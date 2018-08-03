Малая приватизация началась. Что дальше?

Владислава Рутицкая, вице-президент фонда "СигмаБлейзер", экс-заместитель министра аграрной политики и продовольствия

На прошлой неделе в Украине наконец началась "малая" приватизация - продажа активов до 250 млн грн.

С чем я вас и поздравляю. страна сделала шаг к избавлению от коррупции и неэффективности.

Особенно радует прозрачность процесса: "малая" приватизация будет проходить на открытых электронных торгах - система похожа на продажи через ProZorro.

Осенью наступит очередь "большой" приватизации - Одесского припортового завода и еще 22 компаний, приносивших деньги не бюджету, а политикам, в сферу влияния которых они входили.

Сейчас начинается отбор советников - компаний с отличной репутацией, которые выступят гарантами честности процесса. Первые советники уже выбраны, в частности, для Одесского припортового.

Приватизация - важный этап для Украины, который нам надо пройти. Отдать умелому инвестору имущество, которым у государства не получается эффективно управлять или которое ему не нужно, - задача номер один.

В самом деле, зачем Украине 20% в ООО "Конотоп компани", которое производит алкоголь, или 0,0001% акций Проминвестбанка?

Нынешняя приватизация базовая, начальная. Посмотрите на то, что мы собираемся продавать. В основном это предприятия, созданные еще в СССР.

При независимости в Украине создавались компании, но крупных промышленных гигантов среди них - единицы, а уж компаний, которые могли бы потягаться с китайскими производителями металла или немецкими машинами, нет вовсе.

У нас много старого и мало нового. В Украине, и мне больно это осознавать, не получилось создать такие условия для бизнеса, при которых в страну мог бы зайти крупный иностранный капитал или мог бы себя реализовать отечественный.

Помните подборки о том, чем может гордиться Украина, которые периодически становятся вирусными в интернете? В каждой такой подборке вы обязательно встретите самолет "Мрія" или самую глубокую станцию метро "Арсенальная".

"Мрію" создали в 1988 году, а на постройку второго такого самолета нет денег и заказчиков. "Арсенальная" открыта в далеком 1960 году. При независимости прогресс в строительстве метро не радует, а шутку о метро на Троещину знают, наверное, уже во всей стране, не только в столице.

Завод имени Малышева, который выпускает танки, за годы независимости произвел едва ли не сотню танков и оказался на грани банкротства. Дроны Украина может производить, потому что этим занимается частный бизнес, а государство выпускать самолеты, вертолеты и танки не может.

Приватизация оголяет две проблемы, которые мешают Украине развиваться.

Первая - мы не умеем продавать. Это касается не только заводов, которые пытаются приватизировать уже много лет. Американцы с детства умеют продавать себя хорошему работодателю. Сетевые маркетологи умеют продать вам косметику и бытовую химию, которые вам не нужны. Украина же пока не научилась избавляться от груза, который тянет экономику на дно.

Вторая - продавать толком нечего. Единственный громкий кейс украинской приватизации, "Криворожсталь", не стал началом крупного избавления от череды дымящих заводов и передачи их в частные руки. Поэтому они до сих пор отравляют воздух Мариуполя и сотни других украинских городов.

Первые шаги по пути экономического роста страна делает только сейчас, в том числе после принятия законодательства о приватизации. Через полгода-год мы увидим, что государство нашло силы попрощаться со старыми привычками.

Приватизация - еще одна лакмусовая бумажка, которая показывает, как будет меняться Украина. Вне зависимости от того, что мы продаем, начинается еще один важный этап, столь же значимый, как, например, децентрализация.

От того, как начнется приватизация, зависит, придут ли в экономику настоящие инвестиции, поверит ли бизнес в изменение правил игры, станут ли вечно убыточные компании прибыльными, будут ли защищены сотрудники.

Если все пройдет хорошо, то мы сможем продать и остальные тысячи неэффективных предприятий. Начавшаяся продажа станет базой для более масштабной приватизации, а дальше частному инвестору нужно будет предложить намного больше объектов.

Не имеет большого значения, сколько денег выручит Украина. В нашем случае нет задачи продать объекты подороже. Приватизация - это спасательный круг, способный удержать на плаву тонущие предприятия, вдохнуть в них новую жизнь и сделать Украину более конкурентоспособной.

Следить за результатами конкурсов надо столь же тщательно, как за судьбой Олега Сенцова. Он - символ стойкости человеческого духа. Быстрая и прозрачная приватизация - символ изменений в Украине.

Желаю нам всем удачного старта и легкого пути. Я настроена оптимистично: уверена, что Украина уже не вернется к прошлому, когда содержать разваливающегося гиганта было выгодно - но не Украине, а парочке богачей.

Страна проделала большую работу, чтобы СМИ могли выйти с заголовками о старте "малой" приватизации, хотя большинству людей эта работа и не видна.

Создание перечня объектов, которые находятся в госсобственности, написание законодательства и продвижение его в парламенте, несмотря на противодействие старой системы, авторизация площадок для продажи, разработка проектов договоров, четкая координация между многочисленными госструктурами, принятие подзаконных актов... У меня есть все основания для оптимизма.