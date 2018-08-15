Страховщики отправятся на поиски денег

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Страховщики отправятся на поиски денег

11:38 15.08.2018 |

Страхование

 Руденко Виктория / FinClub

Страховщики так боялись жесткого регулирования Нацбанка в случае принятия закона о сплите, что «проспали» ужесточение требований Нацкомфинуслуг к их платежеспособности. В течение двух лет всем страховым компаниям нужно накопить «запас прочности» в размере 30-45 млн грн. Крупные страховщики выполнят эту задачу, а вот свыше сотни мелких компаний придется покинуть рынок.

В течение двух лет страховщикам придется сформировать дополнительный запас ликвидности и очистить свои портфели от некачественных активов. Об этом говорится в распоряжении Нацкомфинуслуг № 850 «Об утверждении Положения об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, прибыльности, качества активов и рискованности операций страховщика», которое вступило в силу 3 августа.

Размер «подушки безопасности» для рисковых страховых компаний составит 30 млн грн, а для компаний по страхованию жизни - 45 млн грн, но только с 30 июня 2020 года. До конца 2018-го компаниям нужно сформировать «подушку безопасности» в размере 30% от необходимой суммы (9 млн грн для рисковых СК и 13,5 млн грн - для лайфовых), а к 30 июня 2019 года - уже 60% (18 млн грн и 27 млн грн соответственно).

Дополнительно регулятор ужесточил требования к активам, которые могут учитываться при расчете нормативов платежеспособности. Не менее 20-40% страховых резервов (в зависимости от вида деятельности) должны быть низкорисковыми: ОВГЗ, облигации международных финансовых организаций, текущие счета и депозиты в банках с рейтингом не менее АА по национальной рейтинговой шкале и их облигации, остаток средств страховщика в централизованных фондах МТСБУ, права требования к перестраховщикам-нерезидентам по договорам международной системы «Зеленая карта» и ядерного страхования.

Если кредитный рейтинг банка, где размещены активы СК, будет снижаться, страховщикам придется учитывать лишь часть стоимости таких активов: сразу после снижения рейтинга - в размере 75%, через 30 дней после снижения рейтинга - не более 50%, через 60 дней - до 25%, а через 90 дней такие активы вообще нельзя включать в сумму приемлемых активов. Кроме того, Нацкомфинуслуг запретила учитывать активы, размещенные в неплатежеспособных банках.

Член Нацкомфинуслуг Александр Залетов пояснил, что главная задача новых требований - определить платежеспособность компаний. «Не должно быть так, чтобы страховщики с ликвидными активами в несколько тысяч гривен имели обязательства на десятки и сотни миллионов, а страховые выплаты осуществляли за счет средств новых клиентов. Новые требования призваны исключить подобные ситуации и обязать компании иметь ресурс для эффективной деятельности и полного выполнения своих обязательств - как страховых, так и не страховых. Вместе со страховщиками мы должны бороться за надежность и инвестиционную привлекательность страхового рынка. В итоге это будет способствовать росту доверия клиентов», - пояснил он.

По данным Нацкомфинуслуг, на 31 марта 2018 года в Украине действовало 292 СК, из которых 32 - компании по страхованию жизни. Совокупные активы страховщиков составляли 54,5 млрд грн, из которых качественными комиссия считает лишь 34,9 млрд грн.

Жизнь без изменений

Нововведение регулятора разделило участников рынка на два лагеря. Крупные компании поддерживают инициативу. «Если мы строим платежеспособный конкурентный рынок, то ужесточение требований ко всем его участникам - это необходимый шаг. Возможно, его нужно было делать много лет назад, и необязательно при этом ссылаться на евродирективы. Мы же хотим работать в мировой финансовой системе, понятной и открытой, стремимся к инвестициям в страховой рынок, следовательно, должны отвечать уровню», - считает председатель правления СК «ИНГО Украина» Игорь Гордиенко.

Игорь Гордиенко говорит, что на 30 июня фактический запас платежеспособности их СК составлял 588,1 млн грн, что превышает нормативный показатель на 327,6%. «При этом текущая структура активов соответствует и сегодняшним, и завтрашним требованиям регулятора, поэтому мы не планируем кардинально менять структуру активов. Политика компании предусматривает, что инвестиционная деятельность должна вестись в соответствии с действующим законодательством и нормативно-регулятивными актами, а также обеспечивать необходимую рыночную доходность. На сегодняшний день это депозиты и государственные долговые обязательства», - пояснил топ-менеджер.

Целесообразным ужесточение требований считает и управляющий акционер СК «Арсенал Страхование» Марина Авдеева. «По предварительным расчетам мы уже сейчас выполняем полностью новые нормативы, хотя регулятор отвел для этого срок до 30 июня 2019 года. Структура активов компании меняться не будет, поскольку компания всегда отдавала предпочтение активам, отличающимся высокой ликвидностью и надежностью: остатки на счетах в банках, депозиты в банках, ОВГЗ», - уточнила Марина Авдеева.

