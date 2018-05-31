Центральная Азия не хочет разделять с Россией ее мировое изгойство, - Аркадий Дубнов

Нынешняя Центральная Азия требует уважения со стороны России, утверждает российский журналист и специалист по региону Аркадий Дубнов.

Как бы вы описали социально-политическую ситуацию в Центральной Азии?

Последние полтора года со сменой режима в Узбекистане, процессы в Центральной Азии и Узбекистане, в том числе, приобрели новую динамику. Это связано с очень активной внешнеполитической концепцией в региональном центральноазиатском измерении, которую начал проводить новый президент Узбекистана. Все это втянуло регион в круговорот выработки нового стиля отношений, как в обществе, так и в стремлении к поиску новой идентичности.

Во-вторых, стали решаться двусторонние проблемы между странами региона. В первую очередь, имеющие отношение к Узбекистану, и которые не решались чуть ли не десятилетиями. Это весьма заметная краска, ныне рисующая регион.

Также состоялись еще два важные для региона события. Это встреча в Астане центральноазиатских лидеров, а также проведение важной конференции по Афганистану в Ташкенте.

Изменения в Центральной Азии наступили после смерти узбекского президента Каримова?

Да, изменения внешней и внутренней политики Узбекистана связаны с уходом Каримова. Узбекистан - это крупнейшая страна региона, контрапункт, ведь страна граничит со всеми странами Центральной Азии - Туркменистаном, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизстаном и Афганистаном. Это, извините за тавтологию, центральная страна Центральной Азии. При Каримове Узбекистан был достаточно трудным в общении с соседними странами, в первую очередь, в виду особенности личности самого Ислама Каримова. После его смерти эти проблемы преодолеваются. И это важно для атмосферы региона в целом.

Узбекистан - страна с огромными трудовыми ресурсами, с весьма значительным военным потенциалом, имеет важное значение для афганской ситуации. Хотя бы потому, что узбеки - одно из самых значительных этнических меньшинств в Афганистане играющее заметную роль на севере этой страны. Узбекское меньшинство - очень серьезный фактор внутреннеполитической жизни и в Киргизстане. Напомню, июньские события 2010-го года, межэтнический конфликт между местными узбеками и киргизами в самом Киргизстане. Поэтому температура нестабильности в этом регионе отчасти зависит от политики Узбекистана.

В политическом смысле Центральная Азия сильно зависит от России?

Она не может не зависеть от России по многим факторам. Исторически Центральная Азия была частью Российской империи, начиная с ее военного завоевания в ХІХ веке. Это нынешние Туркменистан, Узбекистан, Казахстан. Исходя из этого исторического опыта и опыта модернизации, которую Россия принесла тогда, конечно, для Центральной Азии это историческая эпоха. Точно так же, для Центральной Азии был важен советский опыт, когда большое количество русскоязычных людей стало пополнять население региона.

Огромное значение имел период Второй мировой войны, когда предприятия и люди были эвакуированы из европейской части Советского Союза. Например, моя мать со старшими братом и сестрой были перевезены в Ташкент, пока отец воевал на фронте. Это история, которую не отнять.

К этому всему добавляется широкое распространение русского языка, которое в серьезной степени повышало интеллектуальный уровень населения Центральной Азии и ее экономики. На сегодня все это остается значительным фактором жизни экономического развития в регионе.

Но все меняется и теперь основная задача российской власти - сохранить свое влияние. Используются различные инструменты, в том числе, военно-политические, пытаются применять и так называемую "мягкую силу", которая часто не приводит к нужным результатам, а иногда даже и к обратному результату, увеличению странах Центральной Азии национал-патриотических настроений.

Главное, что Центральная Азия еще долго будет в значительной степени зависеть от России, своего огромного северного соседа. Граница Казахстана с Россией, включая Каспийский водный участок, составляет около 8 тыс км. Это самая большая граница в мире.

Для Казахстана, а значит и для других стран региона, Россия остается главным транзитным сухопутным коридором. Этого тоже нельзя исключить. Есть существенные, я бы сказал, неустранимые объективные обстоятельства, которые делают Россию значительным фактором фактором развития региона Центральной Азии.

