Кризис жанра. Что Путин забыл в Австрии

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кризис жанра. Что Путин забыл в Австрии

 Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Хозяин Кремля предлагает австрийцам вместе поностальгировать и сохранить диалог.

Российский президент Владимир Путин сегодня находится с визитом в Австрии - европейском государстве, имеющем многолетний опыт политического, но прежде всего экономического сотрудничества с Москвой. Это и газ, и (э)миграция в Австрию средств российского бизнеса. Естественно, от этого Кремль и намерен плясать. Бизнес-отношения двух стран дают шанс Москве хотя бы издалека посмотреть на свет в конце туннеля. Этот визит имеет огромное значение для нерукоподаваемого в Европе Путина. Настолько огромное, что помощник президента РФ Юрий Ушаков, рассказывая журналистам о предстоящем вояже, даже запамятовал, что его шеф уже встречался с австрийским канцлером Себастьяном Курцем в Москве 28 февраля. "С 1 июля Австрия будет председательствовать в органах Европейского Союза, поэтому переговоры будут интересны. Путин с канцлером Австрии еще не встречался", - сказал Ушаков.

Кремль весь в хлопотах. И не один месяц. Поскольку о предстоящем визите российские СМИ, ссылаясь на источники в Вене и Москве, писали еще в апреле. Среди прочего, отмечая символизм, жирным шрифтом прописанный в поездку хозяина Кремля, - это 50-летие заключения контракта на поставки газа из СССР. Ее 1 июня 1968 г. заключила австрийская OMV, став первой западной компанией, совершившей такой "подвиг". На первый взгляд: ну что за повод? Россия будет каждое визирование контрактов так отмечать? С другой стороны, в нынешних реалиях для российского государства это действительно знаменательная дата. К тому же нельзя не "погладить" эту самую OMV, ведь она участвует в проекте по строительству "Северного потока-2" - проекта, не только расколовшего Европу, но и ставшего очередным поводом для ссоры лоббирующих его столиц с Вашингтоном. США, кстати, вовсе непрозрачно намекают, что треснут санкционной линейкой по рукам тем, кто прокладывает трубу. При таком раскладе Москве, конечно же, нужно успокоить партнеров.

Российская сторона рассчитывает, что новые переговоры уже в Австрии принесут ей дивиденды в виде благоприятной картинки, в первую очередь во внутреннем медиапространстве, во-вторых, в виде экономического сотрудничества, в-третьих, украинский вопрос пребывает в топе повестки дня. И будем откровенны, Вена, по крайней мере, насчет первого пункта не возражает. Даже в некотором роде помогает российской прессе. Так, спикер австрийского оборонного ведомства Михаэль Бауэр накануне в Twitter сообщил о том, какие меры безопасности приняты к приезду Путина: ограничение полетов над столицей, патрулирование в небе десяти самолетов и семи вертолетов, развернутые станции радиоразведки и восемь сотен военнослужащих. "Данке, Вена, за столь радушный прием!".

Второй момент, воодушевляющий кремлевских деятелей, - позиция Австрии в деле Скрипалей, так как она не пожелала высылать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией. Этому решению в России неистово рукоплескали тогда и сейчас подают в контексте благожелательного отношения Вены к Москве. Что определенно не является мейнстримом для нынешней Европы, заметим.

Экономические шашни. Ну тут гадать нечего. Речь, конечно, же идет в первую очередь о дальнейших поставках голубого топлива и "Северном потоке". Но и о получении гарантий безопасности для российских денег, которые столь активно выметают из банков той же Латвии. Москве нужны гавани в Европе. Особенно это актуально на фоне замораживания банками недалекой Швейцарии миллиарда долларов близкого к Кремлю Виктора Вексельберга в связи с американскими санкциями.

Что до санкций, то Путину не следует рассчитывать, что Австрия пойдет на их отмену. Как бы ни пыжился вице-канцлер, лидер правой "Свободы" и коалиционный партнер Курца - Хайнц-Кристиан Штрахе. Напомним, недавно он дал интервью изданию Oesterreich, в котором в очередной раз призвал снять санкционную удавку с российской шеи. "Санкции нанесли ущерб, в частности, нашей австрийской экономике. Пришло время положить конец этим мучительным санкциям и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", - заявил он.

Однако это лишь слова. В чем их единственная польза для Кремля. Поскольку еще 16 декабря после формирования коалиции Курц заявил: санкции отменять не будем. А Штрахе, в свою очередь, отметил, что очень бы этого хотел, но против большинства в ЕС не попрет. Посему недавнее заявление Штрахе в большей степени обусловлено необходимостью направить софиты на Путина в Вене.

Разумеется, за этот реверанс вице-канцлер может получить определенный гешефт, ибо Москва и не думала отказываться от своих инвестиций в право-популистский сегмент европейской политики. Сейчас, напротив, наблюдается новая фаза консолидации "друзей" Путина, к которым относится и Штрахе, в молодости якшавшийся с неонацистами. Например, не так давно СМИ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) вспомнили об оплате поездке в феврале 2017 г., включая перелет, в Москву для руководства ультраправой "Альтернативы для Германии" - Маркуса Претцеля и Джулиан Флак. А 1 июня партия Марин Ле Пен, запечатленной на фото (см. ниже) со Штрахе, переименовалась в "Национальное объединение". Ребрендинг направлен на формирование более позитивного, не столь "угрожающего" имиджа. "Объединяемся", но не выступаем единым "фронтом" против всех.

