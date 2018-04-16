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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Владислав Иноземцев: Путин в Сирии проиграет, а Асада убьют

 Галина ОСТАПОВЕЦ / Деловая столица

Российский экономист и социолог Владислав Иноземцев считает, что оккупация Крыма стала трагедией для России.

Совокупное состояние 50 богатейших людей России за один день сократилось более, чем на $11,7 млрд. Это результат недавних американских санкций. А как они повлияют на обычных россиян и экономику в целом?

Санкции безусловно повлияют и на российскую экономику, и на простых людей негативно. Уже началось обесценение рубля, что подтолкнёт вверх цены (хотя вряд ли радикально, но все же); снижение процентных ставок сменится их ростом (что сократит возможности получения ипотеки и потребует от граждан дополнительных трат на обслуживание кредитов); сокращение инвестиций остановит экономический рост. Если еще недавно имелись надежды на то, что Россия окончательно выйдет из кризиса, начавшегося в конце 2014 г., то сейчас главное - не "провалиться" в новую глубокую рецессию.

Что касается вопроса об адаптации, то на него сегодня невозможно ответить. Российская экономика предельно огосударствлена и зарегулирована - и все будет зависеть от того, какие действия предпримут президент, правительство и Банк России для противостояния санкциям и предложат ли они попавшим под них компаниям альтернативные возможности фондирования, поддержат ли экспорт, сумеют ли смягчить социальные последствия приближающейся рецессии. Последней, мне кажется, избежать теперь не удастся, весь вопрос в том, насколько резким и болезненным окажется спад.

Обвал акций российских компаний на биржах - это краткосрочное явление? Его можно "отыграть"?

Если говорить о фондовом рынке, то я не ждал бы повторения событий 9 апреля в ближайшие месяцы. Это была паническая распродажа; сейчас рынок адаптируется к новой реальности. Он поймет, что роста ждать не стоит, и начнется медленное проседание котировок. К концу года я бы ждал индекс РТС на уровне 850-900 пунктов, т.е. на ¼ ниже его мартовских значений. Однако я должен заметить, что этот показатель в России не так важен, как, например, в США. В стране нет миллионов частных инвесторов, которые вкладываются в акции, так что каких-то социальных потрясений такая "коррекция" не спровоцирует.

Почему американцы решились внедрить последние санкции сейчас и почему удар пришелся по бизнесу Дерипаски, Вексельберга, Шамалова?

На самом деле их введение было вопросом времени. Список от 29 января не определял конкретных мер, которые должны быть приняты против российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов - и в Минфине США в те же самые дни заговорили, что адресные санкции будут объявлены "вот-вот". "Вот-вот" нельзя было откладывать вечно - а что касается конкретных персоналий, то тут понятно: Олег Дерипаска - один из тех, кто был активно вовлечен в попытки повлиять на выборы в США в 2016 г. Виктор Вексельберг - оператор многих проектов "государственно-частного" партнерства; Кирилл Шамалов - зять Владимира Путина. И я не уверен, что бывший. При этом в списке еще есть, наример, Игорь Ротенберг, сын одного из ближайших друзей Путина и подрядчик "Газпрома"; Сулейман Керимов, бизнесмен и сенатор, и некоторые другие.

Кроме того, не стоит забывать, что большинство наиболее приближенных "бизнесменов" были внесены в списки уже давно, так что это просто расширение круга, и не более. Да и продолжение не за горами.

Что будет с их бизнесом, будет ли государство возмещать им убытки?

Относительно государственной поддержки - тут наверняка включится путинское любимое "ручное управление". Сперва помощь будет - прежде всего, в виде льготного кредитования - но Кремль станет оценивать "выживаемость" олигархических бизнесов в новых условиях. Вполне вероятно, что какие-то активы у Дерипаски и Вексельберга будут выкуплены госкомпаниями. По какой цене - это будет зависеть от указаний "с самого верха" и от умения "договариваться" с чиновниками.

