В Украине могут закрыть больше половины страховых компаний

Алексей Ермоленко / UBR.ua

На страховом рынке грядет новая перестройка, и в зоне риска оказалось больше половины действующих страховых компаний - 150-180 из 283 структур с лицензией. Такую оценку в интервью UBR.ua дал член Национальной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Александр Залетов, прогнозируя последствия от новых требований к СК. Его ведомство обнародовало их еще два месяца назад, а заработали они с 3 августа.

Речь о распоряжении Нацкомфинуслуг №850: «Об утверждении Положения об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, прибыльности, качества активов и рискованной операций страховика». Оно вводит несколько революционных требований:

* Страховые компании должны будут за два года (переходной период) сформировать «подушки безопасности» в 30-45 млн грн.

* Активы страховщиков проверят и разделят на две категории - качественные и некачественные. После чего некачественные будут исключены из вышеупомянутой «подушки», и выведены в отдельную отчетность.

* В некачественным активам, в частности, отнесут имущество на оккупированной территории, права требования перестраховщиков-резидентов РФ (как страны-агрессора), депозиты в проблемных банках и пр.

Сложнее всего компаниям будет выполнить первое требование, и это подтверждают в Нацкомфинуслуг. У отечественных страховщиков совсем немного свободных средств, потому непросто будет найти свободные 30-45 млн грн. Даже притом, что регулятор выделил два года на поиск этих средств, и разбил все на этапы и группы.

Лайфовые компании (занимаются только страхованием жизни) обязаны сформировать «подушку безопасности» на:

* 13,5 млн. грн. - до 31 декабря 2018 года;

* 27 млн. грн. - до 30 июня 2019 года;

* 45 млн. грн. - до 30 июня 2020 года.

У рисковых компаний суммы поменьше, но график такой же:

* 9 млн. грн. - до 31 декабря 2018 года;

* 18 млн. грн. - до 30 июня 2019 года;

* 30 млн. грн. - до 30 июня 2020 года.

За деньгами - к владельцам

Требования по новым резервам вместе с зачисткой некачественных (мусорных) активов выльются в очень серьезные финансовые проблемы для большинства страховщиков. Но в Нацкомфинуслуг не готовы идти на поблажки.

«На страховом рынке не должно быть дутых балансов и мы стимулируем компании для их расчистки. Это необходимо для защиты клиентов, которых сейчас обманывают. Человек идет в страховую компанию и видит там большие цифры баланса, но даже приблизительно не представляет, что за ними стоит. Просто надеется, что за большими цифрами стоит надежность и стабильность страховщика, хотя на поверку речь может идти о «мусорных», токсичных активах. Например, о бивнях мамонта на оккупированной территории, оцененных в крупную сумму. Мы же хотим, чтобы на балансах СК остались только ликвидные и прибыльные активы», - заверил Александр Залетов.

Он уточнил: по итогам первого квартала 2018 г. совокупные активы 283 страховых компаний Украины составляли 54 млрд грн, а качественными были лишь 34 млрд грн. Оставшиеся 20 млрд. грн. власти относят к «мусорным»: это могу быть акции, которые не котируются и не приносят дивидендов, депозиты в банках с временной администрацией и т.д. То есть это активы, которые нельзя быстро превратить в реальные деньги и провести за них страховую выплату пострадавшему человеку или предприятию. Последним приходится, либо долго дожидаться денег, поскольку СК работает «с колес» (платит за счет быстрых продаж новых полисов), либо оставаться без них вовсе.

Замена «мусорных» активов на живые - очень дорогое удовольствие, и у многих компаний просто нет для этого средств. Единственным источником денег станут вливания владельцев.

«Если акционеры не могут поменять токсичные активы на ликвидные, тогда возникает сразу несколько вопросов: а есть ли стратегия у таких страховщиков, могут ли они работать онлайн, могут ли они позволить себе программное обеспечение, могут ли заказать аудит, подтверждающий свою надежность и так далее?», - заметил Залетов.

«Малыши» закроются

Правда, сами страховщики предлагают регулятору шире смотреть на проблему - оценивать не только возможности акционеров и их СК, но еще и целесообразность таких вложений. Если речь идет о небольших региональных компаниях со скромными оборотами, которые не удается нарастить в глубинке, то их хозяевам просто нет смысла мощно вкладываться в этот бизнес. Не в каждой области или городе Украины можно будет окупить многомиллионные вложения.

Потому общественники уже заговорили о необходимости дифференцировать новые требования для разных страховщиков.

«Условия просто непропорциональные. И к большим, и к малым компаниям выдвигаются одни и те же требования. И это притом, что более 130 активно работающих страховщиков (не замороженных) имеют оборот до 30 млн. грн. каждая, и совокупно зарабатывают порядка 500 млн. грн. прибыли. Чаще всего это небольшие региональные компании, и они вряд ли смогут выполнить новое положение Нацкомфинуслуг. Но если им придется закрыться, то в их регионах не останется страховщиков. В тоже время продолжат жить крупные СК с большими оборотами, но работающие с крупными убытками», - отметил генеральный директор Ассоциации «Страховой бизнес» Вячеслав Черняховский.

Хотя в целом финансисты не протестуют против зачистки «мусорных» активов, и понимают, что при нереальных балансах СК долго не протянут.

«Повышение платежеспособности организаций является необходимым условием для роста доверия к страхованию», - подчеркнул UBR.ua президент Лиги страховых организаций Украины Александр Филонюк. Он считает, что поэтапное формирование «подушки безопасности» должно облегчить задачу для страховщиков.

При этом финансисты напоминают, что страховая реформа была одним из условий по соглашению с Евросоюзом.

«Это важная реформа, и если ее не проводить, то зачем мы тогда заключали соглашение с ЕС, зачем к нам тогда ходили иностранные инвесторы-страховщики, которые размещали здесь свой капитал по европейским нормам?», - заметила гендиректор «Украинской федерации страхования» Галина Третьякова.

Чем сердце успокоится

Вопросов у финансистов накопилось много, и до конца непонятно, что может послужить ответом для них всех. Может потому Нацкомфинуслуг и проведет завтра, 9 августа, официальную презентацию и обсуждение новых требований со страховыми компаниями и их ассоциациями.

А может еще и потому, что распоряжение небанковского регулятора собрались обжаловать через Антимонопольный комитет и в суде. Об этом сообщил Вячеслав Черняховский.

Хотя возможно после более тщательного обсуждения новаций, стороны придут к компромиссу, и Нацкомфинуслуг откорректирует свой документ.

А пока профучастники страхового рынка будут выяснять свои отношения, заложниками непростой ситуации будут оставаться потребители. Которым, с одной стороны, непросто получать выплаты при старой системе регулирования рынком, а с другой - можно остаться без СК в принципе при бескомпромиссном внедрении новаций (в случае закрытия региональных компаний).

«Вопрос безопасности клиентов системно не решен. Законопроект по страхованию рисков застрахованных граждан был принят в первом чтении предыдущим созывом Рады, а новый созыв ВР никогда не рассматривал его. Комитет по финансовой деятельности не считает этот закон своим, так как он подавался депутатами предыдущего созыва. Нацкомфинуслуг тоже его не лоббирует, не обновляет, его даже нет в планах работы. Не хочу пугать людей, но думаю, что, пока регуляторы не навели порядок в секторе, нужно очень аккуратно подбирать себе страховые компании», - резюмировала Галина Третьякова.