 

К этой тусовке подтягивается и венгерский премьер Виктор Орбан, который перед парламентскими выборами, в конце января этого года, навещал Курца и Штрахе, чтобы потолковать о мигрантах. Эта тема - ключевая и объединяющая как для его правительства, так и австрийского. Но еще одной фишкой Орбана является противостояние с Украиной из-за языкового закона, который Будапешт, к радости РФ, использует, чтобы ставить палки в колеса сближению Украины с НАТО. Причем преуспел в этом настолько, что даже госсекретарь США Майк Помпео был вынужден вмешаться и призвал Петера Сийярто не мешать евроатлантической интеграции Украины. Москва, и Путин в частности, разыгрывают эту карту, поддерживая (читай, в некотором роде направляя Будапешт). Так, накануне Россия, как писала "Европейская правда", призвала НАТО надавить на Киев с целью изменения пресловутого закона и не забыла упомянуть, что Венгрия-то (а она - член Альянса) против.

Путин будет судачить об Украине и в Австрии, что показало его интервью телеканалу ORF. Например, президент РФ "перетянул" языковый конфликт Киева с Будапештом в австрийское информпространство. И так же четко дал понять, что Украина должна вернуться на орбиту влияния России, а о ее вступлении в НАТО не может быть и речи - а то как развернут на украинской территории ПРО, как начнут купировать российский ядерный потенциал! Кто бы сомневался, впрочем. При этом любопытен его тезис об украинских националистах XIX в., выступавших за независимое украинское государство, но с хорошими отношениями с Москвой. Это домашняя заготовка, обкатанная в ходе прошлогоднего сеанса коллективного гипноза, традиционно именуемого "разговором со страной". Тогда, помнится, Путин приравнял к этим динозаврам собственного кума Виктора Медведчука - как пример хорошего и правильного украинского националиста.

Кремлевский самодержец вновь намекает европейцам, что, дескать, готов "сохранить жизнь" Украине, при условии, что НАТО откажет Киеву в членстве. Все эти изъеденные молью идеи Путин очевидно, опираясь на тесные бизнес-контакты двух стран, попытается донести Себастьяну Курцу, который, будучи председателем в ОБСЕ, стоял на проукраинских позициях. Тем более что перед визитом канцлера в Москву в Вену приезжал президент Украины Петр Порошенко, а в марте ответный визит нанес "зеленый" президент Александр Ван дер Беллен с последующей интенсификацией украинско-австрийского экономического сотрудничества. Потому Путину весьма и весьма нужно завербовать молодого лидера Австрии в 100%-ные друзья.
 

ПО РУБРИКАМ

17:25 Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.1562 грн

16:41 Депозитные ставки для физлиц 05.06.18

15:06 Фунт дорожает 5 июня на росте индекса деловой активности в сфере услуг Великобритании

14:56 Минагропрод намерен внедрить новую систему агрострахования в Украине

14:43 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 04.06.18

12:35 Биржи АТР 5 июля закрылись преимущественно ростом индексов вслед за рынками США

12:28 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.06.18

12:20 ОСМД и ЖСК привлекли 125 млн гривен кредитов по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий в мае

11:59 МТСБУ снизило стоимость «Зеленой карты» на 4,2%

11:21 Курсы валют по карточным операциям на 05.06.18

11:08 Квартиры в Украине продолжат дешеветь, но очень медленно

10:50 Остатки средств на корсчетах банков 05.06.18

10:38 SocGen заплатит более $1,3 млрд за урегулирование претензий регуляторов США и Франции

10:25 НБУ продал 4 июня банкам депозитные сертификаты на 10 981 млн гривен

10:24 На межбанке 4 июня объем торгов долларом уменьшился на $12,6 млн до $174,8 млн

• дальше…

16:58 Кризис жанра. Что Путин забыл в Австрии

15:25 Премьер Италии выступил за пересмотр санкций против России

15:17 Bellingcat вновь поймал Минобороны РФ на лжи

11:28 Генпрокурор Вашингтона подал в суд на Facebook и Google

10:29 Суд в Нидерландах арестовал активы Газпрома в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража о выплате Нафтогазу $2,6 млрд

08:04 ЕС должен нарастить потребление электроэнергии до 60% для достижения целей Парижского соглашения

07:56 США принуждает ZTE к выплате $1,7 млрд и масштабной кадровой перестановке

07:50 Спецпрокурор США Мюллер обвинил Манафорта в давлении на свидетелей

07:45 Иран намерен увеличить объем обогащения урана

04.06 Швейцарские банки заблокировали счета Вексельберга на 1 млрд франков - СМИ

04.06 Бывшая секс-работница получила рыцарский титул в Новой Зеландии

04.06 Как русский язык в Молдавии может потерять свой статус

04.06 В США было найдено оборудование для хищения данных работников Белого дома

04.06 Московский суд приговорил украинца Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж

04.06 В парламенте Великобритании призвали исключить РФ из Интерпола

• дальше…

09:20 К 2019 году все ОТО получат в свою собственность землю, - Гройсман

04.06 С 1 августа всему Киеву могут отключить горячую воду, - КГГА

31.05 НАТО помогает Украине создать киберполигон ВСУ

31.05 Укрнафта обнаружила 1,5 тыс. нелегальных врезок в газопровод в одном из сел Ивано-Франковской области

29.05 Украина резко поднялась в «индексе паспортов»

29.05 ПА НАТО призвала поддержать Украину и Грузию на пути в альянс

24.05 Киевского Ленина может заменить создатель биткойна

24.05 Украина поднялась на одну ступень в рейтинге глобальной конкурентоспособности IMD

24.05 «Укрзализныця» ввела в эксплуатацию Бескидский тоннель

24.05 Украинцы привлекли $100 млн за счёт ICO криптовалют

24.05 Украина и Метрическая конвенция. Почему это важно?

22.05 Стала известна стоимость билета на поезд Киев-«Борисполь»

22.05 Полиция установила не менее 50 договорных футбольных матчей в Украине с участием 35 клубов - Князев

21.05 Из Украины запустят поезд в Румынию

21.05 «Укрзализныця» к 1 декабря завершит строительство железнодорожного сообщения столицы с аэропортом «Борисполь»

• дальше…

17:03 Тот еще вопрос. Почему полиграф всегда будет союзником Савченко

15:17 Bellingcat вновь поймал Минобороны РФ на лжи

13:27 НАБУ и САП получили документы об израильском гражданстве депутата Рабиновича

12:45 Гройсман определяется, увольнять ли Данилюка

04.06 Горячие дни в Цебриково. Как «Батьківщина» отрабатывала технологию срыва выборов

04.06 Данилюк констатирует отсутствие предусловий для повышения минимальной зарплаты

04.06 Гройсман намерен уйти в отставку в случае несоздания Антикоррупционного суда

04.06 Не только «Джавелин». Сколько способов уничтожения российских танков выучили в ВСУ

04.06 Венедиктов: Следователи купили осколки ракеты сбившей MH-17 у «донецких и луганских» за 25 миллионов евро

04.06 Чемоданное настроение. Когда Кремль сольет Захарченко с «Ташкентом»

01.06 МВФ написал Гройсману о возможном срыве транша – источник

01.06 Встреча «нормандской четверки» на уровне глав МИД пройдет в Берлине 11 июня - Маас

01.06 Непростой Герман: Зачем организатор «убийства» Бабченко назвал имя своего куратора

31.05 Гройсман назвал письмо Данилюка послам G7 неприемлемым и необоснованным

31.05 НАТО помогает Украине создать киберполигон ВСУ

• дальше…

15:47 Представлен флагманский кроссовер Audi купеобразный Q8

14:38 Аналитики: Google блокирует рекламу криптовалют для продвижения собственного токена

11:28 Генпрокурор Вашингтона подал в суд на Facebook и Google

10:46 Коммерческая стоимость пиратского ПО в мире оценивается в $46,3 млрд

08:43 Поумневшая Siri, темный фон macOS, «рация» в Apple Watch: чем порадовала Apple на WWDC

04.06 Как стать успешным независимым работником в новой экономике

04.06 Asus ROG Phone — самый игровой из игровых смартфонов

04.06 Microsoft подтвердила покупку GitHub. Сервис обошелся в $7,5 миллиарда

04.06 В Украине испытали новейшую ракету-«аутофаг»

04.06 Jaguar Land Rover создаст автопилот для бездорожья

04.06 Электрический суперкар Maserati Alfieri получит три мотора

04.06 Volkswagen намерен открыть в Китае три новых автозавода

01.06 Xiaomi представила оболочку MIUI 10

01.06 В Google Chrome 67 появилась функция авторизации без пароля

01.06 Ученые впервые создали роговицу человеческого глаза с помощью 3D-принтера

• дальше…

04.06 Как стать успешным независимым работником в новой экономике

29.05 Google страдает от плюрализма мнений сотрудников

24.05 Как BMW, Rio Tinto и Electrolux соблюдают первый закон робототехники

22.05 Ученые: эти шесть черт характера обеспечивают успех в жизни

17.05 В чем разница между одержимыми работой и просто увлеченными ею

14.05 Почему начальники не умеют управлять дистанционными сотрудниками

08.05 Что делать, если вас не ценят на работе

07.05 Как люди без высшего образования становятся гендиректорами

05.05 Что нужно знать о поиске работы после увольнения

05.05 Google объявил о новых правилах размещения политической рекламы

03.05 Как урегулировать конфликты на работе

24.04 Блокчейн-браузер Brave заключил партнерство с Dow Jones Media

24.04 Почему нельзя скрывать от работников горькую правду

20.04 Как рассказывать о своих талантах без скромности, и хвастовства

18.04 Зачем начальству искусственный интеллект

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно