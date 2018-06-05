Кризис жанра. Что Путин забыл в Австрии

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Хозяин Кремля предлагает австрийцам вместе поностальгировать и сохранить диалог.

Российский президент Владимир Путин сегодня находится с визитом в Австрии - европейском государстве, имеющем многолетний опыт политического, но прежде всего экономического сотрудничества с Москвой. Это и газ, и (э)миграция в Австрию средств российского бизнеса. Естественно, от этого Кремль и намерен плясать. Бизнес-отношения двух стран дают шанс Москве хотя бы издалека посмотреть на свет в конце туннеля. Этот визит имеет огромное значение для нерукоподаваемого в Европе Путина. Настолько огромное, что помощник президента РФ Юрий Ушаков, рассказывая журналистам о предстоящем вояже, даже запамятовал, что его шеф уже встречался с австрийским канцлером Себастьяном Курцем в Москве 28 февраля. "С 1 июля Австрия будет председательствовать в органах Европейского Союза, поэтому переговоры будут интересны. Путин с канцлером Австрии еще не встречался", - сказал Ушаков.

Кремль весь в хлопотах. И не один месяц. Поскольку о предстоящем визите российские СМИ, ссылаясь на источники в Вене и Москве, писали еще в апреле. Среди прочего, отмечая символизм, жирным шрифтом прописанный в поездку хозяина Кремля, - это 50-летие заключения контракта на поставки газа из СССР. Ее 1 июня 1968 г. заключила австрийская OMV, став первой западной компанией, совершившей такой "подвиг". На первый взгляд: ну что за повод? Россия будет каждое визирование контрактов так отмечать? С другой стороны, в нынешних реалиях для российского государства это действительно знаменательная дата. К тому же нельзя не "погладить" эту самую OMV, ведь она участвует в проекте по строительству "Северного потока-2" - проекта, не только расколовшего Европу, но и ставшего очередным поводом для ссоры лоббирующих его столиц с Вашингтоном. США, кстати, вовсе непрозрачно намекают, что треснут санкционной линейкой по рукам тем, кто прокладывает трубу. При таком раскладе Москве, конечно же, нужно успокоить партнеров.

Российская сторона рассчитывает, что новые переговоры уже в Австрии принесут ей дивиденды в виде благоприятной картинки, в первую очередь во внутреннем медиапространстве, во-вторых, в виде экономического сотрудничества, в-третьих, украинский вопрос пребывает в топе повестки дня. И будем откровенны, Вена, по крайней мере, насчет первого пункта не возражает. Даже в некотором роде помогает российской прессе. Так, спикер австрийского оборонного ведомства Михаэль Бауэр накануне в Twitter сообщил о том, какие меры безопасности приняты к приезду Путина: ограничение полетов над столицей, патрулирование в небе десяти самолетов и семи вертолетов, развернутые станции радиоразведки и восемь сотен военнослужащих. "Данке, Вена, за столь радушный прием!".

Второй момент, воодушевляющий кремлевских деятелей, - позиция Австрии в деле Скрипалей, так как она не пожелала высылать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией. Этому решению в России неистово рукоплескали тогда и сейчас подают в контексте благожелательного отношения Вены к Москве. Что определенно не является мейнстримом для нынешней Европы, заметим.

Экономические шашни. Ну тут гадать нечего. Речь, конечно, же идет в первую очередь о дальнейших поставках голубого топлива и "Северном потоке". Но и о получении гарантий безопасности для российских денег, которые столь активно выметают из банков той же Латвии. Москве нужны гавани в Европе. Особенно это актуально на фоне замораживания банками недалекой Швейцарии миллиарда долларов близкого к Кремлю Виктора Вексельберга в связи с американскими санкциями.

Что до санкций, то Путину не следует рассчитывать, что Австрия пойдет на их отмену. Как бы ни пыжился вице-канцлер, лидер правой "Свободы" и коалиционный партнер Курца - Хайнц-Кристиан Штрахе. Напомним, недавно он дал интервью изданию Oesterreich, в котором в очередной раз призвал снять санкционную удавку с российской шеи. "Санкции нанесли ущерб, в частности, нашей австрийской экономике. Пришло время положить конец этим мучительным санкциям и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", - заявил он.

