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Сбитый летчик. Почему уходит Сурков и чего ждать Украине
13:11 14.05.2018 |
То, что неформально вменяют Суркову - это то, что он не смог сделать невозможное, а именно сторговаться с Западом без потери лица.
Пока правительство России и аппарат Кремля пребывают в подвешенном состоянии, по кулуарам "белокаменной" поползли слухи об отставке Владислава Суркова. Следует сказать, что влияние Суркова на государственные дела последовательно сокращалось пять лет подряд, с 2012 года, с того момента как Путин небезосновательно заподозрил его в нелояльности в силу неожиданных для тогдашнего премьера массовых протестов против фальсификации выборов в Госдуму. "Небезосновательно" потому, что Сурков со своими "попахивающими", но все же интеллектуально изощренными идеями не только "сложноват" для оперского окружения Путина, но и явно играл на стороне идеи второго срока для Дмитрия Медведева. Ведь после ухода Путина в премьеры Сурков остался в АП нового президента, а на эти, казалось бы, формальности тогда смотрели очень косо. Кроме того, не стоит забывать, из какой среды появился этот политический конструктор в принципе.
В сентябре прошлого года Владиславу Юрьевичу Суркову (или - Асланбеку Андарбековичу Дудаеву) исполнилось 53 года, и хотя родился (или был зарегистрирован) он в селе с говорящим названием Солнцево, хоть и Липецкой области, первые годы своей жизни провел в тогдашней Чечено-Ингушской АССР. Причем отец будущего серого кардинала Кремля сначала работал учителем младших классов в Дуба-Юрте, но затем работал на телевидении в Грозном, после чего закончил военное училище в Ленинграде и поступил на службу в ГРУ, в рядах которой участвовал в специальных операциях. Правда, что-то из этого может оказаться просто легендой. В любом случае, родители расстались, а Владислав взял фамилию матери. В школу Сурков пошел в Рязанской области, где активно участвовал в жизни пионерской организации. Срочную службу проходил в Венгрии - кстати, к не последней по статусу в СССР родне относился не только отец, но и некоторые родственники матери - и тоже в ГРУ, причем, как довольно уверенно утверждается - в спецназе. А вот с образованием у Суркова история сложная - один год проучился он в престижном Московском институте стали и сплавов (МИСиС). Затем три года в Московском институте культуры, на режиссера театрализованных представлений (где в те времена не мог не встретить Сергея Кургиняна, впоследствии полоскавшего мозги россиянам и украинцам конспирологией и неосталинизмом), но и его не закончил. Вероятно, затянул Владислава Юрьевича водоворот бизнеса - лишь в конце 90-х он получил диплом магистра экономики в крайне специфическом Международном университете в Москве, созданном Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим на мутной волне Перестройки. Университет и по сей день занимает здание бывшей Высшей партийной школы КПСС, а в 90-е активно финансировался, в частности, Михаилом Ходорковским. А ведь именно с Ходорковским сначала связал свою судьбу этот отправившийся на вольные хлеба подмастерье режиссера.
Свою трудовую деятельность Владислав Юрьевич начал в 1987 году в качестве телохранителя Михаила Борисовича Ходорковского - руководителя Центра межотраслевых научно-технических программ Фонда молодёжной инициативы при Фрунзенском райкоме ВЛКСМ г. Москвы. Затем там же заведовал рекламным отделом и следующие четыре года провел в разного рода рекламном и посредническом бизнесе.
И вот, наконец, вертикальный взлет - в эпоху, которую нынешний босс Суркова, Владимир Путин, сам называет "ураганной". В 1991-1996 годах занимал руководящие должности в Объединении кредитно-финансовых предприятий "Менатеп" (которое в то время возглавлял Михаил Ходорковский), в дальнейшем - банка "Менатеп". С марта 1992 года - консультант Аппарата Правительства РСФСР по вопросам паблик-релейшнз. В 1996-1997 годах - заместитель руководителя, руководитель Департамента по связям с общественностью ЗАО "Роспром"; первый заместитель председателя Совета Коммерческого инновационного банка "Альфа-банк", с владельцем которого Михаилом Фридманом он дружил со времени совместного проживания в общежитии МИСиС.
