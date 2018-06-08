Прямая линия Путина стала самым скучным шоу в истории

Сергей ИЛЬЧЕНКО / Деловая столица

Даже последние съезды КПСС с окончательно впавшими в маразм геронтократами проходили намного живее.

Телепроект "Владимир Путин", недавно ставший четырехкратным президентом России, в 16-й раз выступил в роли психотерапевта и исповедника всея страны. И хотя большинство россиян не смогло лично обратиться с вопросом к сидящему в студии, почти каждый, из тех, у кого хватило терпения выдержать четырехчасовую "прямую линию" мог, по крайней мере, узнать в одном из вопрошавших самого себя. Организаторы шоу вывели на сцену все типажи современного российского общества.

В процесс общения с народом, по сравнению с прошлыми годами, ввели некоторые новшества. "Прямая линия" окончательно отошла от работы в режиме реального времени, превратившись в полностью контролируемое шоу, часть сюжетов которого, уже совершенно очевидно, снималась заранее. Сам Путин был помещен в отдельную студию, и уже не контактировал напрямую даже со специально отобранными и проинструктированными россиянами. Вероятно, устроители шоу сочли не вполне благонадежным и такой, пропущенный через множество сит, контингент. Конечно, о возможности покушения на особу государя речь не шла, но, к примеру, выпросить часы с царской руки, создав ситуацию, когда отказать в подарке невозможно, отдельным предприимчивым личностям на прошлых встречах нет-нет, да и удавалось.

В рамках нового сценария "прямой линии" Путин из студии должен был иметь возможность в любой момент соединиться по телемосту с чиновником, которому предстояло решать озвученную проблему. Иными словами, стержневая составляющая шоу: демонстрация того, что "царь хороший, а отдельные, кое-где еще встречающиеся бояре плохие", ради которой все это, собственно говоря, и было затеяно, реализовывалась максимально наглядно. А поскольку губернаторы, министры и другие руководители ведомств, которым царь должен был отдавать прямые указания, защищая своих подданных от их произвола, не были, естественно, посвящены в тонкости процесса, их, перед началом "прямой линии", заранее рассадили по кабинетам, как дрессированных хищников по тумбам. Был проведен телесмотр-перекличка - и министра финансов Силуанова не оказалось на месте. То ли он вышел в туалет, то ли решил, что с учетом состояния российских финансов вопросов к нему не будет - и не ошибся, кстати.

Продолжительность шоу не побила рекорд 2013 года в 4 часа 47 минун, но вплотную приблизилась к нему, составив 4 часа 23 минуты. Что же касается содержания вопросов и ответов, то ничего принципиально нового и важного, естественно, не прозвучало. Основным посылом, как уже сказано, была демонстрация хорошего, доброго и мудрого царя, который тут же, на публике, решает проблемы прорвавшихся к нему челобитчиков, если это хоть как-то возможно в рамках существующей в России ситуации. В остальных же случаях, которых, по сравнению с прошлогодней прямой линией, стало заметно больше, поскольку все больше проблем, встающих перед россиянами, в принципе нерешаемы в условиях современной России, задачей "первого лица" было заболтать тему, внушив зрителям максимально возможный оптимизм. Этому способствовало и косноязычие большей части вопрошавших, изрядно разбавлявших свои спичи славословиями в адрес Путина, отчего смысл самих вопросов то и дело терялся.

Поводов поерничать, придравшись к коряво сформулированному вопросу и такому же корявому ответу было достаточно, но особого смысла в этом нет. Стиль "деликатного косноязычия", в последние годы - уже почти без шуток о сортирах - стал частью образа постаревшего диктатора. Хотя забавных моментов хватало: когда Путин предупреждал, что пришел на эфир без часов; когда твердо говорил, что никогда не слышал о традиции объявлять амнистию, приуроченную к вступлению на новый президентский срок, или рассуждал о том, что Россия в своем развитии уверенно движется от "серой полосы" в сторону "устойчивого белого цвета", но с оговоркой, что "в природе никогда не бывает абсолютной чистоты ни в чем" и "в Арктике, Антарктике вроде бы абсолютно полная белизна, белая пустыня" - это было смешно. Вот только говорящий это человечек с отдуловатым лицом был рупором совсем не забавной силы, абсолютно деструктивной и людоедской, по вине которой в Украине четвертый год льется кровь, и которая угрожает превратить весь мир в радиоактивный пепел. Так что особого желания посмеяться как-то не возникало.

В начале шоу ведущие озвучили в обобщенном виде экономические вопросы, которые, якобы "задают граждане" с мест, и которые, в связи с их распространенностью, свели в единый блок. В ответ Путин ожидаемо заговорил о российских успехах. В перечне успехов было сообщено о том, что Россия за прошлый год "вышла на траекторию устойчивого роста экономики" в 1,5%, непонятно, правда, по какому показателю. Впрочем, 1,5% в любом случае находятся в зоне статистической погрешности. Прочие цифры, если вникать в их смысл, были столь же сомнительны и безрадостны, но, как говорится, "пипл схавал" - во всяком случае, пипл российский. Это создало "оптимистическую подушку" для дальнейших вопросов с мест уже по конкретным проблемам.

