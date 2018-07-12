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Киевские застройщики отмечают сокращение темпов реализации жилья – UTG
13:33 12.07.2018 |
Киевские девелоперы объектов жилого строительства по итогам первого полугодия-2018 отмечают сокращение темпов реализации квартир, сообщил заместитель руководителя департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник.
"У людей не так много свободных денег, они занимают некую выжидательную позицию в силу роста стоимостью коммунальных услуг, и многие девелоперы отмечают сокращение темпов реализации квартир", - сообщил К.Олейник на пресс-конференции по итогам рынка недвижимости за первое полугодие-2018 в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.
В то же время эксперт отметил, что "пузыря" избыточного предложения нового жилья в Киеве нет.
По данным UTG, количество договоров купли-продажи первичного жилья в Киеве за 2017 год выросло на 8%, а по итогам первого квартала 2018 года - на 14%.
По мнению К.Олейника, после вступления в силу обновленных государственных строительных норм (ГСН), принятых Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ, стоит ожидать временного снижения темпов строительства.
"Застройщикам понадобиться около шести месяцев для того, чтобы подкорректировать проектную документацию согласно новым ГСН, что немного снизит темпы строительства, но ненадолго. По прогнозам, за первое полугодие 2018 года будет введено порядка 600 тыс. кв. м жилья", - отметил К.Олейник.
По его словам, количество выданных разрешений по итогам 2017 года возросло, тогда как в начале 2018 года данный показатель немного сократился.
Эксперт отметил, что средняя площадь квартиры продолжает сокращаться и составила 60,8 кв. м. В структуре предложения более 80% занимают одно- и двухкомнатные квартиры.
По данным UTG, на киевском рынке первичного жилья есть первые предпосылки к росту цен за квадратный метр по всем сегментам: на июль-2018 средние цены выросли до $683 в классе "эконом", $1 057 - в классе "комфорт", $1 587 - в классе "бизнес".
В то же время рекомендуемая Минрегионом стоимость сооружения 1 кв. м на январь-2018 составляет 13 тыс. грн. Как объяснил К.Олейник, эта сумма не учитывает стоимость строительства мест общего пользования (это повысит стоимость на 20-25%), стоимость получения земельного участка (плюс 8-15%), а также стоимость привлечения денег.
Как отметил эксперт, в Киеве возобновилось более дешевое панельное строительство, которого не наблюдалось на столичном рынке длительное время.
UTG (Киев) создана в 2001 году. Специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов.
При участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них - торгово-развлекательные центры Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все - Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).
UTG также работает в России, Беларуси, Грузии, Молдове.
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