Алекперов готовит ЛУКОЙЛ к продаже

Олег Бондаренко - директор Фонда прогрессивной политики / Новая газета

То, что предполагали и о чем постоянно намекали многие аналитики, случилось. Вагит Алекперов уходит. 67-летний аксакал нефтяной приватизации, который сам, будучи замминистра нефтяной промышленности СССР, «нарезал» себе компанию из лакомых кусков советской нефтянки, всегда управлял ЛУКОЙЛом единолично, если не сказать тоталитарно. Всегда вне зависимости от номинальной доли владения он обеспечивал себе полный контроль над компанией. И вот теперь в программном интервью агентству РИА Новости он рассуждает о своем уходе и раскрывает даже некоторые детали будущего ЛУКОЙЛа. Якобы его наследники будут лишены возможности дробить пакет акций, а преемником станет не наследник, а один из менеджеров ЛУКОЙЛа, молодой, перспективный... То есть «стареющий лев» передаст свое детище целиком в надежные, цепкие, молодые руки. Заметьте - чужие, то есть не родственные! А ведь есть еще и партнеры?

Помнится, когда Вагит Юсуфович нарезал и склеивал под себя ЛУКОЙЛ, он нигде и никому не рассказывал, что собирается заполучить контроль над ним как собственник. В этом контексте публичные заявления Алекперова касательно будущего компании, причем уже не первые, можно сказать, несколько навязчивые, заинтересованным игрокам рынка следует делить как минимум на порядок. Также стоило бы обратить внимание на странные и на первый взгляд необъяснимые прыжки капитализации ЛУКОЙЛа. Можно понять логику правильнолиберальных журналистов, коим положено считать рыночную эффективность «частной» компании всепобеждающим экономическим фактором, не обращая при этом внимания ни на какие фундаментальные показатели. Но если все же обратить на них внимание, сложится совершенно иная картина. По этим показателям ЛУКОЙЛ значительно проигрывает конкурентам. В 2017 году компания добыла всего 80,9 млн т. А ведь не так давно Алекперов утверждал, что ЛУКОЙЛ в своей стратегии на ближайшие 10 лет намерен удерживать добычу в 100 млн т. Не удалось. Что же касается запасов ЛУКОЙЛа, то по классификации SEC они составили всего 12,1 млрд барр. То есть капитализация компании растет не на фундаментальных показателях, а на спекулятивных ожиданиях инвесторов, рассчитывающих, что ЛУКОЙЛ будет выплачивать повышенные дивиденды, другими словами - капитализация просто надувается.

Есть еще одна особенность расчета капитализации ЛУКОЙЛа, на которую, кстати, указывают все западные биржевые аналитики и даже некоторая часть отечественных: некий цыганский счет, позволяющий включать в сумму капитализации квазиказначейские акции. Казначейский пакет (16,57% акций ЛУКОЙЛа) принадлежит кипрской Lukoil Investments LTD, на баланс которой были переведены бумаги, выкупленные ЛУКОЙЛом еще в 2010-2011 годах у его прежнего партнера - американской компании ConocoPhillips. Семь лет эти акции лежали мертвым грузом, что называется, «на будущее»: сам Алекперов не раз пояснял инвесторам, что компания держит бумаги для возможного последующего SPO на бирже в Гонконге или же для использования в сделках M&A. Но в приватизации «Башнефти», в которой ЛУКОЙЛ и планировал задействовать свои казначейские акции, компании поучаствовать не удалось: на башкирский ТЭК нашелся другой покупатель в лице «Роснефти». По словам директора аналитического департамента «Альпари» Александра Разуваева, «текущие показатели капитализации ЛУКОЙЛа на российском рынке не учитывают стоимости казначейского пакета акций компании, который будет погашен. После этого капитализация скорректируется на 10-12%». «Правильно считать стоимость всей компании за вычетом стоимости квазиказначейского пакета. Без учета этого пакета стоимость ЛУКОЙЛа составляет 2,75 трлн руб.», - посчитал аналитик «Атона» Александр Корнилов.

Итак, ЛУКОЙЛ объявил о программе самовыкупа казначейских акций, вследствие чего их оценку надо как минимум вычитать из будущего расчета капитализации компании. Одно это уже опускает капитализацию Лукойла на гораздо более скромную и более соответствующую реальности позицию. Но не это главное, с точки зрения заинтересованных игроков.

На программу обратного выкупа собственных акций (buyback) ЛУКОЙЛ выделяет 2-3 млрд долл. Кому предназначается эта сумма? По сути, самому же ЛУКОЙЛу, а точнее - кипрскому офшору Lukoil Investments Cyprus Ltd. Казалось бы, не найдя достойного применения своим казначейским акциям, ЛУКОЙЛ решает их погасить. Инвесторы в восторге, ведь это увеличивает потенциальный доход на бумаги, оставшиеся в обращении. В том числе на фоне заявлений о buyback акции ЛУКОЙЛа выросли до исторического максимума. «Эта программа и обусловила спрос на акции ЛУКОЙЛа со стороны спекулятивных игроков, - считает начальник аналитического департамента УК «БК «Сбережения» Сергей Суверов. - Это краткосрочный всплеск. «Отыграв» корпоративные новости, капитализация ЛУКОЙЛа скорее всего припадет».

Если вывести за скобки обязательные рыночные мантры в последнем интервью Алекперова, все, что он говорит о политике компании, как представляется, точно укладывается в логику предпродажной подготовки. Он заявляет, что причиной роста капитализации является «новая дивидендная политика» ЛУКОЙЛа, обеспечивающая максимальную доходность для акционеров. И кто мешал господину Алекперову проводить такую дивидендную политику раньше? Просто, видимо, раньше на повестке не стояла задача предпродажной подготовки и соответственно «вздутия» капитализации. А теперь, похоже, стоит.

