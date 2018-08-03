Экстремально плачевный. Как новейший российский истребитель умер, не родившись

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Экстремально плачевный. Как новейший российский истребитель умер, не родившись

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая сталица

Следом "Арматой", "Бумерангом" и "Коалицией" список закрытых проектов российской оборонки пополнил и широко разрекламированный истребитель пятого поколения Су-57.

На этот раз "могильщиком" выступил глава комиссии Госдумы России по правовому обеспечению российского ВПК Владимир Гутенев, который заявил журналистам агентства "Интерфакс", что Су-57 не будет закупаться в интересах ВКС РФ. При этом депутат заявил, что его взгляды по данному вопросу полностью совпадает с мнением вице-премьера Юрия Борисова, который в нынешнем правительстве курирует оборонный комплекс, а в прошлом работал на должности заместителя министра обороны.

"Вишенкой на торте" стоит рассматривать заявление, что несмотря на это у самолета "отличный экспортный потенциал". Которое может вызвать восторг только у неподготовленного обывателя - кто будет покупать образец, который не состоит даже на вооружении местных сил. Даже для тайцев, которые покупали наши танки "Оплот", его пришлось формально принять на вооружение в количестве аж... двух штук.

Работы по этому проекту, который представлялся пропагандой как ответ на американским F-35 Lightning II и F-22 Raptor, начались еще в 2001 г. За прошедшие 17 лет на него была потрачена просто фантастическая сумма - по самым скромным подсчетам около 60 млрд рублей - то есть примерно $3 млрд!

По первоначальным бравурным планам, новый истребитель планировали принять на вооружение уже в 2016 г., а до 2020 г. получить 52 машины. Однако фактически к июлю 2018 г. построили всего семь опытных машин. Зато в феврале 2018 г. два самолета успели на три дня слетать в Сирию, где как утверждалось опять-таки разработчиками и официальными военными лицами РФ были отработаны в реальных боевых условиях "системы вооружения, возможности бортового радиолокационного оборудования, а также возможность и степень обнаружения истребителя американскими радарами и самолётами F-22 / F-35".

По всей видимости, результаты оказались весьма плачевными, да и денег после 2014 г. стало резко не хватать.

И снова-таки нельзя не сказать о технологическом отставании России от цивилизованного мира - разработки истребителей пятого поколения стартовали в СССР и США практически одновременно. Но американцы успели в 2005 г. запустить и в 2011 г. снять с производства F-22 "Раптор", а сегодня на вооружение не только США, но и их союзников (кроме Штатов, F-35 летают в Норвегии, Италии, Израиле и Японии) поступает супер-современный F-35. А россияне к этому моменту смогли только осознать, что проект Су-57 потерпел фиаско.

Причем даже китайцы, которые вступили в гонку позже всех (их J-20 полетел на год позже Су-57, в 2011 г.) и то уже смогли добиться реальных результатов.

Как отмечают специалисты до сих пор не готов даже двигатель второго этапа - обещали создать только к 2023-2025 г., когда небо будут бороздить истребители 6-го поколения (судя по всему, уже беспилотные). Большие вопросы вызывает малозаметность самолета, а за "ахиллесову пяту" всей российской "оборонки" - авионику не стоит даже и говорить (западные компоненты бортовых систем заменить просто нечем).

Кстати, об этом говорили и индусы, которые какое-то время принимали участие в проекте (вышли в мае сего года). В индийском издании Hindustan Times время от времени появлялись материалы о том, что "авионика, радары и датчики российской разработки не соответствуют стандартам самолета пятого поколения".

Какой же истребитель тогда останется основным на вооружении Воздушно-космических войск РФ - это машина 4-го поколения (даже не 4+) - Су-35С. Который по сути является более или менее глубокой модификацией "старого доброго" Су-27 (первый полет в 1977 г.) По своим боевым качествам как гордо говорят россияне он "как минимум не уступает американским аналогам F-15 и F-16". То есть машинам 1970-х гг., хотя и кардинально модернизированным.

Кстати, его реальные возможности не секрет и для американцев. Так, журнал National Interest с большой иронией написал, что Су-35 "экстремально опасный" для любого самолёта НАТО, за исключением истребителя F-22 (который, напомним уже снят с производства и заменен гораздо более современными машинами). И если Россия таки готовится к большой полномасштабной войне с Западом, то такое утверждение весьма показательно.

