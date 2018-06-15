Киевтеплоэнерго требует в суде от Нафтогаза признать заключенными договоры о поставках газа

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" требует в суде от Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" признать заключенными договоры на поставки природного газа.Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, "Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к "Нафтогазу" о признании заключенными договоров о поставках природного газа.

В сообщении указано, что согласно постановлению Кабинета Министров от 22 марта 2017 года №187, на "Нафтогаз" наложены спецобязательства по поставкам природного газа, а действующее законодательство Украины, включая это постановление, не дает права «Нафтогазу" отказать "Киевтеплоэнерго" в заключении договоров поставки природного газа.

"Позиция города неизменна: необходимо немедленно заключить соглашение на поставку газа и вернуть людям горячую воду, и параллельно с этим, в формате предметных переговоров, урегулировать проблему задолженности. На сегодня еще окончательно не определена сумма долга "Киевэнерго" перед "Нафтогазом", часть этой суммы является предметом судебного разбирательства, поэтому передача этих долгов даже теоретически невозможна», - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, неуступчивость «Нафтогаза» в вопросах жизнеобеспечения города и непонимание масштабных негативных последствий, к которым приведет отсутствие газоснабжения, может превратиться в чрезвычайную ситуацию регионального масштаба.

Ранее Пантелеев заявлял, что "Нафтогаз" отказывается поставлять газ для "Киевтеплоэнерго" до окончательного погашения долга.

Как сообщали Українськi Новини, в конце мая "Нафтогаз Украины" заявил о готовности поставлять природный газ коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" при условии принятия ею на баланс задолженности энергокомпании "Киевэнерго" перед НАКом.

"Нафтогаз" готов заключить договор о поставках газа с "Киевтеплоэнерго" сразу после решения вопроса правопреемства по долговым обязательствам путем заключения договоров перевода долга между "Киевтеплоэнерго", "Киевэнерго" и НАК, как того требует закон "О теплоснабжении".

По данным "Нафтогаза", задолженность "Киевэнерго" перед НАКом по состоянию на 22 мая составляет 4,4 млрд гривен.

Киевский городской совет отказался принять на баланс коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" задолженность компании "Киевэнерго" перед "Нафтогазом".

КГГА намерена просить "Нафтогаз" подписать договоры на поставку природного газа на объекты теплогенерации до 1 июня, несмотря на наличие задолженности.

Киевский городской совет продлил договор с компанией "Киевэнерго" на управление ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 до 30 июня.