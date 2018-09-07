Обратный эффект: почему обязательное страхование не работает

Руденко Виктория / FinClub

В Украине законами введено 40 обязательных видов страхования. Но большинство из них существует только на бумаге: нет необходимой законодательной базы, либо страховщиков, готовых работать в конкретном сегменте, или же страхователь получает фикцию, а не страховую защиту. Реформе рынка мешает стопка устаревших законов.

На обязательные виды страхования в Украине приходится всего 5,8 млрд грн страховых премий в год - это 23% от общего объема собранных страховщиками премий. Эксперты Офиса эффективного регулирования (BRDO) подсчитали, что из 5,8 млрд грн «обязательных» премий 63% получено по «автогражданке», а 18% - «Зеленой карте» (международное ОСАГО). Еще 11% премий сгенерировало страхование гражданской авиации, а 3% - страхование гражданской ответственности НАЭК «Энергоатома». «На остальные 36 обязательных видов страхования приходится всего 5% премий», - говорит руководитель сектора «Контроль и надзор» BRDO Владимир Головатенко. Для примера: добровольных видов рискового страхования всего 23.

Слабое развитие обязательных видов страхования неудивительно. «18 из 40 видов обязательного страхования не имеют нормативно-правовой основы: не утверждены порядки или правила обязательного страхования, формы типовых договоров, размеры страховых сумм и максимальные размеры страховых тарифов. Это в частности касается сфер медицинского страхования, страхования водного транспорта, ответственности субъектов туристической и космической деятельности», - перечисляет Владимир Головатенко.

Тупик рынка

Эти проблемы признают и в Нацкомфинуслуг, и в страховых компаниях. «У нас нет даже целей для обязательных видов страхования. Изменить ситуацию могло принятие новой редакции закона «О страховании». Работа над ним велась ни один год, но документ прошел только первое чтение», - говорит член Нацкомфинуслуг Александр Залетов. Глава Национальной ассоциации страховщиков Украины Наталья Гудыма напомнила, что во время работы над законопроектом каждый депутат, голосом которого хотели заручиться страховщики, требовал включить в проект «свой» обязательный вид страхования. «В итоге в документе, который должен был ликвидировать обязательные виды страхования, появился целый перечень их видов», - сказала она. Новый закон об ОСАГО парламент провалил.

Генеральный директор ассоциации «Страховой бизнес» Вячеслав Черняховский отметил, что некоторые виды страхования не согласованы между собой и не имеют ни аналогов в мире, ни экономической целесообразности. Например, если говорить об обязательном страховании на транспорте, то «погибнуть в самолете приятнее, чем в маршрутке», ведь страховая сумма при крушении самолета выше, чем при ДТП с маршруткой. «Более того, сейчас документом, который подтверждает наличие страховки у пассажира, является проездной билет. Вы видели, в каком состоянии бывают маршрутки после ДТП? Где там искать билеты? Если заменим обязательное страхование на транспорте ответственностью перевозчиков, мы сможем сэкономить огромные суммы на администрировании этого вида страхования», - поясняет Вячеслав Черняховский.

Генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова считает, что ситуация, которая сложилась в сегменте обязательного страхования, создает возможности для создания монополий и злоупотреблений, в том числе для завышения стоимости страхования. Вячеслав Черняховский привел пример обязательного страхования волонтеров. «Когда это был добровольный вид, были желающие страховать и заключались договоры страхования. Как только это страхование стало обязательным, интерес у страховщиков к этому виду пропал», - уверен он.

Замечания есть и у клиентов, которые по закону обязаны страховаться. Например, член совета Нотариальной палаты Украины Дмитрий Кирилюк считает, что обязательное страхование ответственности нотариусов является «мнимым». «Мы проанализировали стандартный договор страхования и пришли к выводу, что по этому договору страховая выплата не наступит никогда. Обязательное страхование - это мнимое страхование. А ответственные нотариусы, которые действительно хотят застраховать свою ответственность, вынуждены заключать два договора: один - обязательный, второй - добровольный», - приводит пример Дмитрий Кирилюк.

Сломать и построить новое

Причина сложившейся ситуации - в устаревшем законодательстве и разрозненности нормативно-правовых актов. Помимо закона «О страховании» обязательные виды регулируются другими законами (63 закона) и кодексами (3), указами президента (6), распоряжениями Нацкомфинуслуг (56), распоряжениями и постановлениями правительства (20 и 92 соответственно), приказами центральных органов исполнительной власти (110) и другими нормативными актами (27).

Государство, установив требования об обязательности страхования в 40 «случаях жизни», предусмотрела ответственность за его неосуществление лишь в 11 случаях, удивлен Владимир Головатенко. Санкции грозят за отсутствие страхования воздушных и водных пассажирских суден. Но вы не можете быть уверены в том, что нефтедобытчики застраховали свои имущественные риски, а горнорудная промышленность - свою гражданскую ответственность перед третьими лицами за вред от промышленных взрывов.

Более того, если в ЕС обязательное страхование заключается в требовании к физическим и юридическим лицам обязательно иметь страховую защиту в определенных сферах, то в украинских реалиях оно в большей мере означает дополнительные требования к страховым компаниям и необходимость получать дополнительные лицензии.

Изменить ситуацию на уровне отдельных нормативно-правовых актов невозможно - необходимо с нуля написать новые правила сегменту обязательного страхования в соответствии с правилами ЕС. Украина в рамках соглашения об Ассоциации пообещала изменить свои правила страхования в 2019-2025 годах. Причем внедрять мы будем правила, принятые в ЕС еще в 2002-2009 годах.

«Законодательные требования в настоящее время являются скорее инструментом ограничения доступа участников к рынку, чем эффективной страховой защитой. Новая модель обязательного страхования должна стать системой управления рисками на базе законов, необходимо установление общих требований к обязательному страхованию и свободного тарифообразования, как это обусловлено директивой ЕС, и обеспечение действенных механизмов привлечения к ответственности», - отметил Владимир Головатенко.