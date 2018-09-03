Убийство Захарченко: Для чего Путин отправил следователей на Донбасс

Роман Федюк / Depo.ua

Расследование убийства главаря донецких боевиков Александра Захарченко, "молниеносно" законченное сепаратистами, явно движется "на второй круг". Который будет гораздо длиннее - и, очевидно, найдет радикально других виновных, чем пойманные на улице бедняги, которых назначили на роль "агентов Киева" боевики за считанные часы после убийства Захарченко.

Российские СМИ с хорошими информаторами в правоохранительных структурах самопровозглашенных "республик", в частности, обнародовали данные о том, что из Москвы на Донбасс прибыла специальная следственная группа, которая должна расследовать все подробности убийства.

"Вчера ночью приехала группа от Путина... Многие до сих пор обвиняет директора РГСО (Республиканская государственная служба охраны ДНР - ред) и руководителя "лички" (личной охраны - ред.) Захара. Эта смерть - полная некомпетентность", - высказал мнение источник.

А также сообщил, что задержанные ранее подозреваемые в убийстве Захарченко лица, которых "по горячим следам" задержали донецкие боевики, сейчас отпущены. "Реальных исполнителей так и не задержали. Эксперты утверждают, что на ту "закладку" (взрывное устройство, которым был убит Захарченко - ред.) ушло бы не менее получаса. Поэтому те, кого задержали, причастными к ней быть не могли", - добавил собеседник российских журналистов.

Конечно, нельзя исключать вероятность того, что убили Захарченко все же по указке Кремля, а "следственная группа" имеет цель не провести расследование - а наоборот его предотвратить, уничтожив следы своих коллег - но такая гипотеза кажется маловероятной. Потому что боевики и сами нашли "виновных" - и дело было бы забыто без какого-либо вмешательства.

В подобном контексте наиболее вероятной представляется версия, что в Кремле и вправду не знают толком, кто именно убил Захарченко. Или догадываются, но не имеют достаточно доказательств.

В этом плане весьма знаковым является оговорка пресс-секретаря Путина Пескова, который сразу после происшествия успел назвать смерть Захарченко "предательским убийством" - что косвенно, но довольно прозрачно намекает на то, что выполнили эту акцию люди из окружения главаря сепаратистов.

Таким образом, выезд российской следственной группы в Донецк говорит о двух вещах. Первая из них заключается в том, что деградация силовых и "правоохранительных" структур боевиков на Донбассе дошла до такого уровня, что даже штатные представители Москвы не имеют полного контроля над ситуацией, и вынуждены вызвать специальную следственную группу для установления истины.

А вторая вещь, о которой говорит факт направления "следственного десанта" - это тот факт, что достоверная информация о том, кто именно убил Захарченко, для чего-то нужна Путину.

Возможно, российский президент просто планирует усилить контроль над ситуацией на Донбассе. Но для этого ему, на самом деле, не нужны никакие поводы. Поэтому вероятны и более радикальные способы использования этой информации.

Полноценное следствие в отношении убийства Захарченко, прежде всего, может стать мощным медиа-сюжетом, который нужен Кремлю на фоне роста протестной активности. Потому что 53% россиян, которые готовы принять участие в протестных акциях против повышения пенсионного возраста - это на самом деле много. И попытки Кремля "подчинить" экономический протест карманной оппозиции с КПРФ (если кто-то смотрел на кадры из вчерашних акций - то выглядели они, как залепленная "кумачовыми знаменами" первомайская демонстрация) тоже рано или поздно начнут пробуксовывать. А поиск виновных на Донбассе вполне может выполнить роль своеобразного сериала, который хотя бы ненадолго отвлечет внимание от "хлеба насущного".

А еще более радикальным, но тоже, в общем, вероятным представляется сценарий, по которому убийц Захарченко все же находят в его окружении, проводят над ними громкий процесс - вынеся на свет все экономические предпосылки убийства, и вообще специфики управления "ДНР-ией", после чего Россия принимает в отношении Донбасса сколь угодно радикальные решения. От введения прямого правления (что крайне маловероятно) - и до фактического отказа от любой поддержки. Оправдывая эти решения неэффективностью, продажностью и откровенным бандитизмом в среде элит самопровозглашенных республик, которые "не оправдали надежд российского руководства и народа". Что, в принципе, открывает путь к введению международной миротворческой миссии под эгидой ООН.

Хотя наиболее вероятным является вариант, при котором результаты следствия - и способ их использования - станут предметом очередной кабинетной войны в Кремле между условными "либералами" - и безусловными ястребами российской политики. Где первые будут настаивать именно на сокращении участия в проблемах Донбасса - а вторые - на более жестком контроле над ситуацией в сепаратистском анклаве. От результатов этого спора, к сожалению, зависит мир и война на нашей восточной границе.