Рекорд прогиба и низкопоклонства, бесспорно, поставил футбольный тренер Валерий Газзаев, в рамках сюжета, явно отснятого заранее. Он ухитрился пять раз сказать Путину "спасибо", трижды пожелать крепкого здоровья - и не задать вопроса! Тем не менее, сюжет с ним вошел в окончательный вариант шоу, вероятно, как позитивный пример патриотической восторженности.

Разумеется, не обошлось без темы Украины - как и без угроз в ее адрес. Вопрос был озвучен Захаром Прилепиным, бывшим писателем, а ныне полевым командиром террористов в ОРДЛО. Прилепин поинтересовался у Путина, не начнет ли украинская армия наступление - на что Путин заверил Прилепина, что, мол, если и начнет, то это "будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом".

Впрочем, весь набор привычных пропагандистских штампов был воспроизведен не только по украинской тематике. Путин оперировал такими штампами во всех случаях, когда дать хоть какой-то позитивный ответ уже никак не представлялось возможным - а таких случаев было немало.

Стоимость авиабилетов эконом-класса Москва Владивосток возросла с 12 до 55 тысяч рублей? Ничего, у нас есть "Суперджет-100". Он, правда на 90% собирается из импортных комплектующих, но об этом, Путин, конечно не сказал. В довесок к "Суперджету" Путин сообщил и о планах развития космической отрасли на Дальнем Востоке - вот, мол, и новый космодром Восточный построен "именно там, а не где-то в другом месте". Понятно, что продолжать обсуждать цены на какие-то авиабилеты на фоне таких успехов было бы нелепо.

Почему Россия в глазах Запада вечно виноватая? Все обвинения Запада, как и "пресловутые санкции" - исключительно способы сдержать развитие России, потому, что в ней видят опасного конкурента. Говорить о том, есть ли в этих обвинениях хотя бы доля правды, после такого пассажа уже невозможно (и все-таки, конкурента в чем?).

Будет ли третья мировая война? Третья мировая война может оказаться концом сегодняшней цивилизации, а выход США из Договора ПРО - попытка сломать сложившийся стратегический паритет, но наши разработки этот паритет, безусловно, сохранят.

Можно ли принять "какие-нибудь меры" против Латвии, где запрещают учиться на русском языке, и ввести "какие-нибудь санкции"? Введение санкций в одностороннем порядке не помогает решать проблемы, а только усугубляет их, но мы озабочены положением наших соотечественников в странах Балтии, мы ведем диалог с нашими партнерами в Евросоюзе, и "надеюсь, что им в конце концов будет стыдно".

"Россия всегда была страной свободомыслия" - но в ней отчего-то массово сажают по 282 статье УК "за экстремизм? Ничего, "и в правоохранительных органах, и в судебной системе люди понимают свои задачи", а об отдельных перегибах можно сообщить Путину лично.

Большая часть четырехчасового эфира как раз и состояла из такой перепасовки.

Общее впечатление от "прямой линии" - все было до крайности скучно и вымученно. Даже последние съезды КПСС с окончательно впавшими в маразм геронтократами проходили намного живее. Фраза из романа Гашека о том, что "государь император скотина, а войну мы проиграем" была бы тут наилучшим подведением итогов - но, естественно, никто не озвучил ее вслух.

Вероятно, мало кто из россиян произнес ее и мысленно. Тотальное выжигание мозгов пропагандой приняло в России такой размах, что даже в нацистской Германии или маоистском Китае социальная деградация не была столь же полной и всеобъемлющей. Но есть в этом и хорошая новость: в силу особенностей российского национального характера, из которого веками отрицательного отбора выдавливалось все, кроме покорности, такие деграданты способны лишь поддакивать - но не действовать. Каждый из них понимает (или, как минимум, ощущает), что это уже конец, и что пора думать о том, как спасаться самому. В результате Россия оказывается похожа на злобного великана, одетого в длинный балахон, которого в действительности изображают карлики, взгромоздившиеся друг на друга. Такой великан может грозно стоять, может, правда, с трудом, ходить, но при реальной опасности он просто разбежится. Исчезнут ведущие телестудии, затеряются авторы вопросов, попрячутся по щелям министры и губернаторы, а сам Путин скажется усопшим. Причем, все это произойдет очень быстро, даже быстрее, чем это случилось с СССР.

Но пока он еще держит линию медиабороны. И будет, вероятно, держать ее еще несколько лет, так что и 17-ю, и 18-ю "прямые линии с Путиным" нам еще покажут. А вот насчет 20-й твердой уверенности уже нет.

Впрочем, и тогда, когда российский великан разбежится во все стороны, злобные карлики, составлявшие его, никуда не денутся. А, значит, и проблемы, связанные с Россией, не закончатся, а просто примут иную форму. Уже без Путина в студии, но, едва ли менее опасную, и почти наверняка - более отвратительную.