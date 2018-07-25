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АНАЛИТИКА

Пока Шойгу показывает мультики. Как Китай и США ведут битву за гиперзвук

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

В России очередной шпионский скандал. 20 июля ФСБ провела обыски в кабинетах некоторых сотрудников компании "Роскосмос" и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона. Поводом для обысков стало расследование дела о госизмене - ФСБ якобы выяснила, что за границу были переданы секретные наработки российской промышленности в области гиперзвука. Пайсон успел уволиться, а 23 июля стало известно об аресте 74-летнего научного сотрудника Центрального НИИ машиностроения при "Роскосмосе" Виктора Кудрявцева. Его ФСБ обвиняет в якобы причастности к передаче одной из стран НАТО секретной информации о гиперзвуковых технологиях. Еще десяток человек проверяют на предмет сотрудничества с западными спецслужбами.

Шпионские страсти разгорелись сразу после того, как минобороны РФ презентовало ролики о своих новых вооружениях, в том числе о гиперзвуковой ракете "Кинжал". Этой ракетой еще в марте хвастался Путин, однако эксперты (разумеется, за исключением прокремлевских) выразили, мягко говоря, сомнения в том, что в России действительно создали гиперзвуковую ракету. По сведениям сайта "Наша Канада", основанием для возбуждения дела в отношении 74-летнего российского ученого Виктора Кудрявцева по ст.275 УК РФ "Государственная измена" стал телефонный разговор с сотрудником шведского научного центра, в ходе которого россиянин сказал: "Ни хрена эта штуковина не летает! Да и вообще не существует..."

Тот же сайт утверждает, что другая система - российская гиперзвуковая пушка - оказалась списанной американской машиной по уборке городских нечистот. Впрочем, не будем копаться в российских реалиях. Лучше посмотрим на успехи в создании гиперзвукового оружия тех стран, которые ни у кого смеха не вызывают.

Всех опередили китайцы

В ноябре 2017 г. ракетные войска Народно-освободительной армии Китая дважды (1 и 15 ноября) провели секретные летные испытания нового типа ракеты средней дальности - с гиперзвуковым глайдером (hypersonic glide vehicle, HGV). Об этом сообщил журнал The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США, который, в свою очередь, сослался на данные американской разведки. Согласно этим данным, созданная китайцами ракета DF-17 сначала выводится маршевым двигателем на баллистическую траекторию, а затем с помощью HGV сходит с нее и движется прямиком к заданной цели.

По сведениям источника журнала, в ходе испытаний 1 ноября ракета была запущена с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби в автономном районе Внутренняя Монголия и успешно ударила по участку в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в считанных метрах от намеченной цели. За 11 минут ракета с помощью гиперзвукового глайдера пролетела около 1400 км.

По оценкам американской разведки, ракета DF-17 имеет радиус действия от 1800 до 2500 км и способна доставлять как ядерные, так и обычные боезаряды. Ожидается, что доработка DF-17 завершится к 2020 г., после чего Китай начнет пополнять этим вооружением свои ракетные войска.

 

Как отмечает журнал, гиперзвуковой полет на низкой высоте представляет собой проблему для существующих радиолокационных технологий, обеспечивающих противоракетную оборону. Такую ракету гораздо труднее обнаружить, и даже если это удастся, то останется намного меньше времени, чтобы успеть ее уничтожить, по сравнению с ракетой, летящей по баллистической траектории, которая проходит через верхние слои атмосферы.

Стоит сказать, что гиперзвуковые ударные системы разрабатываются в КНР уже много лет. В 2014-2016 гг. было проведено семь летных испытаний военного гиперзвукового беспилотника DF-ZF (возможно, ракета DF-17 появилась в развитие этого проекта). Пуски проводились с космодрома Тайюань в провинции Шаньси. По данным американской разведки, все семь пусков были успешными. 8 октября 2017 г., незадолго до испытаний DF-17, китайский государственный телеканал CCTV впервые публично показал модель беспилотника DF-ZF, помещенную в аэродинамическую трубу JF-12. Как отмечает Daily Mail, труба JF-12 способна тестировать модели ракет и самолетов на скоростях до 11-12 тыс. км/ч, в 10 раз превышающих скорость звука. Именно такую скорость будет развивать ударный дрон DF-ZF, который, по мнению американских экспертов, сможет нести ядерные боезаряды и пройти незамеченным сквозь щит противоракетной обороны США.

