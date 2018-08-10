Конец «белорусского чуда». Лукашенко окончательно надоел Путину

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Стало известно, что Россия может полностью прекратить финансирование белорусской "социально-ориентированной экономики". Иначе говоря, белорусского квазисоциализма, который последние четверть века поддерживался на плаву щедрыми российскими дотациями. К слову, совсем недавно исполнилось 24 года, как Александр Лукашенко пришел к власти. И все эти годы он, на правах "единственного настоящего союзника", получал от России деньги на содержание своего единоличного правления, по сути, - большого совхоза, в который он превратил Беларусь (не забываем: до того как стать президентом, Лукашенко был директором совхоза).

В разных формах - прямых дотаций и льготных кредитов, закупок белорусской продукции и беспошлинной нефти, самых низких цен на газ и неофициального разрешения на контрабанду, - Москва субсидировала Минск не менее чем на $10 млрд ежегодно.

Теперь ко всему этому идет северный пушной зверек. Причем сразу и бесповоротно. Вот что сообщает Reuters, просто отдельные цитаты из большого перечисления бедствий, свалившихся на белорусскую экономику:

"...Россия приостановила предоставление кредитов Беларуси и собирается ограничить Минску беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа (СУГ) с четвертого квартала 2018 года, ссылаясь на потери своего бюджета...".

"Временно заблокировано перечисление Беларуси двух траншей кредитной линии ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития), в июле 2018 года приостановлена выплата по так называемому механизму "перетаможки", а также приостановлена работа по предоставлению в 2019 г. Беларуси госкредита до $1 миллиарда".

"Возобновление дальнейшего сотрудничества... российская сторона увязывает с решением вопроса по установлению запрета на вывоз нефтепродуктов из РФ в Республику Беларусь и компенсации потерь российского бюджета за ранее вывезенные нефтепродукты".

Удивительно, но Александр Григорьевич уже успел это прокомментировать. Заявил сегодня, посещая завод "Гомсельмаш": "У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию".

Что все это означает? То, что гуляющие последние месяцы слухи о том, что в Кремле всерьез решили сменить начальника Беларуси, - скорее всего правда. И как бы мы не относились к недемократичному северному соседу с его постоянными психозами, для Украины смена власти в Минске на более пророссийскую - это плохо.

Даже неважно, прибежит ли теперь Лукашенко к Путину на поклон в Сочи, согласный на все, от российских военных баз и до приватизации белорусских предприятий российскими олигархами. Или в Сочи ему попасть не суждено, и уже совсем скоро главу (генерал-губернатора?) Беларуси будут звать по-другому. Неважно. В любом случае нынешних относительно хороших отношений между Минском и Киевом, как и взаимовыгодной торговли, и совместных военно-технических разработок - больше не будет. А вот "северный коридор" для российских войск и военные базы России в Полесье - очень даже.

Единственный и очень маловероятный вариант - то, что Лукашенко начнет "размахивать флагом", проклянет Москву, объявит дефолт Беларуси, а русских врагами, попросится в Евросоюз и приедет в Киев на экспресс-курсы по ведению гибридной войны. Не верится, но мир прекрасен и удивителен, в нем всякое случается. Включая неожиданных союзников, которых еще вчера мы воспринимали как "друга моего врага".