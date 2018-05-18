Крыть нечем. Почему российская Госдума испугалась США

Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

Думцы в России - каста, уступающая по статусу верхним боярам Путина, «дьякам» его администрации и «приказным» из министерств, а также опричникам из ФСБ.

В четверг президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить новый пакет ограничительных мер в отношении России в ответ на нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. Это известие выглядит особо пикантно на фоне прозвучавшего днем ранее заявления Вячеслава Володина. Спикер российской Госдумы признал, что законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за исполнение иностранных санкций и содействие им на территории РФ, в нынешнем виде принят не будет (и велика вероятность, что его перед вторым чтением перепишут до состояния полной бесполезности).

Ненаказуемый Греф

Признание Володина, впрочем, не распространяется на параллельные инициативы. Однако оно стало всего лишь очередным свидетельством того, что российские законодатели, вынужденные как-то отвечать на множащиеся американские (и не только) санкции, запутались в собственных проектах карательных мероприятий. Основных причин - три.

Первая: думцы в России - каста, заметно уступающая по статусу верхним боярам Путина, "дьякам" его администрации и "приказным" из министерств, а также опричникам из ФСБ и других служб. Так что они банально боятся ошибиться в условиях, когда в Кремле происходят определенные перемещения, вдруг не потрафишь чьим-то офшорным или внутренним, шкурным интересам?

Вторая - перспектива запрета на импорт американских лекарств буквально вздыбила "либеральный сегмент": один из популярных радиоведущих, Сергей Пархоменко, в эфире своей передачи на "Эхо Москвы" перечислил депутатов-врачей которым предстоит обречь своих пациентов на верную смерть прогибом под маниакальные обиды Путина и его ОПГ. Эта инициатива, как представляется, получила распространение и в Кремле, на фоне всех других настроений, решили ее размыть в более туманном и довольно избирательном законопроекте.

Третья причина - дополнительный законопроект против нарушителей режима суверенного противостояния западным санкциям - способен ударить по настоящим столпам режима, обычно прячущимся за интеллигентные очки. Примечательный фрагмент, который в свое время "пропал" из потока российских СМИ общего пользования: "В августе 2015 г. на вопрос ведущего WDR, главы Media Training Devision DW- Akademie Удо Пренцеля, почему российского Сбербанка нет в российском Крыме, Герман Греф ответил: "Потому и нет, что Крым - это территория Украины с точки зрения международного финансового сектора, и мы придерживаемся этой позиции.

Если говорить упрощенно, то для Сбербанка Крым - это не Россия", - сказал Герман Греф. Ведущий: "Как же тогда понимать Вашу позицию по Крыму в привязке к вхождению Сбербанка в Южную Осетию и Абхазию, ведь с точки зрения Запада эти территории являются грузинскими?" Герман Греф: "Там немного другая ситуация. Мне не хотелось бы это комментировать" Ведущий: "И все же... Сбербанк имеет в планах открыть свои представительства на полуострове в будущем?" Герман Греф: "На сегодняшний день таких планов у нас нет". Ведущий: "С вашей точки зрения, вернее, с точки зрения России такое решение Сбербанка можно отнести к введению санкций против жителей Крыма за их выбор в пользу Российской Федерации. Согласитесь, довольно странно выглядит: российский банк участвует в санкциях против российских граждан. Вы не находите?" Герман Греф: "На эту тему можно долго дискутировать, мне не хотелось бы занимать Ваше и свое время".

Разумеется, провозглашение подобной ереси позволено лишь избранным - и то, что сам Греф не находится под санкциями, делает его для Путина вдвойне ценным транснациональным кошельком. Между тем, столкнувшись с перечисленными рисками, многоголовая партия власти решила сдать назад.

Замахнуться на себя

Уже 11 мая первый зампредседателя Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников якобы по итогам дискуссии, прошедшей в рамках Совета по законотворчеству, сделал внезапное заявление. Ясно, почему его доверили коммунисту - дабы на его фоне "единороссы" казались глыбой, противостоящей атлантическому антихристу пуще иранских коллег-аятолл. Оказывается, теперь Дума в ответ на американские санкции все-таки не будет запрещать импорт лекарств из США, стран ЕС, других стран Европы и других государств, которые ввели против российских компаний и граждан ограничения (любопытно, как в "граждане" затесались офшорные миллиардеры, запустившие свои щупальца в избирательную систему США).

