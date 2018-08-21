В Украине ужесточат требования к новостройкам

Алексей Ермоленко / UBR.ua

Недвижимость изначально хотят видеть правильно оформленной с юридической стороны и энергоэффективной - с технической. По крайней мере так чиновники подают проект постановления Кабмина, разработанный Минрегионом. Им предлагается внести изменения в порядок выполнения строительных работ и принятия в эксплуатацию построенных объектов.

Документ подразумевает следующие новации:

* Застройщик не сможет получить сертификат, если не оборудует построенное здание узлами учета (счетчиками) коммунальных услуг - теплоэнергии и воды. Новостройку не примут в эксплуатацию.

* Для получения разрешения на строительство, придется получать документ, в котором будет дана оценка влияния стройки на окружающую среду.

* Возводимый объект не будет приниматься в эксплуатацию, если юридическое лицо его застройщика перестало существовать. Сдача здания возможна лишь при смене названия компании в связи со сменой формы собственности.

* В зоне отчуждения и обязательного отселения разрешают строить без документов на земельные участки.

При этом новый документ определяет порядок отмены органом архитектурно-строительного контроля зарегистрированных деклараций о начале стройработ. А также урегулирует вопрос сдачи в эксплуатацию самостроев и объектов, построенных с нарушением проекта.

Легализация домов

Легализация самостроев и зданий, построенных с нарушениями проекта, - больной вопрос как для архитектурных властей, так и для владельцев жилья. Проблема не новая, она тянется еще со времен кооперативного строительства СССР. Много объектов тогда не сумели правильно оформить, а сейчас многих организаций, от которых требуются документы, уже не существует.

«Это очередная не самая удачная попытка урегулировать вопрос ввода в эксплуатацию всего, что тут настроено разными кустарными и почти легальными способами. Есть ряд объектов, построенных еще в конце 70-80-х годов, которые по разным параметрам не могут быть узаконены. Запрос их собственников таков: мы заполняем декларацию, указываем, что все еще построено до царя Гороха, чтобы на основе этого документа объект можно было узаконить. Минрегион вместе с ГАСИ обещают что-то сделать, рожают раз в год какие-то документы, которые легализуют часть строений. Но далеко не все. И глобально проблема не решается», - объяснил ситуацию управляющий партнер адвокатского объединения «Suprema Lex» адвокат Виктор Мороз.

Какую-то недвижимость нельзя оформить из-за несоответствия фактической площади тому, что написано в документах. А какую-то - из-за того, что нет бумаг о фактическом завершении строительства.

Еще сложнее обстоят дела с современными стройками. Особенно, когда застройщики опускаются до конкретного подлога: получают разрешение на одни параметры стройки, а возводят здания по совершенно другим. На стройплощадке под торговый центр может появиться жилой дом. После чего строители начинают носиться по кабинетам чиновников и пытаться узаконить то, что они настроили.

Встречают и совсем дикие истории - с пропавшими людьми и криминальным переделом строительных объектов и готовых зданий. Потому корректируются некоторые правила, пусть даже с новыми неизвестными.

«По новому документу, основанием для отмены декларации о начале выполнения подготовительных/строительных работ становится смерть физического лица - заказчика либо признание его без вести пропавшим. В то же время предложенное нововведение на практике порождает целый ряд вопросов в смежных отраслях права. Например, как оформлять наследство на недостроенный объект, права собственности на который не были зарегистрированы за умершим, а декларация, на основании которой такой объект строился, - отменена?» - задался вопросом старший юрист ЮФ «Антика» Василий Шеретько.

Экологическое свидетельство

Еще больше проблем строители видят в требовании по получению под стройки экологической оценки. Не представляют, кто будет ею заниматься.

«Экологическая экспертиза всегда требовалась только для промышленных объектов. А теперь требование хотят ввести для всех. Кто будет сейчас проводить экологическую оценку? Кто будет проводить эту сертификацию? Если это повесят на ГАСИ, то они знают, что делать. Но если придумают новый орган при отсутствии кадров, то будут проблемы», - заверил UBR.ua один из застройщиков на условиях анонимности.

На рынке опасаются злоупотреблений.

«Могут возникнуть коррупционные факторы», - считает Виктор Мороз.

Впрочем, в Минрегионе открещиваются от подобных подозрений. В комментарии UBR.ua и.о. начальника отдела координации деятельности ГАСИ и Аттестационной архитектурно-строительной комиссии департамента градостроительства Ирина Безрукова сообщила, что разработка данного проекта постановления вызвана необходимостью унификации норм уже действующего законодательства. Она заверила, что «экологические» нормы вводятся на основе нормативной базы Минприроды, нормы о зоне отчуждения инициированы Минобороны.

Скорее всего, нынешняя редакция документа еще будет дорабатываться с учетом мнения участников рынка. И претерпит серьезные изменения.