Белорусский «союзный офшор» прирастает сжиженным газом

Дамир Хальметов / Reuters

Устрицы и камамбер из Белоруссии? Приелось. Минск развивает бизнес посерьёзнее, реэкспортируя российский сжиженный газ.

Западные санкции в отношении Москвы и российские контрсанкции позволили Белоруссии не только стать новой родиной для устриц и премиальных сыров, с импортом которых с переменным успехом борется российская таможня, но и превратиться в крупного экспортёра сжиженных углеводородных газов (СУГ) - в основном российских.

Напряженные отношения РФ с Украиной и Западом позволяют Минску лавировать между интересами Москвы и европейских стран, при этом извлекая дополнительную прибыль - и в качестве торгового посредника, и "чёрного хода" в единое таможенное пространство бывших советских республик.

В мае 2018 года Россия до рекордного уровня увеличила железнодорожный экспорт СУГ в Белоруссию, которая впервые оттеснила с первого места Польшу, прежде основного получателя российского СУГ: 107.375 тонн против 86.220 тонн, показали данные трейдеров и статистики. Но за ростом поставок стоит не резкое увеличение спроса на газ в республике, а выгода от его реэкспорта за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

До середины 2017 года Белоруссия занимала лишь четвертое место по поставкам СУГ из России сухопутным транспортом, уступая Польше, Украине и Финляндии.

Сжиженный углеводородный газ, более известный как пропан и бутан, используется в качестве автогазового топлива, популярного в Польше и в Украине, в коммунально-бытовом сегменте, для автономной газификации и в нефтехимии - в качестве сырья для производства полимерной продукции.

Стоимость тонны пропан-бутановой смеси в белорусском Бресте составляет сейчас $490-$500, по данным мониторинга Рейтер.

УЛИЦА С ДВУСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ

Россия, которая обеспечивает Белоруссию энергоносителями по ценам ниже европейских, в прошлом регулярно подозревала Минск в серых схемах реэкспорта углеводородов. Москва также регулярно вводит ограничения на поставки молочной и другой продукции из Белоруссии, борясь с реэкспортом товаров, на которые распространяется действие российского продовольственного эмбарго.

Поставка российского СУГ стала еще одним способом пополнить белорусскую казну за счёт дружбы с Москвой.

Согласно статданным, железнодорожный экспорт СУГ из России в Белоруссию во втором полугодии 2017 года вырос на 60 процентов по сравнению с первым полугодием прошлого года до 56.000 тонн в месяц, в январе-мае 2018 года - еще на 41 процент, до 79.000 тонн в месяц. Среднемесячный экспорт СУГ из России в Белоруссию в 2015 и 2016 годах составлял лишь около 20.000 тонн.

Белоруссия, которая сама является нетто-экспортером СУГ, поставляя около 400.000 тонн в год, получаемые объемы российского сжиженного газа в дальнейшем реэкспортирует через собственные газонаполнительные станции (ГНС) в Украину, в Польшу и другие страны Восточной Европы.

УКРАИНСКИЙ ВЕКТОР

Российские производители СУГ начали использовать реэкспортную схему через Белоруссию со второй половины 2017 года, после введения Федеральной службой технического и экспортного контроля (ФСТЭК) РФ дополнительной процедуры получения спецразрешений на прямые поставки СУГ из России в Украину с 1 мая прошлого года.

С мая 2017 года и по настоящее время спецразрешение ФСТЭК на поставки СУГ из России в Украину, по данным трейдеров, получил только один крупный производитель - Роснефть, который стабильно поставляет напрямую в Украину в среднем около 40.000 тонн СУГ в месяц.

Другие крупные производители предпочли поставки через белорусские газонаполнительные станции (ГНС), в основном в Витебской области Белоруссии - по данным статистики, на станцию Витьба приходится более 75 процентов всех отгрузок из РФ в Белоруссию.

"Российские компании либо регистрируют здесь (в Белоруссии) фирму, либо работают через белорусские компании, чтобы таким образом обходить санкции. То есть это позволяет им поставлять (СУГ) в Украину", - говорит источник в отрасли.

