Михаил Крутихин: Газпром будет продолжать свое смешное сопротивление Нафтогазу

Александр КУРИЛЕНКО / Деловая столица

При каком условии Газпром выплатит долг Украине, кто помешает строительству "Северного потока-2" и при чем тут Путин, ДС рассказал партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

Недавно в Турции проходила церемония запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP), в которой приняли участие президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана - Ильхам Алиев, Украины - Петр Порошенко, премьер Болгарии Бойко Борисов, генеральный исполнительный директор BP Роберт Дадли. Поэтому вопросы: какая судьба всего проекта ТANAP и его продления по Европе -газопровод TAP, может ли Украина покупать газ по турецкому маршруту?

Во-первых, посмотрите на новое популистское правительство Италии, которое объявило, что обсуждение газопровода будет приоритетным для правительства, но возникли голоса против проекта TAP как такового. Первый аргумент: в Италии не растет спрос на природный газ. Второй - прокладка нового трубопровода на юге Италии может причинить вред окружающей среде. Эти два аргумента будут обсуждаться в правительстве. Это означает, что TAP может и не состояться. Шансы пока есть, но есть и вероятность, что проект закроется. Значит, из Турции и Греции газопровод надо будет вести в Европу какими-то другими маршрутами.

Во-вторых, я разговаривал с турецкими аналитиками, близкими к правительству, они говорят, что если бы решение о TANAP-TAP принималось сегодня, оно было бы отрицательным. Поскольку в Европе не растет потребление газа, конкурировать нужно будет с российским и сжиженным природным газом. Поэтому в таких гигантских газопроводах из каспийского региона, а может быть даже с Ближнего Востока, если к проекту подсоединятся Иран, Ирак, иракский Курдистан и Израиль, никакого коммерческого смысла нет.

Куда пойдет ТANAP из Турции или, возможно, Греции? Пока это неизвестно. Если мы посмотрим на российский "Турецкий поток", то видим, что первую нитку турки согласились принять (в Восточной Фракии - европейской части Турции. - "ДС"). Она будет использована для поставок газа в Турцию. Но возникает вопрос со снабжением Болгарии, дальше - Румынии, возможно, еще дальше - Центральной Европы. "Газпром" рассчитывает, что для этого будет введена вторая нитка газопровода. Но из-за сопротивления итальянцев не исключено, что они ее не примут.

Чтобы ввести российский газ на территорию Евросоюза и, например, как планируют турки, использовать реверсно Балканский газопровод, который идет через Украину, Румынию, Болгарию в Турцию, вот здесь есть препятствия.

Какие?

Во-первых, Еврокомиссия отвечает Болгарии отказом на предложение транспортировать российский газ. Значит, надо будет, чтобы перед заходом этого газа в Болгарию или даже Грецию его кто-то уже купил и транспортировал дальше как свой собственный. У Болгарии ничего не получается, там есть "Булгаргаз", но у него нет ни структур, ни опыта, ни денег, чтобы покупать российский газ в Турции и дальше его транспортировать. Туркам же "Газпром" продавать газ заранее не собирается.

Во-вторых, для транспортировки газа в обратном направлении, в объемах, которые хочет Россия и, вероятно, ТANAP-ТАP, нужно реконструировать болгарскую инфраструктуру транспортировки газа. "Булгартрансгаз" говорит, что ему нужно на это 1 млрд евро. Вроде бы "Газпром" согласился предоставить эти деньги, но под госгарантии, а их невозможно дать без разрешения Еврокомиссии. Поэтому реверс газа в сторону Украины или Австрии через Болгарию сталкивается с проблемами, которые пока никак не решены.

Не решена даже проблема со строительством перемычки из Греции в Болгарию. Всего около 170 км между Комотини и Стара Загора, выделены деньги, но есть "газпромовское" лобби в Болгарии, которое все это эффективно срывает. Создаются фиктивные компании, как говорят болгарские друзья, с капиталом в 2 лева, которые подают в суд на то, что им мешает работать эта перемычка. Суды по несколько месяцев занимаются решением этого вопроса. Успешно тормозится даже начало строительства.

С южным направлением российского экспорта в обход Украины пока ничего не получается.

Может ли Украина получать газ из Польши, особенно если построят газопровод "Балтийская труба", который будет доставлять норвежский газ в Польшу?

Совершенно не исключаю. Разговаривал с польскими экспертами, они говорят, что в перспективе можно бросить новый интерконектор из Польши или модернизировать старые пропускные способности и поставлять газ на украинскую территорию из терминала СПГ в Свиноуйсьце и, может быть, тот самый норвежский газ, который будет поступать, если построят газопровод Норвегия-Дания-Польша.

