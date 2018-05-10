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Смогут ли украинские инвесторы выбить из России $160 млн за Крым
20:16 10.05.2018 |
В Постоянном арбитражном суде Гааги украинские компании, вероятно, выиграли дело о компенсации потерянных активов в аннексированном Крыму. Однако Россия игнорирует этот процесс и явно не собирается расплачиваться.
По предварительным подсчетам, речь идет о сумме $159 млн. Если это действительно подтвердится в решении от 2 мая 2018 года, которое еще не опубликовано, то в истории будет первый случай, когда Россию обязали компенсировать убытки в связи с аннексией полуострова.
Кто победил Россию
Страна-агрессор признана ответственной за экспроприацию в Крыму после 24 марта 2014 года жилых и коммерческих объектов недвижимости, включая гостиницы, многоквартирные дома и отдельные квартиры. Теперь Россия должна выплатить истцам компенсацию в размере около $130 млн плюс проценты около $20 млн и стоимость издержек на разбирательство. Впрочем, эта сумма все же значительно меньше $220 млн, которые требовали пострадавшие украинские инвесторы.
Вот 18 компаний, претендующих на компенсацию: ООО "Дайрис", ООО "Дан-Панорама", ООО "Дилайн Ltd", ООО "Эверест-Эстейт", ООО "ИММЕ", ООО "Крым Девелопмент", ООО "Нива-Тур", ООО "Приватланд", ООО "Приватофис", ООО "Санаторий Энергетик", ООО "Телерадиокомпания "Жиса", ООО "КУА Финансовый вектор", ООО "КУА Финансовый капитал", ООО "Эдельвейс-2000", ООО "Планета", ЗАО "Аэробуд", ЗАО "Фортуна", ЗАО "УБК-Инвест". Примечательно, что среди истцов есть и физическое лицо - бывший бывшим IT-директор и экс-замглавы правления "ПриватБанка" Александр Дубилет.
Агрессор ушел в игнор
Гаагский арбитраж принял этот иск еще в июне 2015 года.18 украинских компаний утверждали, что оккупационная власть нарушила соглашение между Украиной и Российской Федерацией от 27 ноября 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций. Согласно ст. 9 этого договора, инвестор одной из стран, подписавших его, может обратиться в международный арбитраж с иском к другой о защите своих интересов. Украинские истцы заявили, что оккупационная власть лишила их возможности вкладывать в объекты недвижимости Крыма, а затем экспроприировала их собственность.
И хотя в России отмахнулись, что указанное соглашение якобы не может служить основанием для такого судебного процесса, состав арбитража утвердили через несколько месяцев, а летом прошлого года суд подтвердил свою юрисдикцию по делам об имущественных отношениях в Крыму. Тогда Москва стала игнорировать процесс. После слушаний по существу спора 5-6 октября 2017 года суд пригласил стороны представить дополнительные пояснение об оценке убытков. 11 декабря истцы выполнили просьбу, а вот ответчик даже не выдвинул своего полномочного представителя в суде - его назначили в Гааге.
Время вместо денег
Что касается самого арбитражного решения - то в теории стороны должны выполнять его без промедления (правда, публикуется оно лишь при согласии всех участников процесса). Но участники процесса еще месяц-полтора могут просить суд истолковать вердикт или исправлять опечатки в нем. А главное, Россия явно будет оспаривать неприемлемое для себя решение арбитража.
"Апелляция, скорее всего, будет, и одним из оснований для апелляции, и очень сильным основанием, будет отсутствие юрисдикции у арбитражного трибунала принимать такие решения. Учитывая позицию голландских судов по делу "ЮКОСа", не нужно удивляться, если решение трибунала отменят", - считает партнер международной юрфирмы Kinstellar Константин Ликарчук.
По его прогнозам, апелляция может затянуться, вероятнее всего, на срок от одного до трех лет.
А пока что в МИД России заявляют, что не видели официального решения Гаагского арбитража, но обещают "внимательно следить за развитием этого вопроса".
Взыскать с креативом
Однако в России уже поговаривают, что даже в случае выигрыша всех инстанций, денег украинским инвесторам не видать. Якобы исполнить судебное решение можно будет только взысканием на имущество России в других странах, а большинство его - под госиммунитетом (когда нельзя забирать собственность одного государства на территории другого). Впрочем, если копнуть, то, конечно, можно найти, что конфисковать.
"Компенсацию можно получить за счет активов России в других юрисдикциях, над которыми нет суверенного иммунитета, то есть над теми активами, которые используются в хозяйственной деятельности. Таких активов достаточно много. Это могут быть и активы других лиц, которые фактически принадлежат Российской Федерации и с помощью которых Россия осуществляет свою деятельность на территории других стран. Мы говорим потенциально об активах госкорпораций и даже, возможно, Российской православной церкви. Все зависит от того насколько креативно подойти к вопросам взыскания задолженности за границей", - отметил Ликарчук.
И в этом можно полагаться, в первую очередь, на западные страны, которые готовы исполнять решение арбитража, считает доктор юридических наук, управляющий партнер ЮФ "АНТИКА" Алексей Кот.
"Совершенно естественно, что с исполнением решения на территории России у наших компаний возникнут проблемы - скорее политического, а не юридического характера. Соответственно, украинским юристам необходимо будет готовиться к исполнению данного решения на территории европейских государств, Великой Британии и Соединенных Штатов - там, где есть российское имущество, за счет которого можно будет удовлетворить имущественные требования к России, а главное - судебная система которых готова обеспечить надлежащее исполнение арбитражного решения. В таких условиях перспективы исполнения арбитражного решения против России весьма оптимистичны", - отметил Кот.
Однако, по его мнению, сама процедура принудительного исполнения может занять длительное время.
Дальше - больше
Нынешние хорошие новости из Гааги могут предвосхищать серию финансовых ударов по стране-агрессору. Ведь Гаагский арбитраж рассматривает подобные иски к России от "Укрнафты" и ООО "Стабил", Игоря Коломойского, ООО "Аэропорт "Бельбек" и "Приватбанка", все они - на стадии слушаний, которые Москва систематически игнорирует. Еще одно дело - ООО "Лугзор", "Днипроазота" и других компаний против России - готовится к слушаниям по вопросам ответственности и определения размера убытков. И это лишь частные иски. В свою очередь официальный Киев предварительно оценивает финансовый ущерб от аннексии Крыма в $100 млрд.
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