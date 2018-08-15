Страховщики отправятся на поиски денег

Руденко Виктория / FinClub

Страховщики так боялись жесткого регулирования Нацбанка в случае принятия закона о сплите, что «проспали» ужесточение требований Нацкомфинуслуг к их платежеспособности. В течение двух лет всем страховым компаниям нужно накопить «запас прочности» в размере 30-45 млн грн. Крупные страховщики выполнят эту задачу, а вот свыше сотни мелких компаний придется покинуть рынок.

В течение двух лет страховщикам придется сформировать дополнительный запас ликвидности и очистить свои портфели от некачественных активов. Об этом говорится в распоряжении Нацкомфинуслуг № 850 «Об утверждении Положения об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, прибыльности, качества активов и рискованности операций страховщика», которое вступило в силу 3 августа.

Размер «подушки безопасности» для рисковых страховых компаний составит 30 млн грн, а для компаний по страхованию жизни - 45 млн грн, но только с 30 июня 2020 года. До конца 2018-го компаниям нужно сформировать «подушку безопасности» в размере 30% от необходимой суммы (9 млн грн для рисковых СК и 13,5 млн грн - для лайфовых), а к 30 июня 2019 года - уже 60% (18 млн грн и 27 млн грн соответственно).

Дополнительно регулятор ужесточил требования к активам, которые могут учитываться при расчете нормативов платежеспособности. Не менее 20-40% страховых резервов (в зависимости от вида деятельности) должны быть низкорисковыми: ОВГЗ, облигации международных финансовых организаций, текущие счета и депозиты в банках с рейтингом не менее АА по национальной рейтинговой шкале и их облигации, остаток средств страховщика в централизованных фондах МТСБУ, права требования к перестраховщикам-нерезидентам по договорам международной системы «Зеленая карта» и ядерного страхования.

Если кредитный рейтинг банка, где размещены активы СК, будет снижаться, страховщикам придется учитывать лишь часть стоимости таких активов: сразу после снижения рейтинга - в размере 75%, через 30 дней после снижения рейтинга - не более 50%, через 60 дней - до 25%, а через 90 дней такие активы вообще нельзя включать в сумму приемлемых активов. Кроме того, Нацкомфинуслуг запретила учитывать активы, размещенные в неплатежеспособных банках.

Член Нацкомфинуслуг Александр Залетов пояснил, что главная задача новых требований - определить платежеспособность компаний. «Не должно быть так, чтобы страховщики с ликвидными активами в несколько тысяч гривен имели обязательства на десятки и сотни миллионов, а страховые выплаты осуществляли за счет средств новых клиентов. Новые требования призваны исключить подобные ситуации и обязать компании иметь ресурс для эффективной деятельности и полного выполнения своих обязательств - как страховых, так и не страховых. Вместе со страховщиками мы должны бороться за надежность и инвестиционную привлекательность страхового рынка. В итоге это будет способствовать росту доверия клиентов», - пояснил он.

По данным Нацкомфинуслуг, на 31 марта 2018 года в Украине действовало 292 СК, из которых 32 - компании по страхованию жизни. Совокупные активы страховщиков составляли 54,5 млрд грн, из которых качественными комиссия считает лишь 34,9 млрд грн.

Жизнь без изменений

Нововведение регулятора разделило участников рынка на два лагеря. Крупные компании поддерживают инициативу. «Если мы строим платежеспособный конкурентный рынок, то ужесточение требований ко всем его участникам - это необходимый шаг. Возможно, его нужно было делать много лет назад, и необязательно при этом ссылаться на евродирективы. Мы же хотим работать в мировой финансовой системе, понятной и открытой, стремимся к инвестициям в страховой рынок, следовательно, должны отвечать уровню», - считает председатель правления СК «ИНГО Украина» Игорь Гордиенко.

Игорь Гордиенко говорит, что на 30 июня фактический запас платежеспособности их СК составлял 588,1 млн грн, что превышает нормативный показатель на 327,6%. «При этом текущая структура активов соответствует и сегодняшним, и завтрашним требованиям регулятора, поэтому мы не планируем кардинально менять структуру активов. Политика компании предусматривает, что инвестиционная деятельность должна вестись в соответствии с действующим законодательством и нормативно-регулятивными актами, а также обеспечивать необходимую рыночную доходность. На сегодняшний день это депозиты и государственные долговые обязательства», - пояснил топ-менеджер.

Целесообразным ужесточение требований считает и управляющий акционер СК «Арсенал Страхование» Марина Авдеева. «По предварительным расчетам мы уже сейчас выполняем полностью новые нормативы, хотя регулятор отвел для этого срок до 30 июня 2019 года. Структура активов компании меняться не будет, поскольку компания всегда отдавала предпочтение активам, отличающимся высокой ликвидностью и надежностью: остатки на счетах в банках, депозиты в банках, ОВГЗ», - уточнила Марина Авдеева.

В поисках денег

Небольшие участники рынка считают новые требования нецелесообразными и даже «убийственными» для рынка. По оценкам генерального директора ассоциации «Страховой бизнес» Вячеслава Черняховского, уже в этом году с рынка уйдут 40-50 работающих, не «полочных» компаний, через год таких СК будет еще сотня. «Мы давно стоим на принципах, что методика расчета реальных резервов должна быть максимально близкой с размером будущих выплат, а под них уже нужно рассчитывать реальные и качественные активы. Пропорциональность требований к активам относительно рисков - основа честного отношения государства к бизнесу», - считает Вячеслав Черняховский.

По мнению президента Лиги страховых организаций Украины Александра Филонюка, объективно оценить, сколько компаний смогут выполнить новые требования Нацкомфинуслуг, можно будет по итогам работы за девять месяцев 2018 года.

По словам Вячеслава Черняховского, комиссия вышла за рамки своих полномочий и перебрала на себя полномочия парламента, так как законами о страховании и ОСАГО вопрос капитала и запаса платежеспособности полностью определен.

Ассоциация «Страховой бизнес» намерена оспорить распоряжение комиссии. «Сейчас юристы решают, как мы будем это делать: через суд или через Антимонопольный комитет. Комиссия сделала столько нарушений, что есть несколько вариантов возвращения ситуации в правовое поле», - уточнил Вячеслав Черняховский. Он считает нарушением и попытки комиссии по своему усмотрению устанавливать, куда компании должны инвестировать средства, а главное - установление минимального, а не максимального размера таких вложений. «Иначе это полностью противоречит международным принципам страхового надзора и риск-менеджмента. Завтра по ОВГЗ будет очередная «стрижка», а комиссия не ответит за эти убытки СК. Попытка загнать 40% резервов в ОВГЗ и госбанки - прямое нарушение», - говорит Вячеслав Черняховский.