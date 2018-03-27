Комментарий: Дипломатическая катастрофа Путина

Кремль продолжит бой без правил с Западом. И дипломатический бойкот его не остановит, пишет в своем комментарии специально для DW российский журналист Константин Эггерт.

"Не верю!" - так, по воспоминаниям артистов, говорил им отец современной русской театральной школы Константин Станиславский, когда не был удовлетворен их игрой. Соединенное Королевство и его многочисленные союзники по всему миру коллективно выступили 26 марта с позиции Станиславского.

Как Орбан относится к Путину?

"Мы не верим, вы лжете!" - вот смысл беспрецедентной высылки российских дипломатов странами Европейского Союза, США, Канадой и Австралией. Этот демарш теперь войдет во все учебники по истории международных отношений. Такому публичному унижению не подвергали ни Саддама Хусейна, ни династию Кимов в Северной Корее. Британский премьер Тереза Мэй может записать на свой счет серьезную политическую победу.

Для меня особенно яркими показались два момента. Во-первых, маленькая Исландия когда-то бросила вызов Советскому Союзу, когда первой признала в 1991 году восстановление независимости Литвы.

В понедельник, 26 марта, она объявила политический и дипломатический бойкот официальной Москве, хотя не является членом ЕС и не имеет особых отношений с Великобританией, в отличие, скажем, от Канады, Австралии, да и США. Во-вторых, "лучший друг" Кремля премьер- министр Венгрии Виктор Орбан вместе с несколькими другими странами принял решение выслать по одному российскому дипломату соответственно. Может быть, и не очень охотно, но конфликтующий с ЕС венгерский лидер показал, каковы все же его настоящие, а не пропагандистские приоритеты.

И это - не конец скандала. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что страны-члены ЕС могут в дальнейшем предпринять и другие шаги . То есть те, кто пока не выслал сотрудников российских дипломатических миссий, еще могут это сделать, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) установят, что вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, вероятно, имеет российское происхождение. Возможно, этого же момента ждут в Токио. Представитель правительства Синдзо Абэ уклонился от ответа на вопрос, поддержит ли главный азиатский союзник Вашингтона американскую позицию.

Лавров на футболе

В нормальной демократии столь масштабный кризис привел бы как минимум к отставке руководства МИД, спецслужб, масштабному парламентскому расследованию и сильно пошатнул бы позиции президента. Но Россия - не демократия. Министр иностранных дел Сергей Лавров в понедельник демонстративно отправился играть в футбол с ветеранами московского футбольного клуба "Спартак". Посольство России в США решило пошутить. В "Твиттере" миссии появилось предложение читателям: голосованием выбрать американское консульство, которое Москва закроет в ответ на закрытие российского диппредставительства в Сиэтле.

Марионеточные депутаты Государственной думы и марионеточные "эксперты" карманного телевидения Путина упражнялись в остроумии на тему, деликатно выражаясь, сексуальных отношений США со своими союзниками. Потому что, если верить российской государственной пропаганде, все дело не в химической атаке в Солсбери, поставившей жизни десятков людей под угрозу, а в желании Америки вновь нанести удар России, которая "встает с колен и бросает вызов зарвавшейся Америке". "Вашингтон заставил своих лакеев присоединиться к дипломатическому бойкоту" - именно эту версию вбивают в головы российских граждан. Дескать у великой России могут быть только великие враги, а не какие-то там Румыния или Финляндия.

Ясно, что Кремль ответит взаимностью: вышлет дипломатов, закроет еще одно американское консульство. Могут еще ликвидировать корпункт Би-би-си в случае, если британские власти отзовут лицензию у кремлевского пропагандистского телеканала RT.

Олигархи на прицеле

Но этим обычные политико-дипломатические возможности официальной Москвы, пожалуй, и исчерпываются. В то же время у Великобритании их еще много. Это и арест "подозрительного имущества" - проще говоря, активов российских олигархов в Соединенном Королевстве, и лишение некоторых их обладателей и членов их семей паспортов со львом и единорогом на обложке, и включение российских официальных лиц в британский "список Магнитского".

Нельзя исключать и реального бойкота чемпионата мира по футболу Соединенным Королевством - ведь расследование дела Скрипаля может вскрыть новые, неприятные для Кремля факты.

Официальная Россия слишком много лгала: и про Александра Литвиненко, якобы отравленного Борисом Березовским, и про "грузинскую агрессию" против Южной Осетии, и про "украинских фашистов" в Крыму, и про отсутствие российских военных на земле Донбасса, и про фейкового диспетчера, "видевшего" как такой же "фейковый" украинский истребитель сбил малайзийский авиалайнер. Количество лжи перешло в качество.

Внешняя политика современной России потерпела катастрофу

Но она, эта политика, не изменится. Российская верхушка любое отступление воспринимает как поражение. Уверен - в Москве уже задумываются над так называемым "асимметричным ответом" Западу. Для этого есть хакеры, пропагандистские ресурсы, да и вооруженные силы. Это не холодная война. У нее все же были свои правила. У новой войны России с Западом их не будет.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW.