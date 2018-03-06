Кокаин против Путина: зачем Аргентина воюет с Кремлем в истории с VIP-наркотрафиком

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кокаин против Путина: зачем Аргентина воюет с Кремлем в истории с VIP-наркотрафиком

 Наталия Шевченко / Европейская правда

В конце февраля Россия оказалась в центре "кокаинового скандала", который не только бросил тень на окружение нынешнего главы Кремля, но и нанес существенный ущерб имиджу РФ в Латинской Америке, который она активно формировала на протяжении нескольких последних лет.

Отразится он, бесспорно, и на российско-аргентинских отношениях.

Особая дружба без причины

Внезапный расцвет российско-аргентинской дружбы связывают с президентством Кристины Элизабет Фернандес де Киршнер в 2007-2015 годах.

По итогам первого же ее визита в РФ в 2008 году стороны подписали Совместное заявление о развитии отношений стратегического партнерства между двумя странами, а уже во время второго визита, в апреле 2015 года, всего за полгода до новых президентских выборов в Аргентине, было принято Совместное заявление об установлении российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства.

При этом видимых сигналов для таких "особых отношений" между двумя странами не наблюдалось.

Да и учитывая динамику экономического сотрудничества, мы не видим веских причин для "внезапной дружбы", частых обменов государственными визитами и регулярных встреч "на полях", организации телемоста между президентами РФ и Аргентины по случаю 130-й годовщины установления дипломатических отношений.

 

Можно было бы предположить, что эта "дружба" активизировалась за счет консолидации "русскоязычного" населения Аргентины. Однако не следует забывать, что русскоязычные аргентинцы - потомки старообрядцев, белоэмигрантов, раскулаченных, коллаборационистов, диссидентов, экономических мигрантов 1990-х годов, то есть тех социальных групп, которые, если опираются на историческую память, могут ностальгировать по исторической родине, но точно не испытывают большого пиетета к российским властным структурам.

Впрочем, как свидетельствуют недавно обнародованные данные журналистского расследования "кокаинового дела" RT, коварные "преступники" пытались наладить наркотрафик именно под прикрытием поставки церковных предметов для православных храмов под эгидой общества "Русских православных меценатов в Латинской Америке" и при содействии русскоязычного сотрудника столичной полиции.

К тому же российская пресса никогда не скупилась на всевозможную лесть в адрес госпожи президента, называя ее "королевой Кристиной", "иконой стиля", "ярчайшей женщиной мировой политики".

Для формирования положительного образа российская пропагандистская машина активно использовала сравнение Киршнер с другой харизматичной аргентинкой - Эвой Перон, женой бывшего президента Хуана Доминго Перона. К последнему государственному визиту Киршнер в Россию в Государственном историческом музее даже подготовили тематическую выставку, посвященную Эве Перон.

Очевидно, что в основе такой невиданной в российской новейшей истории взаимной приязни лидеров обеих стран и избрания курса на стратегическое всеобъемлющее партнерство между государствами лежат скрытые от общественного глаза мотивы.

Венесуэльский след?

Активизация российско-аргентинской "внезапной дружбы" совпала с наращиванием позиций РФ в Латинской Америке, и в частности, с ее интересом к странам "Боливарианского альянса" - АЛБА, созданного в 2004 году по инициативе Венесуэлы и Кубы с перспективой формирования "левой оси" в регионе.

Внешнеполитический курс Кристины Киршнер также ориентировался на сотрудничество с Венесуэлой. И хотя это объяснялось необходимостью обеспечения страны энергоносителями, но все же неоднозначно воспринималось в аргентинском обществе, ведь в 2007 году едва удалось справиться с международным скандалом о возможном финансировании президентской кампании Киршнер венесуэльским лидером Уго Чавесом.

Расследование нынешнего "кокаинового дела", вполне вероятно, может привести к Венесуэле. По информации аргентинских СМИ, изъятый ​​порошок - перуанского или колумбийского происхождения.

Правительство Уго Чавеса и его преемника Николаса Мадуро обвиняют в поддержке наркоторговли. В частности, осенью 2013 года из Каракаса в Париж самолетом авиакомпании AirFrance были доставлены 30 чемоданов с 1,3 тоннами кокаина, это рекордная партия наркотиков, которая переправлялась в Европу воздушным путем.

Именно тогда и было привлечено особое внимание к венесуэльским чиновникам, поскольку такая сделка без их ведома выглядит маловероятной. Под подозрение американских спецслужб попал бывший глава Национального агентства по борьбе с оборотом наркотиков, нынешний министр внутренних дел, юстиции и мира Нестор Реверол Торрес.

Новый президент сжег мосты?

Президент Аргентины Маурисио Макри вряд ли настроен скрывать возможность причастности российских официальных лиц к "кокаиновому делу", если на это будет указывать расследование.

Сейчас он прилагает много усилий для формирования положительного имиджа Аргентины на международной арене и, в частности, ориентируется на сотрудничество с США и ЕС. В декабре прошлого года Аргентина принимала у себя министерскую конференцию Всемирной торговой организации, а в нынешнем - председательствует в "Большой двадцатке" и планирует провести саммит G-20 30 ноября - 1 декабря в Буэнос-Айресе.

Логично ожидать, что он проявит решительность и доведет до конца расследование "кокаинового дела", несмотря на возможные громкие разоблачения.

Очевидно, именно это он хотел продемонстрировать своему российскому коллеге, заехав в Москву 23 января 2018 года по дороге на Давосский форум. К тому времени уже состоялись первые задержания подозреваемых по "кокаиновому делу".

Реакция Владимира Путина была показательной: на протокольном мероприятии и во время совместной пресс-конференции он едва сдерживал раздражение, что выдавали интонации в его голосе. Это так диссонировало с атмосферой, в которой проходили встречи с предшественницей.

 

В процессе совместного расследования "кокаинового дела" ФСБ России и Министерством безопасности и Национальной жандармерией Аргентины в декабре 2017 года в Аргентину прибыл секретарь Совбеза Николай Патрушев. Очевидно, его миссию следует рассматривать как попытку предотвратить резонансные разоблачения.

Нынешний президент вряд ли будет колебаться, если расследование "кокаинового дела" приведет к окружению его предшественницы.

Макри уже подверг ревизии некоторые "достижения" российско-аргентинской дружбы времен правления Киршнер.

В частности, в июне 2016 года российский пропагандистский канал Russia Today был исключен из бесплатной государственной телесети (сейчас он находится в кабельных, коммерческих сетях), а осенью того же года Аргентина отказалась от российского кредита на строительство ГЭС "Чиуидо-1", ссылаясь на то, что финансовые условия по кредиту, предложенные российской стороной, "перестали быть привлекательными".

Во время своего короткого визита в Москву в январе 2018 года президент Макри, вероятно, составил представление о настроениях в Кремле, а ровно через месяц министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич обнародовала некоторую информацию о расследовании.

Показательно, что этому предшествовал визит в Аргентину госсекретаря США Рекса Тиллерсона, что позволило одному из задержанных говорить о "спланированной американо-аргентинской провокации".

И хотя в деле пока официально не фигурируют российские чиновники, кроме разве что посла РФ в Аргентине Виктора Коронелли, создается впечатление, что у Запада появился важный инструмент влияния накануне президентских выборов в России.

Вопрос только в том, как он им воспользуется...

Наталия Шевченко, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета КНУ имени Тараса Шевченко, ассоциированный эксперт ОО "Совет внешней политики "Украинская призма"
 

ПО РУБРИКАМ

05.03 Каз­на­чеи до­пус­ка­ют сни­же­ние кур­са дол­ла­ра на меж­бан­ке пе­ред празд­ни­ком до 26,0-26,20 грн

05.03 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 05.03.18

05.03 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны 5мар­та воз­об­но­вил вос­хо­дя­щую ди­на­ми­ку

05.03 Лай­фо­вые стра­хов­щи­ки-участ­ни­ки про­ек­та ЛСОУ "От­кры­тое страхование" со­бра­ли в 2017г 1,4млрд грн стра­хо­вых пла­те­жей

05.03 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 5 мар­та со­ста­вил 26.4821 грн.

