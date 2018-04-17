Финансовые новости
- |
- 17.04.18
- |
- 23:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Жаров жарит Дурова, Дуров дурит Жарова. Роскомнадзор сделал из себя посмешище в войне с Telegram
23:32 17.04.2018 |
В России началась эпичная взаимопожирающая война. Правда, пока только в интернете.
Хотя воюют между собой вроде бы только Роскомнадзор (вместе с ФСБ) и мессенджер Telegram, но число пострадавших уже измеряется миллионами. В первый же день войны Роскомнадзор заблокировал свыше 2 млн IP-адресов Amazon и более 1 млн IP-адресов Google, разослал уведомления о блокировке крупным VPN- и Proxy-серверам, обвинив их владельцев в экстремизме, сломал голосовые звонки Viber, положил на лопатки несколько банков, входящих в топ-20 банков России, поломал кассы в гипермаркетах и сайты платежных систем. И да, несмотря на тотальный огонь, открытый Роскомнадзором из всех орудий, Telegram - работает.
Началось все в 12:00 (по московскому времени) в понедельник, 16 апреля, когда Роскомнадзор предпринял попытку блокировать Telegram, ссылаясь на решение Таганского районного суда Москвы, разрешившего ограничить доступ к мессенджеру из-за отказа основателя Telegram Павла Дурова предоставить ФСБ ключи шифрования. Глава Роскомнадзора Александр Жаров, комментируя свою операцию против Дурова, с самого начала использовал язык войны. "Идет борьба снаряда и брони - мы выявляем IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокируем их. Сперва он использовал примерно 9000 собственных IР-адресов, мы их отправили на блокировку. Потом он перешел на подсеть Amazon (около 600 тыс. IР), они также отправлены на блок. Сейчас Telegram перешел на IР-адреса другого ресурса (около 540 тыс.), которые также будут заблокированы в ближайшее время. Ожидаем, что к исходу суток это даст результат", - заявил Жаров вечером 16 апреля.
Однако сколько ни увеличивал Роскомнадзор число заблокированных IР-адресов, желаемого результата так и не добился. В ночь с 16 на 17 апреля Дуров запустил обещанный волшебный инструмент обхода блокировки. Волшебный - потому что он обходит блокировку таким путем, который нельзя заблокировать. Точнее говоря, российские власти могут это сделать, однако в таком случае работа абсолютно всех мобильных приложений для смартфонов, планшетов и компьютеров окажется навсегда нарушена.
Суть изобретения Дурова вкратце можно описать так. В приложение Telegram для всех платформ встроен сервисный пуш DC_Update, который служит для обновления адресов дата-центров, с которых осуществляется связь. В обычное время он используется для повышения стабильности и ускорения отправки-получения сообщений. Однако его можно использовать и для обхода блокировок. Именно это и решила сделать администрация мессенджера. Ранее такой метод никто никогда не использовал.
Система пуш DC_Update работает так, что запрос исходит не с сервера Telegram, который в России блокируют, а с серверов Apple, Google и Microsoft. Каждый раз, когда пуш обновляется, а это происходит постоянно, приложение может скрытно ото всех получать адреса новых серверов мессенджера. Чтобы заблокировать этот обходной путь, Роскомнадзору придется заблокировать десятки миллионов IP-адресов. Однако это приведет к полной изоляции всего российского интернета от мирового.
На данный момент единственный заметный успех, достигнутый Жаровым в войне с Дуровым, это поражение веб-версии мессенджера Telegram. Она не использует пуш DC_Update, поэтому навсегда так и останется заблокированной.
В остальном же война Роскомнадзора практически безуспешна. Сейчас у некоторых россиян мессенджер Telegram не работает лишь из-за того, что сервера создателей мессенджера оказались перегружены. Разработчикам нужно какое-то время на то, чтобы справиться с нагрузкой и полностью наладить работу системы обхода блокировки.
При этом Telegram получил ощутимую выгоду от развязанной против него войны. Попытка блокировать сервис резко повысила его популярность (причем именно в России, а не в других странах мира) - благодаря крайне эффективной рекламе от государственного регулятора. О действиях Роскомнадзора в отношении Telegram рассказывают все федеральные СМИ, в том числе телевидение. На фоне этого многие россияне начали использовать данный сервис, особенно те, кто в силу каких-то причин не знал о его существовании. Теперь самые популярные Telegram-каналы на русском языке читает ощутимо больше россиян, чем раньше. В некоторых случаях прирост оказался многократным. Это говорит о том, что мессенджер очень успешно обходит все блокировки на российской территории.