Почему Болгарии так трудно. В Болгарию планировали "Южный поток" - не получилось. В Германию строят уже "Северный поток-2", многие в Европе против, но у Германии получается, а у Болгарии - нет?

Во-первых, я уже описал ситуацию в Болгарии, там сильное "газпромовское" лобби.

Во-вторых, непонятно, как они этот газ будут получать, кто им будет владеть, как они его будут передавать дальше как транзитная страна. Там полная неясность. Это внутренние дела Болгарии, ее отношения с Еврокомиссией. А решение Еврокомиссии необходимо, так как после Болгарии этот газ должен будет пересечь несколько других границ стран Евросоюза.

С Германией все проще. Никакие правила, никакой Третий энергопакет, никакие действия Еврокомиссии не могут помешать строительству газопровода по Балтийскому морю. Первый раз не помешали, и сейчас нет таких правил. Чтобы принять такие правила, нужно будет решения Европейского Совета и Европарламента для изменения Третьего энергопакета, а это очень сложно, особенно при сопротивлении Германии. А Германия и "Северный поток-1", и "Северный поток-2" считает своими проектами. "Газпром" совершенно безвозмездно дает Германии новый коридор для поставок российского газа и на выгодных условиях. Есть страны, которые против: прибалтийские государства, Польша, отчасти Словакия и даже Италия, которая хотела бы получать газ по украинскому маршруту, но никак не через Германию. Итальянцам не нравится, что Германия будет играть важную роль в поставках российского газа в Италию. Поэтому есть сопротивление, но оно под собой не имеет материальных основ. Аргументы политические и эмоциональные: давайте не обижать Украину, а "Газпром" - инструмент Кремля. У заинтересованных в строительстве "Северного потока-2" есть конкретные интересы: это и российские подрядчики на территории РФ, и президент Путин, желающий наказать Украину, и немецкие фирмы, которые будут получать этот газ на новых условиях и без транзитных территорий, и Австрия, увеличивающая свое влияние на рынки газа в Европе.

Сейчас мы видим, что единственное препятствие - Дания. Кто на них сильнее надавит, американцы или немцы? От Вашингтона не нужно ожидать обещанных санкций против участников проекта "Северного потока-2". В последней редакции американского закона о санкциях говорится, что Белый дом может принять санкционные меры против участников проекта, но только по согласованию с европейскими партнерами США, а европейские партнеры - это и есть Германия.

Что было бы правильно сейчас делать Украине, учитывая, что "Северный поток-2" как немецкий проект будет построен, как, возможно, и все другие обходные маршруты, что делать с трубой и хранилищами?

Думаю, нужно идти по пути, который я уже предлагал в Киеве. Идти на сотрудничество с европейскими компаниями, например, со словацкой компанией, которая выражала желание стать партнером или даже оператором ГТС на территории Украины, сдавать емкости подземных хранилищ в аренду. Значение их до сих пор высоко для Центральной и Восточной Европы, хотя оно потихоньку снижается. Мы видим, что бизнес на подземных хранилищах по-прежнему существует в Европе, но некоторые компании закрывают хранилища, дальше либо сливаются с другими игроками, либо уходят с этого рынка. Потребители говорят, а зачем нам хранить газ в хранилище на случай пикового спроса в сезон, если можно поднять телефонную трубку и заказать пару судов газовозов со сжиженным природным газом? Это эффективно, оперативно, возможно, даже дешевле.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен "Нафтогазу" $2,56 млрд. На ваш взгляд, почему затягивают с выплатой, какие-то странные судебные иски, но при этом деньги зарезервированы?

Есть объективная и четкая причина - отсутствие указания от президента России. Поскольку "Газпром" - это действительно инструмент президента, то без его разрешения никто платить не собирается. Предполагаю, что руководство "Газпрома" докладывает: сопротивляемся, даем отпор, настроены бороться! Это не деловое поведение, не поведение хозяйствующего субъекта. В данном случае все ждут решения Путина. Пока его нет, будут, вопреки логике и смыслу, продолжать иногда даже смешное сопротивление.



Михаил Крутихин, российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку, историк-иранист

В 1970 г. окончил Институт восточных языков при Московском университете по специальности "Персидский язык и литература". В 1970-1972 гг. - военный переводчик в Иране. В течение 20 лет работал в ТАСС - в отделе Ближнего Востока и в корпунктах (Каир, Дамаск, Тегеран, Бейрут), заведовал отделениями в Ливане и Египте.

Окончил аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, кандидат исторических наук (1985 г.). С 1993 г. занимается аналитикой нефтегазовых инвестиций в бывших советских республиках.

Заместитель генерального директора PR-агентства Alter Ego (с 1992 г.), редактор, затем главный редактор журнала Russian Petroleum Investor (с 1993 г.). С 2002 г. партнер информационно-консалтингового агентства RusEnergy.

