Cтраховщики все больше внимания уделяют дистанционным каналам продаж страховых продуктов

Иван ПАВЛЮК / Деловая столица

Это не прихоть акционеров, а жесткое требование рынка, переживающего цифровую трансформацию. Сегодня уже мало кого можно удивить качественным сайтом страховой компании. Другое дело - покупка страхового полиса в один клик с использованием домашнего ПК, планшета или смартфона. Дело в том, что далеко не все виды страхования можно приспособить для такого канала дистрибуции. И в этом нет ничего удивительного, так как процесс заключения страхового договора часто предусматривает оценку страхуемого имущества, будь то недвижимость или автомобиль.

Схожая ситуация и в сфере медицинского страхования, если речь идет о сложных программах с максимальным покрытием рисков. В таких ситуациях вряд ли можно избежать встречи страховщика и клиента. Чаще всего страховые компании стараются продавать онлайн так называемые полисы экспресс-страхования. В данном случае речь идет о "коробочных" продуктах, которые предусматривают стандартизированные условия страхования, ограниченный набор покрываемых рисков, фиксированную сумму страхового покрытия, а также четкий и унифицированный для клиентов алгоритм ценообразования.

До последнего времени страховщики пробовали свои силы в онлайн-продажах с такими продуктами, как страхование выезжающих за границу, экспресс-страхование имущества и ответственности владельца недвижимости перед третьими лицами, страхование от несчастного случая. Порой в онлайн выводятся даже программы страхования жизни.

В начале же 2018 г. на рынке произошло событие, способное существенно подтолкнуть развитие онлайн-страхования.

Цифровая революция

7 февраля стартовала долгожданная продажа электронных полисов "автогражданки". Те­перь автомобилистам не нужно посещать офис страховщика или встречаться со страховым посредником. Полис можно оформить на сайте СК и оплатить, не выходя из дома, или в любом удобном месте при помощи смартфона. "Внедрение электронного полиса - важный этап развития страхового рынка Украины. Это результат работы сотен специалистов страховых компаний на протяжении нескольких лет. Теперь у клиента есть возможность как заключить договор ОСГПО в электронной форме, так и урегулировать страховой случай через электронный "европротокол", - отметил генеральный директор Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) Владимир Шевченко.

По данным МТСБУ, с 7 февраля (дата запуска продажи электронных полисов) по 11 апреля 2018 г. украинские страховщики продали 3,85 тыс. электронных полисов. При этом страховая премия по электронным полисам "автогражданки" составила 2,55 млн грн.

По мнению Владимира Шев­чен­ко, электронный полис выберет молодое активное население в возрасте 20-40 лет. "Они предпочтут электронный полис затратным поездкам в офис страховой компании или подозрительным агентам в будках вдоль дороги", - считает г-н Шевченко. При этом он отметил, что новая технология позволит страховщикам активнее продвигать свои услуги в регионах, даже не имея развитой региональной сети отделений и филиалов.

Правда, нужно признать, что проект стартовал не без досадных ситуаций для клиентов. Страхов­щи­ки заявляли о случаях, когда дорожная полиция пыталась штрафовать клиентов, оформивших электронный полис "автогражданки". В данном случае сотрудники полиции полагали, что отсутствие у водителя бумажного бланка полиса - достаточное основание для оформления протокола о нарушении. Отметим, что сумма штрафа за езду без страховки (при отсутствии нанесения ущерба другим автомобилистам) в 2018 г. составляет от 425 до 850 грн. Страховщики уверяют, что произошедшее - это всего лишь результат плохого инструктирования сотрудников полиции и что во всех случаях водителям в итоге удалось доказать свою правоту. Но, как говорится, осадок остался...