Какую политику Россия проводила в регионе после распада Союза?

Если мы исходим из того, что после распада Союза, эти страны оказались независимыми, то конечно, нельзя отрицать и того, что в отношениях между ними много чего зависело от России. Но двусторонние отношения формировали также и сами страны.

Если же речь идет об их отношениях с Россией, то они развивались весьма в различной плоскости. Все зависело от экономического ресурса, природных ископаемых и от уровня профессионализма правящей элиты.

Туркменистан был преисполнен радужных надежд на возможности сделать свои необъятные газовые ресурсы источником своего благоденствия. Но непрофессиональная политика руководства страны привела к тому, что из этого ничего не вышло. Из-за аппетитов власти, должного развития страна не получила.

В Казахстане же в руководстве оказался грамотный, достаточно разумный и смотрящий вперед Нурсултан Назарбаев. При Горбачеве его рассматривали на должность председателя Совета министров. В условиях после распада Союза он сумел весьма грамотно выстроить курс развития страны. Назарбаев стал привлекать толковых специалистов, независимо от их родственных связей. В 90-е годы открыл Казахстан для западных инвестиций и технологий. Благодаря огромным запасам нефтегазовых ресурсов, Казахстан сумел стать лидером во всей Центральной Азии.

Что касается Узбекистана, то, несмотря на огромный запас тех же самых ресурсов, стокнувшись с угрозами исламского радикализма, как внутри страны, так и из соседнего Афганистана, Каримов не допустил попыток независимого самостоятельного участия политических сил в развитии страны. Он затормозил развитие частного бизнеса, привлечение зарубежных инвестиций. Страна была закрыта.

Таджикистан и Киргизстан - самые бедные в регионе - так и остались странами с весьма неустойчивой политической системой, с грузом огромных противоречий в своем экономическом развитии. Весьма бедный по своим ресурсам на момент распада Союза Таджикистан был охвачен гражданской войной. Поэтому тренд на ужесточение внутреннего режима приостановил модернизационное развитие страны.

В Киргизстане все сложилось по-другому. Президент Акаев не относился к партийной номенклатуре и сумел развернуть Киргизстан по-другому пути. Со временем это вылилось в доминирование семейного клана, что тоже привело к торможению. На сегодня Киргизстан единственное государство в Центральной Азии, которое пытается строить парламентско-президентскую систему с регулярностью выборов, с конкурентностью борьбы между политическими партиями. Это в значительной степени определяет стабильность внутриполитического режима, который соседей Киргизстана беспокоит в разных степенях. По их мнению, тренд внутренней политики Киргизстана представляет для них опасность.

Недавно вы написали, что нынешняя Центральная Азия требует уважения со стороны России. Что имелось ввиду?

Тренд развития России и центральноазиатских стран расходится. С одной стороны это союзники и партнеры, две страны являются членами Евразийского экономического Союза. Это Киргизстан и Казахстан. Но, несмотря на это, ни одна из стран в Центральной Азии, как и остальные страны СНГ, де-юре не признали аннексию Крыма. Де-факто, они признали Крым российской территорией, а вот де-юре этого так и не произошло. Сдержанное отношение к "украинской" политике Москвы со стороны ее ближайших союзников очевидна.

Москва продолжает действовать, как страна, восстанавливающая влияние, подобное тому, что имел Советский Союз, когда Москва и Вашингтон в двухполюсном мире определяли ситуацию на планете. На сегодня, Россия, потерявшая это влияние и стремясь его восстановить, в том числе и военными действиями в Сирии, делает в определенной степени заложниками своей политики и страны Центральной Азии. Они хотят получать инвестиции и технологии со всего мира, но столкнулись с проблемами, вызванными введением санкций по отношению к России, в том числе и с ответными антисанкциями.

Это приводит к серьезным экономическим проблемам и потерям для этих стран.

Они не желают влезать в лодку, которая весьма опасно наполняется водой, ведь это грозит всякими неприятными последствиями. Партнеры по Центральной Азии не хотят разделять с Россией ее мировое изгойство, ставшее результатом событий последних лет.

