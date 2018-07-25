В пику Путину. Как США признали Украину своей исключительной зоной влияния

Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

Впервые представитель Госдепа официально причислил нашу страну к западной цивилизации.

Одни восклицают: "Свершилось!" Другие иронизируют: "Красивые слова". Столь полярные оценки относятся к содержанию выступления заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэса Митчелла на мероприятии консервативного фонда Heritage ("Наследие") в Вашингтоне, в котором он назвал Украину и Грузию частью Запада. Это, и правда, можно назвать примечательным событием, поскольку впервые такая формулировка была озвучена на столь высоком уровне - ведь Митчелл выступал в официальном качестве, занимая одну из трех главных должностей в системе американской дипломатии. Какой, однако, долгий путь прошла Украина с момента "цыплячьей речи" Джорджа Буша-старшего, призывавшего нас оставаться в составе СССР! В свою очередь, короткий саммит НАТО в Брюсселе, за рамками американо-германской дискуссии (и черногорского гэга Трампа в Хельсинки), показал, что Альянс стал официально рассматривать Грузию как страну-кандидата, а Украину - как вернувшуюся в статус государства, стремящегося присоединиться к НАТО, как в 2002-2010 гг.

Что такое Запад

Итак, что, собственно, сказал помощник госсекретаря по Европе и Евразии, курирующий американскую политику в отношении полусотни с лишним государств?

В ходе речи Митчелл обрисовал стратегию администрации Дональда Трампа по Европе. "Мы должны воспринимать Запад как сообщество демократических стран, которые объединены историей, культурой и общими жертвами. Некоторые его члены - это старые демократии, а некоторые - нет. Одни - члены ЕС или НАТО, а другие - нет. Некоторые слабы, некоторые сильны. Некоторые географически защищены, позиции других уязвимы. Украина и Грузия являются членами Запада и исторически, и по выбору их народов. Великобритания останется в сердце Запада и после Brexit. Суть в том, что необходим объединительный принцип, а не только институты. Институты - это средство, а не цель", - заявил Митчелл. В ходе речи он подчеркнул, что США будут ужесточать санкции в отношении России в ответ на ее агрессию, пока президент России Путин не выберет другой путь.

С чем "кушать" этот спич?

Странно было бы, если бы нечто иное прозвучало именно в фонде "Наследие", мозговом центре, объединяющем как внешнеполитических неоконсерваторов, так и неоглобалистов разных поколений из нескольких администраций, общим местом среди которых является как раз усиление и расширение (по возможности) НАТО. Этот влиятельный институт в том числе действует и как дискуссионная площадка, и как узел лоббизма. В какой-то степени это конкурент Атлантического совета, но более лояльный партии, а также линии президента Трампа внутри нее. С декабря прошлого года фонд возглавляет бывший начальник кадрового управления в администрации Буша-младшего (2001-2005), экс-министр здравоохранения штата Вирджиния и член совета при НАСА Кэй Коулс Джеймс, первая афроамериканка на этой должности.

Итак, выступление Митчелла было вполне официальным, а его формулировки - непривычно смелыми даже для этого сообщества. С одной стороны, такое признание, конечно, еще не приглашение в НАТО (тем более что проблема с середины 2000-х никогда не состояла в позиции собственно США), но с другой - можно увязать речь Митчелла с недавним весьма интеграционистским выступлением госсекретаря Майка Помпео в отношении Грузии. Между прочим, возможно, именно с тем, что ответная благодарность грузинского премьера Георгия Квирикашвили прозвучала слишком громко, а вовсе не с социальными показателями Грузии, связана его недавняя неожиданная отставка и разгорающийся скандал в правящей партии "Грузинская мечта".

Насколько вынужденным является евроатлантизм самого трамписта Помпео, сказать сложно. Как и воодушевление теперь уже бывшего грузинского премьера - вступление до 2021 г. Не ложная ли тревога? Но в наше время все может быть, тем более это не интеграция в Евросоюз. Новая странная холодная война ломает многие старые рамки, вдруг сломает и это препятствие, в основном состоящее из продуктов страха западных европейцев перед РФ.

Уэс Митчелл недавно лично побывал в Украине, и с рядом откровенно проукраински настроенных функционеров Госдепа и Пентагона (с Нацбезом США ситуация до недавнего времени была сложнее) у него явно нет никаких противоречий. Сам по себе 30-летний (а значит, выросший уже фактически при Буше-младшем!) Митчелл является приверженцем максимально жесткой политики в отношении России. Он известен как активный сторонник начавшей воплощаться идеи поставок летального вооружения Украине, а также усиления антироссийских санкций, оказания другой военной помощи Украине. Кроме того, Митчелл занимается задачами по снижению уровня поддержки пророссийских сил в зоне непосредственного влияния РФ, как то пророссийского президента Молдовы Игоря Додона, а также президента Болгарии Румена Радева. Во втором случае это тоже начало приносить кое-какие результаты (как и продвижение военно-политического сотрудничества на украинском направлении).

Кроме того, особое внимание он обращает на взаимодействие с властями Венгрии, где премьер-министр Виктор Орбан ведет специфическую политику, что идет в ущерб как Украине, так и всему Евросоюзу. Возможно, именно с этим связаны недавно высказанные украинскими официальными лицами надежды на то, что США могут помочь урегулировать конфликтные вопросы, педалируемые Будапештом. Восточной Европой его задачи не ограничиваются.

