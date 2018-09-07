Увлекательное соревнование Суркова с Лубянкой загнало «коллективного Путина» в глубочайший тупик

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

После громкого умерщвления своего подшефного Захарченко путинскому помощнику Владиславу Суркову и всему его "мозговому центру" потребовалось целых пять дней, чтобы сформулировать и озвучить собственное видение дальнейших процессов в ОРДО в постзахарченковский период. До этого, начиная от взрыва в кафе "Сепар" 31 августа, отрабатывал за шефа и его московских парней исключительно представитель сурковского пула политтехнологов Александр Казаков, работавший "в донецком поле" личным имиджмейкером Захарченко в статусе "советника главы ДНР". Зато все без исключения сурковцы, пребывающие в комфортабельных офисах российской столицы, как-то уж слишком показательно сохраняли "режим тишины" в столь жаркой для информпространства теме.

Правда, 2 сентября, когда Захарченко хоронили в закрытом гробу, обет молчания прервал сам Сурков, отправив от себя лично траурную депешу непосредственно в оккупированный Донецк. Но эти его по-учительски напутственные "Ты все время спешишь, Саша... Но если уж по-другому никак, скажу, как всегда: пока, брат, береги себя" выглядели банальным очеловечиванием образа - как собственного, так и своего кума, ликвидированного, по всей видимости, непримиримыми сурковскими конкурентами с Лубянки. Собственно, последний "привет от ФСБ" помощнику Путина в виде "отставки вперед ногами" его единственного остававшегося козыря во всей захваченной Россией части Донбасса оказался намного жестче, чем препровождение в Москву из Луганска в ноябре 2017 г. сурковца Плотницкого, причем в целости и сохранности. И одновременно ребром встал основной вопрос - что теперь Суркову курировать в ОРДЛО, если все его тамошние кадровые карты биты?

Так вот, после пятидневного "мозгового штурма" у сурковской команды родилась-таки магистральная идея, как быть дальше. И заявить ее 5 сентября прямо на ленту ТАСС был уполномочен самый близкий к Суркову рупор - в прошлом заместитель начальника управления внутренней политики президента РФ и вице-генсек партии "Единая Россия", а ныне директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. При этом данный персонаж по традиции давно прикидывается обычным политическим экспертом, хотя осведомленные люди хорошо знают, что чеснаковским ртом всегда глаголют мозги известного партнера Курта Волкера по переговорному процессу, поставленному пока на паузу.

"Исполняющим обязанности "главы" объявлен Дмитрий Трапезников. Но именно объявлен, а не назначен. Он не первый, а обычный "вице-премьер", и поэтому быть "и. о. главы" по закону не имеет права. Он это знает и поэтому не издает никаких актов и практически не принимает решений. Все вокруг это видят. Еще немного, и может начаться разброд и шатание", - провел Чеснаков (читай Сурков) экспресс-ликбез по "конституционному праву ДНР". И выдал итого: "В условиях такой правовой и политической коллизии единственным полностью легитимным конституционным органом в ДНР становится "Народный совет" во главе с Денисом Пушилиным. Так что на переходный период лозунг "Вся власть советам!", точнее "совету", для ДНР был бы самым подходящим. Иначе "молодая республика" может столкнуться с серьезнейшим конституционным и политическим кризисом". А завершиться переходный период должен, по мнению соратника Суркова, проведением экстренных "выборов главы ДНР".

Параллельно Чеснаков попытался вообще дезориентировать читателей ТАСС, поведав им о том, что не имеющий авторитета среди местного населения Трапезников (что действительно является правдой) не сможет долго контролировать ситуацию (типичная полуправда, ведь глобально контролирует ситуацию в ОРДО российский оккупационный режим с несметным количеством оружия), а его якобы единственная опора - это недовзорванный главный "минсдох" Тимофеев (а вот это откровенное вранье, так как последние годы Трапезников с Ташкентом были явно на ножах, которые едва ли не заканчивались стрельбой). Ну а различные информресурсы сурковцев тут же дополнили аккуратный чеснаковский комментарий ТАСС навязчивыми слухами о скорой замене "и. о. главы ДНР", массово тиражируя при этом обидное прозвище Трапезникова Сеньор Помидор и утверждая, что Пушилин, дескать, "ключевая фигура и поддерживается московскими коллегами и руководителями".

Это пророчество сбылось буквально через пару дней. 7 сентября "Народный совет республики" отстранил председателя "Совета министров" Трапезникова, назначив новым "главой республики" Пушилина. Такой ход "сурковцы" обставили юридическими аргументами "Генарльной прокуратуры ДНР" в духе того, что "вследствие смерти "председателя совета министров ДНР" наступает отставка всего Совмина. Таким образом, со дня смерти Захарченко, совмещавшего свою должность с должностью председателя Совмина, указанный орган, в том числе и Трапезников, находятся а отставке, а "единственным легитимным органом власти в Донецкой народной республике является законодательный орган - Народный совет"

Впрочем, такому последнему и решительному продвижению Сурковым своей оставшейся фигуры в ОРДО сам "фигуристый" Пушилин вряд ли рад, ведь никто не хочет быть следующим за Захарченко в очереди на ликвидацию. Да и умственные способности "спикера парламента ДНР" все же позволяют ему четко осознать, что он для своего московского куратора всего лишь пешка в шахматной игре по-взрослому, которую Сурков пытается провести в ферзи вместо давеча "съеденного" сурковскими визави Захарченко. Но и помощника Путина понять можно: он как никогда близок к поражению от ненавистных чекистов в этой игре в своеобразные "живые шахматы", так что его "ход Пушилиным" является, по сути, безальтернативным, однако не особо выигрышным, причем не только для себя лично, но и даже для верховного шефа.

Все дело в том, что само по себе увлекательное соревнование Суркова с Лубянкой загнало "коллективного Путина" в глубочайший тупик. Ведь что до подрыва Захарченко предлагали сурковцы? Перенести псевдовыборы в "народных республиках" на неопределенное время, чтобы снять с Кремля вину за срыв Минска-2, переложив ее хоть мытьем, хоть катаньем на Киев. Но теперь ситуация дошла (или, точнее, ее искусственно довели товарищи с Лубянки) до того, что реально подходящим разрешением кризиса в российской оккупационной администрации в ОРДО стали бы новые "выборы главы ДНР". Однако любое фейковое голосование осенью в оккупированном Донбассе ставит жирный крест на Минске-2, как это случилось с Минском-1 после предыдущих "выборов" в ноябре 2014-го.

То есть, как и почти четыре года назад, вся ответственность за несоблюдение Минских соглашений ложится опять лично на Путина, так что вопрос снятия каких-либо западных санкций в отношении России снимается с актуальной повестки дня чуть ли не автоматически. А после попытки легитимизации любого главаря ДНР (как в принципе и ЛНР, где местный "смотрящий" от ФСБ Пасечник также красуется с приставкой "и. о.") Москву может ждать новый санкционный виток. И фигура "участника минского процесса" Пушилина здесь не будет играть абсолютно никакой роли.