Однако это лишь слова. В чем их единственная польза для Кремля. Поскольку еще 16 декабря после формирования коалиции Курц заявил: санкции отменять не будем. А Штрахе, в свою очередь, отметил, что очень бы этого хотел, но против большинства в ЕС не попрет. Посему недавнее заявление Штрахе в большей степени обусловлено необходимостью направить софиты на Путина в Вене.

Разумеется, за этот реверанс вице-канцлер может получить определенный гешефт, ибо Москва и не думала отказываться от своих инвестиций в право-популистский сегмент европейской политики. Сейчас, напротив, наблюдается новая фаза консолидации "друзей" Путина, к которым относится и Штрахе, в молодости якшавшийся с неонацистами. Например, не так давно СМИ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) вспомнили об оплате поездке в феврале 2017 г., включая перелет, в Москву для руководства ультраправой "Альтернативы для Германии" - Маркуса Претцеля и Джулиан Флак. А 1 июня партия Марин Ле Пен, запечатленной на фото (см. ниже) со Штрахе, переименовалась в "Национальное объединение". Ребрендинг направлен на формирование более позитивного, не столь "угрожающего" имиджа. "Объединяемся", но не выступаем единым "фронтом" против всех.

К этой тусовке подтягивается и венгерский премьер Виктор Орбан, который перед парламентскими выборами, в конце января этого года, навещал Курца и Штрахе, чтобы потолковать о мигрантах. Эта тема - ключевая и объединяющая как для его правительства, так и австрийского. Но еще одной фишкой Орбана является противостояние с Украиной из-за языкового закона, который Будапешт, к радости РФ, использует, чтобы ставить палки в колеса сближению Украины с НАТО. Причем преуспел в этом настолько, что даже госсекретарь США Майк Помпео был вынужден вмешаться и призвал Петера Сийярто не мешать евроатлантической интеграции Украины. Москва, и Путин в частности, разыгрывают эту карту, поддерживая (читай, в некотором роде направляя Будапешт). Так, накануне Россия, как писала "Европейская правда", призвала НАТО надавить на Киев с целью изменения пресловутого закона и не забыла упомянуть, что Венгрия-то (а она - член Альянса) против.

Путин будет судачить об Украине и в Австрии, что показало его интервью телеканалу ORF. Например, президент РФ "перетянул" языковый конфликт Киева с Будапештом в австрийское информпространство. И так же четко дал понять, что Украина должна вернуться на орбиту влияния России, а о ее вступлении в НАТО не может быть и речи - а то как развернут на украинской территории ПРО, как начнут купировать российский ядерный потенциал! Кто бы сомневался, впрочем. При этом любопытен его тезис об украинских националистах XIX в., выступавших за независимое украинское государство, но с хорошими отношениями с Москвой. Это домашняя заготовка, обкатанная в ходе прошлогоднего сеанса коллективного гипноза, традиционно именуемого "разговором со страной". Тогда, помнится, Путин приравнял к этим динозаврам собственного кума Виктора Медведчука - как пример хорошего и правильного украинского националиста.

Кремлевский самодержец вновь намекает европейцам, что, дескать, готов "сохранить жизнь" Украине, при условии, что НАТО откажет Киеву в членстве. Все эти изъеденные молью идеи Путин очевидно, опираясь на тесные бизнес-контакты двух стран, попытается донести Себастьяну Курцу, который, будучи председателем в ОБСЕ, стоял на проукраинских позициях. Тем более что перед визитом канцлера в Москву в Вену приезжал президент Украины Петр Порошенко, а в марте ответный визит нанес "зеленый" президент Александр Ван дер Беллен с последующей интенсификацией украинско-австрийского экономического сотрудничества. Потому Путину весьма и весьма нужно завербовать молодого лидера Австрии в 100%-ные друзья.