Точечные удары по российской экономике иногда очень эффективны. Американцы в состоянии обвалить экономику России, нужно ли оно им вообще?

Ну пока эффект заметен не очень. Понимаете, стоимость компаний волнует только их владельцев. Обвалы рубля в 2014 г. были спровоцированы далеко не столько санкциями, сколько падением цен на нефть и безумными действиями самих российских властей - например, схемами по кредитованию той же "Роснефти" в декабре 2014 г. для проведения ряда бюджетных проводок. Да, есть определенный эффект для нефтедобычи - заморожен ряд проектов на шельфе и северах - но сейчас нефтедобывающие страны стремятся ограничить добычу нефти, поэтому для России эти санкции почти незаметны, а на перспективу в стране никто не думает. Что касается зарубежных кредитов, то после волны возвратов в 2014-2015 гг. их объём не снижается - значит, инструменты рефинансирования как-то, но работают.

США, разумеется, могут добиться того, что российская экономика, ориентированная на экспорт ресурсов на Запад, окажется в отчаянном положении - и никакой Китай ее не спасет. Однако мне кажется, что до этого пройдет много времени: американцы традиционно считают, что мир становится лучше, если все страны развиваются и богатеют. Экономически они не видят в России соперника, и поэтому их желание просто "положить ее мордой в пыль" не нужно преувеличивать или строить на нём свои расчеты.

Путин может ввести ответные санкции против США? Вот бывший министр финансов Алексей Кудрин советует оставить санкции без ответа...

Однозначно поддержу Кудрина. Россия может "пропорционально" выслать зарубежных дипломатов, но ответить на экономические санкции симметрично она не может. Крупнейшие мировые компании не ведут расчетов в рублях, богатые американцы не скупают недвижимость под Москвой, Запад зависит от российских энергоносителей в меньшей степени, чем она - от поступлений валюты от продажи нефти. Однако Путин почти наверняка будет требовать ответа. Каким он будет, я не знаю - но первым на ум приходит ограничение доступа американских товаров на российский рынок (кока-колы, гамбургеров из Макдоналдса, iPhone'ов), отказ от американского программного обеспечения, или что-то подобное. Могут даже заморозить производственные активы американских компаний в России. Я убежден, что Путину будут настоятельно рекомендовать не делать ничего из этого, но что он решит, никто не знает.

Я, по крайней мере, не могу поверить в то, что Россия вообще никак не ответит - но чем она ответит, сложно сказать.

Вдобавок США обвиняют Россию в поддержке режима Асада, который в очередной раз применил химическое оружие в Сирии. Чем может закончиться противостояние в Сирии?

Проблема Сирии относительно локальна. Если бы между Россией и США в целом были бы добрые отношения, или если бы Башар Асад был хотя бы немного более вменяемым правителем, Запад мало интересовали бы российские эксперименты на Ближнем Востоке. Я даже скажу, что они не слишком вредны сами по себе: число беженцев в Европу после вступления России в игру уменьшилось - достаточно посмотреть статистику, а не верить пропаганде. Однако проблема состоит в том, что борьба с ИГИЛ не сплачивает Россию и Запад, а разъединяет их по ряду причин. Россия нашла плохих союзников, она "уводит" от Запада Турцию, наконец, Асад все чаще воспринимается как военный преступник (каковым и является).

 

Путин вошел в Сирию в 2015 г. для того, чтобы "принудить Запад к диалогу", но сделать этого не смог - а "задней передачи" в его устаревшем "лимузине" не предусмотрено. Сейчас у конфликта нет хорошего решения: Сирия как единое государство восстановлено быть не может. Асад удерживаться у власти тоже долго не в состоянии. И к тому же напряженность в отношениях между Западом и Россией усиливается. Поэтому, я думаю, развязка не за горами. Россия проиграет и вынуждена будет уйти. Асада убьют. А страна развалится на части и станет такой же проблемной зоной, какой был Ирак.

Курс на конфронтацию с Западом задается Путиным? Или Путин делает то, чего хочет общество?

Общества в России не существует. Есть только масса людей, в той или иной степени уязвленных распадом Советского Союза (который они считают, как и Путин "Россией, которая лишь называлась иначе"); полагающих украинцев предателями; не верящих в то, что народы могут сами творить историю без финансирования из Госдепа. Кремль умело манипулирует ими ради того, чтобы создавать ощущение путинского величия и безальтернативности.

Конфронтация с Западом, оккупация Крыма - для Путина это лишь средства поддержания личной власти ради продолжения разворовывания страны. Он не слишком хочет ядерной войны и собственной смерти в ней.

Путин действительно хочет конфронтации с Западом? Есть рациональная цель в его политике?

Путин действует в парадигме "обиженного". Мне всегда казалось, что он не противник Запада - он хочет быть его успешной частью, а не обивать его пороги. И Запад совершил огромные ошибки, не пригласив Россию в НАТО в начале 2000-х годов, не заключив с Москвой договора об ассоциации с ЕС, и т.д. Нельзя быть в безопасности, когда на ваших восточных границах есть такой монстр: в Украине это сейчас поняли, но дорогой ценой. И если в свое время Запад имел бы стратегию инкорпорирования России, Путин, вполне возможно, давно жил бы на Сардинии по соседству с Берлускони, а в Украине был мир. Но так как этого не случилось, мы получили болезненно обиженного человека, владеющего страной с ядерным оружием и газовым краном как своей личной собственностью. Человека, более всего желающего показать тем, кто не взял его в свою "песочницу", что он намного более крут - и даже может разломать всю песочницу, если с ним не будут играть в поддавки. Путин может не хотеть конфронтации с Западом - но он хочет играть в "свою игру", а Запад не соглашается. Отсюда и проблемы. Как в той песне "Машины времени": он не хочет прогибаться под мир, а хочет, чтобы мир прогнулся под него. Это - его цель. Насколько она "рациональна", я не берусь судить.

Вам не кажется, что в такой брутальной форме даже СССР не противопоставлял себя Западу так, как это сейчас делает Россия? Это если не считать того, у СССР были союзники, соцлагерь, а у России союзники - фактически мировые изгои?

Кажется. Причин несколько. Советским Союзом практически до конца его истории управляли люди, хорошо знавшие, что такое война - и при всем их "сумасшествии" не желавшие, чтобы она случилась снова. "Можем повторить!" - такой лозунг был в СССР невозможен. Сейчас сознание российской политической элиты таково, что она воспринимает ядерную войну как компьютерную игрушку, и потому так себя и ведет. У никогда не обжигавшихся людей нет страха перед огнем - и именно такие чаще всего и устраивают пожары. Кроме того, у нынешних обитателей Кремля нет и перспективной цели, на которую они могли бы работать, нет идеологии; поэтому для них "движение - всё, конечная цель - ничто", и это тоже не добавляет их политике сбалансированности.

Что касается союзников-изгоев, то тут все просто: союзники у России всегда были такими, которых она готова была кормить. Сейчас хватает только на тех, что имеем.

Как вы оцениваете заявления Суркова об обреченности России на геополитическое одиночество?

Я много общался с Владиславом Юрьевичем в годы президентства Дмитрия Медведева - и он всегда производил на меня впечатление одного из самых нетривиально мыслящих людей в Кремле. С кругозором намного большим "среднего по палате" и с умением приходить к оригинальным выводам. Но время идет, все меняется. Видимо, недавняя статья кажется мне не каким-то теоретическим размышлением, а некоей реминисценцией, созданной загнанным в угол человеком. В ней воплощено мироощущение умного и даже космополитичного гражданина, оказавшегося практически в центре российской политики. Сами по себе констатации в целом верны - Россия действительно одинока, и никакого изменения ситуации не предвидится. Это важная подвижка по сравнению с временами, когда всерьез грезили про "Евразийский Союз" и прочую подобную муть. Однако при этом не анализируются реальные причины этого одиночества - ведь оно создано самой российской политикой. Любой бывший супруг может истерить, узнав что его бросили - но желательно хотя бы задуматься, не слишком ли плохим мужем/женой ты был(а), если все так кончилось. А вот с таким самоанализом в России сегодня плохо, как никогда.

