Финансовые новости
- |
- 16.07.18
- |
- 22:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В первом полугодии продажи квартир в Киеве выросли на 5,8%
09:13 16.07.2018 |
Столичный рынок недвижимости показал минимальный рост. За январь июнь в Киеве продано 2795 квартир, тогда как за аналогичный период прошлого года - 2640, говорится в исследовании компании Arpa Real Estate.
Продавцы квартир на вторичном рынке повысили цены, а покупатели жилья на первичном - ожидают девальвации гривни осенью.
Продажи жилья в Киеве
Продажи стоят
Покупатели не спешат приобретать жилье. По данным Arpa Real Estate, в первом полугодии в Киеве продано 1300 квартир на первичке и 1495 - на вторичке, что на 18% и на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Значит ли это, что рынок ожил? Количество сделок в первом полугодии не сократилось, но звонков и просмотров за этот же период примерно на 15-20% меньше, рассказывает гендиректор промышленно-строительной группы Ковальская Сергей Пилипенко. «Наша компания строит жилье и производит бетон. Можем констатировать, что некоторые застройщики обращаются к нам с просьбой предоставить товарный кредит на поставку бетона. Это значит, что у них снизились продажи и они испытывают нехватку средств», - говорит Пилипенко.
Поведение покупателей изменилось, отмечает директор консалтинговой компании City Development Solution Ярослава Чапко. Сейчас квартиры на начальном этапе строительства приобретают только у известных компаний, у остальных - на финальной стадии. «Риски возросли, темпы строительства замедляются», - объясняет она поведение покупателей.
На вторичном рынке жилья снижается активность, подтверждает директор киевского АН Альянс-Брок Дмитрий Корчев. «Картина наблюдается невеселая. Потенциальные покупатели есть, но количество сделок небольшое», - говорит он. По его данным, основная масса клиентов ищут жилье по цене до $30 000, и найти подходящий вариант непросто.
Покупатели ждут осени
Что сдерживает спрос? Главная причина - отсутствие массового ипотечного кредитования и возможности у населения откладывать деньги на покупку жилья. «На рынок первички повлияли негативные прогнозы экспертов о падении национальной валюты до 30 грн за доллар. Покупатели ожидают обвала цен», - констатирует Чапко.
Продавцы жилья на вторичном рынке недвижимости повысили цены, добавляет Дмитрий Корчев. «Если в прошлом году однокомнатную квартиру в Соломенском районе можно было приобрести за $25 000-26 000, то сейчас дешевле $30 000 предложений нет. Однокомнатные квартиры в новостройках площадью около 50м2 сейчас нереально приобрести дешевле $50 000», - говорит эксперт. Желающих платить такие деньги немного.
Продавцы жилья ожидают осени, когда традиционно возрастает спрос на недвижимость. «Первое полугодие оказалось не очень успешным, вторая половина года будет более активная», - говорит Чапко из City Development Solution. Опыт предыдущих годов показал, что в период девальвации гривни продажи недвижимости резко возрастают. Как правило, застройщики реагируют на удешевление национальной валюты примерно через две недели после изменения курсов валют. В этот период для покупателей, которые традиционно хранят сбережения в долларах, цена на квартиру снижается.
В этом году застройщики будут тянуть с ростом цен до последнего. «Я не вижу предпосылок для удорожания жилья. Для этого должно снизиться предложение на рынке и появиться кредитование», - говорит Пилипенко.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за 5 мес.-2018 возросло в 1,4 раза
|Когда ГБР начнет копать под МВД
|Совет НБУ рекомендует правлению воздерживаться от покупки государственных ЦБ и поддержки бюджетных расходов
|«Нафтогаз» не будет повышать цены на транзит газа из РФ после 2019 года
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Как возрождается украинская артиллерия
|Украина может начать изготовление ракет к комплексам «Бук»
|Спокойные пятничные настроения не позволили 13 июля сильно поднять курс доллара на межбанке
|Кто и зачем «слил» визит Сытника к Порошенко
|Календарь выборов 2019-2020: Когда инаугурация нового президента и присяга свежих депутатов
|Депутаты перенесли парламентский кризис на осень
Это интересно
|Sony представила смартфон Xperia XA2 Plus
|Минторг США подписал договор с китайской ZTE, по которому она выплатит гарантию в $400 млн
|Смарт-часы TicWatch Pro с двумя дисплеями стоят $250
|Huawei и Audi договорились о создании подключённых автомобилей
|Microsoft представила дешёвый планшет Surface Go
|В историях Instagram появилась возможность задавать вопросы и получать ответы
|В Google Pay появилась возможность переводов денег между пользователями