От себя отметим, что электронный полис вносится в центральную базу данных МТСБУ и имеет такую же силу, как и бумажный бланк страховки. Его действительность можно легко проверить и подтвердить при помощи специального сервиса на сайте МТСБУ, введя либо госномер указанного в договоре автомобиля, либо номер самого полиса. На самом деле МТСБУ оказало Нацполиции большую услугу, так как теперь по госномеру авто можно легко проверить, есть ли у его владельца обязательная страховка. "МТСБУ провело ряд мероприятий по согласованию порядка осуществления проверки электронных полисов со стороны Нацио­нальной полиции путем осуществления онлайн-запросов в центральную базу данных МТСБУ. Работа по вопросам нормативного обеспечения действий Нацполиции с электронным полисом продолжается", - сообщает Бюро. Тем не менее МТСБУ на время переходного периода рекомендует водителям, оформившим электронный полис "автогражданки", иметь при себе его распечатку, для того чтобы избежать недоразумений с полицией.

В любом случае событие можно считать для рынка знаковым, так как "автогражданка" является одним из локомотивов страховой отрасли. По итогам 2017 г. страховщики заключили 7,4 млн договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев ("автогражданка"). В результате рынок получил 3,7 млрд грн страховых премий, что на 9,7% больше, чем за 2016 г. По итогам прошлого года в первую пятерку рынка "автогражданки" по объему собранных премий вошли такие СК, как НАСК "Оранта" (339,9 млн грн), СГ "ТАС" (290,3), СК "Провидна" (268), UPSK (189,6) и СК "Княжа" (188,6 млн грн). Лидерами рынка по объему выплат по итогам прошлого года стали: СК "Провидна" (157,6 млн грн), НАСК "Оранта" (132,2), СГ "ТАС" (128,3) и СК "ПЗУ Украи­на" (109,2 млн грн).

Европа по протоколу

Внимание привлекает тот факт, что неуклонно растет количество клиентов, которые оформляют страховые случаи с использованием "европротокола". То есть, используя документ, позволяющий заявить страховщикам о страховом случае и его обстоятельствах без привлечения сотрудников Нацио­наль­ной полиции. В частности, по данным МТСБУ за первый квартал текущего года, на основании "европротоколов" СК выплатили пострадавшим лицам 79,8 млн грн, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2016 г. И это притом что использование "европротокола" возможно не во всех случаях. Участники ДТП не могут использовать этот механизм в следующих случаях: если в результате происшествия есть погибшие или травмированные лица; если хотя бы один из водителей не имеет полиса "автогражданки"; если у участников происшествия есть разногласия по поводу его обстоятельств и виновника ДТП; если у одного из участников происшествия есть признаки алкогольного или иного типа опьянения. Еще один важный аспект - выплаты по страховым случаям, оформленным с применением "европротокола", лимитированы и не могут превышать 50 тыс. грн. Таким образом, видим тенденцию к тому, что автовладельцы все чаще оформляют незначительные ДТП с небольшим ущербом для автомобилей без участия дорожной полиции, что позволяет избежать судебных разбирательств и штрафов за нарушение ПДД и создания аварийной ситуации на дороге.

Осознание водителями преимуществ "европротокола" имеет непосредственное отношение к развитию онлайн-страхования. Дело в том, что перед запуском электронных полисов "автогражданки" рынок успел внедрить и обкатать на практике технологию использования электронного "европротокола". Суть в том, что теперь участники ДТП могут не возиться с заполнением на дороге бумажных бланков, а зайти на соответствующий интернет-сервис и пройти пошаговую процедуру оформления страхового случая. Важно то, что алгоритм поможет избежать ошибок, своевременно скажет, какие фото места ДТП нужно произвести с помощью смартфона (фактически с автоматическим прикреплением фотографий к делу), и даже просигнализирует, на каком этапе оформления водители могут покинуть место ДТП и освободить проезжую часть. Имеем яркий пример положительного влияния IT на сферу страхования.