Каким будет 4-й срок Путина, если сейчас перед ним стоит много вызовов? Война в Украине, Сирии, отравление Скрипаля, фактическая "холодная война" с Западом, гонка вооружений...

Я думаю, что это будет время очень истерической политики, не приносящей желаемых результатов практически ни на одном из направлений. Путин не любит работать "под давлением" - а "вызовы" как раз таковым и являются. Мне не кажется, что он стремится с ними справиться: он будет скорее делать вид, что все идет так, как он хочет.

Внутри страны ожидания, по крайней мере, в экономической сфере, крайне низки. Никто не надеется на рост уровня жизни - главное, чтобы не ускорилось обнищание и не росли быстро цены. Во внешней политике население верит в то, что Запад чуть ли не ведет с Россией войну - и поэтому для поддержания своей популярности президенту достаточно демонстрировать, что Россию никто не завоевал. Что касается Скрипаля или Сирии, то Кремль живет в совершенно параллельной реальности - и я даже могу допустить, что там действительно считают, что Скрипаля отравила лично Тереза Мэй, а зарин в Сирии исламисты варят прямо в казанах для плова. И живя в такой параллельной реальности, Путин будет "справляться с вызовами". В ней же будет рассказывать людям не о том, сколько в стране построено дорог, а сколько выделено на это денег. Каждый год менять систему экономического учета, чтобы убеждать всех в экономическом росте. Почин, кстати, уже положен в 2017 г., когда по непонятной методике пересчитали в сторону повышения хозяйственные итоги 2015 и 2016 годов.

Реальные же проблемы будут игнорироваться настолько, насколько это только возможно.

Путина обвиняют во многих преступлениях. Каково его будущее как президента? Как он вообще закончит свою жизнь?

Лично у меня его будущее не вызывает особых опасений. Я думаю, что уже в ближайшие годы, если не месяцы, в России начнутся реформы, нацеленные на "переформатирование" политической системы со смещением центра тяжести с президентства на правительство или парламент с тем, чтобы после 2024 г. наибольшей властью в государстве обладал человек, пребывание которого на соответствующем посту не ограничено каким-либо предопределённым числом сроков. После 2014-го Путин не может превратиться из главы государства в частное лицо без неприемлемого для себя риска - и тут со всем моим уважением к украинским читателям я должен сказать, что не знаю, для какого народа оккупация Крыма стала причиной большей трагедии, для украинского или российского. Приобретя ненужную России территорию, мы получили "в нагрузку" ещё и несменяемого авторитарного правителя, и все связанные с этим проблемы.

Я практически убежден, что Путин, изменив конфигурацию власти, останется главным лицом в российской политике и после 2024 г. Внутри близкого круга президента отношения выстроены таким образом, что формирование некоего круга заговорщиков, которые смогли бы его свергнуть, исключено. Отторжение "майдана" практически абсолютно не только в элитах, но и в народе. Поэтому Путин закончит свои дни человеком преклонных лет, в статусе национального лидера в окружении своих приспешников. Конечно, он может погибнуть и в огне ядерной войны, подтверждая, что ему "не нужен мир, в котором не будет России". Но об этом варианте, честно говоря, даже не хочется думать как о вероятном...

Владислав Иноземцев, российский экономист и социолог

Родился в 1968 году в г. Горьком (Нижний Новгород).

