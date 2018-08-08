Назад к холодной войне. Зачем США возрождают Второй флот

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Чтобы Дональд Трамп не говорил о встрече с Путиным, решения Пентагона являются прямым отображением реальной российской политики Вашингтона.

В Соединенных Штатах возрождают Второй флот, действовавший в северной части Атлантики и восточного побережья США. Решение Пентагона продиктовано прежде всего необходимостью ответить на агрессивное поведение России. И принято оно было еще в мае, но командующий военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон в своем недавнем интервью "Голосу Америки" подтвердил намерения Вашингтона, так сказать расставил точки над i.

Адмирал отметил, что таким образом Штаты реагируют на осложнение обстановки в северной части Атлантики. Под осложнением обстановки Ричардсон имеет ввиду действия и Китая, и России. В частности, он указал на усиление военного присутствия Поднебесной на севере океана, выраженное в виде патрульных миссий китайских кораблей, окрестив это "новой динамикой", которой "еще пять лет назад" и не наблюдалось. "Они, несомненно, составляют для нас конкуренцию в плане военно-морской угрозы", - добавил Ричардсон.

Однако все же главной мотивацией для возрождения Второго флота является именно Россия, а точнее ее подводные лодки, которыми прямо-таки кишат воды северной Атлантики. "Речь идет о максимальном уровне активности за 25 лет", - подчеркнул американский генерал. В США не сбрасывают со счетов уже не раз упоминаемую вероятность уничтожения российскими субмаринами подводных межконтинентальных кабелей. Обе державы неоднократно констатировали, что билатеральные отношения находятся на наихудшем уровне со времен холодной войны.

История Второго флота

Именно в тот непростой, невероятно тревожный период и появился Второй флот. Вернее, предпосылки для его формирования относятся к концу 1945 года, когда американский ВМФ проходил через процесс реорганизации. В его рамках под руководством вице-адмирала Марка Митчера был создан Восьмой флот, который в январе 1947 года переименовали во Второй оперативный флот, а еще три года спустя он стал Вторым флотом США. Зона его ответственности - атлантическое побережье Южной Америки и часть западного побережья Центральной Америки. Впоследствии область сместилась на север - от Северного Полюса до Карибского моря, и от восточного побережья США до середины Атлантического океана. Ее площадь составляла 17 млн кв км.

Второй флот использовался, к примеру, для блокады Кубы во время кубинского ракетного кризиса. Соответствующее распоряжение в октябре 1962 года дал 35-й президент Джон Кеннеди. И корабли больше месяца досматривали десятки судов на предмет контрабанды, хотя, очевидно, что главная задача - быть пугалом для "советов".

Через 20 лет флот использовался в рамках операции "Вспышка ярости" в Гренаде, где радикальные коммунисты свергли и казнили умеренного премьера Мориса Бишопа, ориентировавшегося на улучшение отношений с США. В ответ на это в 1983 году президент Рональд Рейган дал приказ Второму флоту возглавить вторжение в Гренаду, которое завершилось победой для американских сил.

С развалом СССР, как считали в Штатах, исчезла и угроза со стороны Москвы, потому в Вашингтоне занялись реформированием ВМФ. В первой половине 2005 года было создано Командование объединенных вооруженных сил НАТО, что стало второй причиной роспуска ударного ядра флота. В 2006 году появился Центр передового опыта НАТО по применению ОВМС. И все шло к окончательной ликвидации Второго флота, ведь север Атлантики стал безопаснее и спокойнее. Тем более, что берега союзной Европы с 1950 года продолжал охранять Шестой флот США. А Второй флот также использовали как своего рода учебно-аттестационную базу для других подразделений. Так, в 1995 году снова вернули к жизни Пятый флот (1944-1947 гг.), отвечавший за Персидский залив и Индийский океан; в 2008 году возродили Четвертый флот (1943-1950 гг.) - Южная Атлантика, Карибский бассейн.

Состав Второго флота был внушительным. До ликвидации в него входили около 126 кораблей, 4,5 тыс. самолетов и 90 тыс. человек. В частности, в Норфолке (Виргиния) базировались 6 ракетных крейсеров, 5 атомных авианосцев, 21 эсминец, 5 фрегатов, 9 десантно-вертолетонесущих кораблей, 8 атомных подводных лодок. Еще была база в Гротоне - 15 АПЛ. В Литл-Крике 6 десантных кораблей и 4 патрульных. В Кингс-Бэй - 9 АПЛ с баллистическими ракетами.

В связи с трансформацией ВМС не стало сюрпризом заявление Пентагона в 2011 году о ликвидации Второго флота, которая официально состоялась 30 сентября 2011 года в Норфолке (Виргиния). В ведомстве объяснили это стремлением использовать средства, шедшие на содержание этого флота, для финансирования строительства новых кораблей. К тому же федеральное правительство сочло, что потенциальная угроза со стороны РФ серьезно снизилась и надеялось на улучшение отношений. Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и глава МИД РФ Сергей Лавров в 2009 году даже устроили шоу с кнопкой "перезагрузки".

Поторопились с выводами

Причем кнопку они жали и флот ликвидировали, несмотря на Мюнхенскую речь Путина в 2007 году, в которой он уже тогда очертил будущую архитектуру взаимоотношений между Россией и Западом. И несмотря на вторжение россиян в Грузию год спустя с последующей оккупацией Абхазии и Цхинвальского района. И вот сегодня, после интервенции РФ в Украину, в Вашингтоне исправляют допущенные ошибки. Кстати, в контексте вышенаписанного в критике Трампом "папередников", то бишь администрации Обамы, есть определенный резон. Насколько контроверсионными не были бы заявления нынешнего президента, действия военного руководства и их цели читаются предельно ясно.

Во-первых, 4 мая все в том же Норфолке адмирал Ричардсон объявил о намерении возродить этот самый Второй флот. Официально это произошло 1 июля, а церемония состоится уже 24 августа на борту авианосца.

Во-вторых, обратим внимание на заявления американской стороны последних дней. Так, командующий Стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен дал свою оценку распиаренному Кремлем суперсовременному ядерному оружию, подчеркнув, что Россия как и прежде не сможет обнаружить американские стратегические субмарины, уничтожить около четырех сотен пусковых площадок в США. "Поэтому наше сдерживание не подвергается сомнению и остается вне конкуренции. Мы можем доминировать и отвечать на любую атаку", - заявил генерал.

Идем дальше. В Штатах "завернули" предложение главы Генштаба РФ Валерия Герасимова по восстановлению Сирии, приведенное в конфиденциальном письме к руководителю Объединенного комитета начальников штабов генерал-майору Джозефу Данфорду. В Вашингтоне отнеслись пренебрежительно к попыткам Москвы добиться материального обеспечения режима Асада ради якобы возрождения Сирии. Что выразилось в сливе сути письма в СМИ, в частности в агентство Reuters. Такое отношение к идеям Герасимова крайне возмутило Москву, и очень показательно в свете ужесточения риторики Вашингтона касательно РФ. Причем по всем фронтам.

Например, 3 августа постпред США при ООН Никки Хейли вновь вытащила на свет историю с фактическим рабством корейцев, трудящихся в России в рамках договоренностей Москвы и Пхеньяна. Дипломат обвинила Россию в нарушении соответствующей резолюции ООН. И та же Хейли несколько ранее, а точнее в опубликованном 23 июля интервью CBN, а значит уже после встречи Трампа с Путиным в Хельсинки, подчеркнула, что Штаты никогда не будут доверять России и Путину, и вообще страны никогда не смогут стать друзьями. "Это факт", - добавила постпред, правда отметив необходимость в диалоге и новой встрече двух президентов.

Но это не означает, что хозяин Овального кабинета действует вопреки политике Пентагона и мнению генералитета, который возрождает флот времен холодной войны и смеется над мультиками Путина/Шойгу. Зрадофилам не стоит переживать из-за слов Трампа о великолепной встрече с Путиным, и его продолжающихся заявлениях в медиа в свою защиту. Как уже писала "ДС", это неотделимая составляющая амплуа Трампа, его образа для избирателя накануне промежуточных выборов в Конгресс (в ноябре 2018), но прежде всего в рамках фактически стартовавшей кампании 2020.