Не выходя из дома

Электронная "автогражданка" хоть и важный для рынка продукт, но, как мы уже увидели выше, не единственно пригодный для продажи в режиме онлайн. Стоит обратить внимание на разработанные страховщиками сервисы он­лайн-стра­хования недвижимости. Например, такие СК, как УНИКА и "ПЗУ Украина" активно предлагают своим клиентам страховать квартиры, не выходя из дома. В данном случае речь как раз идет о полисах экспресс-страхования, покрывающих базовые риски: огонь, стихия, повреждение водой и кража. При этом клиенту не нужно описывать имеющееся в квартире имущество, а страховщик не проводит предварительный осмотр квартиры. Суть в том, что финансовые параметры договоров четко регламентированы.

Например, в случае СК "УНИКА" страховая сумма является производной от площади и средней стоимости 1 кв. м жилья. Приведем условный пример. Если страхованию подлежит квартира площадью 60 кв. м, а средняя стоимость 1 кв. м установлена на уровне 15 тыс. грн., то страховое покрытие по договору составит 900 тыс. грн. Цена страховки также рассчитывается, исходя из тарифа за страхование 1 кв. м. Как видим, условия максимально упрощены и позволяют фактически в автоматическом режиме рассчитывать базовые финансовые условия страхования. При этом страховщик уверяет, что тариф рассчитан таким образом, чтобы расходы клиента на страхование квартиры в течение года не превышали нескольких гривень в день. Стоит отметить, что в этом году УНИКА победила в престижном конкурсе интернет-проектов E-Commerce Awards 2018.

В СК "ПЗУ Украина" клиенту предоставлена возможность самостоятельно указать площадь жилья, регион, страховую сумму и выбрать один из трех типовых вариантов условий страхования, от чего и будет зависеть цена годового полиса, автоматически рассчитываемая онлайн-калькулятором.

Жизненная необходимость

Примечательно, что в режиме онлайн продавать полисы стараются не только рисковые СК, но и компании по страхованию жизни. К примеру, СК "ПЗУ Украина Страхование Жизни" предлагает покупку в интернете сразу трех программ страхования. Причем в данном случае речь идет как о рисковых продуктах (сроком на один год), предусматривающих фиксированную выплату при наступлении смерти, травмы или инвалидности в результате нес­частного случая и пр., так и о накопительных полисах сроком на пять, семь и даже 10 лет. Нельзя сказать, что в данном случае покупка совершается в один клик. Клиенту придется заполнить несколько форм и внести свои данные. Но разобраться в продуктах довольно просто, так как они приведены к нескольким стандартным вариантам и опциям, предлагаемым на выбор. Хотя надо признать, что этот пример - редкость для рынка.

Страхование жизни зависит от личного общения представителя компании и клиента, от установления доверительных отношений между страхователем и страховщиком. Чаще всего лайфовые компании ограничиваются внедрением на своих сайтах для удобства клиентов сервисов онлайн-оплаты очередного страхового платежа по заключенному договору. А это особенно актуально для долгосрочных программ страхования жизни. Мало кто захочет в течение пяти лет регулярно посещать офис страховщика.

Страхование на ходу

Фактически классикой для рынка уже стало онлайн-страхование выезжающих за рубеж. Этот продукт также достаточно унифицирован с точки зрения тарифов, набора покрываемых рисков и сумм страхового покрытия. При этом часто путешественники вспоминают о необходимости покупки страхового полиса чуть ли не у трапа самолета. Тут-то и приходит на выручку сервис онлайн-покупки страхового полиса, цифровая копия которого после оплаты придет на электронную почту клиента и, соответственно, будет доступна для просмотра на смартфоне. В данном случае механизм оформления и оплаты не сложнее, чем покупка электронного билета на поезд. При этом если время терпит и клиент заказывает полис заранее, то многие страховщики согласны осуществлять доставку купленных через сайт договоров в бумажном виде.

Дело в том, что для многих путешественников наличие бумажного полиса с подписями и печатями остается предпочтительным вариантом, так как есть опасение столкнуться с излишней бюрократией (или явным саботажем) со стороны сотрудников таможни или медицинских учреждений за границей.