В 1989 году с отличием закончил экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова. C 1994 г. кандидат экономических наук (экономический факультет МГУ). С 1999 г. доктор экономических наук (Институт мировой экономики и международных отношений РАН).

В 1991-1992 годах - сотрудник теоретического журнала ЦК КПСС «Коммунист». В 1991-1993 годах - эксперт по экономическим проблемам парламентской фракции партии «Свободная Россия» в Верховном Совете Российской Федерации.

С 1993 года - вице-президент, с 1995 - первый заместитель председателя правления, с1999 по 2003 год - председатель правления коммерческого банка «Московско-Парижский банк» (г. Москва).

Основатель (1996 г.), научный руководитель и директор автономной некоммерческой организации «Центр исследований постиндустриального общества» (г. Москва). С 1999 года - заместитель главного редактора, в 2003-2011 гг. - главный редактор журнала «Свободная мысль».
Колумнист газет «Ведомости», «PБК-daily», «Московский Комсомолец», постоянный автор журналов «Профиль» и «TheNewTimes».

Член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) и Российского Совета по международным делам (РСМД).

Старший исследователь Института перспективных исследований Польской Академии наук (Варшава, Польша).

Автор 15 монографий, четыре из которых переведены на английский, французский и китайский языки.
 

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03.04 Зуб­ко ожи­да­ет объ­еди­не­ния 100% мест­ных об­щин до 2020

03.04 Ке­ра­ми­че­ская бро­ня: Как в Укра­ине раз­ра­ба­ты­ва­ют за­щи­ту об­раз­ца Abrams и Challenger

03.04 Укра­и­ну ис­клю­чи­ли из спис­ка стран по от­мы­ва­нию де­нег

30.03 Ка­б­мин ре­шил на­чать от­клю­че­ние ана­ло­го­во­го ТВ с июля

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13:37 Жа­ло­бы в от­но­ше­нии Хо­лод­ниц­ко­го изу­ча­ет до­клад­чик КДКП, за­се­да­ние ко­мис­сии бу­дет от­кры­тым - ген­про­ку­рор

13:33 В за­пи­сях Хо­лод­ниц­ко­го нет ос­но­ва­ний для при­вле­че­ния его к уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти, сей­час он в от­пус­ке - Лу­цен­ко

09:18 Вес­на на Дон­бас­се. Че­го ждать на фрон­те с на­ступ­ле­ни­ем теп­ла

08:59 О “ядер­ном ис­пы­та­нии” За­хар­чен­ко за­го­во­ри­ли да­же в Госде­пе

13.04 Тай­ная ве­че­ря. За­чем сли­ли ин­фор­ма­цию про встре­чу Лож­ки­на и Ко­ло­мой­ско­го

13.04 Ди­а­гноз от Кер­не­са. По­че­му Доб­ки­ну луч­ше вер­нуть­ся под кры­ло мэ­ра Харь­ко­ва

13.04 На сле­ду­ю­щей не­де­ле СНБО Укра­и­ны рас­смот­рит вве­де­ние ана­ло­гич­ных аме­ри­кан­ским санк­ций про­тив РФ - Тур­чи­нов

13.04 Шеф “ти­ту­шек” и уголь­ный “смот­ря­щий”. Кто та­кой Сар­ки­сян, ко­то­ро­го за­дер­жал Ин­тер­пол

13.04 От на­цио­на­лиз­ма к со­ци­а­лиз­му. Сколь­ко го­ло­сов у Ти­мо­шен­ко от­бе­рет Тяг­ни­бок

13.04 Укра­и­на под­пи­са­ла кон­вен­цию Со­ве­та Ев­ро­пы о до­сту­пе к офи­ци­аль­ным до­ку­мен­там

13.04 Ко­ло­мой­ский об­суж­дал с Лож­ки­ным, что По­ро­шен­ко боль­ше не бу­дет пре­зи­ден­том

12.04 По­ро­шен­ко вне­сет в Ра­ду за­ко­но­про­ект о пре­кра­ще­нии от­дель­ных по­ло­же­ний до­го­во­ра о друж­бе с РФ

