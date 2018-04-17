Жаров жарит Дурова, Дуров дурит Жарова. Роскомнадзор сделал из себя посмешище в войне с Telegram

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

В России началась эпичная взаимопожирающая война. Правда, пока только в интернете.

Хотя воюют между собой вроде бы только Роскомнадзор (вместе с ФСБ) и мессенджер Telegram, но число пострадавших уже измеряется миллионами. В первый же день войны Роскомнадзор заблокировал свыше 2 млн IP-адресов Amazon и более 1 млн IP-адресов Google, разослал уведомления о блокировке крупным VPN- и Proxy-серверам, обвинив их владельцев в экстремизме, сломал голосовые звонки Viber, положил на лопатки несколько банков, входящих в топ-20 банков России, поломал кассы в гипермаркетах и сайты платежных систем. И да, несмотря на тотальный огонь, открытый Роскомнадзором из всех орудий, Telegram - работает.

Началось все в 12:00 (по московскому времени) в понедельник, 16 апреля, когда Роскомнадзор предпринял попытку блокировать Telegram, ссылаясь на решение Таганского районного суда Москвы, разрешившего ограничить доступ к мессенджеру из-за отказа основателя Telegram Павла Дурова предоставить ФСБ ключи шифрования. Глава Роскомнадзора Александр Жаров, комментируя свою операцию против Дурова, с самого начала использовал язык войны. "Идет борьба снаряда и брони - мы выявляем IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокируем их. Сперва он использовал примерно 9000 собственных IР-адресов, мы их отправили на блокировку. Потом он перешел на подсеть Amazon (около 600 тыс. IР), они также отправлены на блок. Сейчас Telegram перешел на IР-адреса другого ресурса (около 540 тыс.), которые также будут заблокированы в ближайшее время. Ожидаем, что к исходу суток это даст результат", - заявил Жаров вечером 16 апреля.

Однако сколько ни увеличивал Роскомнадзор число заблокированных IР-адресов, желаемого результата так и не добился. В ночь с 16 на 17 апреля Дуров запустил обещанный волшебный инструмент обхода блокировки. Волшебный - потому что он обходит блокировку таким путем, который нельзя заблокировать. Точнее говоря, российские власти могут это сделать, однако в таком случае работа абсолютно всех мобильных приложений для смартфонов, планшетов и компьютеров окажется навсегда нарушена.

Суть изобретения Дурова вкратце можно описать так. В приложение Telegram для всех платформ встроен сервисный пуш DC_Update, который служит для обновления адресов дата-центров, с которых осуществляется связь. В обычное время он используется для повышения стабильности и ускорения отправки-получения сообщений. Однако его можно использовать и для обхода блокировок. Именно это и решила сделать администрация мессенджера. Ранее такой метод никто никогда не использовал.

Система пуш DC_Update работает так, что запрос исходит не с сервера Telegram, который в России блокируют, а с серверов Apple, Google и Microsoft. Каждый раз, когда пуш обновляется, а это происходит постоянно, приложение может скрытно ото всех получать адреса новых серверов мессенджера. Чтобы заблокировать этот обходной путь, Роскомнадзору придется заблокировать десятки миллионов IP-адресов. Однако это приведет к полной изоляции всего российского интернета от мирового.

На данный момент единственный заметный успех, достигнутый Жаровым в войне с Дуровым, это поражение веб-версии мессенджера Telegram. Она не использует пуш DC_Update, поэтому навсегда так и останется заблокированной.

В остальном же война Роскомнадзора практически безуспешна. Сейчас у некоторых россиян мессенджер Telegram не работает лишь из-за того, что сервера создателей мессенджера оказались перегружены. Разработчикам нужно какое-то время на то, чтобы справиться с нагрузкой и полностью наладить работу системы обхода блокировки.

При этом Telegram получил ощутимую выгоду от развязанной против него войны. Попытка блокировать сервис резко повысила его популярность (причем именно в России, а не в других странах мира) - благодаря крайне эффективной рекламе от государственного регулятора. О действиях Роскомнадзора в отношении Telegram рассказывают все федеральные СМИ, в том числе телевидение. На фоне этого многие россияне начали использовать данный сервис, особенно те, кто в силу каких-то причин не знал о его существовании. Теперь самые популярные Telegram-каналы на русском языке читает ощутимо больше россиян, чем раньше. В некоторых случаях прирост оказался многократным. Это говорит о том, что мессенджер очень успешно обходит все блокировки на российской территории.

В то же время эта война наглядно продемонстрировала отношение российского государства к своему населению и к российскому бизнесу. Отвечать за свои действия ведомство Жарова не будет, ибо в решении Таганского райсуда говорится о праве Роскомнадзора в полной мере блокировать любые сервисы, препятствующие технической блокировке мессенджера Telegram. Роскомнадзор совершенно не волнует, что его действия ущемляют права граждан и наносят огромный ущерб компаниям. Похоже, Жарова не волнует даже то, что он выставил себя, свое ведомство, ФСБ и Кремль на посмешище. Роскомнадзор продолжает выжигать Рунет, надеясь таким образом выжечь Telegram.

К 15:00 (по московскому времени) 17 апреля в России заблокировали уже 15,8 млн IP-адресов, многие из которых принадлежат Microsoft, Google, CloudFlare, а также ряду других компаний. Это нарушило работу интернета. С каждым часом число заблокированных IP-адресов в России увеличивается, в результате чего многие веб-сайты перестают работать, но только, конечно, на российской территории. Роскомнадзор в погоне за ограничением доступа к Telegram нарушил работу ряда VPN- и Proxy-сервисов, около трех десятков крупных онлайн-магазинов, музыкального сервиса Spotify, а также "сломал" сервисы Microsoft и многие облачные хранилища.

Все эти ресурсы не имеют никакого отношения к Telegram, а заблокированы они оказались исключительно из-за того, что Роскомнадзор блокирует не каждый IP-адрес отдельно, а целые подсети, состоящие из сотен тысяч адресов. Таким образом он пытается загнать Telegram в угол. Если так продолжится дальше, то добрая половина зарубежных ресурсов перестанет работать в России.

Конечно, для украинцев эта война забавна, однако не стоит надеяться, что она что-то изменит в мозгах россиян. Тот же Дуров воюет всего лишь за свои бизнес-интересы - и уж точно не за интересы Украины. Даже если в России вырубят весь Интернет, это не вызовет серьезного протеста. Скорее это только повысит степень консолидации россиян вокруг Кремля и степень их ненависти к остальному миру.