Компания Алекперова, по сути, отказывается от активного развития и явно стремится вывести деньги в офшоры, превратив свой buyback в buyout. ЛУКОЙЛ попросту «откэшивает» через офшоры 3 млрд долл. В прошлом году компания удивила рынок сообщениями о возможной продаже активов, а совсем недавно - предупреждением о сокращении инвестпрограммы. Ходили слухи, что компания решила продать треть своего заправочного бизнеса, а также ищет покупателя на свой Ухтинский НПЗ в Республике Коми. Причем, по словам источников, этот завод мощностью 4 млн т может быть продан даже с дисконтом к рыночной цене вместе с сетью заправочных станций (более 700 АЗС в Центральной России). Кроме того, ЛУКОЙЛ готовит к продаже свое трейдинговое подразделение LITASCO и сицилийский нефтеперерабатывающий завод ISAB, который, по словам самого же Алекперова, является доходным предприятием, в модернизацию которого ЛУКОЙЛ вложил значительные инвестиции.

В тот же день, когда Алекперов дал свое программное интервью РИА Новости, Schlumberger фактически получила разрешение на покупку российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company после двухлетней безуспешной борьбы с российскими регуляторами, в том числе с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями. Оставим за скобками известные претензии к этой сделке и причины, по которым регулятор решил расслабиться накануне своей номинальной отставки. Смысл происходящего в том, что еще один актив, аффилированный с ЛУКОЙЛом, был переведен в максимально ликвидную форму.

Все это, повторюсь, является отчетливыми признаками предпродажной подготовки. Достаточно вспомнить историю «Сибнефти», ЮКОСа, ТНК-BP. Все менеджеры, управлявшие этими компаниями, готовили их к продаже, избавляясь от активов, чтобы выйти в кэш и максимизировать дивиденды. В результате и капитализация надувается, и дивиденды выплачиваются в первую очередь самим себе.

Кстати, по мнению многих экспертов, титаническая борьба с госкомпаниями за право самостоятельной работы на российском шельфе была связана с расчетом Алекперова увеличить продажную привлекательность компании. Характерно, что, после того как шельфовые проекты подверглись направленному санкционному давлению и стало понятно, что никаких радостей они ему не сулят, Алекперов потерял интерес к борьбе за шельфовое равноправие, на которую положил массу усилий в течение нескольких предыдущих лет.

В своем интервью глава ЛУКОЙЛа признает, что его компания работает сейчас «не ради объемов производства, а с упором на создание акционерной стоимости». И консолидация пакета в руках Алекперова и его ближайших партнеров указывает ровно на это, поскольку лучше продать контроль над компанией самим, чем уступить эту возможность рынку. Кстати, нельзя сказать, что рынок не чувствует этих предпродажных настроений. Есть основания предположить, что в нынешний особый интерес к акциям ЛУКОЙЛа вложено ожидание хайпа, связанного с вероятной борьбой за смену собственника. При этом подобная перспектива по понятным причинам не грозит ни одному другому мейджеру российской нефтянки.

Распространение санкций на ЛУКОЙЛ, который был до сих пор частным исключением, также никак не способствует желанию его владельца любой ценой сохранить актив. И, поскольку ЛУКОЙЛ давно уже является российской компанией довольно условно, возникает вопрос: зачем тащить на шее санкционный бизнес, когда его можно продать?

Сценарий продажи ЛУКОЙЛа вполне закономерен, ведь Вагит Юсуфович дал понять, что не рассчитывает передать с нуля созданный им бизнес своим наследникам. Понимая стиль и характер Алекперова, довольно трудно представить, что он для того строил свое детище, чтобы даром уступить его «молодому, перспективному менеджеру». Ни одно из бизнес-движений Алекперова, при огромном уважении к его хватке и таланту, не позволяет заподозрить его в альтруизме. Наверное, это даже было оскорбительно по отношению к опытному «бизнес-льву».

Следовательно, во вполне обозримой перспективе нас ожидает увлекательный спектакль под названием «Продажа ЛУКОЙЛа». Естественный вопрос: кто заинтересован в таком развитии сюжета, кроме рыночных игроков, имеющих возможность погреться на этом процессе? Понятно, что государство контроль над ЛУКОЙЛом иностранцам не отдаст, да и при нынешней геополитической ситуации надо еще найти иностранца, который этого захочет. Таким образом, теоретически претендента три: «Сургутнефтегаз», «Роснефть» и «Газпромнефть». У «Сургута», как известно, есть деньги, но также хорошо известно, что у «Сургута» нет воли и желания их тратить: он давно уже демонстрирует нулевой градус экспансии. Что касается «Роснефти», есть основания полагать, что компания, которая только что «наелась» крупными приобретениями, будет их некоторое время переваривать. Поэтому главным потенциальным претендентом на ЛУКОЙЛ может быть «Газпромнефть», которая опирается на разнообразные возможности материнской компании. Это косвенно подтверждается нынешней пиар-активностью корпорации, сравнимой только с публичной активностью Алекперова. А если посмотреть на качество ресурсной базы ЛУКОЙЛа, то оно хуже, чем у «Роснефти» (себестоимость добычи у ЛУКОЙЛа 4,0 долл. на баррель нефтяного эквивалента против 3,0 долл. на баррель нефтяного эквивалента у «Роснефти»), но значительно лучше, чем у «Газпромнефти» (10,0 долл. на баррель нефтяного эквивалента). В общем, остается только наблюдать за дальнейшими телодвижениями отечественных нефтяных гигантов.