов площадью 100-200 кв м.

По прогнозам девелоперов, в следующем году на рынке коммерческой недвижимости спрос может превысить предложение впервые за последние 11 лет, что приведет к росту ставок и появлению новых торговых, офисных и складских комплексов.