В 1998-1999 годах - первый заместитель генерального директора, директор по связям с общественностью ОАО "Общественное российское телевидение". Ну, а с ОРТ, тогда контролируемого Борисом Березовским - пролегла прямая дорога во власть. В 1999 году Сурков приходит на должность помощника главы АП РФ, по всей видимости - Александра Волошина (правда, в самом начале года, а тогда был период редкой чехарды в поисках преемника Ельцина, АП успел поруководить и генерал Николай Бордюжа, до января прошлого года работавший генеральным секретарем ОДКБ).
Впоследствии Владислав Сурков в течение долгих 12 лет занимал пост сначала заместителя, затем первого заместителя главы администрации президента. На этом посту развивал идеи "суверенной демократии" в духе Глеба Павловского и "либеральной империи" в стиле Анатолия Чубайса. В декабре 2011 года Сурков был аврально назначен вице-премьером правительства, затем, в мае 2012 года, после утверждения главой правительства Дмитрия Медведева, стал вице-премьером - руководителем аппарата правительства. После отставки, в сентябре 2013 года (возможно, из-за начинавшихся украинских событий, крайне неприятных для Кремля), Сурков был назначен помощником президента по вопросам взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией - пост чувствительный, но невнятный. Вскоре он стал означать курирование созданных РФ псевдогосударственных образований и террористических группировок в восточных районах Донбасса. И нельзя отделаться от ощущения, что Владислава Юрьевича посадили на эти грязные дела не в последнюю очередь именно потому, что в силу санкций США, ЕС, Швейцарии, Австралии и Украины он просто-напросто стал сбитым летчиком. Тем более, что именно его сделали козлом отпущения в глазах крайних группировок правых и левых, чьих боевиков Кремль откровенно утилизировал на Донбассе сотнями. Поэтому роль переговорщика по линии "урегулирования" российско-украинского конфликта сначала в паре с заместителем госсекретаря по Европе и Евразии Викторией Нуланд в администрации Обамы, а затем в паре с Куртом Волкером, специальным представителем США по Украине в администрации Трампа - не могла не тяготить Суркова. Хотя бы потому, что встречаться приходиться в самых вымученных местах - то на военной базе в Калининграде, то в Белграде. Поэтому самая первая версия его вероятного удаления, которая приходит в голову (ведь даже послом его мало куда можно отослать, хотя тому же послу РФ в США Антонову запрещен въезд в Канаду и ЕС) состоит в поиске сменщика без волчьего билета. Существуют и другие возможные причины.
Во-первых, все-таки Сурков сидит на верхнем этаже власти еще со времен Ельцина и в понятиях современного режима - потенциально ненадежен.
Во-вторых, уже полтора года администрацией руководит человек из "новых" - Антон Вайно, функции перебирают на себя "молодые технократы", выросшие при Путине, а влияние на внутреннюю политику у Суркова давно и методично отбирали - сначала Вячеслав Володин, а теперь Сергей Кириенко.
В-третьих, имеет место быть и обычный конфликт шкурных интересов.
Как утверждают источники в АП РФ, чью информацию и цитирует российское издание DP, у команды Суркова был затяжной конфликт с 5-й службой ФСБ, отвечавшей за контрразведку на территориях "ДНР" и "ЛНР". Именно эта служба, пояснили собеседники, поддерживала главу "МГБ ЛНР" Леонида Пасечника в его конфликте с главой самопровозглашенной республики Игорем Плотницким. Главу "ЛНР" поддерживал Сурков, однако 24 ноября 2017 года Плотницкий "добровольно" подал в отставку, а республику возглавил Пасечник.
Кроме того, каких-либо прорывов по вопросу Донбасса в обозримой перспективе не предвидится, Минские соглашения по большому счету не выполняются, постепенно умирает даже система управления СНГ. "При нашей жизни проблемы с "ДНР" и "ЛНР" не решить, это вопрос следующих поколений", - добавляет источник в АП. "Дело не в Суркове - кого ни поставь на это направление, результаты будут примерно одинаковыми", - подтвердил еще один собеседник в Кремле, но уже для РБК.
Сурков сам готов оставить свой пост, это никак не связано с состоянием российско-украинских отношений, заявил еще один источник в АП.
Ясное дело, что сам Сурков готов на что угодно (кроме, возможно, побега - больно уж он одиозно известен, да и куда бежать?). Но примечательно, что ранее из управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ уволился влиятельный начальник одного из департаментов Инал Ардзинба, курировавший Украину. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак называл Ардзинбу куратором проекта "Бессарабской народной республики" в Одесском регионе.
Как известно, Сурков с 2016 года также участвовал в переговорах "Нормандской четверки" в Берлине по вопросам исполнения минских соглашений, с 2017 года представляет Россию в переговорах с США по вопросам урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. В мае 2017 года Reuters сообщило, что внутреннюю политику "ДНР" и "ЛНР" определяет Сурков. В частности, по их данным, именно он сыграл ключевую роль в назначении Александра Захарченко главой "ДНР". Отсюда, вероятно, и истерическое поведение изовравшегося Захарченко на майские праздники, когда ему пришлось командовать донецким "парадом" в дуэте с местным городским барбосом. Судьба Плотницкого, продолжившего свою карьеру в тюрьме ФСБ и "народных вождей" (бандитов-беспредельщиков) Донбасса, которых Захарченко и Плотницкий сами помогали устранять - не может не волновать бывшего торговца курами. Падение Суркова будет означать и падение Захарченко.
При этом тревоги самого Суркова, обладающего заметным литературным даром, проявляются скорее в декадентской политической публицистике. В феврале в журнале "Русский пионер" вышла колонка Суркова, в которой он вспомнил историю матриархата и напомнил теорию о том, что возвышение женщин - это симптом упадка. В апреле Сурков опубликовал эссе под названием "Одиночество полукровки". В колонке говорилось, что санкции Запада, введенные против России в 2014 году, ознаменовали "завершение эпического путешествия России на Запад, прекращение многократных и бесплодных попыток стать частью западной цивилизации". На заслуженном отдыхе Сурков - под старым псевдонимом Натан Дубовицкий, или даже под своим именем - сможет предаться любимому делу сочинительства песен для рок-групп и постмодернистских текстов. А то и посвятить время семье - жене-миллионерше (как и у всех скромных путинских чиновников), и детям, которых у него много.
Украинскую сторону скорее должен волновать другой вопрос - кто может придти на его место, поскольку, несмотря на рамки пожеланий диктатора, куратор террористов и сам способен натворить дел (что очевидно из взломанных переписок самого Суркова, Глазьева, Затулина, Фролова и других международных военных преступников). Манипулятор Сурков "работал" с оглядкой на реакцию Запада, а сейчас такой подход может оказаться не в моде. Ведь того же Рогозина сменяет реальный представитель ВПК Юрий Борисов, а не замазанного в поддержке терроризма Аркадия Дворковича могут направить на руководство "Сколково", откуда уходят попавшего как кур в ощип Виктора Вексельберга (засветившегося в финансировании кампании Трампа). Будет ли это серый бюрократ, вояка или разведчик, или, может быть, бизнесмен с интересами на оккупированных территориях? Ведь то, что неформально вменяют Суркову - это то, что он не смог сделать невозможное, а именно сторговаться с Западом без потери лица. Если лицо еще имеет какую-то ценность, то на его место придет человек ловкий. А если уже нет - то военный или гэбэшный завхоз, на которого и ляжет унылая ноша двух чемоданов без ручки, "ДНР" и "ЛНР", чьи депутаты ездят оформлять пенсию в Украину.
Пока что схватка бульдогов под ковром продолжается. А Владиславу Юрьевичу стоит пожелать здоровья и совершенствования в литературных экзерсисах. Придет момент, когда ему надо будет очень, очень много писать.
Возможно, даже оперу.
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