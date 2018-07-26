Стало известно, о чем Меркель и Макрон разговаривали с посланниками Путина

Игорь Соловей / LB.ua

На встрече Путина и Трампа в Хельсинки среди комплиментов друг другу прозвучала фраза российского президента о том, что США могут сыграть лидирующую роль в Сирии, а также что Россия заинтересована в обеспечении спокойствия в районе Голанских высот и в безопасности Израиля - особенно после разгрома ИГИЛ на юго-западе Сирии.

После этого с вояжами по миру отправились глава МИД Сергей Лавров и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

После их встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху появилась некоторая конкретика этой встречи. Например, шла речь об отводе иранских войск на 100 километров от Голанских высот

Но вот встреча российских эмиссаров Путина с Ангелой Меркель и с Эммануэлем Макроном всерьез встревожила украинский сторону - информации и результатах этой встречи минимум. Прозвучало только скупое информсообщение по итогам переговоров, что «конфликт на востоке Украины также обсуждался».

У украинского экспертного сообщества возникли резонные опасения, что Германия и Франция могут договариваться о судьбе Украины с военно-политическим руководством страны-агрессора России без Киева и за его спиной.

Тем более, возник вопрос, что же такого мог обсуждать с главами европейских стран начальник Генштаба, который в отличии от министра обороны отвечает не за политику, а за конкретное планирование боевых действия российской армии - в том числе на Донбассе и Крыму?

По информации же LB.ua, немецкие и французские партнеры детально проинформировали официальную власть в Киеве о содержании разговоров с Лавровым и Герасимовым. По их словам, тема Украины действительно поднималась на переговорах - а именно речь шла о миротворческой миссии ООН - россияне продвигали традиционные меседжи об отсутствии необходимости мощного мандата. И говорилось о необходимости возврата российских офицеров в ОЦКК (Объединенный центр контроля и координации - ред.).

«Россияне также попробовали продвинуть идею «референдума» на Донбассе, но были деликатно посланы. Поэтому Киеву опасаться кулуарных договоренностей не стоит», рассказал собеседник LB.ua.

Он подчеркнул, что вовсе не тема Украины была главной - в первую очередь шел разговор о Ближнем Востоке, беженцах, а также Израиле и Иране.

Ливия выходит на арену

Проблематика Ближнего Востока для Европы важна в первую очередь с точки зрения нелегальных мигрантов, которые заполонили страны ЕС. Поэтому внимание следует обратить еще на одну страну, которую играет в этом вопросе важнейшую роль, хотя она и не фигурировала в информационных отчетах для СМИ по результатам встреч - только лишь Сирия и Украина, как наиболее узнаваемые у общественности. Речь идет о Ливии.

Информированные собеседники LB.ua полагают, что интерес к этой стране российской и европейской сторон обусловлен наличием взаимных экономических (нефть) и политических (миграция) интересов Москвы, Берлина и Парижа.

Дело в том, что после Сирии Россия может добавить дестабилизации в и так неспокойную Ливию. Сейчас в этой африканской республике действуют сразу три правительства. Исламисты обосновались на преимущественно аграрном юго-западе Ливии, в окрестностях Триполи, и сформировали Новый всеобщий национальный конгресс. Богатый нефтью юго-восток Ливии находится под контролем палаты представителей и Ливийской национальной армии под началом генерала Халифы Хафтара. Третья власть в стране - правительство национального единства, его возглавляет Фаиз Сарадж. Которому в свою очередь помогает Запад.

Из всех этих сил Россия оказывает поддержку мятежному генералу Халифе Хафтару, который противостоит Сараджу. Периодически из России идут суда, груженные оружием, некоторые из которых, правда, попадают потом в сводки новостей.

Зачем это России?

Ключ от миграционных ворот

Во-первых, Хафтар полезен Москве в создании хаоса в Ливии. Ведь оказывая ограниченную поддержку Хафтару Кремль не только обостряет ливийский конфликт, но и сообщает западной коалиции и НАТО каким безрассудным было западное вмешательство в Ливию в 2011 году.

Но главное - это все-таки миграция.

Как известно, самая большая за время существования ЕС волна мигрантов числом более 1,6 млн. чел накрыла континент в 2015-18 годы после того как РФ и Иран в 2011 году разожгли гражданскую войну в Сирии. ЕС эту волну удалось оседлать, выделив Турции €2,9 млрд. для того чтобы она абсорбировала не менее 3,5 млн. беженцев на своей территории.

Конечно, такого рода "аутсорсинг" европейских миграционных проблем по-турецки имел свои издержки в виде роста авторитарных устремлений турецкого президента Реджепа Эрдогана. Но в целом вынос миграционных проблем ЕС на аутсорсинг в транзитные страны принес ЕС успех, и рост миграции замедлился.