В то же время эта война наглядно продемонстрировала отношение российского государства к своему населению и к российскому бизнесу. Отвечать за свои действия ведомство Жарова не будет, ибо в решении Таганского райсуда говорится о праве Роскомнадзора в полной мере блокировать любые сервисы, препятствующие технической блокировке мессенджера Telegram. Роскомнадзор совершенно не волнует, что его действия ущемляют права граждан и наносят огромный ущерб компаниям. Похоже, Жарова не волнует даже то, что он выставил себя, свое ведомство, ФСБ и Кремль на посмешище. Роскомнадзор продолжает выжигать Рунет, надеясь таким образом выжечь Telegram.
К 15:00 (по московскому времени) 17 апреля в России заблокировали уже 15,8 млн IP-адресов, многие из которых принадлежат Microsoft, Google, CloudFlare, а также ряду других компаний. Это нарушило работу интернета. С каждым часом число заблокированных IP-адресов в России увеличивается, в результате чего многие веб-сайты перестают работать, но только, конечно, на российской территории. Роскомнадзор в погоне за ограничением доступа к Telegram нарушил работу ряда VPN- и Proxy-сервисов, около трех десятков крупных онлайн-магазинов, музыкального сервиса Spotify, а также "сломал" сервисы Microsoft и многие облачные хранилища.
Все эти ресурсы не имеют никакого отношения к Telegram, а заблокированы они оказались исключительно из-за того, что Роскомнадзор блокирует не каждый IP-адрес отдельно, а целые подсети, состоящие из сотен тысяч адресов. Таким образом он пытается загнать Telegram в угол. Если так продолжится дальше, то добрая половина зарубежных ресурсов перестанет работать в России.
Конечно, для украинцев эта война забавна, однако не стоит надеяться, что она что-то изменит в мозгах россиян. Тот же Дуров воюет всего лишь за свои бизнес-интересы - и уж точно не за интересы Украины. Даже если в России вырубят весь Интернет, это не вызовет серьезного протеста. Скорее это только повысит степень консолидации россиян вокруг Кремля и степень их ненависти к остальному миру.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке резко застопорился после вчерашнего провала
ТОП-НОВОСТИ
|Жаров жарит Дурова, Дуров дурит Жарова. Роскомнадзор сделал из себя посмешище в войне с Telegram
|Единая поместная церковь. Зачем Порошенко взялся нести крест Ющенко
|Скандал с БМП-1: Кто придумал “ зраду” с покупкой чешской бронетехники
|Матиос подал в суд на начальника Генштаба Муженко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Нацбанк удержал курс доллара на межбанке от падения ниже 26,0 грн./$
|Россия будет бороться с США до полного самоуничтожения
|Когда Рабинович и Мураев назовут Бойко предателем Донбасса
|Технология мини-терактов: Кому понадобилось пугать “Киевгорстрой” и “Киевэнерго”
|Аваков решил отобрать голубую каску у Порошенко
|Инфляционные ожидания бизнеса усилились на фоне ухудшения ожиданий предприятий относительно ситуации на валютном рынке, - НБУ
|Жалобы в отношении Холодницкого изучает докладчик КДКП, заседание комиссии будет открытым - генпрокурор
Это интересно
|Фонарные столбы в Сингапуре хотят наделить функцией распознавания лиц
|Xiaomi организовала сбор средств на беговые смарт-кроссовки Huami Amazfit Antelope Light
|Искусственный интеллект Google научился распознавать отдельные голоса в толпе
|Представлен Xiaomi Black Shark — игровой смартфон с жидкостной системой охлаждения и подключаемым контроллером
|Новые модели автомобилей в ЕС теперь должны быть оборудованы автоматической системой оповещения об авариях eCall
Если оборудованный eCall автомобиль попадает в серьезную аварию, система автоматически набирает единый номер экстренной помощи в Европе (112) и через спутниковую навигационную систему Galileo передает местонахождение автомобиля аварийным службам.
|Таможенники изъяли 24 кг украинских гривен в одногривневых купюрах при попытке контрабанды
|Смартфон Nubia Z18 mini оказался вовсе не миниатюрным