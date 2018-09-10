Главными новостями «единого дня голосования» в России стали протесты и аресты

Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

Так называемый "единый день голосования" в России, в котором в качестве кандидатов было повсеместно отказано в участии представителям даже самой безобидной оппозиции, был проведен по уже знакомому сценарию. Он сопровождался массовыми протестами против пенсионной реформы, избиениями, облавами и попытками властей мобилизовать явку. Изюминкой на торте стали "выборы" мэра Москвы, которые пять лет назад уроженец Ханты-Мансийского Няксимволя Сергей Собянин едва не проиграл Алексею Навальному - на этот раз его оппонентами Кремль позволил стать всего нескольким "мурзилкам".

Победивший на сложных и конкурентных праймериз "Яблока" глава совета муниципальных депутатов округа Тверской Яков Якубович, представитель движения Навального, председатель Красносельского совета муниципальных депутатов Илья Яшин, экс-депутат Госдумы, ныне лидер "Партии перемен" Дмитрий Гудков - были брутально "выпилены" на стадии регистрации. Так что единственной интригой в Москве (как и в большинстве других городов России) стала явка и демонстрации сторонников и союзников Навального против пенсионной реформы - самого лидера непримиримой части оппозиции Кремль предусмотрительно и благополучно закрыл.

Комедийность "выборов" лишь подчеркивалась другими факторами, позволяющими оценить подлинное состояние российского общества и власти в условиях новой болезненной девальвации рубля и преддверии введения "адских" западных санкций.

Во-первых, волна арестов и репрессий прокатившаяся перед самими "выборами" и митингами оказалась совершенно беспрецедентной, она сравнима разве что с массовыми посадками демонстрантов в мае 2012 г. во время протестов против очередной фальсификации Кремлем думских и президентских выборов. Замели не только всех звеньевых Навального по стране, но и его союзника лидера Либертарианской партии Сергея Бойко в Новосибирске, выведшего несколько тысяч людей. Более того, его даже пыталась освободить улица.

Во-вторых, масштабность акций протеста, несмотря на запреты и запугивания, оказалась на уровне лучших успехов движения Навального за прошедшие годы - кажется, Путину удалось объединить против себя наливающуюся агрессией молодежь, из тех, кому выезжать уже некуда, и обмишуренных пенсионеров, которым он наплевал в душу. Пенсионеров и (какой красноречивый термин) "предпенсионеров", конечно, вышло поменьше, но в Петербурге жандармам таки пришлось прибегнуть к разбиванию голов. "Выборы" были совершенно оттенены этими событиями.

В-третьих, истерика режима достигла новых высот маразма, неуклонно указывающего на переход путинского правления из осени в зиму своей истории. Речь даже не об аресте 9-летних детей. Так, за пару дней до "выборов" прокуратура Псковской области (где не дали выдвинуться в губернаторы ни популярному в регионе "яблочнику" Льву Шлосбергу, ни даже "суррогату" от оппозиции) сообщила о возбуждении уголовного дела из-за листовок местного отделения "Яблока" с совершенно законным предложением портить бюллетени на выборах. Это якобы воспрепятствование реализации избирательных прав граждан. А Центризбирком, Роскомнадзор и ФАС направили предупреждения в ...Google. Согласие международной компании продавать Навальному рекламные инструменты расценивается российскими ведомствами как вмешательство в их "выборы". Печально, впрочем, что Google трусливо к ним прислушался.

Но, как заложник своего легитимизма, выборы Путин не мог не провести.

Это и довыборы семи депутатов в Государственную думу, ведь, к примеру, 3 октября 2017 г. депутат Владимир Васильев был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана для проведения там "чистки". Это и выборы глав 26 субъектов федерации (22 прямых и четырех через голосование в парламенте, эти четыре закончились мгновенно), которые должны утвердить пресловутых "юных технократов", а также выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 17 субъектах Российской Федерации. Параллельно проходят и утверждения мэров и местных депутатов разных уровней.

Кампанию 2018 г. многие эксперты называют одной из самых незаметных. Реальной конкуренции нет - не допущены яркие кандидаты, а идти на выборы без поддержки власти опасно. В докладе фонда "Либеральная миссия" осенние выборы уже назвали рекордными по числу "снятия" партийных списков после регистрации

Правда, есть три региона с условно наиболее слабыми губернаторами. Это Хабаровский край, это Хакасия и Владимирская область. Правда, даже тех оппозиционных кандидатов, которых регистрировали, в итоге снимали с выборов через суд по искам партий-конкурентов. Однако некая интрига существует по поводу законодательных органов Екатеринбурга, Бурятии, Иркутской и Ульяновской областей. Там есть оппозиционные кандидаты, которые прошли по спискам и кандидатуры которых допущены к голосованию.

В Москве же - нечто, что можно с усилием назвать референдумом по доверию к действующей власти. Административный ресурс потрачен на борьбу с неугодными кандидатами на этапе их выдвижения и регистрации, с другой - на мобилизацию избирателей. Причем на "выборах" мэра Москвы впервые в истории 209 участков открыто... за пределами столицы. Некоторые садовые товарищества воспринимают показатели явки на выборах как некий индикатор того, будет ли в их дачном поселке развернута программа развития инфраструктуры или нет. Для "удобства" тех же дачников время работы избирательных участков продлили на два часа.