В поисках денег

Небольшие участники рынка считают новые требования нецелесообразными и даже «убийственными» для рынка. По оценкам генерального директора ассоциации «Страховой бизнес» Вячеслава Черняховского, уже в этом году с рынка уйдут 40-50 работающих, не «полочных» компаний, через год таких СК будет еще сотня. «Мы давно стоим на принципах, что методика расчета реальных резервов должна быть максимально близкой с размером будущих выплат, а под них уже нужно рассчитывать реальные и качественные активы. Пропорциональность требований к активам относительно рисков - основа честного отношения государства к бизнесу», - считает Вячеслав Черняховский.

По мнению президента Лиги страховых организаций Украины Александра Филонюка, объективно оценить, сколько компаний смогут выполнить новые требования Нацкомфинуслуг, можно будет по итогам работы за девять месяцев 2018 года.

По словам Вячеслава Черняховского, комиссия вышла за рамки своих полномочий и перебрала на себя полномочия парламента, так как законами о страховании и ОСАГО вопрос капитала и запаса платежеспособности полностью определен.

Ассоциация «Страховой бизнес» намерена оспорить распоряжение комиссии. «Сейчас юристы решают, как мы будем это делать: через суд или через Антимонопольный комитет. Комиссия сделала столько нарушений, что есть несколько вариантов возвращения ситуации в правовое поле», - уточнил Вячеслав Черняховский. Он считает нарушением и попытки комиссии по своему усмотрению устанавливать, куда компании должны инвестировать средства, а главное - установление минимального, а не максимального размера таких вложений. «Иначе это полностью противоречит международным принципам страхового надзора и риск-менеджмента. Завтра по ОВГЗ будет очередная «стрижка», а комиссия не ответит за эти убытки СК. Попытка загнать 40% резервов в ОВГЗ и госбанки - прямое нарушение», - говорит Вячеслав Черняховский.
 

ПО РУБРИКАМ

13:34 Физлицо Александр Стецюк купил 100% РВС Банка

13:26 Биржи Китая 15 августа закрылись в минусе на 2% на падении техсектора

12:18 НБУ повысил справочное значение официального курса гривны на 1,83 коп. до 27,4472 UAH/USD

12:03 Остатки средств на корсчетах банков 15.08.18

11:57 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.08.18

11:56 НБУ продал 14 августа банкам депозитные сертификаты на 10 915 млн гривен

11:38 Страховщики отправятся на поиски денег

11:08 Турция не сможет перейти на расчеты с Украиной в нацвалюте, - аналитики

10:56 Курс валют по карточным операциям на 15.08.18

10:40 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 14.08.18

09:07 Золото дешевеет 15 августа на укреплении доллара в связи с рисками вокруг Турции

09:03 Доллар продолжает дорожать 15 августа на фоне ситуации в Турции

08:36 США оштрафовали британский Royal Bank of Scotland на рекордные $4,9 млрд за кризис 2008 г

07:50 Биржи США выросли 14 августа на фоне коррекции турецкой лиры

14.08 Финансисты рассчитывают на небольшой откат курса доллара на межбанке 16-17 августа

• дальше…

13:54 Промышленность увеличила потребление газа на 20%

11:12 Налоговый долг с начала 2018 г. сократился на 9,8 млрд грн - ГФС

11:08 Турция не сможет перейти на расчеты с Украиной в нацвалюте, - аналитики

10:49 Максимальная цена газа для промпотребителей составила 12 500 гривен/тыс. куб. м в июле, - НКРЭКУ

09:07 Золото дешевеет 15 августа на укреплении доллара в связи с рисками вокруг Турции

08:58 Нефть дешевеет 15 августа на данных о росте запасов в США, Brent торгуется у $72,3 за баррель

14.08 Минфин на аукционах ОВГЗ 14 августа привлек в госбюджет более 1,02 млрд грн и $50,3 млн

14.08 В 1-м полугодии отрицательное сальдо внешней торговли составило $653,1 млн

14.08 В 1-м полугодии положительное сальдо внешней торговли услугами составило $2,8 млрд

14.08 В январе-июне отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $2 657,6 млн

• дальше…

11:08 Турция не сможет перейти на расчеты с Украиной в нацвалюте, - аналитики

09:24 Аркадий Дубнов о статусе Каспия: Правила определены, но игра не закончена

08:36 США оштрафовали британский Royal Bank of Scotland на рекордные $4,9 млрд за кризис 2008 г

08:14 Турция повысила таможенные пошлины на ряд товаров из США

07:56 Еврокомиссия грозит Польше судебным иском из-за реформы системы юстиции

14.08 Москве не удалось оставить за собой право вето на прокладку газопроводов по дну Каспия из Туркменистана через Азербайджан в Европу

14.08 Крым остался без Visa и MasterCard. Почему карты продолжали действовать?

14.08 В России суд отменил решение о признании картины «Великая прекрасная Россия» экстремистской

14.08 «У них есть доллар, у нас есть Аллах»: куда заведет конфликт Турции и США

14.08 США обнародовали детали нового законопроекта об усилении санкций против РФ

14.08 Китай заявил, что военный бюджет США вызывает у него острое недовольство

14.08 Экс-президент Армении освобожден из-под стражи. Сыграло ли роль недовольство Москвы?