05.03 Объ­ем те­не­во­го бан­ков­ско­го сек­то­ра в ми­ре вы­рос до $45 трлн - FSB

05.03 Ев­ро де­ше­ве­ет на ре­зуль­та­тах вы­бо­ров в Ита­лии, ие­на до­ро­жа­ет

05.03 Хо­рош­ков­ский пе­ре­ду­мал по­ку­пать Сбер­банк

05.03 Бир­жи АТР, кро­ме Ки­тая, за­кры­лись сни­же­ни­ем на опа­се­ни­ях тор­го­вой вой­ны

05.03 НБУ не ожи­да­ет не­га­тив­но­го вли­я­ния на пла­теж­ный ба­ланс при­ня­тие за­ко­но­про­ек­та о ва­лю­те

05.03 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 5.03.18

05.03 НБУ не­об­хо­ди­мо пол­го­да пе­ре­ход­но­го пе­ри­о­да для со­гла­со­ва­ния нор­ма­тив­ных ак­тов по­сле при­ня­тия за­ко­на о ва­лю­те

05.03 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 5.03.18

05.03 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 5.03.17

05.03 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 03.03.18

• дальше…

05.03 Ав­то­газ про­дол­жа­ет де­ше­веть 5 мар­та, а свет­лые неф­те­про­дук­ты уже нет

05.03 Наф­то­газ име­ет сей­час ре­сур­сы для за­куп­ки га­за и до­пус­ка­ет вы­пуск ев­ро­об­ли­га­ций в слу­чае по­треб­но­сти - Вит­рен­ко

05.03 Нефть до­ро­жа­ет 5 мар­та, Brent тор­гу­ет­ся у $64,8 за бар­рель

05.03 Наф­то­газ по­лу­чил от Га­з­про­ма уве­дом­ле­ние об об­ра­ще­нии в ар­бит­раж о рас­тор­же­нии кон­трак­тов

05.03 Роль ста­жа уве­ли­чат: Ка­б­мин из­ме­нит ме­ха­низм на­чис­ле­ния пен­сий

05.03 Объ­ем ре­а­ли­зо­ван­ной пром­про­дук­ции в Укра­ине в ян­ва­ре 2018 г. воз­рос на 28,1%

05.03 Со­во­куп­ный ин­декс за­трат на про­из­вод­ство сель­хоз­про­дук­ции в Укра­ине в ян­ва­ре-2018 со­ста­вил 104,5% к де­каб­рю-2017 - Гос­стат

05.03 Ко­болев об­жа­лу­ет штраф на 8 мил­ли­ар­дов в су­де

05.03 Сред­няя це­на ав­то­га­за опу­сти­лась ни­же 13 грн

05.03 В ян­ва­ре-фев­ра­ле по­ступ­ле­ния в свод­ный бюд­жет вы­рос­ли на 2,4% до 135 млрд гри­вен, - ГФС

• дальше…

05.03 Ко­ка­ин про­тив Пу­ти­на: за­чем Ар­ген­ти­на во­ю­ет с Крем­лем в ис­то­рии с VIP-нар­ко­тра­фи­ком

05.03 МЭА: США бу­дут до­ми­ни­ро­вать на рын­ке неф­ти

05.03 В Ве­ли­ко­бри­та­нии отра­ви­ли быв­ше­го рос­сий­ско­го раз­вед­чи­ка ГРУ

05.03 Иран при­гро­зил воз­об­но­вить про­из­вод­ство вы­со­ко­обо­га­щен­но­го ура­на

05.03 Объ­ем те­не­во­го бан­ков­ско­го сек­то­ра в ми­ре вы­рос до $45 трлн - FSB

05.03 Се­вер­ную Ко­рею за­по­до­зри­ли в до­бы­че бит­ко­и­нов на $200 мил­ли­о­нов

05.03 Ху­же, чем Бер­лу­с­ко­ни: все о по­бе­де пра­вых и по­пули­стов на вы­бо­рах в Ита­лии

05.03 Вой­на по­шлин: Трамп при­гро­зил об­ло­жить на­ло­гом ев­ро­пей­ские ав­то­мо­би­ли

05.03 Бе­лый дом об­ви­нил Рос­сию в убий­стве мир­ных жи­те­лей в Во­сточ­ной Гу­те

03.03 Те­ре­за Мэй вы­сту­пи­ла про­тив та­мо­жен­но­го со­ю­за с ЕС

03.03 Блеф Га­з­про­ма. По­че­му Рос­сия мо­жет са­ма по­хо­ро­нить Се­вер­ный по­ток-2

03.03 Трамп объ­явил о про­дле­нии ан­ти­рос­сий­ских санк­ций в свя­зи с си­ту­а­ци­ей в Укра­ине еще на один год

02.03 Ки­тай от­ка­зал­ся по­ку­пать Рос­нефть

02.03 Га­з­пром не­мед­лен­но на­чи­на­ет про­це­ду­ру рас­тор­же­ния кон­трак­тов с Наф­то­га­зом на по­став­ку и тран­зит га­за в Сток­голь­ме, - Мил­лер

02.03 В Ар­ме­нии пре­зи­дент впер­вые из­бран пар­ла­мен­том

• дальше…

05.03 На че­ты­рех стан­ци­ях ки­ев­ской под­зем­ки на­ча­ли ра­бо­тать кас­сы ис­клю­чи­тель­но с кар­точ­ка­ми мет­ро

02.03 В Ки­е­ве по­тре­би­те­лей элек­тро­энер­гии с 1 мар­та бу­дет об­слу­жи­вать но­вая ком­па­ния – ДТЭК "Ки­ев­ские Электросети"

27.02 Про­езд из Ки­е­ва в аэро­порт Бор­исполь по­до­ро­жал до 100 гри­вен

23.02 Элек­трон­ная де­кла­ра­ция о вы­бо­ре вра­ча. К че­му го­то­вить­ся и о чем не бес­по­ко­ить­ся

22.02 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал Мос­ков­ский мост в Се­вер­ный

16.02 В Ки­е­ве за­дер­жа­ли ди­рек­то­ра "Эли­та-центр"

16.02 Ли­ния ско­рост­но­го же­лез­но­до­рож­но­го со­об­ще­ния с аэро­пор­том "Борисполь" бу­дет про­ло­же­на от ЖД вок­за­ла

14.02 Ко­ли­че­ство сде­лок на рын­ке жи­лья Ки­е­ва в 2017г вы­рос­ло на 8% - UTG

12.02 Го­су­дар­ствен­ную зем­лю воз­ле сел, по­сел­ков и го­ро­дов на­ча­ли пе­ре­да­вать тер­ри­то­ри­аль­ным об­щи­нам

08.02 Кар­точ­ка ки­ев­ля­ни­на в ап­ре­ле начнет ра­бо­тать как элек­трон­ный би­лет в му­ни­ци­паль­ном транс­пор­те

08.02 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал стан­цию мет­ро Пет­ров­ка в По­чай­на

07.02 ФГВФЛ при под­держ­ке Ми­ню­ста вер­нул в соб­ствен­ность Ро­до­вид Бан­ка 113,5 га в Обо­лон­ском рай­оне Ки­е­ва

06.02 Укра­и­на за­ня­ла 39 ме­сто сре­ди 115 стран в рей­тин­ге бюд­жет­ной про­зрач­но­сти

05.02 Укра­и­на под­ня­лась на 16 по­зи­ций в рей­тин­ге эко­но­ми­че­ских сво­бод

01.02 Как рост кур­са дол­ла­ра в ян­ва­ре от­ра­зил­ся на рын­ке не­дви­жи­мо­сти

• дальше…

05.03 Со­вет ЕС про­длил санк­ции про­тив экс-чи­нов­ни­ков вре­мен Яну­ко­ви­ча, ис­клю­чив Лу­каш и С.Клю­е­ва

05.03 Снай­пер с пу­ле­ме­том. Кто та­кие марк­с­ме­ны и за­чем они нуж­ны на Дон­бас­се

05.03 Коль­цо над ба­рыж­ным ду­э­том За­хар­чен­ко-Ти­мо­фе­ев че­ки­сты сжи­ма­ют день ото дня