Во многом это определяет ответную политику Москвы, которая стремится вынудить страны Центральной Азии, так или иначе, следовать в фарватере российской политики. В Москве достаточно ревностно воспринимают все попытки стран Центральной Азии вести самостоятельную политику в отношении региональных проблем.

Казахстан с Узбекистаном инициируют попытку создать новую идентичность региона. Это демонстрируется как культурно-историческая цель, но не геополитческая. Встреча в Астане, состоявшаяся в середине марта, прошла под эгидой верности традициям, связанным с весенним праздником Навруз. Его отмечают только в Центральной Азии. Поэтому встреча центральноазиатских лидеров впервые за 10 лет прошла без участия России. И это Москву озадачило.

В Центральной Азии хотели большего уважения со стороны России к своей попытке идентифицироваться в качестве единого региона. Не в военно-политическом отношении, а в культурно-экономическом и культурно-историческом.

Казахстан в последнее время отличается самостоятельными инициативами. То для американцев отменил визы, то предложил перенести в Астану переговоры по Донбассу, то переходит с кириллицы на латиницу...

Чем дальше, тем больше Казахстан позиционирует себя как суверенное государство. Казахи хотят формировать внешнеполитические тренды страны, согласно своему стремлению войти в список 50-ти ведущих экономик мира. А это требует привлечения современных технологий, инвестиций, которые на сегодня можно получить совсем не в России. Такая политика требует независимой внешней политики, политики открытых дверей. И вот здесь безвизовый режим для граждан США является одним из выполнения стремлений открываться миру.

Насколько серьезна проблема сепаратизма в Казахстане, особенно на севере страны, где в основном и живут русскоязычные?

Именно в Казахстане существует значительная часть территорий, которые на момент распада Союза, были заселены русскоязычными людьми. Однажды они проснулись в чужой стране - за границей, но считали себя частью советской России. В 90-е годы в северных областях Казахстана был значительный уровень сепаратизма, выражением которого было даже создание мятежа. Помните Эдуарда Лимонова и его национал-большевистскую партию? Мятеж был даже осуществлен, а Лимонов отсидел в тюрьме.

Потом значительная часть русскоязычного населения покинула Казахстан и переехала в Россию. Вдобавок Назарбаев пытался, с одной стороны, проводить достаточно аккуратную и взвешенную политику, не раздражающую Москву и потакая, с другой стороны, национал-патриотическим казахским настроениям. Пытался смягчить сепаратистские настроения. Сегодня существенных угроз сепаратизма нет. Но по-прежнему казахская элита довольно болезненно реагирует на любые проявления со стороны своих российских коллег. К примеру, на недавнее заявление одного из депутатов Думы от Крыма, который, не рассчитывая на подобный резонанс, сказал, что придет время, когда районы северного Казахстана снова вернуться в лоно России. Это заметили в Казахстане, и на это была соответственная внятная реакция.

Назарбаев у власти Казахстана находится уже 27 лет. Что будет со страной после его ухода?

Все будет смягченно. Назарбаев как никто знает, что в Казахстане уже много лет напряженно следят за его стремлением как-то обеспечить гарантии сохранения своей политики после ухода. Все внимательно следят за всякими жестами Назарбаева. В поездке в США его сопровождала старшая дочь Дарига, которая является председателем комитета по безопасности и обороне в Сенате. Для многих это означало, что Назарбаев позиционирует ее каким-то образом в качестве своего приемника. Но это достаточно далеко от реальности. Назарбаев просто дает некий сигнал своим элитам, что следит за всеми, мол, не беспокойтесь, ваши и мои интересы будут соблюдены. Но когда это все будет происходить - никто точно не знает. Такого рода движения в верхних эшелонах власти, которые каждый раз воспринимались, как окончательный выбор преемника, происходили ни один раз.

Когда Назарбаева не станет, это будет серьезным толчком к возможным переменам в политике и Центральной Азии и в политике России. В Москве с большим напряжением относятся к тому, как это произойдет, и очень бы хотели, чтобы тренд Казахстана в результате не оказался повернут не в их сторону. Но смена такого рода режимов всегда приводят к кардинальным изменениям. Мы уже говорили, к чему привел уход Каримова. Хорошо, что он оказался мирным.

Назарбаев имеет решающее слово в Центральной Азии?

