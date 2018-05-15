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Девелоперов обяжут пересчитывать стоимость недвижимости во время возврата средств людям или выплат неустоек
08:59 15.05.2018 |
Любителям продавать квартиры в привязке к курсу доллара или к другим инвалютам, придется также рассчитываться с людьми. Верховный суд вынес революционное решение для таких строителей - №487/8461/15-ц. Оно обязывает девелоперов выплачивать владельцам недвижимости компенсации и неустойки также в привязке к текущему курсу гривны к соответствующей валюте. То есть выполнять те же условия, которые выполняли в момент покупки их клиенты.
«В принципе все справедливо: когда человек покупал квартиру, выплачивая ее частями, то суммы платежей менялись (пересчитывались) по текущему курсу доллара/евро, как того требовала в своем договоре строительная компания. Теперь же, когда последняя нарушила договор - скажем, не достроила объект или достроила его с какими-то изъянами - она должна рассчитываться с покупателями ровно также. По текущему курсу доллара/евро. Если он вырос, то инвестор должен получить в гривне больше, чем платил изначально (но столько же в инвалюте). В этом суть данного постановления ВС, которое, как мы знаем, обжалованию не подлежит», - отметил старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
На текущий момент ситуация на рынке новостроек непростая - девелоперы все чаще срывают сроки сдачи объектов в эксплуатацию. Потому их стали заваливать судебными исками.
«Число споров инвесторов со строительными компаниями в последнее время существенно растет, что объясняется отсутствием у строительных компаний достаточного финансового ресурса для своевременного выполнения своих обязательств по строительству недвижимости, а также несоответствию качества такой недвижимости ожиданиям инвесторов», - рассказал управляющий партнер АО «Suprema Lex» Виктор Мороз.
Он выделил три самые распространенные причины судебных споров:
* нарушение сроков сдачи домов;
* проблемы с качеством сданного объекта;
* ненадлежащее выполнение обязательств инвестора по финансированию строительства.
«В каждом случае речь идет о невыполнении застройщиком своих обязательств по договору. И человек может требовать либо неустойку, либо возврат всех внесенных средств вместе с этой неустойкой. Но расчет как суммы возврата, так и самой неустойки должен происходить исходя из переоценки стоимости недвижимости, если та в договоре привязывалась к текущему курсу доллара», - объяснил Ростислав Кравец.
Он уверен, что вышеупомянутое постановление Верховного суда станет поворотным для покупателей квартир и самих строителей. Ведь раньше людям не удавалось возвращать свои инвестиции с курсовой привязкой.
«Обычно такие споры разрешаются в сторону истца, который сможет доказать ненадлежащее выполнение обязательств по договору. Правда, до последнего времени, чаще всего взыскание происходило в гривне и без учета изменения курсовой разницы по отношению к иностранной валюте. Данное решение закладывает прецедент и, исходя из количества подобных споров, инициируемых банками и прочими финансовыми учреждениями в отношении заемщиков, оформивших ипотечные кредиты, данный прецедент может сыграть с заемщиками злую шутку», - считает Виктор Мороз.
Юристы уверены, что девелоперы будут активно сопротивляться в судах, и в каждом отдельном случае инвестору придется судиться до последнего. И на районном уровне, и в апелляционных инстанциях, и в Верховном суде. На это может уходить несколько лет. Потому рекомендуют ввязываться в тяжбы лишь, если есть основания для крупной выгоды.
«Если исков будет очень много, возможно, строительные компании перестанут выписывать в своих договорах курсовую привязку. Будут чаще продавать квартиры по неизменной гривневой цене. Меньше проблем не только людям, но и строителям, которых научат отвечать по своим собственным требованиям», - резюмировал Ростислав Кравец.
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