03.03 Па­ла­точ­ный го­ро­док под Ра­дой очи­щен от про­те­сту­ю­щих, 50 че­ло­век до­став­ле­ны в по­ли­цию

02.03 Штраф за не­упла­ту на­ло­гов в 8,3 млрд гри­вен на­ло­жен на Наф­то­газ, а не лич­но на Ко­боле­ва, - гла­ва Энер­ге­ти­че­ской та­мож­ни

02.03 Из Ма­ри­ин­ско­го пар­ка убра­ли часть па­ла­ток

02.03 США одоб­ри­ли по­став­ки Укра­ине ра­кет­ных ком­плек­сов Javelin

01.03 МИД ини­ци­и­ру­ет трех­сто­рон­ние пе­ре­го­во­ры по обес­пе­че­нию ста­биль­но­сти по­ста­вок га­за в Укра­и­ну и ЕС

01.03 ГФС вы­пи­са­ла мне 8,3 млрд грн штра­фа за от­каз оформ­лять и опла­чи­вать по­став­ля­е­мый Га­з­про­мом газ в ОРДЛО, - Ко­болев

01.03 Ра­да при­ня­ла за ос­но­ву за­ко­но­про­ект По­ро­шен­ко об Ан­ти­кор­руп­ци­он­ном су­де

01.03 Как По­ро­шен­ко со­брал­ся по­бе­дить на вы­бо­рах по­пули­стов

01.03 За­кон о Нац­без­опас­но­сти: Что По­ро­шен­ко пред­ла­га­ет из­ме­нить в ар­мии и обо­роне

28.02 С та­мож­ни уби­ра­ют ко­ляд­ни­ков

28.02 Про­филь­ный ко­ми­тет ре­ко­мен­до­вал Ра­де при­нять за ос­но­ву пре­зи­дент­ский за­ко­но­про­ект о Выс­шем ан­ти­кор­руп­ци­он­ном су­де

28.02 КС при­знал не­кон­сти­ту­ци­он­ным за­кон о язы­ко­вой по­ли­ти­ке

• дальше…

05.03 Porsche при­смат­ри­ва­ет­ся к ле­та­ю­щим так­си

05.03 Ком­па­ния Jaguar пред­ста­ви­ла элек­три­че­ский крос­со­вер I-Pace

05.03 Meizu хо­чет спря­тать фрон­таль­ную ка­ме­ру в смарт­фо­нах за дис­плей

02.03 Хол­динг Ах­ме­то­ва бу­дет раз­ви­вать сеть элек­тро­за­пра­вок

02.03 Xiaomi пред­ста­ви­ла офис­ную ком­пью­тер­ную мышь MIJIA с дак­ти­ло­ско­пи­че­ским ска­не­ром

02.03 Pagani вы­пу­стит элек­три­че­ский су­пер­кар

28.02 Toyota сов­ме­сти­ла в но­вой ко­роб­ке ме­ха­ни­ку с ва­ри­а­то­ром

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

28.02 Ком­па­ния Porsche опро­верг­ла от­каз от ди­зе­лей

28.02 Amazon по­ку­па­ет стар­тап Ring c офи­сом в Укра­ине бо­лее чем за $1 млрд

28.02 Са­мый ма­лень­кий крос­со­вер Hyundai пе­ре­ве­ли на элек­тро­тя­гу

27.02 Пред­по­ла­га­е­мый со­зда­тель Bitcoin об­ви­ня­ет­ся в не­за­кон­ном при­сво­е­нии чу­жой крип­то­ва­лю­ты на сум­му свы­ше $5 млрд

27.02 Lenovo пред­ста­ви­ла но­ут­бук-транс­фор­мер Yoga 730 с под­держ­кой Alexa

27.02 Спец­служ­бы те­перь мо­гут взло­мать лю­бой iPhone

27.02 FCA пре­кра­тит вы­пуск лег­ко­вых ма­шин с ди­зель­ны­ми мо­то­ра­ми

• дальше…

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

06.02 10 луч­ших ре­клам­ных ро­ли­ков Су­пер­бо­ула-2018

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно