Финансовые новости
- |
- 27.06.18
- |
- 15:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Белорусский «союзный офшор» прирастает сжиженным газом
13:34 27.06.2018 |
Устрицы и камамбер из Белоруссии? Приелось. Минск развивает бизнес посерьёзнее, реэкспортируя российский сжиженный газ.
Западные санкции в отношении Москвы и российские контрсанкции позволили Белоруссии не только стать новой родиной для устриц и премиальных сыров, с импортом которых с переменным успехом борется российская таможня, но и превратиться в крупного экспортёра сжиженных углеводородных газов (СУГ) - в основном российских.
Напряженные отношения РФ с Украиной и Западом позволяют Минску лавировать между интересами Москвы и европейских стран, при этом извлекая дополнительную прибыль - и в качестве торгового посредника, и "чёрного хода" в единое таможенное пространство бывших советских республик.
В мае 2018 года Россия до рекордного уровня увеличила железнодорожный экспорт СУГ в Белоруссию, которая впервые оттеснила с первого места Польшу, прежде основного получателя российского СУГ: 107.375 тонн против 86.220 тонн, показали данные трейдеров и статистики. Но за ростом поставок стоит не резкое увеличение спроса на газ в республике, а выгода от его реэкспорта за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
До середины 2017 года Белоруссия занимала лишь четвертое место по поставкам СУГ из России сухопутным транспортом, уступая Польше, Украине и Финляндии.
Сжиженный углеводородный газ, более известный как пропан и бутан, используется в качестве автогазового топлива, популярного в Польше и в Украине, в коммунально-бытовом сегменте, для автономной газификации и в нефтехимии - в качестве сырья для производства полимерной продукции.
Стоимость тонны пропан-бутановой смеси в белорусском Бресте составляет сейчас $490-$500, по данным мониторинга Рейтер.
УЛИЦА С ДВУСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ
Россия, которая обеспечивает Белоруссию энергоносителями по ценам ниже европейских, в прошлом регулярно подозревала Минск в серых схемах реэкспорта углеводородов. Москва также регулярно вводит ограничения на поставки молочной и другой продукции из Белоруссии, борясь с реэкспортом товаров, на которые распространяется действие российского продовольственного эмбарго.
Поставка российского СУГ стала еще одним способом пополнить белорусскую казну за счёт дружбы с Москвой.
Согласно статданным, железнодорожный экспорт СУГ из России в Белоруссию во втором полугодии 2017 года вырос на 60 процентов по сравнению с первым полугодием прошлого года до 56.000 тонн в месяц, в январе-мае 2018 года - еще на 41 процент, до 79.000 тонн в месяц. Среднемесячный экспорт СУГ из России в Белоруссию в 2015 и 2016 годах составлял лишь около 20.000 тонн.
Белоруссия, которая сама является нетто-экспортером СУГ, поставляя около 400.000 тонн в год, получаемые объемы российского сжиженного газа в дальнейшем реэкспортирует через собственные газонаполнительные станции (ГНС) в Украину, в Польшу и другие страны Восточной Европы.
УКРАИНСКИЙ ВЕКТОР
Российские производители СУГ начали использовать реэкспортную схему через Белоруссию со второй половины 2017 года, после введения Федеральной службой технического и экспортного контроля (ФСТЭК) РФ дополнительной процедуры получения спецразрешений на прямые поставки СУГ из России в Украину с 1 мая прошлого года.
С мая 2017 года и по настоящее время спецразрешение ФСТЭК на поставки СУГ из России в Украину, по данным трейдеров, получил только один крупный производитель - Роснефть, который стабильно поставляет напрямую в Украину в среднем около 40.000 тонн СУГ в месяц.
Другие крупные производители предпочли поставки через белорусские газонаполнительные станции (ГНС), в основном в Витебской области Белоруссии - по данным статистики, на станцию Витьба приходится более 75 процентов всех отгрузок из РФ в Белоруссию.
"Российские компании либо регистрируют здесь (в Белоруссии) фирму, либо работают через белорусские компании, чтобы таким образом обходить санкции. То есть это позволяет им поставлять (СУГ) в Украину", - говорит источник в отрасли.
По его данным, основной объём реэкспортируемого газа проходит через ГНС компании Трансэкспедиция.
В Трансэкспедиции отказались от комментариев.
При этом реэкспорт российского СУГ не вредит поставкам газа белорусского производства в соседние страны, считают участники рынка.
"Для Белоруссии тут выгода простая: они получают немножко дополнительных денег. Налоги, всякие маржи и так далее. Белорусские поставки (на экспорт) это не подрывает, потому что собственно белорусские поставки не сократились, рынок достаточный, на всех хватает", - утверждает собеседник Рейтер.
Роль Белоруссии в поставках СУГ за пределы ЕАЭС за последний год существенно трансформировалась.
Так, если во втором полугодии 2017 года белорусские ГНС использовались российскими производителями как газораспределительные хабы в основном для поставок на рынок Украины, то в первом полугодии текущего года акцент отгрузок изменился в связи с активизацией крупнейшего экспортера СУГ из РФ - Сибура, использующего, по данным трейдеров, эти ГНС для реэкспорта сжиженного газа в Польшу и другие страны Восточной Европы.
Если в период 2015-2016 годов и в первой половине 2017 года отгрузки Сибура на станцию Витьба в Белоруссии носили эпизодический характер и не превышали 1.500 тонн в месяц, то во втором полугодии 2017 года они стали регулярными и вышли на уровень 15.000 тонн в месяц, а в январе-мае текущего года достигли 32.000 тонн в месяц.
В Сибуре отказались комментировать рост поставок в Белоруссию.
Согласно статданным, компания с осени 2017 года приступила к отгрузкам СУГ со своего западносибирского завода в Тобольске до станции Лышицы (Брестская область) в Белоруссии, где находится ГНС с возможностью перевалки в цистерны узкой колеи и доставкой до конечного потребителя в Польше.
В конце прошлого года Сибур отгружал на станцию Лышицы около 2.500-3.000 тонн в месяц, в текущем году такие поставки достигли уровня в 6.500-7.000 тонн СУГ в месяц.
По оценке трейдеров, экономия на железнодорожном тарифе при поставках через Витьбу по сравнению с прямыми поставками до Бреста достигает от $20 до $30 за тонну (с учетом аренды белорусского парка цистерн на маршруте Витьба-Брест). Кроме того, маршрут через белорусские ГНС позволяет компании оптимизировать использование парка цистерн за счет более короткого транспортного плеча и более гибко реагировать на динамику польского рынка СУГ.
"Я думаю, что данная схема поставок СУГ Сибуром в Польшу, с использованием белорусских ГНС - это надолго. Это и лучший (экспортный) ‘нетбэк' по сравнению с прямыми поставками на польские терминалы, и рост оборачиваемости собственного парка компании", - отметил один из крупных потребителей СУГ в Польше.
КАК ГРИБЫ
Поскольку основной газораспределительный хаб на станции Витьба, принадлежащей компании Трансэкспедиция, переориентировался на отгрузки в Польшу, то для поставок российского СУГ в Украину через Белоруссию потребовались новые мощности.
Так, частная компания Чесс-Бел, находящаяся по соседству с Трансэкспедицией, реконструировала часть резервуарного парка собственной нефтебазы под хранение и перевалку СУГ, сообщили трейдеры. Компания сейчас ежемесячно поставляет по 4.000-5.000 тонн газа российского производства украинскому нефтехимическому предприятию Карпатнефтехим.
В апреле текущего года белорусский резидент, Газэнерджихим, созданный в 2017 году, запустил в Могилеве новую ГНС с мощностью резервуарного парка 2.000 кубометров. Компания планирует смешивать СУГ из РФ и других стран и реэкспортировать около 90 процентов продукции в страны Евросоюза.
Кроме того, по данным участников рынка, еще одна компания из Могилева, Газхимресурс Бел, в настоящее время ведет проектные работы по строительству новой ГНС, запланированной к запуску в 2019 году, с мощностью резервуарного парка 8.000 кубометров.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Груша» для антикоррупционеров: Зачем Булатова отправили в Госрезерв
|Годы миротворчества. Сколько вариантов деоккупации приготовили для Донбасса
|Станет ли Украина независимой от российской энергосистемы
|Выплаты Госказначейства по НДС раскачивали межбанк 26 июня
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Решение СНБО Украины по либерализации внешнеэкономической деятельности компаний ОПК введено в действие – Турчинов
|«Ложка дегтя» в европейской реформе: как меняется украинское ЖКХ
|Кремль: Сенцова не могут помиловать на основе обращения генсека Совета Европы
|Совет ЕС утвердил 4-ю программу макрофинансовой помощи Украине на EUR1 млрд
|На украинских дорогах станут обязательными велодорожки
|Ефективний контроль будівництва: міф чи реальність?
Это интересно
|Книгу о Ferrari оценили в 4500 фунтов стерлингов
|На украинских дорогах станут обязательными велодорожки
|Создателя читов для Overwatch на год посадили в тюрьму в Южной Корее
|Трамп удивлен решением Harley Davidson перенести часть производства в Европу из-за пошлин
|Tesla сделает платным доступ к Сети из своих автомобилей
|Что делать с плохим начальником
|Harley-Davidson не будет повышать цены из-за пошлин ЕС, но выведет часть производства из США