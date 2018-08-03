Экстремально плачевный. Как новейший российский истребитель умер, не родившись

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая сталица

Следом "Арматой", "Бумерангом" и "Коалицией" список закрытых проектов российской оборонки пополнил и широко разрекламированный истребитель пятого поколения Су-57.

На этот раз "могильщиком" выступил глава комиссии Госдумы России по правовому обеспечению российского ВПК Владимир Гутенев, который заявил журналистам агентства "Интерфакс", что Су-57 не будет закупаться в интересах ВКС РФ. При этом депутат заявил, что его взгляды по данному вопросу полностью совпадает с мнением вице-премьера Юрия Борисова, который в нынешнем правительстве курирует оборонный комплекс, а в прошлом работал на должности заместителя министра обороны.

"Вишенкой на торте" стоит рассматривать заявление, что несмотря на это у самолета "отличный экспортный потенциал". Которое может вызвать восторг только у неподготовленного обывателя - кто будет покупать образец, который не состоит даже на вооружении местных сил. Даже для тайцев, которые покупали наши танки "Оплот", его пришлось формально принять на вооружение в количестве аж... двух штук.

Работы по этому проекту, который представлялся пропагандой как ответ на американским F-35 Lightning II и F-22 Raptor, начались еще в 2001 г. За прошедшие 17 лет на него была потрачена просто фантастическая сумма - по самым скромным подсчетам около 60 млрд рублей - то есть примерно $3 млрд!

По первоначальным бравурным планам, новый истребитель планировали принять на вооружение уже в 2016 г., а до 2020 г. получить 52 машины. Однако фактически к июлю 2018 г. построили всего семь опытных машин. Зато в феврале 2018 г. два самолета успели на три дня слетать в Сирию, где как утверждалось опять-таки разработчиками и официальными военными лицами РФ были отработаны в реальных боевых условиях "системы вооружения, возможности бортового радиолокационного оборудования, а также возможность и степень обнаружения истребителя американскими радарами и самолётами F-22 / F-35".

По всей видимости, результаты оказались весьма плачевными, да и денег после 2014 г. стало резко не хватать.

И снова-таки нельзя не сказать о технологическом отставании России от цивилизованного мира - разработки истребителей пятого поколения стартовали в СССР и США практически одновременно. Но американцы успели в 2005 г. запустить и в 2011 г. снять с производства F-22 "Раптор", а сегодня на вооружение не только США, но и их союзников (кроме Штатов, F-35 летают в Норвегии, Италии, Израиле и Японии) поступает супер-современный F-35. А россияне к этому моменту смогли только осознать, что проект Су-57 потерпел фиаско.

Причем даже китайцы, которые вступили в гонку позже всех (их J-20 полетел на год позже Су-57, в 2011 г.) и то уже смогли добиться реальных результатов.

Как отмечают специалисты до сих пор не готов даже двигатель второго этапа - обещали создать только к 2023-2025 г., когда небо будут бороздить истребители 6-го поколения (судя по всему, уже беспилотные). Большие вопросы вызывает малозаметность самолета, а за "ахиллесову пяту" всей российской "оборонки" - авионику не стоит даже и говорить (западные компоненты бортовых систем заменить просто нечем).

Кстати, об этом говорили и индусы, которые какое-то время принимали участие в проекте (вышли в мае сего года). В индийском издании Hindustan Times время от времени появлялись материалы о том, что "авионика, радары и датчики российской разработки не соответствуют стандартам самолета пятого поколения".

Какой же истребитель тогда останется основным на вооружении Воздушно-космических войск РФ - это машина 4-го поколения (даже не 4+) - Су-35С. Который по сути является более или менее глубокой модификацией "старого доброго" Су-27 (первый полет в 1977 г.) По своим боевым качествам как гордо говорят россияне он "как минимум не уступает американским аналогам F-15 и F-16". То есть машинам 1970-х гг., хотя и кардинально модернизированным.

Кстати, его реальные возможности не секрет и для американцев. Так, журнал National Interest с большой иронией написал, что Су-35 "экстремально опасный" для любого самолёта НАТО, за исключением истребителя F-22 (который, напомним уже снят с производства и заменен гораздо более современными машинами). И если Россия таки готовится к большой полномасштабной войне с Западом, то такое утверждение весьма показательно.

Зато у этого самолета есть одно важное преимущество в нынешних российских условиях - он намного дешевле Су-57. И оно перекрывает все остальные аргументы. Причем цена была одной из причин выхода из программы индусов - так, в 2012 г. ВВС Индии планировали закупать Су-57 по цене $100 млн, однако с тех пора цена выросла кардинально. Для сравнения F-35 в разной комплектации стоит от $83 до $102 млн.

И еще по перспективам ВКС РФ из все того же интервью депутата Гутенева - он на полном серьезе говорит о том, что не стоит тратить худеющий на глазах бюджет на самолеты 5-го поколения, а уже сегодня стоит начинать работу над 6-м.... Как говорится - "занавес".

Отказ от программы разработки и производства истребителя 5-го поколения и возвращение к программе производства машин 4-го поколения может свидетельствовать только об одном - продолжающейся деградации вооруженных сил северного соседа. И если на фоне Украины и прочих восточноевропейцев они выглядят еще достаточно мощно, то сравнение с западноевропейцами они уже не выдерживают. О США можно уже даже не говорить - их победить россияне могут только на мультипликационных роликах, которыми так любит хвастаться их президент.