США удваивают ставки

Американцы начали разрабатывать гиперзвуковые летающие аппараты практически одновременно с китайцами. В сентябре 2017 г. сайт Aviationweek сообщил, что Skunk Works - секретное подразделение компании Lockheed Martin - уже тестирует новые гиперзвуковые самолеты на своей базе в Палмдейле в Калифорнии. Вице-президент компании Орландо Карвальо отказался разглашать подробности, но заявил, что США находятся на пороге гиперзвуковой революции. По его словам, увеличение скорости самолетов - это вопрос национальной безопасности, и Lockheed Martin обещает серийное производство машин нового поколения. Карвальо подчеркивает, что гиперзвуковая скорость сродни невидимости. Это прорывная технология, которая изменит военную авиацию.

От компании ждут замены стратегического разведчика Lockheed SR-71, который был снят с вооружения в 1998 г. Но в Lockheed Martin заявляют, что сначала появится аппарат более скромных размеров - гиперзвуковой разведчик, который по масштабам можно будет сравнить с F-22. Ожидается, что уже в 2018 г. он поступит в производство, а полеты на нем начнутся в 2020 г.

 

Кроме того, армия США хочет обзавестись гиперзвуковым оружием дальнего действия. Оно будет способно перенести разрушительную кинетическую энергию на тысячи километров в пять раз быстрее скорости звука, при этом перехватить его будет практически невозможно, пишет The National Interest. Высокая скорость движения снаряда позволит ему с большей вероятностью достичь цели и не быть сбитым вражескими системами обороны. "Если ты пролетаешь примерно милю в секунду и топлива у тебя на 1000 секунд, то ты успеешь преодолеть примерно 1000 миль, так что ты сможешь нанести удар с вполне безопасного расстояния, - говорит главный ученый ВВС США Грег Захариас. - Сейчас мы фокусируемся на том, чтобы все технологии обрели зрелость, включая навигационное управление, материалы, боеприпасы, теплопередачу и т. п.".

Судя по темпам разработок, вполне вероятно, что ВВС США получат гиперзвуковое оружие в 2020-х годах. А к 2040-м годам, рассказал Захариас, они надеются иметь гиперзвуковую платформу нанесения удара, способную и проводить наблюдение, и доставлять боезаряды к цели.

Как отмечает The Diplomat, дополнительным стимулом для американцев стали успехи китайцев. 30 октября 2017 г. ВМФ США провел на ракетном полигоне на Гавайях первый экспериментальный пуск новой гиперзвуковой ракеты. Бюджетный запрос Пентагона на 2019 финансовый год увеличил финансирование Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) для разработки сверхзвукового оружия в 2,36 раза, до $257 млн. А в июне Сенат США решил увеличить в 2,28 раза, до $178 млн, расходы ВВС США в 2019 ф. г. на проект гиперзвуковой ракеты Lockheed Martin.

На подходе - гражданские гиперзвуковые самолеты

Компания Boeing 26 июня представила концепт гиперзвукового пассажирского самолета. По заявлению представителей компании, будущий гражданский самолет сможет летать со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и перевозить 32 пассажира плюс экипаж. Обтекаемая форма фюзеляжа самолета позволит минимизировать звуковой удар при преодолении звукового барьера. Как считают представители Boeing, при современном темпе развития технологий примерно таким должен стать авиатранспорт в ближайшие 30 лет. Однако в компании не исключают, что используемые ею технологии могут быть применены не только в гражданской авиации, но и при проектировании военных самолетов и даже при создании космических аппаратов. При этом представители Boeing подтвердили, что это не единственный концепт гиперзвукового самолета, который создан их инженерами.

 

Ранее, в начале февраля, инженеры из Китайской академии наук представили свой концепт гиперзвукового пассажирского самолета, который тоже сможет летать со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. По словам руководителя проекта Цуй Кая, его команда уже провела испытания уменьшенной модели самолета в аэродинамической трубе, которая используется для тестирования новейших образцов китайского гиперзвукового оружия. Исследователи разогнали модель самолета до семи скоростей звука и обнаружили, что она ведет себя на удивление хорошо. Конструкция крыла представляет собой нечто вроде биплана. Это, как заявили китайские исследователи, позволит нести более тяжелую полезную нагрузку, чем существующие проекты гиперзвуковых транспортных средств, которые имеют треугольные крылья.
 

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