Зато у этого самолета есть одно важное преимущество в нынешних российских условиях - он намного дешевле Су-57. И оно перекрывает все остальные аргументы. Причем цена была одной из причин выхода из программы индусов - так, в 2012 г. ВВС Индии планировали закупать Су-57 по цене $100 млн, однако с тех пора цена выросла кардинально. Для сравнения F-35 в разной комплектации стоит от $83 до $102 млн.

И еще по перспективам ВКС РФ из все того же интервью депутата Гутенева - он на полном серьезе говорит о том, что не стоит тратить худеющий на глазах бюджет на самолеты 5-го поколения, а уже сегодня стоит начинать работу над 6-м.... Как говорится - "занавес".

Отказ от программы разработки и производства истребителя 5-го поколения и возвращение к программе производства машин 4-го поколения может свидетельствовать только об одном - продолжающейся деградации вооруженных сил северного соседа. И если на фоне Украины и прочих восточноевропейцев они выглядят еще достаточно мощно, то сравнение с западноевропейцами они уже не выдерживают. О США можно уже даже не говорить - их победить россияне могут только на мультипликационных роликах, которыми так любит хвастаться их президент.
 

ПО РУБРИКАМ

09:33 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 02.08.18

09:29 Доллар стабилен к иене и евро 3 августа после роста до максимума за две недели

09:16 Золото дешевеет 3 августа после укрепления доллара к мировым валютам

08:38 Биржи АТР 3 августа торгуются разнонаправленно, Nikkei в плюсе на росте сектора электроники

08:34 Интерес к использованию биткоина в e-commerce упал

08:17 Минрегионстрой предлагает прекратить практику бесплатной выдачи жилья

07:37 Биржи США закрылись в основном в плюсе на фоне достижения Apple капитализации в $1 трлн

02.08 Нацбанк не смог удержать курс доллара на межбанке ниже психологического уровня в 27 гривень

02.08 Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в июле выросла на 2,7%

02.08 Минфин предложил новую редакцию Закона о финмониторинге

02.08 Рынок акций Украины 2 августа сохранил рост

02.08 Депозитные ставки для физлиц 02.08.18

02.08 Доллар сохраняет подъем 2 августа, фунт резко дешевеет после заседания Банка Англии

02.08 Единым индикативом ситуации на межбанковском валютном рынке будет ежедневный курс гривни к полудню - НБУ

02.08 НБУ продал $100 млн на аукционе в четверг при спросе $124,2 млн

• дальше…

09:53 Сможет ли Болгария стать новым газовым хабом Европы?

09:24 Спецслужбы США заявили о попытках РФ повлиять на выборы 2020 года

09:06 Экстремально плачевный. Как новейший российский истребитель умер, не родившись

08:06 Оппозиция Италии потребовала расследования вмешательства России в выборы

07:55 Партнерам США разрешат покупать оружие у России

02.08 Сенаторы США готовят «сокрушительные санкции» против России

02.08 Скандал в Токио: девушкам годами занижали оценки, чтобы не дать им поступить в медицинский

02.08 «Северному потоку-2» разработали маршрут в обход Дании – росСМИ

02.08 Разводной мост: Керченский мост оказался попагандистским трюком Москвы

02.08 Британцы добавили в список санкций компании, которые строили Керченский мост

02.08 Мадрид начал переговоры с лидерами Каталонии впервые за 7 лет

02.08 США ввели санкции против Турции из-за дела пастора Брансона

02.08 Сенат США поддержал выделение Украине $250 млн на усиление безопасности в 2019

02.08 Социологи зафиксировали наилучшее отношение россиян к США и ЕС со времен аннексии Крыма

02.08 Иран готовится к крупным военно-морским маневрам в Персидском заливе - СМИ

• дальше…

08:17 Минрегионстрой предлагает прекратить практику бесплатной выдачи жилья

02.08 На украинских дорогах могут появиться SOS-станции

02.08 Коболев упрекнул Киев в молчаливом признании 1,8 миллиарда долга столичного метро

02.08 Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в июле выросла на 2,7%

02.08 В Киеве подорожала аренда квартир

02.08 С тротуаров уберут люки

30.07 Украина вошла в тройку лидеров по логистике на постсоветском пространстве - Всемирный банк

