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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Трамп и Нетаньяху обыграли Тегеран и Москву

 

Путин ничем не сможет помочь своему главному ближневосточному союзнику - Ирану. Кремль будет держаться в стороне от нарастающего конфликта Тегерана с США и Израилем, считает Константин Эггерт.

Стоя на Красной площади рядом с Владимиром Путиным во время торжественной церемонии, посвященной Дню Победы, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трудом скрывал довольную улыбку на лице.

Война улыбок

Появление в Москве главы правительства Израиля серьезно подняло символическое международное значение церемонии. Ведь видные западные политики с 2014 года в Москву наведываются нечасто, а уж на праздники и вовсе почти не приезжают. Однако приезд Нетаньяху, в сущности, оказался своего рода "утешительным призом" Кремлю. Ведь накануне президент Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий - соглашения 2015 года между иранским режимом, пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией.

В Израиле это соглашение справедливо считают угрожающим безопасности страны, поэтому несказанно рады решению Белого дома выйти из него и вновь ввести санкции против Тегерана. Так что довольный вид главы израильского кабинета был полностью оправдан. Думаю, радости Нетаньяху добавил и тот факт, что широко улыбаться ему и демонстрировать дружелюбие должен был главный союзник и защитник Ирана на международной арене - Владимир Путин. Более того, и до, и после московских торжеств ВВС Израиля нанесли удары по различным объектам в Сирии, в том числе иранским. О чем Нетаньяху говорил Путин на переговорах за закрытыми дверями, можно догадаться: о том, что Израиль ставит свою безопасность превыше всего и не остановится перед полномасштабной войной с Ираном, если потребуется. Кремлю на это ответить нечем.

О, дивные времена!

Казалось бы, на первый взгляд, выход Америки из Совместного плана должен был удовлетворить и Москву. Начиная с советских времен в Кремле всегда радуются, когда между США и их европейскими союзниками возникает раскол. А тут он явно налицо. Макрон, Меркель и Борис Джонсон все последние недели только тем и занимались, что уговаривали Трампа не рвать соглашение, подписанное Обамой. Нечто похожее было в 2003 году, когда Герхард Шрёдер и Жак Ширак категорически воспротивились планам Вашингтона вторгнуться в Ирак. Путин тогда присоединился к федеральному канцлеру и французскому президенту, удачно создав себе имидж "разумного и миролюбивого европейца" на Западе и принципиального борца с США дома, в России.

О, какие дивные это были времена! Международный бомонд чествовал Владимира Владимировича на трехсотлетии основания Санкт-Петербурга. Тем временем цена нефти росла. В Белом доме на Краснопресненской набережной Москвы премьер-министр Касьянов и его кабинет экономических либералов каждый месяц выдвигали новые идеи либерализации экономки. Михаил Ходорковский был еще на воле, а Билл Браудер ворочал миллиардами портфельных инвестиций. Завершавшаяся война в Чечне, теракт в театре на Дубровке и расправа над НТВ казались неприятными, но все же мелкими издержками "авторитарной модернизации" и "управляемой демократии". Москве тогда не нужно было очаровывать европейцев - они сами бросались в объятия Путина. Да и администрация Джорджа Буша-младшего, несмотря на влияние "неоконсерваторов", все же поддерживала постоянный диалог с Кремлем. Казалось, еще чуть-чуть - и Москва начнет серьезно влиять на трансатлантические отношения. Не сложилось.

Путин в изоляции

Сегодня Кремль находится в плотной международной изоляции и вынужден радоваться приезду Нетаньяху (который не приехал бы, если бы не преследовал вполне конкретные интересы своей страны). Война с Украиной, затянувшаяся война в Сирии, "дело Скрипаля", обвинения во вмешательстве в американские, а теперь и британские выборы. И санкции, санкции, санкции - чуть ли не каждую неделю новые. В Париже - не скрывающий своей снисходительности и недоверия Эмманюэль Макрон. В Берлине - уставшая Меркель и новый глава МИД Хайко Мас, настроенный значительно более скептически по отношению к Москве, чем его социал-демократические предшественники.

И над всем этим парит Дональд Трамп, легко отобравший у Владимира Путина титул чемпиона мира по непредсказуемости. А с Трампом вместе - знатные "кремлефилы" Пенс, Болтон, Помпео и Маттис. В полном соответствии с трамповским лозунгом "Сделаем Америку вновь великой" они просто плюют на интересы Москвы и делают то, что считают нужным. Через сутки после объявления о выходе из иранской сделки, Вашингтон ввел новые санкции против российских предприятий и военной разведки. Этим самым американцы показали, что союзников тегеранских мулл они тоже не оставят без внимания.

Европейцы уже поняли: с Трампом бесполезно бороться, нужно научиться его уговаривать, заверять в дружбе, подставлять плечо - в надежде, что он изменит то или иное решение. А если не выходит - терпеливо ждать. Авось в 2020 году он не переизберется. И уж совсем точно покинет Белый дом в 2024 году. В любом случае, никаких дипломатических коалиций с Путиным, как было в 2003 году, никто строить не будет. И европейские компании предпочтут вновь уйти с иранского рынка, чем попасть под санкции США. Да и российские тоже. Компания сына генерального прокурора Чайки Игоря отказалась от планов строительства завода по опреснению воды в Иране. Причина - невозможность закупить необходимое оборудование из-за санкций.

Кремль нервно "курит" в сторонке

Также станет вести себя и Кремль. Россия ничего не может сделать для своего главного союзника на Ближнем Востоке. Путин будет вынужден держаться в стороне от нарастающего противостояния Ирана с Израилем и США. У него нет ни сил, ни средств, ни желания "попадать под раздачу" в конфликте, где у России нет ни одного козыря, зато есть масса уязвимых мест. И это неизбежно обнажит главную слабость ближневосточной политики Москвы - отсутствие в регионе сколь-либо значимых реальных стратегических интересов. Вся ближневосточная политика Кремля вертится вокруг идеи противостояния Соединенным Штатам. И если бы завтра Трамп предложил Путину: "Забирай, Владимир, Украину с Молдовой и Грузией, а мне оставь на закуску своих иранских друзей!", то российский президент, несомненно, с радостью пошел бы на размен.

Но такого предложения не последует. Поэтому придется уворачиваться от израильских ракет и камер американских беспилотников, на публике угрожать сбивать самолеты Шестого флота США, а за кулисами обсуждать пролетные коридоры, общаться с лидерами "Хизболлы", но молчать, когда их взрывает "Моссад", и надеяться, что американцы и израильтяне не решат окончательно насолить Ирану и подобрать Башару Асаду замену - на свой, американо-израильский вкус.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW.

По материалам: Deutsche Welle
 

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