14.08 Дело Манафорта: долги, неоплаченные кредиты, уход от налогов. Опрос свидетелей завершен

14.08 Кризис турецкой лиры отражается на экономике стран Латинской Америке

13.08 Индия каждый месяц будет запускать по две космические ракеты

• дальше…

13:44 Киев запустил проект по прокату велосипедов «Bike sharing»

12:27 Що входитиме у «бейбі-бокси» з 1 вересня?

14.08 Киев поднялся в рейтинге пригодных для проживания городов журнала The Economist со 131-й позиции до 118-й

13.08 Киевские жилые дома будут ремонтировать по новым правилам

13.08 Киев объявил конкурс на строительство мусороперерабатывающего завода

10.08 Каждый третий украинец выбрал своего семейного врача

09.08 В Киеве пешеходную зону Крещатика хотят продлить до Бессарабки

08.08 В Киеве тысячи незаконных точек с шаурмой, власти начали демонтаж

08.08 Началась стройка еще одного аэропорта на Западной Украине

07.08 Жители Киева с августа будут оплачивать услугу по вывозу твердых бытовых отходов отдельно

07.08 В Киеве 25% квартир покупают для сдачи в аренду

07.08 ГСЧС в Киеве подала иск к 13 торговым центрам с требованием запретить эксплуатацию части помещений

03.08 Минрегионстрой предлагает прекратить практику бесплатной выдачи жилья

02.08 На украинских дорогах могут появиться SOS-станции

02.08 Коболев упрекнул Киев в молчаливом признании 1,8 миллиарда долга столичного метро

• дальше…

12:52 Где Тимошенко могла найти деньги на масштабную пиар-кампанию

14.08 Украина рассчитывает получить 566 млн гривен за участие в миротворческих миссиях ООН

14.08 Осенью снайперы ВСУ получат канадские винтовки LRT-3

13.08 Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год в объеме $717 млрд, $250млн которого будут потрачены на помощь Украине

13.08 Глава киберполиции: постоянно фиксируем атаки из России

10.08 Украина подала иск в ЕСПЧ против РФ из-за нарушений прав политзаключенных

10.08 Прокуратура открыла дело в связи с вынесением судьей неправосудного решения в деле Кернеса - Стрижевская

10.08 Суд закрыл дело против мэра Харькова Кернеса в связи с отказом прокуратуры участвовать в дебатах

10.08 СБУ задержала подозреваемого в организации подрыва союза венгров в Ужгороде

09.08 Энерготаможня подала апелляцию по штрафу 7 млрд грн для Коболева

09.08 Почему ВСУ побеждают оккупантов в противотанковой «перестрелке»

08.08 США заинтересованы в обмене опытом с Украиной в противодействии РФ в невоенной сфере – Черныш

07.08 Рабинович проиграл суд Левочкину

07.08 Бессмысленный, но особенный. К чему приведут очередные танцы вокруг статуса Донбасса

06.08 Патриархи Кирилл и Варфоломей обсудят возможность автокефалии украинской церкви

• дальше…

14:09 Обнаружены ещё три уязвимости процессоров Intel

13:22 Представлена VR-гарнитура StarVR One с отслеживанием взгляда

09:49 Хакеры смогли вывести криптовалюту с «неприступного» криптокошелька Макафи

14.08 Google собирает данные о местоположении даже при отключении геолокации

14.08 Xiaomi представила 10-дюймовый планшет Xiaomi Mi Pad 4

14.08 Гибридный Porsche Panamera установил рекорды шести гоночных трасс

13.08 Эксперты научились идентифицировать кодеров по их кодам

13.08 В Великобритании построят первый в мире «автомобильный курорт»

13.08 Как правильно браться за трудную работу

13.08 Lenovo анонсировала ноутбук с 128 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 6 ТБ

13.08 Samsung намерена первой в мире начать выпуск складных смартфонов

13.08 Грядёт революция в текстиле: «электроника» станет мягкой и шелковистой

10.08 Brabus подготовил первый тюнинг для нового Mercedes-Benz G-Class

10.08 Как украинским программистам получать американские зарплаты

10.08 К 2030 году в мире установят 40 млн зарядных станций для электромобилей

• дальше…

13.08 Как правильно браться за трудную работу

10.08 Как украинским программистам получать американские зарплаты

10.08 МАМІ: обсяг ринку маркетингових сервісів у 2018 році зросте до 5 317 млн гривень

09.08 Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников

09.08 Как мобильные операторы воюют из-за 3G рекламы

07.08 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 1 полугодии превысил 1 млрд грн

06.08 Как правильно просить коллег о помощи

03.08 Исследование Google: десять сценариев поведения успешных топов

24.07 Смогут ли женщины покорить Уолл-стрит?

23.07 Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике

13.07 Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов

11.07 HSBC назвал шесть банковских должностей будущего

03.07 Как не разочароваться в новой должности

03.07 Google AdWords и DoubleClick останутся в прошлом

25.06 Что делать с плохим начальником

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно