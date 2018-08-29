За год аренда квартир в Киеве подорожала на 20%

Александра Некращук / LIGA.net

Количество сделок по аренде жилья в Киеве не выросло и не сократилось по сравнению с прошлым годом. Это не помешало собственникам квартир повысить цены на аренду за год примерно на 20%. Основная масса владельцев однокомнатных квартир готовы сдавать жилье по 7000 грн в месяц. Владельцы жилья хотят заработать на росте доходов украинцев.

Жаркий август

В конце лета на киевском рынке аренды жилья наблюдается традиционный ажиотаж. «Предложений сейчас меньше, чем спрос. Бывают случаи, когда я с клиентами приезжаю на просмотр, а жилье уже сдано», - рассказывает LIGA.net риелтор агентства E-metry Юлия Смирнова. Риелтор АН Афа Кирилл Филончук добавляет, что узнавал о том, что квартира сдана по дороге на просмотр. Собственники квартир редко работают с одним риелтором. Некоторые из них устраивают даже аукционы среди потенциальных арендаторов. Генеральный директор АН KDU Realty Group Елена Маленкова говорит, что при стартовой цене на аренду 5500 грн, одну из квартир сдали за 7000 грн в месяц.

Повышенный спрос на долгосрочную аренду квартир в последнюю неделю августа наблюдается каждый год, говорит Юлия. По оценкам опрошенных LIGA.net риелторов, количество сделок долгосрочной аренды жилья в августе не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным консалтинговой компании SV Development, в последний месяц лета в 2017 году было заключено 1232 договоров аренды квартир.

Как и в прошлом году жилье арендуют студенты, молодые семьи, иногородние и иностранцы в поисках работы, рассказывает LIGA.net вице-президент профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал. "Повышенный спрос будет наблюдаться до середины сентября, а потом ажиотаж утихнет", - говорит он.

Цены выросли

Аренда подорожала на 20% по сравнению с августом прошлого года. Например, за 5500 грн в месяц можно арендовать жилье на Лесном массиве, Борщаговке или Бортничах, рассказывает Анатолий Топал. В такой квартире будут устаревшие коммуникации, старая мебель и "советский" ремонт. За эти же деньги можно арендовать квартиру площадью до 20 кв м, например, на Виноградаре с сидячей ванной и комнатой 9 кв м.

Более комфортное жилье будет стоит 6000 грн в месяц, квартиру возле метро можно снять за 7000-7500 грн, говорит Топал. Основная масса собственников не включают в цену стоимость коммунальных услуг. «Студенты, как правило, арендуют трехкомнатную квартиру на троих за 12000-15000 грн в месяц, получается дешевле», - рассказывает Маленкова.

LIGA.net изучила объявления о сдаче недвижимости в аренду на профильных сайтах и нашла предложения дешевле. К примеру, квартиру на Троещине предлагали за 3500 грн в месяц. Есть несколько тесятков объявления о сдаче жилья за 4000 грн в месяц, в том числе около метро Олимпийская. Риелтор, которая подняла трубку по одному из объявлений, предложила приехать в офис, подписать договор и заплатить комиссию в размере среднемесячной арендной платы.

Собеседники LIGA.net советуют арендаторам остерегаться посредников, которые предлагают заплатить за услуги до просмотра жилья и согласования всех условий аренды.

«После этого они могут предоставить номер телефона собственника, адрес квартиры и предлагают заключить с ним соглашение самостоятельно. Но никто сдавать жилье горе-арендатору не собирается, а компания не возвращает деньги. В договоре указано, что они не несут ответственности за нежелание владельца квартиры брать трубку. Ко мне обращается масса людей, которые надеялись снять квартиру при помощи таких посредников», - рассказывает Смирнова.

Успевают ли за ростом цен доходы киевлян? По данным Госстата, в июне средняя зарплата в Киеве составила 13553 грн, на 22% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. За этот же период в целом по Украине она выросла на 24% - до 9141 грн в месяц.

По прогнозам риелторов, следующее подорожание может произойти весной следующего года. И только при условии, что в Киеве вырастут зарплаты.