Да, авторитет Назарбаева достаточно велик и его позиции учитываются при принятии важных решений. Назарбаев продемонстрировал взвешенность в своей политике много лет назад, когда отказался от ядерного потенциала. Это было добровольно и вовсе не так, как от ядерного ресурса отказывалась Украина. О чем, кстати говоря, многие украинские политики сейчас сожалеют.

Но сегодняшние его инициативы в значительной степени носят пиаровский характер. Казахстан хотел бы выглядеть взвешенным партнером, миротворцем, в том числе и по отношению России с Украиной. Пока на этом пути много сделать не удалось, но до сих пор считается, что Назарбаев все-таки стремится закончить свою карьеру политика званием лауреата Нобелевской премии мира. Один раз его уже номинировали, но не вышло. Поэтому когда мы говорим о Центральной Азии, то Назарбаев на сегодня самый влиятельный человек и не только в этом регионе, но и на пространстве бывшего Советского Союза.

Что происходит с оппозицией в Казахстане?

Ничего. Слышно только одно имя Мухтара Аблязова, который живет во Франции и который имеет весьма неоднозначный имидж и в мире, и в Европе, и тем более в Казахстане. Там его рисуют как самого страшного и опасного деятеля для страны.

Конечно, Назарбаевым в Казахстане очень многие недовольны, как и вообще недовольны политиками, которые столько времени находятся у власти. Конечно, по-хорошему нормальная здравая оппозиция в Казахстане была бы чрезвычайно полезна. Но видимо, все ресурсы противостояния Назарбаеву истощены, поскольку он каждый раз грамотно умеет использовать оппозционные настроения и лозунги.

Что касается Аблязова, то этот человек незаурядный, но, по моему мнению, он не слишком порядочный, хоть и пользуется популярностью среди части казахов.

Как в перспективе 15-20 лет будет меняться регион Центральной Азии?

Если ему не удастся идентифицировать себя как единое социально-экономическое тело, то там будет продолжаться процесс эрозии, постепенного усиления противоречий между странами. Много будет зависеть от того, получится ли все-таки погасить опасность, исходящую из Афганистана. На сегодня эта опасность представляет собой отчасти мифический образ. И Америка, и Россия пытается представить Афганистан главным пугалом и навязать свое влияние. Но, тем не менее, это остается все равно реальностью. Пока непонятно, насколько эти страны смогут устоять перед растущей экономической, а значит и политической экспансией Китая. Насколько им удастся отстоять независимость и тренд самостоятельного развития перед лицом ухудшающегося положения России в мире. Удастся ли этим странам увернуться от того водоворота, в который втягивается Москва в результате событий последних лет.

Меня не оставляет определенный оптимизм в отношении развития стран региона и поводом для оптимизма остаются изменения в Узбекистане. Очень противоречивые изменения, такого, - азиатского толка, которые характеризуются пока исключительно политической волей высшего руководства и не встречают видимой инициативы со стороны общества. Но очевидно, что это вполне отвечает картине традиционного общества... Тем не менее, караван сдвинулся и он идет в сторону модернизации. В течение обозримого будущего этот путь должен дать свои плоды.



Аркадий Дубнов, российский журналист и политический аналитик, специалист по странам СНГ, 68 лет

В 1974-м закончил Московский энергетический институт. До 1990 года занимался разработкой систем автоматического управления на металлургических заводах и АЭС.

"В журналистике - последнюю треть жизни, занявшись ею в конце второй половины прошлого века. Первые две трети провел в советских НИИ, на металлургических заводах и атомных станциях. Помню смерть Сталина, высадку американцев на Луну и ввод советских войск в Чехословакию. Череду похорон советских генсеков помню гораздо хуже. Видимо, поэтому, - по состоянию здоровья, - в отличие от Путина В.В. не считаю распад СССР "крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века", - говорит о себе.

"Относительно ленив и в меру любопытен. Характер не нордический. Не холост, не член партии. Иногда нравятся блондинки, чаще хочу арбузов, но по-настоящему люблю только клубнику, размятую со сметаной - мне мама так делала. В детстве", - говорит о себе и о своих увлечениях.

Женат. Имеет троих детей и внучку.

