Поработали с языком. Удастся ли Газпрому избежать миллиардных долгов Украине

Алексей ШЕВНИН / Деловая столица

В "Газпроме" потребовали полностью отменить решение Стокгольмского арбитража по "транзитному делу", в результате которого российский монополист оказался должен "Нафтогазу " $2,56 млрд. Россияне в буквальном смысле уцепились за слова.

Ушли в отказ по полной

В конце февраля арбитраж обязал российскую компанию выплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд из-за недопоставок голубого топлива по транзитному контракту. Правда, по решению того же суда по делу о купле-продаже газа Украина должна была выплатить "Газпрому" $2,07 млрд, поэтому чистый долг россиян и составил $2,56.

Кстати, "Газпром" почти сразу (29 марта) подал апелляцию на решение арбитража, однако тогда речь шла лишь о частичном его пересмотре. Россияне без подробностей пеняли "на существенные процессуальные нарушения", якобы допущенные арбитрами. При этом проигравшие отказались платить и поставлять Украине газ на условиях Стокгольма. Кроме того, они начали процедуру судебного расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа.

И вот 22 мая "Газпром" принялся добиваться полной отмены неприемлемого для себя вердикта, отправив соответствующее заявление в Апелляционный суд округа Свеа. Причем для этого россияне хорошо поработали с языком. По их данным, лингвистический анализ текста решения якобы указывает на то, что его писали не только арбитры, а значит, делают вывод в "Газпроме", было вмешательство третьей стороны, что ставит под сомнение результаты всего процесса. При этом в Москве не раскрывают имени "всемирно известного" эксперта, сделавшего такой вывод.

Стратегический ход лингвистом

Что же дал "Газпрому" этот загадочный лингвист? Возможность утверждать, что решение по делу было принято не только арбитрами, а значит, подлежит отмене.

"Предположительно аргумент "Газпрома" в данном ходатайстве основан на том, что в деле также принимал участие один (или несколько) административных помощников трибунала. Участие таких помощников не является редкостью в арбитраже (они должны выполнять исключительно техническую функцию, например, поиск применимой практики и т.п.). Однако не исключено, что некоторые арбитры могут привлечь помощника даже на этапе написания самого решения", - пояснила старший юрист юридической компании Arzinger Оксана Карел.

По сути, "Газпром" упирает на то, что на арбитражное решение якобы повлияли посторонние люди, на участие которых в разрешении спора стороны не давали согласия.

Впрочем, так ли важно, что решение готовили, в том числе и помощники арбитров? Ведь арбитры могут физически не справляться сами. Для понимания, резолютивная часть решения Стокгольмского арбитража по данному спору насчитывает сотни страниц.

"В прошлом, безусловно, были случаи, в которых арбитры прибегали к услугам административного помощника при написании арбитражных решений. Наиболее громким случаем было решение Постоянного третейского суда (Гаага, Нидерланды) по делу ЮКОСа. При попытке отменить арбитражное решение Российская Федерация одним из аргументов заявляла чрезмерное участие помощника трибунала в процессе разрешения дела, в том числе в процессе написания решения. Насколько известно, данное арбитражное решение было отменено, однако на ином основании, и суд не анализировал вопрос участия административного помощника в написании решения", - отметила Оксана Карел.

Она подчеркивает, что в любом случае пересмотр арбитражного решения по существу невозможен.

"Решение может быть только отменено компетентным государственным судом. Государственный суд не имеет полномочий пересматривать решения арбитража, однако существует процедура отправки решения трибуналу на "доработку". Сложно оценить наличие оснований для отправки решения трибуналу, поскольку необходимо видеть документы и понимать все детали спора", - констатировала юрист.

Время без денег

Из этого следует, что, как бы не изучали язык россияне, даже "доработка" судебного решения - довольно призрачная перспектива. Однако такой лингвистический выкрутас позволяет затянуть время, чтобы не отдавать Украине миллиарды долларов. Кстати, в самом "Газпроме" оценивают, что их апелляции на арбитражные решения могут рассматриваться месяцами. Понятно, что Россия не желает ни платить, ни выходить должником на переговоры с Украиной о новых контрактах на поставку и транзит голубого топлива, ведь действующие - заканчиваются в конце следующего года.