"А из текста документа решено вообще исключить упоминания конкретных отраслей, товаров и услуг, в отношении которых могут быть введены санкции, а будут перечислены только меры воздействия, которые могут применяться", - сказал Мельников.

При этом в первоначальном варианте законопроекта, напротив, методично перечислялись отрасли и товары, которые могут попасть под пресловутые антисанкции (разумеется, вводимые для плебса). Речь шла об ограничении импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, алкоголя, табака и лекарств (за исключением тех, чьи аналоги не производятся в России - при желании можно производить любые "аналоги", да вот только работать как следует они не станут). Также предусматривался запрет государственных и муниципальных закупок технологического оборудования и программного обеспечения. Причем в законопроекте говорилось о запрете экспорта продукции и оборудования из редкоземельных металлов (без которых вообще трудно построить любое современное оборудование).

Также оригинальный проект сообщал о прекращении сотрудничества России и российских юридических лиц с Соединенными Штатами и организациями, "в капитале которых прямо или косвенно... участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией США", в сфере атомной промышленности, авиастроения, ракетно-двигательной промышленности, а также в консалтинговых, аудиторских и юридических услугах (норма, разумеется - плагиат с американского закона CAATSA и более ранних санкционных документов). Катастрофичность таких предложений для живущей экспортом сырья и строительством АЭС по миру РФ видно невооруженным глазом. Особо было прописано, что на территории России исчерпываются исключительные права на товарные знаки в отношении товаров, правообладателями которых являются граждане США. Это, конечно, наиболее удивительный момент - разрешение пиратства. Надо отметить, что как раз на такое поведение (главным образом, в отношении Китая, но, кстати говоря, и Украины) именно действующая администрация США смотрит очень косо.

При этом предусматривалось, что санкции вводятся не с принятием закона, а специальным решением президента. И новый вариант законопроекта, судя по всему, даст главе государства еще больше полномочий. Теперь Путин должен будет определять не только когда и против кого вводить или приостанавливать санкции, но и их содержание.

В документе говорится, что теперь президент будет вправе приостановить международное сотрудничество России и российских компаний с "недружественными иностранными государствами и организациями, находящимися в их юрисдикции". Также законопроект предполагает "запрет или ограничение ввоза в Россию продукции или сырья из <...> недружественных иностранных государств". По-видимому, думцы решили перещеголять изоляционизмом даже Иран и Северной Кореей. Да вот только кишка оказалась тонка.

Еще одной ответной мерой должен стать "запрет или ограничение на вывоз" из страны продукции "гражданами или организациями из недружественных стран". Помимо этого, "недружественным странам" и находящимся в их юрисдикции компаниям российские депутаты предложили запретить или ограничить возможность оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Любопытно, касается ли это офшорных фирм, непрямо принадлежащих друзьям самого президента Путина? Или "единороссы" так воодушевились отставкой вице-премьера Игоря Шувалова, который не так давно, в прошлом году, намеренно провалил деофшоризацию.

Не глупее китайцев

А произошло это следующим образом.

Ласкавший уши красно-коричневых фанатов идей Сергея Глазьева проект постановления правительства об утверждении критериев определения системообразующих организаций российской экономики и их "дочек", которые в обязательном порядке должны находиться в юрисдикции РФ (он был разработан Минэкономики и Минфином), получил в непубличном докладе Шувалова Путину (основные моменты которого были немедленно слиты агентству Интерфакс) отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия.

Отказ от идеи аргументировался тем, что принудительный перевод широкого круга системообразующих организаций в юрисдикцию РФ создаст значительные риски для экономики страны в целом за счет ослабления конкурентных позиций на мировых рынках и неисполнения контрактов во внешнеэкономической сфере. В связи с этим утверждение единых критериев "системности" организаций признано нецелесообразным, говорилось в скандальном документе.

Между тем среди крупнейших российских компаний, которые находятся в собственности резидентов и управляются непосредственно из России (без оболочек и посредников, зарегистрированных на Кипре или Виргинских островах), - порядка 48%.

Даже для развивающихся стран это очень низкий показатель. И даже без учета того, что эти компании являются в большинстве своем либо государственными (то есть на долю государства в капитале приходится более 50%), либо с государственным участием в капитале.

Это, как правило, компании, работающие с недрами, в сфере энергетики, а также производства, связанного с ОПК. 52% крупнейших российских компаний либо напрямую контролируются зарубежным собственником, либо через компании-оболочки (владелец находится в России, как и компания, однако в структуре собственности его представляет офшор).

Путин не мог не встревожиться - перевозить миллиарды долларов в виолончелях стало бы затруднительным, поэтому и отказался от идеи выстрела в собственную ногу.

Причем, как говорят аналитики, офшоры предпочитают без исключения все российские компании, связанные с высокотехнологичным производством, IT, практически все промышленные группы, имеющие добывающие или обрабатывающие активы за пределами России. Почти всегда управление бизнесом происходит через офшоры при условии участия в капитале иностранного инвестора, примером такого может служить АвтоВАЗ, контролируемый "Альянсом" и Ростехом через офшор.

Как видим, запреты и санкции навредят только обычным избирателям Путина, обвязывающим своих псов "георгиевскими лентами", но никак не хозяевам России. Поэтому и дальнейшие параграфы законопроекта ничего, кроме смеха, вызвать не могут. Например, гражданам и организациям из поддержавших американские санкции стран в Госдуме хотят запретить (или ограничить их возможность) участвовать в приватизации российского государственного или муниципального имущества. Как будто что-то еще осталось - и это в условиях, когда даже Китай засомневался, стоит ли вообще продолжать процесс сделки по скупке акций "Роснефти", несмотря на рост цен на черное золото. Видимо, в Пекине что-то знают...

Думцы, судя по всему, решили, что они не глупее китайцев и отставленного Шувалова, поэтому редактурой закона просто-напросто отказались от ответственности за конкретные решения, в том числе и непопулярные, такие как запрет на импорт лекарств.

Спустить на тормозах

Тем не менее в надежде, вероятно, на сверхдоходы от продажи нефти в этом году парламентарии рекомендовали правительству при подготовке бюджета на 2019-2021 гг. "рассмотреть вопрос об оказании поддержки из федерального бюджета отраслям экономики, отдельным отечественным предприятиям и моногородам в связи с введением санкций иностранных государств".

И дальше цирк продолжился - к счастью, в эндшпиль.

Сразу после заседания Совета по законотворчеству в пятницу прошло заседание комитета Госдумы по экономической политике, промышленности и предпринимательству, в ведении которого находится законопроект об антисанкциях. Глава комитета Сергей Жигарев рассказал на нем, что решение уйти от конкретизации отраслей промышленных предприятий и направлений "никоим образом не ущемляет, а наоборот, расширяет возможности поддержки наших граждан". По его словам, поправки в законопроект расширят "сферу мер, при которых правительство и президент с учетом динамичности меняющейся политической, международной и экономической обстановки сами определяют направления, которые отвечают контрсанкциям".

Иными словами, мяч переброшен в Кремль. Но уже ясно, что тексты любого антисанкционного законопроекта и сопутствующих инициатив будут залиты мылом демагогии до полной неузнаваемости - например, потому, что первые же сигналы о том, что РФ не сможет выполнять свои обязательства по экспорту в США алюминия, титана и никеля, мгновенно обрушат пирамиду внутренних и внешних долгов российских корпораций, которую все еще удается лакировать. А тогда и полное изъятие Пенсионного фонда не поможет - ведь его рубли придется менять на доллары, а это вызовет очередной обвал многострадального деревянного.

Впрочем, послевыборные предложения по коррекции бюджета вновь включают увеличение финансирования основных пропагандистских СМИ - поэтому средний россиянин вряд ли сможет узнать об очередных "победах" своей съехавшей с рельс элиты, а также их текущих и возможных последствиях.