В первом полугодии продажи квартир в Киеве выросли на 5,8%

Александра Некращук / LIGA.net

Столичный рынок недвижимости показал минимальный рост. За январь июнь в Киеве продано 2795 квартир, тогда как за аналогичный период прошлого года - 2640, говорится в исследовании компании Arpa Real Estate.

Продавцы квартир на вторичном рынке повысили цены, а покупатели жилья на первичном - ожидают девальвации гривни осенью.

Продажи жилья в Киеве

Продажи стоят

Покупатели не спешат приобретать жилье. По данным Arpa Real Estate, в первом полугодии в Киеве продано 1300 квартир на первичке и 1495 - на вторичке, что на 18% и на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Значит ли это, что рынок ожил? Количество сделок в первом полугодии не сократилось, но звонков и просмотров за этот же период примерно на 15-20% меньше, рассказывает гендиректор промышленно-строительной группы Ковальская Сергей Пилипенко. «Наша компания строит жилье и производит бетон. Можем констатировать, что некоторые застройщики обращаются к нам с просьбой предоставить товарный кредит на поставку бетона. Это значит, что у них снизились продажи и они испытывают нехватку средств», - говорит Пилипенко.

Поведение покупателей изменилось, отмечает директор консалтинговой компании City Development Solution Ярослава Чапко. Сейчас квартиры на начальном этапе строительства приобретают только у известных компаний, у остальных - на финальной стадии. «Риски возросли, темпы строительства замедляются», - объясняет она поведение покупателей.

На вторичном рынке жилья снижается активность, подтверждает директор киевского АН Альянс-Брок Дмитрий Корчев. «Картина наблюдается невеселая. Потенциальные покупатели есть, но количество сделок небольшое», - говорит он. По его данным, основная масса клиентов ищут жилье по цене до $30 000, и найти подходящий вариант непросто.

Покупатели ждут осени

Что сдерживает спрос? Главная причина - отсутствие массового ипотечного кредитования и возможности у населения откладывать деньги на покупку жилья. «На рынок первички повлияли негативные прогнозы экспертов о падении национальной валюты до 30 грн за доллар. Покупатели ожидают обвала цен», - констатирует Чапко.

Продавцы жилья на вторичном рынке недвижимости повысили цены, добавляет Дмитрий Корчев. «Если в прошлом году однокомнатную квартиру в Соломенском районе можно было приобрести за $25 000-26 000, то сейчас дешевле $30 000 предложений нет. Однокомнатные квартиры в новостройках площадью около 50м2 сейчас нереально приобрести дешевле $50 000», - говорит эксперт. Желающих платить такие деньги немного.

Продавцы жилья ожидают осени, когда традиционно возрастает спрос на недвижимость. «Первое полугодие оказалось не очень успешным, вторая половина года будет более активная», - говорит Чапко из City Development Solution. Опыт предыдущих годов показал, что в период девальвации гривни продажи недвижимости резко возрастают. Как правило, застройщики реагируют на удешевление национальной валюты примерно через две недели после изменения курсов валют. В этот период для покупателей, которые традиционно хранят сбережения в долларах, цена на квартиру снижается.

В этом году застройщики будут тянуть с ростом цен до последнего. «Я не вижу предпосылок для удорожания жилья. Для этого должно снизиться предложение на рынке и появиться кредитование», - говорит Пилипенко.