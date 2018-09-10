Конвульсии беззубого медведя. Почему Украине выгодны «выборы» в ДНР и ЛНР

Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

После ликвидации террориста Захарченко уже четвертым, правда, пока временным "главой" так называемой ДНР стал 37-летний "спикер" "парламента", бывший (?) координатор МММ-2010 Денис Пушилин. Он сменил бывшего сотрудника фирм Рината Ахметова - Дмитрия Трапезникова, тот продержался неделю. Теперь там вновь намерены провести выборы. Такое решение приняли на заседании "Народного совета" 7 сентября. Что-то похожее прошептали и оккупационные власти Луганска, где после исчезновения Игоря Плотницкого формально заправляет ренегат-СБУшник Пасечник. "Народный совет" даже назначил дату "выборов" - они пройдут 11 ноября. На них выберут "главу" и новый "парламент". Ранее шоу много раз откладывали, поскольку оно обострит отношения между Россией и европейскими гарантами и станет новым поводом расширения санкций в условиях падающего курса рубля и явной внутренней дестабилизации в самой РФ. Только теперь уже европейских (и это на фоне британских угроз такого же рода). Ведь Минские соглашения прямо запрещают подобные "выборы". Тем более что Россия остается частью минского процесса, несмотря на убийство лидера так называемой ДНР Александра Захарченко. Об этом 3 сентября прямо заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

А пока в Донецке - кадровый голод. Ведь, по словам Пушилина, решение о том, кто заменит этого выдающегося дипломата в Минске пока не принято. "Есть много достойных людей в республике, которые могут представлять Донецк. Кто это будет, будет решено в ближайшее время", - сказал самозванец номер четыре Пушилин журналистам. То есть решит Владислав Сурков - пока занятый другими проблемами, а именно: последствиями летальной автокатастрофы с участием ее "премьера" в Абхазии и странной аварией кортежа Игоря Додона в Молдове.

Как известно, после подрыва Александра Захарченко 31 августа исполняющим его обязанностей стал "вице-премьер" Дмитрий Трапезников. Но "Генеральная прокуратура" ДНР и "мэр" Донецка отказались подчиняться ему. Подвели и базу. Сообщается, что, согласно "Конституции", пост "главы" должен был занять "первый вице-премьер", а назначенный Трапезников был просто "вице-премьером". Поэтому "прокуратура" предложила на заседании "Народного совета" 7 сентября назначить исполняющего обязанности "главы". А также сформировать новый "Совет Министров". Дмитрия Трапезникова "прокуратура" предложила посчитать отправленным в отставку. В "прокуратуре" отметили, что у погибшего Александра Захарченко не было "первого вице-премьера", так как такой должности в ДНР не предусмотрено. Решение "прокуратуры" поддержал "мэр" Донецка Алексей Кулемзин. А недовзорванный вместе с Захарченко бандит Ташкент ("министр по доходам и сборам) и его политический советник аферист Казаков бежали в РФ, которая им, впрочем, безопасности не гарантировала.

По мнению украинского представителя в Трехсторонней контактной группе, второго президента Украины Леонида Кучмы, проведение выборов в ЛНР и ДНР может навредить минскому процессу. "Это решение полностью противоречит Минским соглашениям. Это очень серьезный шаг, который может поставить крест на минском процессе. Это постановление не в интересах Украины, не в интересах России, не в интересах тех, кто участвует в минском процессе", - сказал Кучма. По его мнению, решение о выборах ЛНР-ДНР не могли принять без согласования с Россией. "Есть еще время. Как быстро приняли, так быстро можно и отменить его", - намекнул Леонид Данилович. Выборы уже не раз отменяли, да и не с руки они обложенному как медведь в берлоге Путину.

Согласно официальному заявлению пресс-секретаря верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майи Косьянчич, назначенные на ноябрь выборы в ДНР и ЛНР противоречат мирским договоренностям. "Европейский союз полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ.

Реализация Минских соглашений всеми сторонами является ключом к достижению прочного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. В этом контексте объявление о том, что так называемые "выборы" пройдут в так называемой Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике 11 ноября 2018 г. противоречит духу и письму Минских соглашений, которые содержат конкретные положения, касающиеся организации местных выборов в этом регионе. Следует избегать всех шагов, которые препятствовали бы продвижению реализации Минских соглашений. Мы ожидаем, что Россия, в частности, будет в полной мере использовать свое влияние на сепаратистов в этом отношении", - говорится в опубликованном 8 сентября заявлении.

Это будет, если будет, второе "голосование" в так называемых "республиках". Первые "выборы" прошли 2 ноября 2014 г. По их итогам "победили" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Первый был убит 31 августа 2018 г., второй смещен в результате переворота осенью 2017-го. Эти "выборы" также не были признаны международным сообществом, Запад также говорил, что они нарушают минские договоренности. ОБСЕ сообщала, что ее наблюдателей на выборах не было. А СБУ банально открыла уголовное производство из-за захвата государственной власти.

Итак, зачем тогда попу гармонь?

Во-первых, рассматривать эти заявления необходимо в комплексе. В противостоянии с Украиной и ее западными союзниками Москва потеряла уже немало зубов. Особо ответить нечем, а "выборы" уже мало что ухудшат, это из безобидного. Путин блокирован в Сирии искусным гобеленом интриг и позиционирования Турции, США, Франции, теперь и Германии, куда летит договариваться Эрдоган. Экономика несется в пропасть всего лишь от угроз второй серии "химических" санкций США (как раз в ноябре-декабре) и экспансией российских неприятностей в Великобритании (при этом капиталы все равно утекают на Запад миллиардами долларов). Зависла труба "Северного потока -2". Необходимо все-таки отделить "хотелки" Кремля от его реальных возможностей.

Во-вторых, руками Асада Путин грозит хлором сирийцам (причем даже в этом идет на поводу у Ирана), а устами Кирилла - Константинополю (Фанару) и украинской автокефалии. Да, тут и там Москва может наделать пакостей, но опять-таки не более того. Брутальные столкновения 9 сентября показали - в России началась ползучая дестабилизация, общество расколото нелепой пенсионной реформой и прогрессирующей нищетой, оппозиция, пусть не очень большая, есть и стоит на грани радикальных действий. В Сирии прощальный салют еще возможен, но на американском и европейском направлении - уже вряд ли. Кремль с трудом наскребает денег на содержание гигантского полицейского аппарата. Новых санкционных ударов режим не выдержит, не говоря уже о прочих фронтах путинских войн.

И, в-третьих, почему бы оккупантам и не провести "выборы" в стилистике известной песни группы "Ленинград" (примерно такие же, как 9 сентября в Москве) и даже признать ДНР и ЛНР? Это лишь ухудшит положение всех троих ОПГ и приблизит конец путинского режима, окончательно рассорив Москву с континентальными игроками. Украины эти телодвижения беззубого медведя в задымленной берлоге касаются мало.

Момент, когда эти действия могли иметь значение и были опасными, Россия пропустила. И уже очень давно, еще в 2014-2015 гг.