12.04 По­ро­шен­ко пред­ла­га­ет под­го­то­вить пред­ло­же­ния по пре­кра­ще­нию уча­стия Укра­и­ны в СНГ

12.04 Вой­на на Дон­бас­се: По­че­му сно­ва ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись бои за До­нецк

12.04 Меж­ду ам­би­ци­ей и про­вин­ци­ей. По­че­му Са­до­вый “об­ле­нил­ся”

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16:52 За год Apple пой­ма­ла 29 “шпи­о­нов”, 12 аре­сто­ва­ны

12:56 Фо­нар­ные стол­бы в Син­га­пу­ре хо­тят на­де­лить функ­ци­ей рас­по­зна­ва­ния лиц

11:05 Xiaomi ор­га­ни­зо­ва­ла сбор средств на бе­го­вые смарт-крос­сов­ки Huami Amazfit Antelope Light

13.04 Ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект Google на­учил­ся рас­по­зна­вать от­дель­ные го­ло­са в тол­пе

13.04 Пред­став­лен Xiaomi Black Shark — иг­ро­вой смарт­фон с жид­кост­ной си­сте­мой охла­жде­ния и под­клю­ча­е­мым кон­трол­ле­ром

13.04 Но­вые мо­де­ли ав­то­мо­би­лей в ЕС те­перь долж­ны быть обо­ру­до­ва­ны ав­то­ма­ти­че­ской си­сте­мой опо­ве­ще­ния об ава­ри­ях eCall

13.04 Та­мо­жен­ни­ки изъ­яли 24 кг укра­ин­ских гри­вен в од­но­грив­не­вых ку­пю­рах при по­пыт­ке кон­тра­бан­ды

13.04 Суд за­бло­ки­ро­вал мес­сен­джер Telegram в Рос­сии

13.04 Смарт­фон Nubia Z18 mini ока­зал­ся во­все не ми­ни­а­тюр­ным

12.04 Пред­став­лен пер­вый элек­три­че­ский гру­зо­вик Volvo

12.04 Но­вый Audi A6 стал уни­вер­са­лом с пол­но­управ­ля­е­мым шас­си

11.04 По­вы­ше­ние, по­сле ко­то­ро­го хо­чет­ся уво­лить­ся

11.04 Ford пред­ста­вил Focus чет­вер­то­го по­ко­ле­ния

11.04 Укра­ин­ский стар­тап вы­вел на Kickstarter иг­ро­вые пе­да­ли и руль и со­брал нуж­ную сум­му за час

10.04 Пер­вый гиб­кий смарт­фон вы­пу­стит ком­па­ния Huawei, и слу­чит­ся это уже в кон­це те­ку­ще­го го­да

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11.04 По­вы­ше­ние, по­сле ко­то­ро­го хо­чет­ся уво­лить­ся

04.04 Ка­кие стра­те­гии по­мо­гут жен­щи­нам в ка­рье­ре

03.04 Со­зда­тель ан­ти­ви­ру­са McAfee бе­рет по $105 000 за твит о крип­то­ва­лю­тах

02.04 Во­вле­чен­ные со­труд­ни­ки быст­рее вы­го­ра­ют на ра­бо­те

29.03 Пер­вые 100 дней на­чаль­ни­ка: как из­бе­жать уча­сти вол­ка-оди­ноч­ки

26.03 Как на­учить­ся вли­ять на лю­дей

20.03 По­пуляр­ный стри­мер Ninja, транс­ли­ру­ю­щий Fortnite, за­ра­ба­ты­ва­ет 500 ты­сяч дол­ла­ров в ме­сяц

19.03 Что на­до знать о ра­бо­чей ви­зе в Гер­ма­нию

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

06.02 10 луч­ших ре­клам­ных ро­ли­ков Су­пер­бо­ула-2018

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