По его данным, основной объём реэкспортируемого газа проходит через ГНС компании Трансэкспедиция.

В Трансэкспедиции отказались от комментариев.

При этом реэкспорт российского СУГ не вредит поставкам газа белорусского производства в соседние страны, считают участники рынка.

"Для Белоруссии тут выгода простая: они получают немножко дополнительных денег. Налоги, всякие маржи и так далее. Белорусские поставки (на экспорт) это не подрывает, потому что собственно белорусские поставки не сократились, рынок достаточный, на всех хватает", - утверждает собеседник Рейтер.

Роль Белоруссии в поставках СУГ за пределы ЕАЭС за последний год существенно трансформировалась.

Так, если во втором полугодии 2017 года белорусские ГНС использовались российскими производителями как газораспределительные хабы в основном для поставок на рынок Украины, то в первом полугодии текущего года акцент отгрузок изменился в связи с активизацией крупнейшего экспортера СУГ из РФ - Сибура, использующего, по данным трейдеров, эти ГНС для реэкспорта сжиженного газа в Польшу и другие страны Восточной Европы.

Если в период 2015-2016 годов и в первой половине 2017 года отгрузки Сибура на станцию Витьба в Белоруссии носили эпизодический характер и не превышали 1.500 тонн в месяц, то во втором полугодии 2017 года они стали регулярными и вышли на уровень 15.000 тонн в месяц, а в январе-мае текущего года достигли 32.000 тонн в месяц.

В Сибуре отказались комментировать рост поставок в Белоруссию.

Согласно статданным, компания с осени 2017 года приступила к отгрузкам СУГ со своего западносибирского завода в Тобольске до станции Лышицы (Брестская область) в Белоруссии, где находится ГНС с возможностью перевалки в цистерны узкой колеи и доставкой до конечного потребителя в Польше.

В конце прошлого года Сибур отгружал на станцию Лышицы около 2.500-3.000 тонн в месяц, в текущем году такие поставки достигли уровня в 6.500-7.000 тонн СУГ в месяц.

По оценке трейдеров, экономия на железнодорожном тарифе при поставках через Витьбу по сравнению с прямыми поставками до Бреста достигает от $20 до $30 за тонну (с учетом аренды белорусского парка цистерн на маршруте Витьба-Брест). Кроме того, маршрут через белорусские ГНС позволяет компании оптимизировать использование парка цистерн за счет более короткого транспортного плеча и более гибко реагировать на динамику польского рынка СУГ.

"Я думаю, что данная схема поставок СУГ Сибуром в Польшу, с использованием белорусских ГНС - это надолго. Это и лучший (экспортный) ‘нетбэк' по сравнению с прямыми поставками на польские терминалы, и рост оборачиваемости собственного парка компании", - отметил один из крупных потребителей СУГ в Польше.

КАК ГРИБЫ

Поскольку основной газораспределительный хаб на станции Витьба, принадлежащей компании Трансэкспедиция, переориентировался на отгрузки в Польшу, то для поставок российского СУГ в Украину через Белоруссию потребовались новые мощности.

Так, частная компания Чесс-Бел, находящаяся по соседству с Трансэкспедицией, реконструировала часть резервуарного парка собственной нефтебазы под хранение и перевалку СУГ, сообщили трейдеры. Компания сейчас ежемесячно поставляет по 4.000-5.000 тонн газа российского производства украинскому нефтехимическому предприятию Карпатнефтехим.

В апреле текущего года белорусский резидент, Газэнерджихим, созданный в 2017 году, запустил в Могилеве новую ГНС с мощностью резервуарного парка 2.000 кубометров. Компания планирует смешивать СУГ из РФ и других стран и реэкспортировать около 90 процентов продукции в страны Евросоюза.

Кроме того, по данным участников рынка, еще одна компания из Могилева, Газхимресурс Бел, в настоящее время ведет проектные работы по строительству новой ГНС, запланированной к запуску в 2019 году, с мощностью резервуарного парка 8.000 кубометров.