Существует и особая миссия США на Южном Кавказе, где помощник сначала Тиллерсона, а теперь Помпео пробует помочь вернуть в сферу американского влияния Азербайджан, используя, в частности, политику в сфере дальнейшего развития трубопроводных проектов в Закаспий. Приятным сюрпризом для Вашингтона стала и бархатная смена власти в Армении.

Новая граница

"После окончания холодной войны на Западе надеялись, что Россия станет чем-то наподобие гигантской Польши - либеральным государством с демилитаризованной внешней политикой. Однако вместо этого она превратилась в современный аналог Карфагена - мрачное агрессивное государство, которое стремится отомстить тем, кто, как оно считает, лишил его могущества", - цитирует Митчелла Strategic Culture в статье от 26 июля прошлого года. Римлянин-имперец, в хорошем смысле этого слова, Митчелл прославился как создатель и на протяжении 12 лет директор Центра анализа европейской политики (CEPA) со штаб-квартирами в Вашингтоне и Варшаве. Деятельность СЕРА нередко вызывала позитивный интерес крупных нефтегазовых и оборонных корпораций атлантической части Альянса.

Первый (пока) помощник госсекретаря также известен как соавтор двух книг по геополитике: "Беспокойная граница: Уязвимые союзники" и "Растущие соперники и кризис американской власти". В книгах, в частности, сказано, что, надеясь, что падение гегемонии США может стать подлинным, такие страны, как Россия, Иран и Китай, испытывают решимость Вашингтона, нацеливаясь на уязвимых союзников Штатов. В книге "Беспокойная граница" говорится о том, что США нужна новая стратегия, использующая сильные пограничные альянсы. Во время президентской кампании 2012 г. Митчелл являлся советником кандидата в президента Митта Ромни (вероятного сенатора от Юты в следующем году и единоверца, а также политического единомышленника нынешнего посла США в РФ Джона Хантсмэна), также известного своей "ястребиной" позицией по отношению к России.

В своем мотивационном письме на должность в Сенат летом 2017 г. Митчелл также высказывался касательно ситуации в Украине и других странах, которые затронула российская агрессия: "Я настоятельно призываю Москву прекратить дестабилизирующую деятельность в Украине, в Грузии, Молдове и на Балканах и прекратить поддержку враждебных режимов в Сирии и Иране. Я также поддержу усилия по снижению уязвимости наших союзников и партнеров к коррупции, дезинформации и другим формам злокачественного влияния, которое Россия оказывает для ослабления их институтов и гражданских обществ". Таким образом, помощник госсекретаря и ученик Збигнева Бжезинского является наиболее агрессивным "ястребом", занявшим флагманскую позицию на российском направлении внешней политики США.

В отличие от многих стран, входивших в Евроатлантический союз, как будто это ВТО или энергетическое сообщество ЕС, Украина и Грузия, пусть и по-разному и даже в разное время и с разной скоростью, но по-настоящему, железом и кровью, доказали свою принадлежность к западному миру. Они прямо противостоят агрессивному, интервенционистскому миру восточному - разъедающей планету язве терроризма, насилия, коррупции, тирании и возрожденной теории превосходства "лишней хромосомы".

Да и почему бы, наконец, не сказать, не передать, вот в такой форме, украинцам (и грузинам), в особенности их культурной элите, именно то, что она не первое десятилетие тщилась услышать? В качестве признания ее иногда недостаточных, но иногда запредельно героических (особенно в последнее время) усилий? С политической точки зрения этот сигнал обязан услышать и избиратель условно прогрессивных сил.

Причем важно, чтобы этот сигнал, столбящий новую границу Запада, услышали в Москве. А также в Астане (и Пекине, в Астане заинтересованном). Нет, это еще не каспийский берег (и, возможно, с обеих сторон, как знать?), но тренд политического развития Армении после недавней революционной смены власти выглядит многообещающе. И как такая перемена баланса на Южном Кавказе отразится на внутренней политике в Баку, с точки зрения энергетики и инвестиций, а также, да-да, "Евровидения", уже являющегося частью Запада, но политически пока несовместимого? Южный Кавказ, наряду с хутором Михайловским на старом "северо-востоке", - вполне осязаемая цель и объект для закрепления на десятки лет вперед. В особенности учитывая вибрирующую цикличность настроений Трампа, теперь утверждающего, что видеть Путина в G7 он предложил, чтобы язвить его Украиной и Сирией?

Наконец, последнее, но "исторически" самое важное. То, о чем говорил Уэс Митчелл в своем выступлении в Heritage Foundation, - всего лишь расширенная до масштабов всего Запада европейская модель интеграции с разными скоростями. Но при этом - и какая пожива для внимательных фанов теории заговора - чуть ли не впервые, как многое в этой программирующей речи, в центр западного мира поставлена Великобритания. Тем более что глава правительства королевства Тереза Мэй и другие видные политики высказываются за ужесточение санкций ЕС в отношении России. В частности, это касается схем рефинансирования российских банков через лондонские торговые площадки - такие схемы начали прикрывать фискальные органы.