Вовсю используются технологии нагона явки вплоть до принуждения, использованные на думской и президентской "кампаниях" первым замглавы АП Сергеем Кириенко - черным магом Путина зимних дней режима. В штаб Собянина (зачем?) рекрутированы чуткие к пожеланиям начальства "либералы" - бенефициары путинской клептократии, вроде того же Константина Ремчукова, хозяина "Независимой газеты", бывшего депутата от СПС и помощника министра экономики Грефа. В круглосуточном режиме чуть ли не все СМИ извергали на москвичей трамбующую рекламу Собянина - кандидата без конкурентов. Впрочем, формально они есть, иначе, учитывая легитимизм Путина, выборы пришлось бы признать несостоявшимися. Кто же эти люди?

Это строительный аферист Михаил Баакин, он выдвинут партией "Союз горожан", бывший начальник оперативно-распорядительного управления реализации городских программ мэрии Москвы. Депутат Московской городской Думы VI созыва от ЛДПР. Балакин - основатель и бывший владелец промышленно-строительной группы "Су-155", с грохотом обанкротившейся в 2016 г. Оставив дольщиков и пайщиков с носом, этот сторонник Жириновского, от которого тот теперь открещивается, в 2015 г. вошел в Топ-100 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes (50-е место).

Это официальный кандидат от ЛДПР, 37-летний Михаил Дегтярев, самарский воспитанник личного вуза Жириновского Московский институт мировых цивилизаций и третьего факультета Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Согласно данным открытых источников информации с 2001 по 2003 гг. - председатель Самарского регионального отделения пропутинского молодежного движения "Идущие вместе", с 2003 по 2005 гг. - замруководителя, руководитель самарского отделения молодежного движения "Молодежное единство" партии "Единая Россия". В 2014 г. попал в санкционный список ЕС, введенный в связи с агрессией России против Украины, то есть "невыездной". В 2016 г. переизбран в составе федеральной части списка, депутатом Государственной думы VII созыва, председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Коммунисты, в свою очередь, изнасиловав собственных активистов, выдвинули корпоративного менеджера Вадима Кумина, для виду посудившегося с Собяниным, требуя снять "оленевода" с выборов

С 2000 по 2004 гг. Кумин - соратник ненавистного левым Анатолия Чубайса, первый замруководителя департамента технического перевооружения и совершенствования энергоремонта РАО "ЕЭС России". В июне 2008 г. избран в совет директоров ОАО "Зарубежэнергопроект", специализирующегося на проектировании энергетических объектов в России и за рубежом. В 2017 г. избран председателем совета директоров банка "Солидарность" - согласимся, что за 100 лет большевики сумели прогрессировать, теперь они не грабят банки, как Сталин, а возглавляют их, как Кумин.

Наконец, полузабытая "Справедливая Россия" выдвинула в мэры юного землемера-урбаниста, партийного функционера Илью Свиридова.

С 2014 г. он возглавляет муниципальный округ Таганский.

Конечно, на этом фоне Собянин, в 2007 г. отказавшийся от защиты украденной диссертации по юридическим наукам - выглядит просто светочем нравственности.

Известный московский политический аналитик Евгений Ихлов, сравнивая ритуал выборов, явкой на которые власть пытается добиться соучастия управляемых с известным библейским примером о монетах кесаря, комментирует: "Выборы, на которых "заранее жульническими приемами, включая фабрикацию уголовных дел (речь не только о Навальном, но и о главе подмосковного района Шестуне), используя специальные законодательные ловушки, отсекают неугодных - это имитация демократии, которую не надо поощрять". "Может быть, тот же Кумин - очень даже приличный деятель, но монополию на оппозиционность ему подарили, отказав Митрохину, приговорив Навального, заблокировав Яшина. Поэтому поддержав его - поддерживаешь и его искусственный монополизм", - говорит Ихлов.

В любом случае главными новостями "единого дня голосования" стали протесты и аресты. В Петербурге в оцепление полиции попало более двухсот человек, десятки арестованы, избиения - общее место. Во время разгона жандармы избивали дубинками журналистов международных изданий. Причем протестующие пытались прорвать полицейское оцепление. В Пскове полицейские отдирали от столба активиста, приковавшего себя наручниками к фонарному столбу, пока он произносил речь перед демонстрантами.

Так что единый день фальсификаций и попытки связать хотя бы заметную часть населения круговой порукой режима-изгоя пестрому оппозиционному альянсу удалось порядочно подпортить. Несомненно, впереди новая волна репрессий, но следует помнить, чем больше активистов Путин отправит в тюрьмы (и чем больше крови прольет), тем злее и реалистичнее они из них выйдут, четко осознавая единственный метод лечения для правящего класса России - давно сбросивших маски уголовников. Картинка же для глобальных медиа усугубляет и без того сложившийся, но еще не проникший глубоко в душу Запада образ российского правителя. Ведь этот международный химический террорист, связанный с наркомафией престарелый клептоман, получающий удовольствие от брутальных расправ над собственным населением - недавний любимец сребролюбивых западных комментаторов и лоббистов, а сегодня фотографий рукопожатий с ним избегает даже Реджеп Тайип Эрдоган. В любую минуту они могут превратиться в токсичный компромат. Так что нарастающий уличный протест в России и дискредитация "выборов" режима - делает не только работу для будущего российского народа, но и для Запада, отрывающего от себя липкие пальцы этого старого криминального паразита.