27.07 Омелян заявил, что радары на дороги пока возвращать не будут

25.07 Альтернатива хлору: як «Київводоканал» очищує воду

25.07 В Патрульной полиции анонсировали скорое возвращение радаров для измерения скорости

24.07 Как «крымская» вода напоила Херсонскую область

24.07 Родовид Банк продает землю на Оболони за 3,7 млрд грн

23.07 Оценка личного материального состояния украинцев в июне 2018г выросла, потребнастроения продолжают улучшаться

20.07 Багаті мало платять. Уряд хоче посилити контроль за статками заможних

19.07 Нафтогаз опровергает заявление КГГА об отказе судом признать Киевтеплоэнерго правопреемником долговых обязательств Киевэнерго

• дальше…

02.08 Коболев упрекнул Киев в молчаливом признании 1,8 миллиарда долга столичного метро

02.08 Порошенко одобрил передачу всех подследственных дел Антикоррупционному суду после начала его работы

02.08 Пять лучших инноваций волонтеров, принятых на вооружение армией

01.08 Украина без шансов в ЕС и НАТО: детали скандальной речи Орбана о стратегии Венгрии

01.08 В Италии арестовали шесть человек за вербовку наемников на Донбасс

01.08 Убийцей участника АТО Олешко в Бердянске является экс-"торнадовец" – А.Геращенко

01.08 Убийство «Сармата»: В кого отрикошетят пули, выпущенные в АТОвца

31.07 Количество судей в Антикоррупционном суде составит 39 человек, - ВСП

31.07 Управляемые бомбы. Как украинская авиация получила возможность с высокой точностью уничтожать «гибридов»

30.07 Два шествия как политический барометр: Церковная Москва окончательно потеряла Киев

30.07 В чем нежданная выгода Банковой от союза Медведчука и Рабиновича

30.07 Новый Фирташ. Кто такой Павел Фукс и какие к нему вопросы у ГПУ

30.07 Как ВСУ используют временное затишье на Донбассе

30.07 Новые санкции. Как Конгресс заставит Трампа кинуть Путина

30.07 Медведчук, Рабинович і санкції. Як опоблок заганятимуть під Медведчука

• дальше…

02.08 Xiaomi выпустит свой первый кнопочный мобильный телефон за 29 долларов

02.08 Фантастический смартфон Turing HubblePhone получил четыре экрана, две SoC Snapdragon 855 и камеру с 15-кратным зумом

02.08 Разработчики карманного ноутбука GPD Pocket 2 собрали в 10 раз больше требуемого

02.08 Ferrari внедрила новый способ окраски суперкаров

02.08 Три украинца задержаны за кибератаки на компании в США

02.08 Apple идет к рекордной капитализации в триллион долларов

01.08 Число взломанных аккаунтов на биткоин-биржах в начале 2018 года выросло на 689%

01.08 В Швеции украли две королевские короны XVII века

01.08 Xiaomi выпустит «умное» мусорное ведро

01.08 Представлена ячейка солнечной панели с эффективностью 27,1 %

31.07 Honor Note 10 с 6,95-дюймовым дисплеем представлен официально

31.07 Huawei Mate 20 Pro будет первым смартфоном с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев производства Qualcomm

30.07 Google запретил майнинг на Android

27.07 Intel обескураживает: компания продвинется за 14 нм не раньше конца 2019 года, когда у AMD уже будут 7-нм процессоры

27.07 Марка Genesis стала лидером рейтинга удовлетворенности

• дальше…

24.07 Смогут ли женщины покорить Уолл-стрит?

23.07 Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике

13.07 Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов

11.07 HSBC назвал шесть банковских должностей будущего

03.07 Как не разочароваться в новой должности

03.07 Google AdWords и DoubleClick останутся в прошлом

25.06 Что делать с плохим начальником

23.06 Возрастным сотрудникам все труднее угнаться за молодежью

21.06 Робот впервые в истории уволил разработчика

11.06 10 профессий, востребованных в цифровой экономике

08.06 Как справиться с нехваткой мотивации на работе?

04.06 Как стать успешным независимым работником в новой экономике

29.05 Google страдает от плюрализма мнений сотрудников

24.05 Как BMW, Rio Tinto и Electrolux соблюдают первый закон робототехники

22.05 Ученые: эти шесть черт характера обеспечивают успех в жизни

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно