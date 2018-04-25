Нафтогаз опроверг информацию о закупках газа у Газпрома

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" заявляет об отсутствии заявок на поставки природного газа от компании "Газпром" (Россия). Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передают Українські Новини.

"Нафтогаз" не получает газ от "Газпрома". "Нафтогаз" не будет платить за какие-либо незаказанные объемы газа, которые, возможно, поставляются на неподконтрольные территории", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее источник сообщил Українським Новинам, что "Газпром" 25 апреля начал поставки газа на территорию Украины через станцию "Суджа" в объеме 21 млн куб. м.

1 марта заместитель председателя компании "Газпром" Александр Медведев заявил, что российская компания приняла решение не осуществлять поставки газа НАК "Нафтогаз Украины" с марта и вернул полученную предоплату.

