Аахенский формат. Макрон и Меркель заменили Путина Волкером

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Может показаться, что Берлин и Париж перетягивают на себя одеяло в разрешении российско-украинского конфликта, пытаясь подвинуть Штаты. Но это не так.

10 мая в Аахене состоялась встреча президента Петра Порошенко, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и лидера Франции Эмманюэля Макрона, которую некоторые окрестили "Нормандия минус один", что неверно. Однако, безусловно, переговоры являются заделом для встречи собственно "нормандской четверки". И даже для чего-то большего в геополитическом масштабе.

Символично, что встреча прошла в Аахене, бывшей столице империи Карла Великого, премии имени которого удостоился Макрон. Аахен называют и столицей Первого рейха, и он также является столицей Франкской империи. В таком свете встреча намекает на некое возвращение к общим для Франции и Германии корням, к истокам могущества Европы в контексте как украинского вопроса, так и в общеевропейском. И миссию по укреплению Евросоюза Берлин и Париж символически делят на двоих.

Если рассматривать встречу с позиции интересов Украины, то одним из сигналов, ретранслируемых Киевом, было единство с Европой. Фраза президента "проукраинская коалиция будет говорить одним голосом" - ключевая. А сам по себе визит Порошенко - свидетельство того, что Украина не забыта в ЕС, ее противостояние с Россией по-прежнему остается в топе повестки дня европейской политики.

Чтобы поставить здесь точку, украинский президент во время встречи с президентом Евросовета Дональдом Туском призвал блок ввести новые санкции в отношении России в тон с действиями Вашингтона. Новый пакет мер стал бы подтверждением единства ЕС в вопросе давления на РФ и готовности двигаться дальше в этом направлении. Хотя нельзя сказать, что Европа озирается по сторонам, дабы в удобный момент улизнуть. Нет, напротив наблюдается ярко выраженное недоверие к Кремлю и его россказням. Особенно после событий в Солсбери и Думе. Правда отдельные фигуры в ПАСЕ и реванш Сильвио Берлускони в Италии создают в определенной мере тревожную атмосферу.

Но вернемся все же к встрече Порошенко с Меркель и Макроном. Он также поднимал еще один острый вопрос - движение Украины в направлении к Организации Североатлантического договора (НАТО). Подвижки есть. И есть деструктивная позиция Будапешта, проводящего свою языковую вендетту путем срыва заседаний комиссии Украина-НАТО, чем тешит Москву. Очевидно, что Порошенко обсуждал поведение Венгрии с фронтменами блока в контексте, мол, повлияйте на Виктора Орбана, которого 10 мая вновь переизбрали премьер-министром. Тем более что глава венгерского правительства портит нервы не только Украине, но и Европе своей антимигрантской риторикой и политикой, и Штатам - войной с Центрально-Европейским университетом Джорджа Сороса.

Основное же место в аахенских переговорах занимала подготовка встречи "нормандской четверки" на уровне лидеров стран. Все детали Порошенко обсудил с Меркель и Макроном, а 18 и 23 мая они будут уламывать Путина на проведение этого саммита. Пора бы уже, ведь последний был в прошлом году. По словам Порошенко, наиболее вероятным местом его проведения является Париж. Весьма с недавних пор негостеприимный, к слову, город для кремлевских переговорщиков и лично Путина. То Франсуа Олланд не захотел встречаться с ним в октябре 2016 года, потому в итоге кремлевский самодержец не поехал в столицу Франции; то Макрон, который не забыл и не простил инсинуаций российских пропагандистов во время выборов, устроил ледяной душ президенту РФ в разгар лета год спустя. А чуть ранее - в марте 2017-го, напомним, в Париже проходила встреча "четверки" на уровне политсоветников, которую российская сторона демонстративно проигнорировала. В общем, как-то не везет Москве с Парижем.

Кстати, исходя из вчерашнего заявления министра иностранных дел Германии Хайко Мааса во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, Берлин и Париж намерены четко разделить "нормандский формат" между собой. Лидерам стран "четверки" отвели французскую столицу, а вот главам внешнеполитических ведомств - Берлин. Именно там Маас предложил всем собраться. Лавров вроде как не против. Глава МИД ФРГ заявил в четверг, что хочет придать "новую динамику" минскому процессу. Иными словами, перезагрузить его. При этом если со стороны Франции основным двигателем нормандского процесса является сам Макрон, то у Меркель в колоде, как видим, есть еще и преисполненный энтузиазма Маас. И его позиция, возможно обусловленная личными амбициями, в значительной степени отличается от подхода Франка-Вальтера Штайнмайера и Зигмара Габриэля к разрешению украинского-российского конфликта.

Так или иначе, Франция и Германия предпринимают немалые усилия для выведения "нормандского формата" из состояния комы - тем более что дела с переговорами при участии спецпредставителя Госдепа Курта Волкера и советника Путина Владислава Суркова идут не лучше.

Может показаться, что Берлин и Париж перетягивают на себя одеяло в разрешении российско-украинского конфликта, пытаясь подвинуть Штаты. В пику Вашингтону из-за его иранского решения, а также войны пошлин. Хотя не все так просто. Канцлер и президент формируют, или если хотите, возрождают, еще один центр мировой политики. Но не в противовес США, а параллельно. Меркель вчера также повторила свое высказывание о том, что Европе нужно не надеяться на защиту Соединенных Штатов, а самостоятельно работать в этом направлении. Аналогичное заявление сделал и Макрон.

Заявления двух лидеров говорят не о проведении черты по Атлантике, не о расколе, а напротив о консолидации, отличной иллюстрацией чего стал освещенный ко Дню Европы в цвета ЕС Эмпайер Стейт Билдинг в Нью-Йорке, родном городе Трампа.

Нечто подобное Белый дом и Обамы, и Трампа делает на Ближнем Востоке, лелея тесное сотрудничество со своими союзниками. В частности, Израиля, заткнувшего Москву за пояс на этой неделе, и Саудовской Аравии. Такой подход эффективнее, поскольку Штатам не придется тянуть лямку самостоятельно.

Несмотря на существующие расхождения во взглядах на пошлины и иранский вопрос (напомним, в ЕС осуждают выход Трампа из ядерного соглашения и призывают Тегеран не принимать все так близко к сердцу), противоречия не мешают координации Вашингтона и Брюсселя (читаем, Парижа и Берлина) в вопросе противодействия Москве. Никто не перетягивает одеяло - скорее дошивается огромный лоскут. Тем более, что в последнее время, после выборов Путина, в медиапространстве заметно оживился Волкер. Он ко всему прочему 14 мая прибудет в Украину. Так что игра возобновилась, и в ней участвуют и Штаты, и Германия, и Франция.

Возможные переговоры в "нормандском формате" могут оказаться пустой тратой времени. Это нужно допускать, помня о том, как в Кремле любят взбрыкнуть. Важно понимать, что суть встречи будет согласована заранее - во время вышеупомянутых переговоров с Путиным лидеров Франции и Германии. В Кремле же уже заявили, что никаких предложений не получали. "Действительно, пауза уже достаточно велика в нормандском процессе возникла по разным причинам. Поэтому будем ждать каких-то конкретных инициатив", - заявил Песков, толсто намекая: вы предлагайте, мы слушаем. А Лавров, в свою очередь, привнес конкретику касательно торгов. Это конечно же "Северный поток-2". Из слов главы МИДа РФ следует, что Москва хочет этот трубопровод, а взамен готова сохранить транзит газа через Украину. Меркель будет жонглировать этим вопросом, используя трубу через Балтию в качестве принуждения России согласиться на миссию ООН на Донбассе. И не в "обрезанном формате", на котором настаивает Кремль. Дабы подсластить пилюлю, России могут предложить небольшое смягчение санкций, а в противном случае - их усиление. Параллельно следует ожидать синхронного давления и со стороны Волкера.