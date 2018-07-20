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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Референдум на Донбассе: Почему Путин «слил» тайные переговоры с Трампом

 Роман ФЕДЮК / Деловая столица

Путин на встрече в Хельсинки предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум в "ЛДНР". С помощью которого можно взять - и мгновенно закончить конфликт на Донбассе. Об этом сообщило авторитетное издание Bloomberg.

Подробностей о том, что именно собираются спрашивать жителей "республик" на таком референдуме пока нет. Но подозревать, что там будет что-то о восстановлении конституционного порядка или территориального суверенитета Украины на оккупированных территориях, пожалуй, не стоит.

Относительно сути предложения о референдуме на Донбассе - при условии пребывания там российских войск и вооруженных сепаратистов - то о ней от начала конфликта было написано не одну тысячу материалов. Такой вариант развития событий вполне неприемлем как для Украины, которая получит регион, над которым фактически не будет суверенной власти - но который сможет влиять на политическую жизнь всей страны. Такой вариант является неприемлемым и для Европы - по крайней мере, в той части Европы, которая имеет общие границы с Россией, где подобный сценарий Путин может повторить.

На первый взгляд, инициатива Владимира Путина выглядит как тривиальная провокация. Банальная попытка "впарить", пользуясь лексикой Владимира Владимировича, выгодное исключительно для Кремля предложение Трампу, далекому от хитростей геополитики и способов проведения российских "референдумов". Российский президент, получив маленькую дипломатическую победу самим фактом встречи с Дональдом Трампом, решил начать немедленно ковать победу большую. Советский вождь всех времен и народов, Иосиф Сталин, называл это "головокружением от успехов".

Но Дональд Трамп - не ахти настолько наивен, чтобы принимать подобные предложения сразу и без обсуждения - хотя бы внутри собственной команды. Ему еще до конца своего первого срока на президентском посту хочется как-то досидеть. Поэтому все, что он пообещал российскому коллеге - это "подумать" над такой идеей. И попросил не разглашать ее до момента завершения обдумывания. На чем стороны и согласились.

Эту тайну в США, скорее всего, могли бы извлечь на белый свет разве что конгрессмены путем допроса переводчицы Трампа, присутствующей на встрече тет-а-тет (что они, собственно говоря, и собирались сделать).

Но потребность в том исчезла, как только Владимир Путин рассказал обо всем этом эпизоде ​​на "закрытой" встречи с российскими послами. "Закрытость" - это, конечно, серьезный аргумент, но тайна, сказанная в присутствии почти сотни людей, это уже бы не совсем тайна. О чем и свидетельствует сегодняшняя утечка информации в Bloomberg.

Таким образом, Путин сознательно "слил" договоренности с Трампом. Однозначно понимая при том, что это поставит крест на их возможной реализации. К давлению на Трампа подключится американская и европейская дипломатия. Также в ситуацию вмешается Конгресс. Единственная на планете организация, способная поставить точку на хаотичном и беспорядочном президентстве Дональда Трампа. И даже те члены Конгресса (в основном из Демократической партии), кому судьба Украины, в общем, безразлична, выступят против этой инициативы, чтобы насолить Трампу. Как выступят против нее и республиканцы, которые заботятся об интересах США в Европе, и не хотят поступаться ими в пользу путинской России.

Для чего российский президент затеял всю эту историю - сначала тайно предложив Трампу идею поддержать референдум на Донбассе, а затем сделав эту информацию об этом общеизвестной? Объяснения могут быть разными.

Возможно, Путин надеялся, что Трамп, оскорбленный ссорами с европейскими союзниками, с ходу согласится на подобное предложение (которое этим союзникам очевидно невыгодно) и будет его защищать, утверждая, что спонтанный референдум "лучший", чем достигнутые Ангелой Меркель Минские договоренности. А когда стало понятно, что Трамп спонтанного и немедленного согласия не выдал, об идее было решено сообщить широкой публике, чтобы продемонстрировать дипломатические возможности российского президента о влиянии на США.

Возможно, Путин изначально понимал, что идея "не пройдет", но хотел углубить раскол между президентом США и законодательной властью, чтобы дополнительно дестабилизировать американскую политическую систему.

В любом случае, тот факт, что Владимир Путин не дал команде американского президента возможности обработать свое предложение, и, по сути, сломал обещание, данное Трампу, свидетельствует о том, что на существенные негласные договоренности он в этой ситуации уже не надеется.

Конечно, Дональд Трамп собирается пригласить Владимира Путина в Вашингтон. Но, судя по истории с "референдумом", эта встреча будет очередным шоу для прессы и избирателей Трампа и Путина, а не сговором двух маргинальных политиков.
 

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