Теперь после Турции очередным получателем европейских денег на аутсорсинг мигрантов стала Ливия, которая является главным оператором и важнейшей перевалочной базой для нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, которые ищут лучшей жизни в странах ЕС. На автономные друг от друга две части Ливии - Триполитанию и Киренаику, приходится более 90% всех нелегальных мигрантов, которые прибыли в Европу в 2017 году.

При этом, ежегодная прибыль осевшей в Ливии криминальной сети по транзиту мигрантов составляет от €3 до €6 млрд. Нелегалы напрямую попадают в ЕС на маломерных судах и яхтах. А вот полулегальные линии ливийского трафика в ЕС идут через зоны туризма. Одна из таких линий проходит через острова Джерба и Лампедуза. Другая линия проходит через Мальту, которая в 2016-17 годы неожиданно стала столицей беспрецедентной волны многотысячной "бизнес-миграции" в ЕС из РФ. После этой волны создалось впечатление, что много россиян резко нашли на этом острове какие-то новые доходы.

Так что стимулируя хаос в различных странах этого региона российские стратеги создают предпосылки для нарастания миграционного кризиса в Европе. Прямым следствием чего является рост популярности правых партий и популистов всех мастей, а в результате - расколы в европейских странах и дестабилизация ЕС. Здесь можно вспомнить хотя бы пресловутый Brexit, который стал реакцией на угрозу новых волн нелегальной миграции и обострение террористической угрозы.

Поэтому царящее в Ливии многовластие позволяет сохранять за этой страной статус приоткрытых ворот для нелегалов.

Что кардинально противоречит интересам ЕС в целом, и Германии с Францией в частности как лидеров Евросоюза. Европейские политики смогли договорится между собой о новой миграционной политике ЕС. Согласно декларации от 29 июня, ставка будет делаться на развитие экономики в ареалах наиболее плотного транзита мигрантов - чтобы создавать предпосылки для абсорбции и оседания части беженцев не в странах ЕС, а подальше от европейских границ. Также в Брюсселе намерены перебить огромные криминальные доходы от обслуживания трафика усилением экономического присутствия большого европейского бизнеса в Северной Африке.

Но для реализации задуманного в Ливии Берлину и Парижу нужно прекращение гражданской войны или хотя бы относительная, но долговременная стабильность в этой стране. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж готов частично профинансировать проведение президентских и парламентских выборов в Ливии в декабре, выделив на голосование $100 млн.

Так что здесь Москва как раз и может поторговаться с Европой, заслав своих эмиссаров вроде Лаврова и Герасимова на переговоры со своими «козырями» (смотри выше).

Нефтяные горки

Кремлю Ливия интересна также из-за нефти. Будучи крайне зависимой от цен на мировом рынке нефти, России просто необходимо постоянно стимулировать напряженность в нефтедобывающих странах, ведь от этого прибыли российского бюджета будут расти.

А попутно россияне претендуют также на получения части ливийского нефтяного пирога. «Газпромнефть» еще шесть лет назад пыталась выкупить часть одного из крупнейших месторождений на юго-западе страны Эль-Филь («Элефант»), оператором которого является итальянская компания Eni.

Интересный факт: по экспорту нефти Ливии доминирует автономная историческая область Киренаика - а ее столицу Бенгази контролирует как раз упомянутый выше фельдмаршал Халифа Хафтар.

Тактика России - «игра на всех полях»

В игре за возврат в мировой клуб Путин стремится, чтобы его рассматривали в качестве игрока, без которого невозможно решение мировых проблем (часто им же и созданных). Для этого Москва использует тактику «игры на всех полях»: становясь в той или иной степени участником как можно большего числа конфликтов в регионе Ближнего Востока и Африки, и используя их в своих интересах.

Российские эксперты совсем не скрывают полнейшую всеядность своего руководства и их готовность идти на сделки «хоть с чертом лысым». Москва оказалась способной поддерживать рабочие отношения с самыми разными силами, несмотря подчас на ожесточенную критику. Она взаимодействует и с Израилем, и с «Хезболлой», с Ираном - и с Саудовской Аравией, с правительством и оппозицией в Сирии, с правительством в Триполи, Палатой представителей в Тобруке и с племенами на Юге Ливии, с Катаром и с Абу-Даби.

Военное же присутствие в регионе при этом становится важным рычагом влияния, позволяющим Кремлю проводить многовекторную политику, ставшую визитной карточкой РФ на Ближнем Востоке. Одним словом, никакой разборчивости в отношениях с силами в странах региона у россиян нет, цель, как говорится, оправдывает средства.

При этом в случае с Ливией есть шанс, что здесь для решения конфликта Путин может применить не только военную силу (как в Сирии), но и дипломатические средства, сыграв наконец роль миротворца.

И вояжи Лаврова-Герасимова в Германию и Францию, у которых в Ливии есть свои интересы, тому свидетельство.